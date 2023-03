Trápí vás vyhřezlá ploténka? Léčí se pomocí analgetik, laseru i operace

Jak poznat vyhřezlou ploténku?

Meziobratlová ploténka, která se někdy označuje také jako meziobratlová destička (discus intervertebralis), je elastická tkáň spojující jednotlivé páteřní obratle. Skládá se z vnějšího vazivového prstence a rosolovitého jádra. Díky své pružnosti umožňují ploténky ohýbání páteře, zatímco zachovávají dostatečně pevné spojení jednotlivých obratlů.

K výhřezu ploténky dochází ve chvíli, kdy praskne vazivový prsten a rosolovité jádro (nebo jeho část) je vytlačeno do okolního prostoru. To může vést například k zúžení míšního kanálu nebo dráždění a utlačování nervových kořenů, které na boku vystupují z míchy ven. Obvykle způsobuje vyhřezlá ploténka bolest v postiženém úseku páteře, která pacienta na tento zdravotní problém spolehlivě upozorní.

Pacienty nejčastěji trápí:

vyhřezlá ploténka v bederní páteři,

vyhřezlá ploténka hrudní páteře,

vyhřezlá krční ploténka.

Nejproblematičtější je zcela jistě oblast bederní páteře. K vyklenutí ploténky a dalším deformacím dochází velmi často mezi 4. a 5. bederním obratlem nebo mezi 5. bederním obratlem a 1. křížovým obratlem. [1, 2, 3, 4]

Příčiny vyhřezlé ploténky

Vyhřeznutí meziobratlové ploténky souvisí s opotřebením páteře. Důvody, proč u některých lidí dojde k těmto zdravotním komplikacím, však nejsou v některých případech zcela jasné. Vliv na výhřez meziobratlové ploténky mohou mít tyto faktory:

vyšší věk (klesá pružnost plotének),

nadváha či obezita,

nedostatek tělesného pohybu,

genetické dispozice,

těžké manuální práce,

opakované nerovnoměrné zatěžování páteře,

nadměrná a nevhodná zátěž při sportu. [5, 6, 7, 8]

Jaké má vyhřezlá ploténka příznaky?

Příznaky vyhřezlé ploténky souvisí vždy s místem, kde k výhřezu došlo. Typická je nepříjemná bolest zad vystřelující do jednotlivých končetin, kterou mohou doprovázet pocity brnění nebo mravenčení. Bolest se může dostavit náhle, což se označuje jako ústřel, nebo vzniká pozvolně a postupem času se zvětšuje.

Vyhřezlá krční ploténka

Pokud postihne vyhřezlá ploténka krční páteř, pacienti obvykle v postiženém místě pociťují silné bolesti, které mohou vystřelovat do hlavy nebo do jedné či obou horních končetin. Výhřez krční ploténky pak způsobuje i pocity brnění rukou, poruchy citlivosti a problémy s hybností horních končetin.

Vyhřezlá ploténka v oblasti bederní páteře

Tento problém bývá naopak kromě silné bolesti v bedrech spojený také s postižením dolních končetin. Bolest typicky vystřeluje do boku a do hýždí, postupuje po zevní straně stehen až do zadní části lýtek a někdy může dosáhnout dokonce až na chodidla. Kam až bolest dojde, závisí na tom, jak moc vyhřezlá destička utlačuje či poškozuje přítomný nerv.

Bolesti se mohou zhoršovat například při zakašlání, kýchání nebo tlačení na stolici. Zároveň je často doprovází slabost svalů nebo poruchy citlivosti a hybnosti, které vedou k obtížím při chůzi. Pokud je narušena také dolní část míchy, mohou se v důsledku poruchy svěračů objevit potíže při močení a stolici. V nejhorším případě hrozí i ochrnutí.

Vyhřezlá ploténka hrudní páteře

Jestliže u pacienta dojde k vyhřeznutí ploténky hrudní páteře, typicky se projeví nepříjemné bolesti v této oblasti. Stejně jako v předchozím případě může dojít k vystřelování bolesti do dolních končetin, brnění nebo mravenčení, ke zhoršování chůze v důsledku tlaku na míchu nebo dalším komplikacím. [9, 10, 11, 12, 13]

Diagnostika

Lékaře by měl pacient vyhledat ve chvíli, kdy pociťuje silné bolesti zad, projeví se u něj ztráta citlivosti a pohyblivosti končetin nebo snížená funkce svěračů. Aby neurolog správně určil, že jde o vyhřezlou ploténku, je třeba vyloučit jiné příčiny obtíží. K tomu slouží rentgenové vyšetření páteře, CT či magnetická rezonance. Stupeň postižení okolních nervů se poté měří pomocí EMG vyšetření. [14, 15, 16]

Léčba vyhřezlé ploténky

Pokud se u pacienta potvrdí vyhřezlá ploténka, existuje několik možných řešení. K dispozici je konzervativní léčba, operace vyhřezlé ploténky, léčba laserem, speciální cvičení i další alternativní metody.

Konzervativní léčba

Prvním způsobem terapie je léčba vyhřezlé ploténky bez operace, která spočívá především v podávání analgetik snižujících bolest a svalové napětí. Tyto léky jsou k dostání ve formě mastí, tablet, infuzí nebo pump. Dále se doporučuje kombinovat tuto léčbu také s dlouhodobou speciální rehabilitací, která by měla snížit nepřiměřenou zátěž páteře a pacientovi ulevit od obtíží.

