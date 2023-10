Katetrizační ablace jako kauzální léčba fibrilace síní

U pacientů s perzistující či chronickou formou arytmie bývá izolace doplněna o modifikaci arytmogenního substrátu v síňové svalovině. Účinnost výkonu v odstranění fibrilace síní se pohybuje okolo 70–90 % v závislosti na studované populaci, použité technice a metodě sledování po zákroku. I přes výrazný pokrok se jedná o komplexní výkon, který je spojen s rizikem závažných komplikací, a proto by mělo jeho provádění být vyhrazeno na specializovaná pracoviště.

Summary

Kautzner, J. Catheter ablation as causal treatment for atrial fibrillation

Catheter ablation evolved during last years into the treatment of choice in patients with paroxysmal or persistent atrial fibrillation that leads to disabling symptoms and is resistant to drug therapy. The cornerstone of the procedure is the complete electrical isolation of the pulmonary veins that is achieved by creation of series of lesions within the proximal segment of the pulmonary veins. In patients with long-standing persistent atrial fibrillation, the isolation is accompanied by additional lesions that are deployed in order to modify the arrhythmogenic substrate within the atria. The success rate of the procedure ranges between 70–90% according to the studied population, technique used and type of monitoring after the ablation. Despite encouraging progress it remains a complex procedure that is associated with the potential risk of severe complications and thus, it should be performed in specialized centers.





V terapii fibrilace síní (FS) se odehrála v posledních 20 letech skutečná revoluce. Po několika modifikacích chirurgických metod, které byly nejprve zaměřeny na zajištění převodu sinusového vzruchu na AV uzel bez ovlivnění zbytku síně (např. operace nazývaná koridor), vypracoval počátkem 90. let americký chirurg James Cox geniální strategii dovolující vyléčení FS.(1–3) Podstatou byla série incizí lokalizovaných v obou síních v podobě jakéhosi bludiště (angl. maze), kdy pouze jedna cesta vede od sinusového uzlu k AV uzlu a zbytek síní může být aktivován elektricky, ale bariéry vzniklé sešitím incizí brání účinně šíření okruhů reentry.

Tato metoda vycházela z převládajícího poznatku o etiopatogenezi FS ve formě mnohočetných okruhů funkčního reentry. Přesto, že šlo o první metodu, která dovolila vyléčení FS, výkon sám o sobě byl velmi agresivní a komplikovaný. Proto začali elektrofyziologové hledat již v polovině 90. let cestu, jak provést podobný výkon katetrizačně.(4, 5) Po pionýrských pokusech se postupně metoda vyvinula v metodu aplikovatelnou širší populaci pacientů s FS. Cílem tohoto článku je poskytnout stručný přehled o tom, jaké je postavení katetrizační ablace jako metody kauzální léčby FS.

Od prvních krůčků po současnost

První katetrizační výkony prováděné selektivně pro FS se snažily napodobit schéma lineárních incizí při proceduře maze, což bylo s tehdejšími katétry velmi obtížné.(4, 5) Proto byly velice dlouhé a komplikované. Nicméně skupina z Bordeaux přitom prokázala, že u některých pacientů je FS spouštěna z fokálníSouhrnho zdroje (tj. jediného ložiska, které vydává rychlé elektrické vzruchy a dokáže „rozfibrilovat“ obě srdeční síně). Toto pozorování podnítilo zájem o studium fokálních zdrojů a možnosti jejich odstranění katetrizační ablací. Michele Haissaguerre se spolupracovníky(6, 7) prokázali, že se tato ektopická ložiska nacházejí nejčastěji v myokardu obklopujícím plicní žíly a že katetrizační ablace těchto ložisek může zcela odstranit paroxyzmy FS.

To byl zcela zásadní poznatek, který nastartoval proces hledání optimální strategie katetrizační ablace. Pro riziko stenózy plicní žíly a pro nemožnost mapovat dané ložisko v případě absence ektopie v době výkonu přišla stejná skupina s technikou elektrické izolace všech plicních žil s využitím cirkulárního mapovacího katétru zavedeného do ostia dané plicní žíly.(8) Signály z cirkulárního katétru doObr. volily průkaz izolace. Paralelně s tím rozvíjel Carlo Pappone z Milána metodu obkružující ablace okolo ostií plicních žil za použití elektroanatomického mapování (systém CARTO). (9)

Účinnost této metody byla vyšší,(10) protože výsledkem ablace je vedle eliminace spouštěcích ložisek v ústí plicních žil i modifikace substrátu pro udržení FS. Postupně se vyvinuly nesčetné modifikace těchto metod a ablace se začaly provádět více proximálně okolo ostia plicních žil (Obr. 1).

