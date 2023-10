Infuze umožňuje dostat do těla léky a další potřebné látky co nejrychleji. V medicíně má široké využití

Co je infuze?

Jako infuze se označuje pomalé podávání většího množství určité tekutiny, zpravidla fyziologického roztoku, léčiva, krve nebo výživy do žíly, tedy intravenózně. Tento způsob podání potřebné látky je nejrychlejší cestou, jak ji dopravit do těla a zároveň obejít trávicí ústrojí.

Zdravotnický pracovník během procedury zavede kanylu do žíly, obvykle do ohybu paže. Poté připojí zkumavku s vakem obsahujícím tekutiny, které pak odkapávají trubicí přímo do žíly. Do infuzí se přidávají látky, které jsou sterilně balené. Kromě intravenózní infuze přitom existují i další formy, a to konkrétně infuze intramuskulární (do svalů) a subkutánní (podkožní). [1, 2, 3]

K čemu se používá intravenózní infuze?

Lékaři využívají infuzi jako způsob, jak dodat specifické látky do těla co nejrychleji. Infuze se tedy hodí především k léčbě následujících stavů:

těžká dehydratace – podáváváním fyziologického roztoku s obsahem sodíku,

podáváváním fyziologického roztoku s obsahem sodíku, zdravotní potíže – podáváním léků určených k léčbě daného stavu (například antibiotika, antimykotika, antivirotika, krevní faktory, chemoterapie, kortikosteroidy, růstové hormony a podobně),

podáváním léků určených k léčbě daného stavu (například antibiotika, antimykotika, antivirotika, krevní faktory, chemoterapie, kortikosteroidy, růstové hormony a podobně), bolesti – podáním léků na tlumením bolesti (zejména pohybového aparátu a páteře),

podáním léků na tlumením bolesti (zejména pohybového aparátu a páteře), ztráta krve – transfuzí krve,

transfuzí krve, podvýživa nebo neschopnost přijímat potravu – podáváním potřebných živin. [4, 5]

Vitamínové infuze

Vitamínová infuze spočívá v podání vitamínů a minerálů, a to včetně vitamínů skupiny B, vitamínu C, hořčíku, zinku, selenu, glutathionu, aminokyselin a dalších, ve vysoké koncentraci přímo do krevního řečiště žilou. Tyto vitamíny jsou ředěny sterilní vodou.





Zatímco vaše tělo obvykle absorbuje živiny pomalu, intravenózní podání vitamínů mu umožňuje rychle absorbovat živiny ve vyšších dávkách. Tento proces obvykle trvá 20 až 60 minut.

Nejoblíbenějším přípravkem pro infuzní terapii je standardizovaný Myersův koktejl, který obsahuje vysoké dávky vitamínů C a B a vápníku a hořčíku. Další typy vitamínové infuze jsou například:

Infuze síranu hořečnatého pro akutní astma: tato léčba má být pro děti s akutním astmatem výhodnější než použití nebulizéru, což je zařízení pro inhalaci léků přes obličejovou masku nebo náustek.

pro akutní astma: tato léčba má být pro děti s akutním astmatem výhodnější než použití nebulizéru, což je zařízení pro inhalaci léků přes obličejovou masku nebo náustek. Infuze selenu pro syndrom akutní respirační tísně: jedná se o pomoc pro kriticky nemocné lidi, kteří potřebují mechanickou ventilaci.

pro syndrom akutní respirační tísně: jedná se o pomoc pro kriticky nemocné lidi, kteří potřebují mechanickou ventilaci. Infuze vitamínu C na rakovinu: lékaři mohou podávat vysoké dávky vitamínu C lidem trpícím rakovinou. Vědci však prozatím neprokázali účinnost této léčby.

Vitamínová terapie se dále užívá při léčbě celé řady stavů, kam patří například:

únava,

fibromyalgie,

diabetes,

deprese a úzkosti,

migrény,

kardiovaskulární onemocnění. [6, 7]

Analgetické infuze na bolest zad a hlavy

Aplikaci analgetické infuze určené k úlevě od bolesti zad (například infuze při vyhřezlé ploténce a jiných úrazech), k úlevě od bolesti hlavy (například z důvodu migrén) nebo pro zlepšení stavu při jiných závažných bolestech vždy předchází vyšetření specializovaným lékařem (neurolog, ortoped a podobně), který vám infuzní terapii doporučí.

V současné době se používají dva typy infuzní terapie proti bolesti. První z nich obsahuje mezokain, guaifenesin a nesteroidní antiflogistikum (Ibuprofen, Aspirin, Naproxen) nebo metamizol (Algifen, Analgin, Novalgin). Druhou možností je přípravek, který obsahuje diklofenak a orfenadrin. [8, 9, 10]

Kdy se využívá intramuskulární a subkutánní infuze?

Subkutánní či intramuskulární infuzi lze použít místo intravenózní formy, pokud například některé léky dráždí žíly nebo pokud se nedaří najít vhodnou žílu. Lékař ji také může doporučit místo orálního podání léků, které by byly zničeny trávicím systémem při orálním podání.

Intramuskulární infuze se vstřebávají rychleji než podkožní (subkutánní) injekce. Je to proto, že svalová tkáň má větší krevní zásobení než tkáň těsně pod kůží. Svaly také pojmou větší objem léků než podkožní tkáň. [11, 12]

Co je vasodilatační infuze?

Vasodilatační infuzní léčba je injekční, rychlejší alternativou podání tablet při léčbě nemocí vnitřního ucha, jako je nedoslýchavost, pískání v uších či závrať. Podáním léčivých látek dochází k roztažení cév a k následnému zlepšení prokrvení mozku a orgánů vnitřního ucha. [13]

Aplikace infuze: postup

Před zákrokem lékař nebo jiný zdravotní pracovník vybere žílu, do které zavede kanylu. Může to být v oblasti předloktí, zápěstí, hřbetu ruky, případně i nártu nohy. Pokud je obtížné najít žílu, lze k zavedení jehly použít i ultrazvukové vyšetření.

Jakmile zdravotník nalezne vhodnou žílu, oblast před aplikací jemné jehly připojené ke kanyle dezinfikuje. Také může použít náplast k udržení kanyly na místě. Jakmile je kanyla tam, kde má být, zdravotnický personál ji pomocí hadičky připojí k infuznímu vaku, který je zavěšen na infuzním stojanu.

Během infuze bude lékař kanylu průběžně kontrolovat, aby se ujistil, že látka správně protéká a v oblasti zavedené kanyly se neobjevuje žádná bolest nebo otok. Jakmile je infuzní terapie dokončena, zdravotník odpojí kanylu od hadičky, vyjme ji ze žíly a vyvine na oblast tlak, aby zpomalil krvácení. Tuto oblast poté ošetří sterilní vatovým polštářkem a náplastí. [14, 15]

Vedlejší účinky infuze

Infuzní terapie je obecně považována za bezpečnou a velmi účinnou, přesto však může způsobit některé nežádoucí účinky. Mohou zahrnovat:

poškození krevních cév,

krvácení z místa zavedení,

otok v dané oblasti,

zánět žil, pokud je infuze přítomna delší dobu,

modřiny v místě zavedení.

Někdy se jehla může uvolnit a způsobit, že se látky dostanou i do okolních tkání, což v případě některých léků může být škodlivé. Další rizika tak závisí na typu podávaného léku. Jakákoli látka, která je pro tělo nová, může způsobit nežádoucí reakci. Na takové situace je však zdravotnický personál obvykle připraven. [16, 17]

