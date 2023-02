Jak poznat kontrakce, které značí porod? Připravte si stopky a sledujte, jak často přicházejí

Jak poznat kontrakce?

Jakmile se začnete blížit závěrečné fázi těhotenství, kontrakce budou alarmujícím znamením vašeho těla, které vás upozorní, že se blíží porod. Někdy však kontrakce mohou být jen falešným poplachem. Nazývají se Braxton-Hicksovy kontrakce a jsou pojmenované podle lékaře, který je poprvé popsal. Lidově se jim říká také poslíčci. Tyto kontrakce vaše tělo sice připravují na příchod vašeho dítěte, ale nejedná se ještě o skutečné kontrakce značící porod.

Jak rozeznat kontrakce od poslíčků?

Braxton-Hicksovy kontrakce neboli poslíčci obvykle začínají ve třetím trimestru těhotenství. Objeví se čas od času, typicky odpoledne nebo večer, a to zejména po aktivním dni. Také mohou přicházet častěji, čím blíže se schyluje k vašemu termínu porodu. Jakmile se však projeví, nejsou příliš intenzivní a postupně mizí. Zpravidla při pohybu nebo změně polohy zcela odezní.

Když se Braxton-Hicksovy kontrakce začnou hlásit, pocítíte stahy v podbřišku. Ty má na svědomí napínání dělohy, která se již pomalu připravuje na porod. Obvykle nebývají bolestivé, ale není to pravidlem. Podle jakých příznaků poznáte poslíčky?

Kontrakce přicházejí a zase odcházejí

Kontrakce nezesilují a nezkracuje se interval mezi nimi

Kontrakce zmizí při změně polohy, pohybu nebo vyprázdnění močového měchýře

Jak poznat porodní kontrakce?

Ke skutečným kontrakcím dochází, když vaše tělo uvolní hormon zvaný oxytocin, který stimuluje kontrakci dělohy. Jsou tedy signálem, že tělo je připraveno rodit. Tyto kontrakce pomáhají posunout dítě dolů stažením horní části dělohy a tlakem na děložní čípek. Tento tlak způsobí otevření nebo dilataci děložního čípku.

Porodní kontrakce přicházejí ve vlnách, jejich intenzita tedy pomalu stoupá, vrcholí a pak pomalu klesá, přičemž mohou trvat od několika sekund až po několik minut. Že se skutečně jedná o porod, poznáte, když se kontrakce opakují v pravidelných časových úsecích (například každých 10 minut) a čas mezi nimi je postupně kratší a kratší. Porodní kontrakce také zesilují na intenzitě a jsou čím dál bolestivější.

Jak se poznají kontrakce začínajícího porodu?

Porodní kontrakce lze poznat podle těchto příznaků:

Při změně polohy či pohybu neodezní

Přicházejí od zad do přední části těla

Celé břicho ztvrdne

Bolest připomíná svalové křeče

Pocítíte tlak v oblasti pánve

Objevují se tupé bolesti zad

Bolest zesiluje na intenzitě

Zkracuje se čas, po kterém se křeče opakují

Délka trvání jednotlivých kontrakcí se naopak prodlužuje

Další příznaky blížícího se porodu

Kromě porodních kontrakcí, které jsou pravidelné, intenzivní a postupně zesilují, existují i další příznaky, které vám napoví, že se blíží porod. Patří mezi ně následující:

Můžete zaznamenat shluk narůžovělého nebo krvavého hlenu, když jdete na toaletu. Jedná se o uvolnění tzv. hlenové zátky.

Můžete mít pocit, že dítě „kleslo“ níže do břicha.

Může dojít k úniku tekutiny z pochvy. Jinými slovy, praskne vám voda.

Když přijdou kontrakce, kdy jet do porodnice?

Jakmile se blížíte termínu porodu, lékař nebo porodní asistentka vám nejspíš poradí, kdy jim máte zavolat nebo kdy jet přímo do nemocnice. V závislosti na vaší anamnéze a na tom, jak probíhalo vaše těhotenství, může být nutné dodržovat zvláštní pravidla, která nemusí platit pro každého.

Obecně však platí, že hlídání času kontrakcí je nezbytnou součástí rozpoznání, zda se blíží porod. Porodní kontrakce přicházejí v pravidelném časovém cyklu, který se pomalu zkracuje. Začněte tedy stopovat čas od začátku jedné kontrakce až do začátku další. Zároveň si zkuste zaznamenat, jak dlouho jednotlivé kontrakce trvají.

Pokud se čas mezi kontrakcemi zkracuje a bolest zesiluje, je jasné, že se porod blíží. Abyste však nepřijely do porodnice příliš brzy a nemusely se vrátit, počkejte až se interval zkrátí na 5 minut. Běžným pravidlem pro prvorodičky, kdy vyrazit do porodnice, je 5–1–1. To znamená, že kontrakce přicházející každých 5 minut, trvají 1 minutu a opakují se po dobu 1 hodiny.

Zdroje: mom4moms.cz, porodnice.cz, porodbezujmy.cz