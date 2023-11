Jak se zbavit nevzhledných pupínků? Zkuste nejoblíbenější přípravky proti akné

Co je akné?

Pod tímto názvem se ukrývá chronické zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů, které se projevuje výsevem charakteristických vřídků. Uvádí se přitom, že se s tímto problémem během dospívání setká zhruba 70–95 procent mladistvých, přičemž u dívek dosahuje incidence vrcholu ve věku 14–17 let, zatímco u chlapců jde o rozmezí 16–19 let.

Nejčastěji se akné objevuje na místech, kde se nachází velké množství folikulů mazových žláz, tedy na obličeji, na zádech, na ramenou, v oblasti dekoltu nebo na hýždích. Výjimkou ovšem není ani akné na hrudi, na zadní straně stehen nebo ve vlasech. Intenzita příznaků se nicméně může lišit případ od případu. U někoho jde o pár drobných pupínků, jindy ale pacienta trápí těžké abscesy a nevzhledné jizvy.

Akné typicky mizí do 20–25 let věku a jeho projevy bývají ve většině případů spíše diskrétní. Někdy ale jeho výskyt přetrvává až do dospělosti, kdy se s tímto problémem potýká zhruba 5 % žen a 1 % mužů. Dobrou zprávou nicméně je, že se nejedná o infekční onemocnění, ale pouze o reakci na cizorodý materiál folikulu. To znamená, že se člověk od nemocného nemůže nakazit. [1, 2, 3]

Co způsobuje akné?

Chronický zánět vzniká z důvodu zvýšené produkce mazu a následného ucpání vývodu mazových žláz a vlasových folikulů. Stagnace sekretu v ucpaném váčku totiž vede k přemnožení bakterií, na jejichž přítomnost tělo reaguje rozvojem zánětlivého procesu, jehož výsledkem jsou charakteristické zarudlé bolestivé pupínky. Svou roli přitom hraje celá řada různých faktorů, a to konkrétně:





nerovnováha mužských a ženských hormonů (převaha androgenů),

genetické vlivy (výskyt onemocnění v rodině),

činnost bakterií Propionibacterium acnes a granulosum,

porucha keratinizace a vyšší tvorba rohovějících buněk,

užívání některých léků, amfetaminů či anabolických steroidů,

špatná péče o pleť, podráždění pokožky, nevhodná strava,

stres, kouření, nadměrná konzumace alkoholu,

porucha buněčné imunity, vyšší hladina imunoglobulinů, hypoalbuminémie. [4, 5, 6]

Projevy akné

Když se řekne akné, většina lidí si představí zarudlé pupínky, za které se pacienti obvykle stydí. Ve skutečnosti ovšem existují různé druhy kožních projevů, které do této kategorie spadají. Primárním příznakem akné jsou komedony (bílé nebo černé). Kromě toho pak vznikají papuly, pustuly, uhříky a tvrdé uzlíky (noduly), přičemž v těžších případech se objevují také abscesy a mazové či rohové cysty.

Podle převládajících projevů rozlišujeme:

Acne comedonica – na kůži se objevují drobné nezanícené pupínky,

– na kůži se objevují drobné nezanícené pupínky, Acne papulopustulosa – dochází k výsevu začervenalých, často zanícených a bolestivých pupínků,

– dochází k výsevu začervenalých, často zanícených a bolestivých pupínků, Acne cystica a nodulocystica – v tomto případě se jedná o cystické akné, pro které je typický výsev hnisajících červenofialových splývajících hrbolů, což doprovází také vznik cyst a jizvení,

– v tomto případě se jedná o cystické akné, pro které je typický výsev hnisajících červenofialových splývajících hrbolů, což doprovází také vznik cyst a jizvení, Acne indurata et abscedens – jde o těžší formu nemoci, kdy se na pokožce objevují tuhé bolestivé hrboly a abscesy, přičemž následně mohou na postižených místech zůstávat jizvy,

– jde o těžší formu nemoci, kdy se na pokožce objevují tuhé bolestivé hrboly a abscesy, přičemž následně mohou na postižených místech zůstávat jizvy, Acne conglobata – v tomto případě jednotlivé projevy akné splývají.