Operace vyhřezlé ploténky

Další možností léčby je chirurgický invazivní zákrok, tedy operace ploténky, která spočívá v odstranění její vyhřezlé části. Většinou se ale léčí vyhřezlá ploténka bez operace a tento zásah se provádí až v krajních situacích, kdy nezabírá žádná jiná metoda. Jak probíhá operace vyhřezlé ploténky?

Průběh operace vyhřezlé ploténky je následující. Zákrok je samozřejmě spojený s celkovou anestezií. Operatér provede příčný či podélný řez v blízkosti postižené oblasti a poté pronikne do páteřního kanálu k místu, kde vedou nervové kořeny. Postupně odstraní vyhřezlou hmotu a také volné zdegenerované části ploténky, aby nedošlo k opakovanému vyhřeznutí.

Jak dlouho se léčí vyhřezlá ploténky? Důležitá je v tomto ohledu také rekonvalescence po operaci vyhřezlé ploténky. Doporučuje se zůstat v pracovní neschopnosti až do úplného zahojení, což může trvat klidně i několik měsíců. Vhodná je také speciální rehabilitace po operaci vyhřezlé ploténky.

Laserová nukleotomie

Léčba vyhřezlé ploténky laserem je vhodná pro ty pacienty, u kterých na páteři zatím nedošlo k nevratným degenerativním změnám, ale konzervativní léčba není dostatečná nebo zcela selhala.

Vyhřezlá ploténka alternativní léčba

Kromě tradičních způsobů léčby lidé doporučují také masáže, akupresuru nebo třeba Dornovu metodu. Jedná se o manuální terapii, při které jsou klouby a obratle uváděny zpět do původní polohy. [17, 18, 19, 20]

Cvičení při vyhřezlé ploténce

Pokud vás trápí vyhřezlá ploténka, důležitá je také rehabilitace. Cviky na vyhřezlou ploténku by měl mít na starosti zkušený fyzioterapeut, který je upraví na míru přímo konkrétnímu pacientovi. Vhodná je například McKenzie metoda neboli cviky McKenzie, které přináší úlevu od bolesti, podporují regeneraci páteře a zároveň preventivně působí proti dalšímu poškození meziobratlových plotének. [21, 22, 23, 24, 25]

Prevence

Jelikož k vyhřeznutí ploténky dochází často vlivem opotřebení páteře, v některých situacích se těmto zdravotním komplikacím prostě nevyhnete. Můžete však vyzkoušet následující zásady, které by vám měly pomoci páteř alespoň částečně chránit:

při zvedání těžkých předmětů ze země se neohýbejte v pase, ale podřepněte si,

myslete na správné držení těla při chůzi, stání i sezení,

pořiďte si do práce vhodnou židli,

můžete vyzkoušet také balanční míč,

pravidelně sportujte,

místo jízdy výtahem zvolte raději cestu po schodech,

vyhněte se nadměrnému a nevhodnému sportování. [26, 27, 28, 29]

Koho trápí výhřez meziobratlové ploténky?

Tyto komplikace se objevují ve chvíli, kdy praskne vazivový prsten meziobratlové ploténky a rosolovité jádro je vytlačeno do okolního prostoru. Nejproblematičtější je přitom oblast bederní páteře, přičemž k vyhřeznutí dochází hlavně mezi 4. a 5. bederním obratlem nebo mezi 5. bederním a 1. křížovým obratlem. Problémy souvisí s opotřebením páteře. Na vině může být například vyšší věk, obezita, nedostatek pohybu, dědičnost, těžká manuální práce, nerovnoměrné zatěžování páteře či nevhodná zátěž při sportu.

Jaké má vyhřezlá ploténka projevy?

Příznaky vyhřezlé ploténky vždy souvisí s tím, kde konkrétně k tomuto problému došlo. Typická je bolest zad vystřelující do končetin, ale mezi charakteristické symptomy patří také pocity brnění nebo nepříjemné mravenčení. Při výhřezu krční ploténky mohou bolesti vystřelovat do hlavy nebo do horních končetin. Vyhřezlá ploténka v oblasti bederní páteře bývá spojena se silnou bolestí v bedrech a postižením dolních končetin. U vyhřezlé ploténky hrudní páteře pak bolest také vystřeluje do nohou.

V čem spočívá léčba vyhřezlé ploténky?

Trápí-li pacienta vyhřezlá ploténka, k dispozici je konzervativní léčba, operace, laser nebo třeba speciální cvičení. V rámci konzervativní terapie jsou pacientům podávána analgetika snižující bolest a svalové napětí, a to ve formě mastí, tablet, infuzí nebo pump. Další možností léčby je chirurgický zákrok, kdy dojde k odstranění vyhřezlé části ploténky. V případě, že ještě nedošlo k nevratným degenerativním změnám, může pomoci také léčba vyhřezlé ploténky laserem, masáže či akupresura.

Jaké platí na vyhřezlou ploténku cviky?

Při výhřezu meziobratlové ploténky je důležitá také rehabilitace. Cviky na vyhřezlou ploténku by měl mít nicméně na starosti vždy zkušený fyzioterapeut, který je upraví na míru konkrétnímu pacientovi. Doporučují se například cviky McKenzie, které přináší úlevu od bolesti, podporují regeneraci páteře a působí preventivně proti dalšímu poškození.