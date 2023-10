SUMMARY

Atrial fibrillation is the most common supraventricular tachyarrhythmia which can markedly lower the patient’s life quality. The treatment is complicated. It usually starts with antiarrhythmics but the research results have shown that catheterization ablation is the most effective.

Fibrilace síní je nejčastější supraventrikulární tachyarytmie, charakterizovaná nekoordinovanou aktivací síní a nepravidelným převodem na komory. Léčba fibrilace síní (FS) je komplikovaná. Zpravidla se zahajuje antiarytmickou terapií (podávání je spojeno s řadou nežádoucích účinků a jejich účinnost je většinou dočasná a nezabrání recidivám FS, i když recidivy jsou méně časté, kratší a pacienty lépe tolerované). Podle výsledků studií bylo prokázáno, že v léčbě FS je nejúčinnější katétrová ablace. Působí přímo na mechanismus vzniku, což je předpoklad pro trvalé odstranění arytmie. (1)

Izolace plicních žil spočívá v aplikaci radiofrekvenčního proudu cílené na oblast levé síně, resp. ústí plícních žil s cílem dosáhnout úplné elektrické izolace plicních žil při minimálním poškození okolní tkáně. V nejlepším případě dochází k eliminaci všech arytmogenních ložisek. Během ablace dochází k přerušení elektrického vedení myokardiálních snopců, které spojují svalovinu levé síně a plicní žíly, a tím dochází k elektrické izolaci plicní žíly. Izolací nepřechází elektrická aktivita z ložisek v plicní žíle do síně, a tím se nespustí FS. (1) Do plicní žíly je v místě venoatriální junkce nebo těsně za ní umístěn cirkulární mapovací katétr, který nahrává elektrickou aktivitu z plicní žíly. Kolem ústí plicní žíly je ze síňové strany vytvořena řada ablačních lézí s cílem eliminace těchto potenciálů. (1) Podpora 3D mapovacích systémů, integrace s obrazem levé síně získaným z MRI nebo CT společně s použitím chlazených ablačních katétrů umožnila zlepšení kvality tohoto výkonu v řadě arytmologických center (FN Olomouc, Ostrava).

Náročnost tohoto výkonu spočívá v jeho provedení v levém srdci, tedy v systémovém oběhu. Tyto výkony jsou náročné a dlouhé jak pro operatéra, tak pro pacienta. Další možnou nevýhodou je fakt, že anatomie plicních žil je značně variabilní (obr. 1), často se společným ústím horní a dolní levé plicní žíly či přítomností akcesorních žil, což činí výkon značně náročným a závislým na zkušenostech operatéra. (1) (obr. 2)





Indikace a kontraindikace

Podle současných doporučených postupů jsou k této léčbě indikováni symptomatičtí pacienti, u nichž selhalo alespoň jedno antiarytmikum. Na preferenci pacienta a ošetřujícího lékaře (po zvážení rizik a přínosu výkonu) je pak alternativně zvolena možnost vyzkoušet jiné antiarytmikum nebo indikovat RF ablaci. Mezi kontraindikace patří prokázaný trombus, nespolupráce pacienta, velikost levé síně nad 50 mm a mitrální insuficience.

Předoperační vyšetření

* Transezofageální echokardiografie (zjištění přítomnosti foramen ovale a vyloučení přítomnosti trombu). * Angiografie plicních žil (záznam napomáhá poznat anatomii plicních žil pacienta). * Základní laboratoř (koagulační screening, Quick 70 až 120 %, biochemie: zánětlivé markery, KO).

Průběh výkonu

Příprava pacienta k výkonu spočívá v dostatečné informovanosti pacienta lékařem a sestrou, podpisu informovaného souhlasu, zajištění periferního žilního katétru a permanentního močového katétru, zajištění arteriálního katétru pro invazivní monitorování TK během výkonu, přípravě operačního pole, přípravě sterilních stolků a materiálu k výkonu.

Cestou v. femoralis se zavede 9 F sheath a katétr pro intrakardiální echokardiografii. Dále se provede transseptální punkce, ke které se používá sada tvořená dlouhým 8 F sheathem, dilatátorem a Brockenbroughovou jehlou. Sheath s dilatátorem se zavede do horní duté žíly za její rozhraní s pravou síní. Na transseptální jehlu se připojí set na měření tlaku, následuje propíchnutí přepážky. Po úspěšném propíchnutí přepážky je za kontinuálního měření tlaku přesunut dilatátor do levé síně. Nakonec je přesunut sheath do levé síně, dilatátor s jehlou vytaženy a do sheathu může být zaveden zvolený katétr. (2) Pak se zavede Lasso katétr do levé síně (cirkulární mapovací katétr, který se zavádí do ústí všech plicních žil a snímá elektrickou aktivitu plicní žíly).

Poté se provede mapování levé síně a plicních žil s využitím mapovacího systému (NavX, Carto…), žilního ústí, které umožňuje navigaci ablačního katétru k vytvoření obkružující léze kolem žilního ústí. Teprve pak se provede samotná radiofrekvenční izolace plicních žil. Důležité je invazivní monitorování TK během celého výkonu.

Heparinizace během výkonu: kontinuální proplach transseptálních sheathů heparinizovaným fyziologickým roztokem a podávání bolusových dávek heparinu i. v. Při ablaci se zvyšuje rychlost proplachování ablačního katétru až na 5000 j. heparinu ve F 1/1/hod. Opakované kontroly heparinizace pomocí ACT (activated clotting time) přístrojem Hemochrom, hodnota má dosahovat minimálně 300 s. Mezi komplikace, které se mohou vyskytnout, patří tamponáda srdeční, tromboembolické příhody, stenóza plicních žil, atrioezofageální píštěl.

Pooperační péče

Monitorování TK, MaP, EKG, opakované ECHO kontroly, vytažení sheathů podle koagulace, kontrola KO, aplikace nízkomolekulárního heparinu, nastavení na antikoagulační léčbu. Po dobu 3 měsíců bývá ponechána stávající antiarytmická léčba.

Závěr

Přestože je medikamentózní léčba základem terapie FS, existuje řada případů, kdy tato terapie selhává nebo je provázena nežádoucími účinky. Ablace FS je metodou volby pro výrazně symptomatické pacienty, u kterých selhala farmakologická léčba arytmie.

LITERATURA

1. Lukl, J. a spol.: Fibrilace síní. Praha, Grada Publishing 2009, s. 134–152. 2. Fiala, M., Herc, P., Lukl, J.: Jednoduchá a dvojitá transseptální katetrizace v klinické elektrofyziologii – praktický přístup na pracovišti bez předchozích zkušeností s metodou. In: Interv Akut Kardiol 2002, Transseptální katetrizace v klinické elektrofyziologii., s. 81–84. 3. Bytešník, J.: Kombinační či hybridní léčba arytmií. Dostupné na http://www.remedia.cz/pdf/20060509021731F_­Bytesnik_arytmie. pdf

O autorovi: Lucie Nedělová, DiS. Koronární JIP, Interní klinika, FN Ostrava (LucieNedelova@seznam.cz)