Zatímco papuly a pustuly se obvykle zhojí během 10 dnů a pokožku příliš nepoškozují, ostatní zánětlivé procesy mohou na místě zanechat jizvy. K tomu dochází hlavně v případě, kdy si pacient postižené oblasti škrábe a pupínky si vymačkává. Další rizikové faktory pak zahrnují přílišné tření a tlak, používání nevhodné kosmetiky, pobyt v horkém nebo vlhkém prostředí, konzumaci alkoholu a kouření nebo používání některých léků. [7, 8, 9, 10]

Léčba akné

Akné pacientům způsobuje velké obtíže, a to nejen po fyzické stránce, ale také po stránce psychické (stud, rozvoj depresí, úzkosti, komplex méněcennosti). Obzvlášť v těžších případech jim totiž může komplikovat navazování vztahů, ale i pracovní život a navíc se poměrně často potýkají s posměchem nebo dokonce s šikanou.

Právě z toho důvodu postižení často řeší, jak se zbavit akné jednou provždy, aby si již s tímto problémem nemuseli lámat hlavu. V první řadě je však nutné poznamenat, že žádný univerzální lék na akné, který by pomohl každému, bohužel neexistuje. Proto je dobré konzultovat své obtíže s dermatologem, který na základě vyšetření poradí, co na akné ve vašem případě nejlépe pomůže.

Terapie vždy závisí na několika faktorech, kam patří třeba počet, velikost a druh pupínků. Svou roli pak hraje také rozsah postižení, délka trvání obtíží a způsob, jakým se rány hojí. Léčba, která by měla být vždy dlouhodobá, pak obvykle vyžaduje aktivní přístup pacienta. V závislosti na intenzitě příznaků může zahrnovat kombinaci následujících terapeutických metod:

důsledná péče o pleť – v boji proti akné pomáhá hlavně pečlivé čištění problematické pleti kvalitními přípravky, správná hydratace a používání produktů, které odstraňují odumřelé buňky,

– v boji proti akné pomáhá hlavně pečlivé čištění problematické pleti kvalitními přípravky, správná hydratace a používání produktů, které odstraňují odumřelé buňky, dodržování hygienických zásad – kromě pravidelného mytí rukou by pacienti měli dbát na používání čistých a jemných ručníků, časté praní ložního prádla a důsledné čištění kosmetických pomůcek,

– kromě pravidelného mytí rukou by pacienti měli dbát na používání čistých a jemných ručníků, časté praní ložního prádla a důsledné čištění kosmetických pomůcek, lokální přípravky na akné – terapii mohou podpořit také lokální léčiva včetně vhodné kosmetiky na čištění pleti a některých medikamentů (lokální retinoidy, lokální antibiotika, antimikrobiální léky, kyselina salicylová, kyselina azelaová, zinková mast na akné…),

– terapii mohou podpořit také lokální léčiva včetně vhodné kosmetiky na čištění pleti a některých medikamentů (lokální retinoidy, lokální antibiotika, antimikrobiální léky, kyselina salicylová, kyselina azelaová, zinková mast na akné…), celková léčba akné – u žen mohou jako léky na akné fungovat některé druhy hormonální antikoncepce, přičemž rozsáhlejší postižení se pak řeší pomocí celkových antibiotik nebo isotretinoinu,

– u žen mohou jako léky na akné fungovat některé druhy hormonální antikoncepce, přičemž rozsáhlejší postižení se pak řeší pomocí celkových antibiotik nebo isotretinoinu, léčba akné laserem – prostřednictvím Low Level Laser Therapy dochází k biostimulaci mitochondrií k výrobě ATP, čímž se zvyšuje tvorba kolagenu,

