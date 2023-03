Jak zvládnout zácpu v těhotenství? Pomůže pohyb, dostatek tekutin i správná strava

Zácpa a bolest břicha v těhotenství patří mezi velice časté problémy a někteří lidé je dokonce považují za typické příznaky požehnaného stavu. Pravidelná stolice je však v průběhu těhotenství velice důležitá, a to alespoň obden.

Proč během těhotenství k zácpě dochází?

Hlavní příčinou, proč se zácpa na začátku těhotenství objevuje tak často, je zvýšená hladina hormonu progesteronu. Ten má totiž vliv nejen na uvolnění děložního svalstva, ale zároveň uvolňuje také svalstvo střev, jejichž pohyb se tím pádem zpomaluje. Ze stravy se tak vstřebává více vody a stolice je hutnější než obvykle.

Později v průběhu těhotenství může být zácpa způsobena tlakem zvětšující se dělohy na oblast střev a konečníku, čímž se vyprazdňování zpomaluje. Kromě toho má samozřejmě vliv také stres, nedostatek vlákniny ve stravě a nízký příjem tekutin. Zácpu v těhotenství mohou zhoršovat i některé léky či volně prodejné doplňky stravy, které obsahují železo. Vždy je proto dobré poradit se o jejich užívání s lékařem.

Důsledky zácpy v těhotenství

Kromě toho, že zácpa v těhotenství způsobuje nastávajícím maminkám řadu nepříjemností, jako je nafouklé břicho, pocit plnosti, křeče a bolesti břicha, může zapříčinit také další problémy.

Obtíže s vyprazdňováním totiž mohou přispět k rozvoji či zhoršení hemoroidů a v některých případech může při tlačení na stolici dokonce dojít až ke krvácení z hemoroidálních uzlů. Těhotné ženy, které trápí zácpa, si často stěžují také na tuhnutí břicha či podbřišku. Ačkoliv jsou však obtíže s vyprazdňováním velice nepříjemné, miminku by zácpa a s tím spojené mírné bolesti břicha neměly uškodit.

Co na zácpu v těhotenství pomáhá?

Spoustu nastávajících maminek zajímá, jak na zácpu v těhotenství vyzrát. Důležité jsou především tři věci, a to správný pitný režim, konzumace vhodných potravin s obsahem vlákniny a přiměřený pohyb.

Dostatečný příjem tekutin

Také v průběhu těhotenství je nutné dbát na správný pitný režim. Nastávající maminka by měla denně vypít zhruba 2–3 litry tekutin, ne všechny nápoje jsou však pro těhotné ženy, které trápí zácpa, zcela vhodné.

Co tedy můžete pít? Kromě čisté vody je dobré zařadit do pitného režimu třeba čerstvé ovocné a zeleninové šťávy nebo také odvar ze lněného semínka, který zabraňuje vzniku hnilobných procesů a podporuje činnost střevní mikroflóry. Dále se doporučuje vypít na lačný žaludek sklenici teplé vody (případně s trochou citronové šťávy), jež po ránu nastartuje činnost střev.

V prodeji jsou dále minerální vody s mírně projímavým účinkem, těch by ovšem těhotné ženy neměly pít příliš velké množství. A které nápoje zcela vynechat? Vhodný není třeba černý čaj, káva, kakao, slazené nápoje či borůvková šťáva.

Správně zvolené potraviny

Co se týče stravy, při boji se zácpou pomáhá konzumace potravin se zvýšeným obsahem vlákniny. Zdrojem vlákniny je především čerstvé i sušené ovoce (fíky, švestky, meruňky, jablka, hrušky, hroznové víno) nebo zelenina. Projímavý účinek má třeba šťáva z kysaného zelí nebo lák z kyselých okurek. Dále jsou vhodné ovesné vločky, celozrnné pečivo, neloupaná rýže či ořechy a semínka.

V ideálním případě by těhotná žena měla denně zkonzumovat asi 25–30 gramů vlákniny. Kromě výše zmíněných potravin jsou bohatým zdrojem této látky také otruby, pohanka, kukuřice, brambory ve slupce nebo třeba luštěniny. Ty však mohou způsobit nepříjemné potíže spojené s nadýmáním.

Která jídla raději zcela vynechat?

Mrkev

Banány

Bílou loupanou rýži

Bílé pečivo

Sladkosti

Mírně projímavé účinky mohou mít i některé mléčné výrobky, jako jsou například jogurty, jogurtová mléka či kefír. Na trhu existují také potravinové doplňky bohaté na vlákninu, což je třeba Psyllium či Benefibra. O jejich užívání by se však těhotná žena měla poradit s lékařem. Následně je nutné konzumovat tyto přípravky pravidelně a dodržovat při tom dostatečný pitný režim.

Kromě toho, že by nastávající maminky měly do svého jídelníčku zařadit potraviny bohaté na vlákninu, je také dobré důkladně jídlo žvýkat a často polykat. Čím lépe totiž stravu zpracujete v ústech a v žaludku, tím snáze pak střeva mohou pracovat.

Pravidelný pohyb

Kromě dostatku tekutin a správně zvolených potravin je při zácpě důležitý také přiměřený pohyb. Není třeba trápit se nějakým náročným cvičením, naopak zcela postačí pravidelné procházky, plavání nebo třeba jednoduchá jóga pro těhotné.

Lék na nadýmání a zácpu v těhotenství

Ačkoliv by některé nastávající maminky nejraději celý proces urychlily, projímadla (laxativa) by měla představovat až zcela krajní řešení, když veškeré ostatní metody selžou. O jejich užití je navíc nutné poradit se s ošetřujícím lékařem, který vám doporučí vhodný přípravek a správné dávkování.

Co se týče projímadel, mezi poměrně šetrné produkty patří osmotická laxativa, jako je například Duphalac, Lactulosa nebo glycerinové čípky. Ty zvětšují objem vody ve střevech, díky čemuž dochází k podpoře peristaltiky a vyprazdňování vodnaté stolice. Vyhnout by se těhotné ženy naopak měly kontaktním projímadlům se silným projímavým účinkem, která dráždí střevní sliznici a omezují vstřebávání vody do organismu.