– prostřednictvím Low Level Laser Therapy dochází k biostimulaci mitochondrií k výrobě ATP, čímž se zvyšuje tvorba kolagenu, chemický peeling s ovocnou kyselinou – nejprve vede k naleptání pleti, ale poté dochází k neutralizaci, odstranění zrohovatělých částí kůže a uvolnění místa pro nové buňky,

– nejprve vede k naleptání pleti, ale poté dochází k neutralizaci, odstranění zrohovatělých částí kůže a uvolnění místa pro nové buňky, fototerapie – jedná se o destrukci bakterií, které jsou zodpovědné za rozvoj akné, pomocí světla, což je vhodné hlavně u mírných forem onemocnění,

– jedná se o destrukci bakterií, které jsou zodpovědné za rozvoj akné, pomocí světla, což je vhodné hlavně u mírných forem onemocnění, přírodní metody – sem patří koloidní stříbro na akné, tea tree olej nebo bylinky na akné (měsíček lékařský, šalvěj lékařská, heřmánek pravý, řebříček obecný, třezalka tečkovaná),

– sem patří koloidní stříbro na akné, tea tree olej nebo bylinky na akné (měsíček lékařský, šalvěj lékařská, heřmánek pravý, řebříček obecný, třezalka tečkovaná), režimová opatření – pomoci může také změna stravovacích návyků, dostatečné množství pohybu a vyhýbání se stresových faktorům, přičemž pacient by měl zároveň omezit kouření a konzumaci alkoholu. [11, 12, 13, 14, 15]

Nejlepší kosmetika na akné

Pacienti, kteří se potýkají s nepříjemnými projevy akné, by měli péči o svou problematickou pleť věnovat dostatek času. Kromě čištění pomocí kvalitní micelární vody nebo speciálního čisticího gelu, který pokožku nevysušuje, se doporučuje používat krém na akné, jenž urychluje hojení pupínků a brání jejich dalšímu rozvoji, ale i peeling či hloubkovou pleťovou masku.

Pokud hledáte způsob, jak se rychle zbavit akné doma, můžete vyzkoušet některý z volně prodejných přípravků, které jsou momentálně na trhu dostupné. Jedná se především o různé masky a krémy na akné, čisticí pleťové vody, ale oblíbená je i přírodní kosmetika na akné. Každému ovšem pomůže něco jiného, takže je nutné najít si takový přípravek proti akné, který vám bude nejlépe vyhovovat.

Bioderma Sébium Global

Hledáte produkt, co zaručeně pomáhá na akné? Pacienti si oblíbili třeba Bioderma Sébium Global krém na akné (30 ml), který účinkuje na biologické úrovni, bojuje proti příčinám vážných nedostatků pleti a zároveň pomáhá odstranit veškeré následky. Kromě toho, že eliminuje pupínky a černé tečky, také efektivně brání jejich opakovanému výskytu. Lehce se nanáší, dobře se roztírá a má příjemnou vůni.

Další výhodou přípravku Bioderma Sébium Global je skutečnost, že pokožku skvěle hydratuje, zjemňuje a zklidňuje. Jeho účinnost je navíc klinicky prokázaná, je nekomedogenní a dokonce se dá použít také pod make-up. Co se týče využití, je vhodný pro dospívající i dospělé pacienty, kteří by ho měli nanášet na čistou pleť, do níž ho jemně vmasírují, a to jednou nebo dvakrát denně.

Díky unikátní kombinaci látek Bakuchiol a Fluidactiv dokáže pokožka lépe regulovat složení i množství obsaženého kožního mazu, což pomáhá předcházet vzniku zarudlých pupínků i černých teček. Kombinace kyseliny citronové, kyseliny salicylové a esterů AHA pak pročistí póry a vyhladí pleť, zatímco enoxolon pokožku zklidní, glycerin jí dodá potřebnou hydrataci a glukonát zinku se postará o nadměrný lesk.

La Roche Posay Effaclar Duo krém

Mezi volně dostupné léky na akné, které vám mohou s problematickou pletí opravdu pomoci, se řadí také La Roche Posay Effaclar Duo krém (40 ml). Ten pomáhá odstranit již existující pupínky, ale zároveň se snaží zabránit jejich opětovnému výskytu a podporuje také přirozenou regeneraci pokožky, díky čemuž by neměly v budoucnu být patrné žádné stopy po akné.

La Roche Posay Effaclar Duo krém obsahuje komplex účinných látek, které se dokonale postarají o vaši problematickou pleť se sklonem ke zvýšené tvorbě kožního mazu, ucpávání pórů a vzniku pigmentových skvrn. Navíc napomáhá regeneraci pleti, brání množení bakterií i zarudnutí a celkově pokožku zklidňuje. Kromě toho ji pak udržuje hydratovanou po dobu 24 hodin.

Aby toho nebylo málo, přípravek La Roche Posay Effaclar Duo krém má také dlouhotrvající zmatňující účinek, je nekomedogenní a hypoalergenní. Důsledné dermatologické testování zároveň prokázalo, že se skvěle hodí pro citlivou pleť dospělých pacientů i dospívajících, u kterých se první příznaky akné začaly objevovat během puberty. Viditelný účinek přitom můžete očekávat již po 12 hodinách.

Uriage Hyséac Purifying Peel-Off Mask

Co pomáhá na akné, pokud toužíte po skvělé lokální péči o nedokonalosti vaší pokožky? Zajímavou volbou by mohla být slupovací čisticí maska na akné Uriage Hyséac Purifying Peel-Off Mask (50 ml) s kaolinem a zinkem. Tento přípravek je speciálně určený pro mastnou pleť se sklonem ke vzniku pupínků a skvěle kombinuje aktivní čisticí ingredience se slupovací texturou.

Pokud si nevíte rady, jak se zbavit akné v pubertě nebo v dospělosti, slupovací maska Uriage Hyséac by mohla být pro vás dobrým řešením. Hloubkově totiž čistí póry, absorbuje přebytek kožního mazu a celkově redukuje akné. Kromě toho pleť okamžitě a dlouhodobě zmatňuje a zanechává ji příjemně hladkou i pružnou. Navíc vizuálně zmenšuje póry a je nekomedogenní.

Vichy Normaderm Phytosolution

Žádný způsob, jak se zbavit akné přes noc, bohužel neexistuje. Máte-li však zájem o kosmetiku, jež intenzivně působí proti jednotlivým nedokonalostem pleti, vyzkoušet můžete přípravek Vichy Normaderm Phytosolution (50 ml). Jedná se přitom o unikátní péči s aktivními látkami přírodního původu, která obsahuje kyselinu salicylovou, kyselinu hyaluronovou či probiotický extrakt.

Denní péče o aknózní pleť Vichy Normaderm Phytosolution skvěle čistí pleť a snižuje viditelnost pupínků, černých teček i stop po akné. Zároveň napomáhá regeneraci pokožky, chrání ji před nepříznivými vnějšími vlivy, posiluje kožní bariéru a hydratuje až na 24 hodin. Pro pacienty se sklonem k akné je pak pozitivní i to, že má tento přípravek jemnou mátovou vůni a lehkou gelovou texturu, která nechává pleť přirozeně dýchat.

Ryor Aknestop krém

Pokud hledáte nejlepší krém na akné, jistě by vás mohl zaujmout přípravek Ryor Aknestop krém s fytosfingosinem a irisem (50 ml). Jak už samotný název produktu napovídá, tento krém obsahuje dvě hlavní aktivní látky, konkrétně fytosfingosin a komplex extraktu z irisu, zinku a vitaminu A. Dále zde najdete vitamin E a extrakt z mořských řas.

Díky pravidelné aplikaci krému Ryor Aknestop dochází ke zmírnění projevů akné a regulaci tvorby kožního mazu. Pacienti si dále pochvalují, že pomáhá rychle zmírnit začervenání a celkově pokožku zklidňuje. Je navíc vhodný pro denní i noční používání (ideálně by se měl dvakrát denně nanášet na vyčištěnou pleť) a funguje jak na mírné, tak i na těžší projevy akné.