Zkoušejí se katétry, které mají za cíl elektrickou izolaci jednodušším způsobem. Jsou to například balónkové katétry, které tkáň okolo ústí plicní žíly zmrazí nebo naopak odizolují pomocí laserového paprsku (Obr. 2). V současné době je u pacientů s paroxyzmální FS nejčastěji používanou technikou obkružující ablace plicních žil s dosažením jejich elektrické izolace. K lepší anatomické představě lze využít při výkonu i metod integrace obrazů (Obr. 3).

U nemocných s perzistující formou FS je situace složitější.(11) Při přetrvávání arytmie totiž dochází k elektrické a morfologické remodelaci, která dále přispívá k jejímu udržení (FS plodí FS). Tato skutečnost také vysvětluje, že i u nemocných bez jakéhokoliv strukturního postižení síní má původně paroxyzmální forma FS progresivní charakter a dříve nebo později přejde do formy perzistující nebo dokonce dlouhodobě perzistující. Je také známo, že čím déle arytmie trvá, tím obtížněji ji lze přerušit pomocí kardioverze. Patofyziologicky se u těchto pacientů většinou již neuplatňuje pouze spouštěcí aktivita z plicních žil, ale i anizotropie vedení elektrického impulsu ve vazivově změněné síni. Proto nestačí provést prostou izolaci plicních žil, ale často je nezbytné doplnit výkon o modifikaci tohoto „arytmogenního substrátu“.

To znamená vytvoření série lineárních lézí (Obr. 4) a ablace míst s komplexními, frakcionovanými lokálními elektrogramy, která se mohou na udržení FS podílet. Cílem těchto lézí je přerušení arytmie nebo „organizace“ FS do pravidelné síňové tachykardie. Tu lze poté mapovat a ověřit její povahu. Nejčastěji jde o arytmie charakteru reentry a mapováním lze najít kritický istmus, jehož přerušením se arytmie ukončí. Katetrizační ablace pro dlouhodobě perzistující FS patří v současné době mezi nejobtížnější výkony. Častěji po nich dochází ke vzniku síňových tachykardií charakteru reentry, kdy se vzruch šíří po různých okruzích v levé síni. Tyto arytmie jsou někdy hůře tolerované než sama FS, protože mohou být převáděny na komory v poměru 1 : 1 nebo 2 : 1.

Úspěšnost katetrizační ablace

Evidence podporující pozorování o tom, že katetrizační ablace může být kauzální léčbou FS, se postupně hromadí z různých zdrojů. Kromě mnoha malých studií z jednotlivých center existuje 5 randomizovaných studií,(12–16) které prokázaly, že u pacientů s paroxyzmální či krátkodobě perzistující FS, u kterých selhala léčba alespoň jedním antiarytmikem, je katetrizační ablace významně účinnější v udržení sinusového rytmu.(5–8) Úspěšnost se pohybovala mezi 66–89 %. Problémem je, že ze všech publikovaných dat není jasné, jaká je úspěšnost po prvním výkonu a bez podávání antiarytmik. Tato data se z dostupné literatury pokusili dát dohromady Calkins a spol.(17) a ukázali, že úspěšnost po prvním výkonu bez antiarytmik dosahuje v průměru 57 % a s antiarymiky něco přes 70 %. Opakování výkonu zvýší úspěšnost bez antiarytmik nad 70 % a s antiarytmiky se blíží 80 %.

Je potřeba připomenout, že úspěšnost katetrizační ablace odráží řadu faktorů. Například je známo, že úspěšnost klesá s rostoucí intenzitou monitorování a že absence symptofibrilace mů nemusí znamenat, že pacient nemá rekurence FS.(18, 19) Na úspěšnosti se zcela jistě podílí zkušenost operatéra a zkušenost centra. Centra provádějící velký počet výkonů mají úspěšnost větší než centra malá.(20) Některé studie ukazují, že úspěšnost závisí výrazně i na věku pacienta. Naše data získaná ze souboru nemocných léčených pro paroxyzmální FS ablací pomocí robotické navigace ukazují, že mladší pacienti mohou míst úspěšnost v odstranění FS až 92 %, zatímco pacienti ve věku nad 65 let věku pouze 57 %.(21) S rostoucím věkem se úspěšnost zhoršuje, zřejmě v důsledku přibývající strukturních změn v myokardu síní. Podobná data ukázali i další autoři.(22) Dlouhodobá účinnost katetrizační ablace je po opakovaných procedurách příznivá.(23, 24)

Zajímavé je, že i pacienti, kteří jsou dlouho po ablaci bez průkazu arytmie, mohou mít pozdní rekurenci (více než po 1 roce od úspěšného výkonu). Výskyt těchto pozdních rekurencí byl popsán cca v 8–10 % případů. Recentní studie ukázala, že s postupem času výskyt pozdních rekurencí narůstá a po 5 letech byla úspěšnost v udržení sinusového rytmu u pacientů, kteří byli rok po výkonu bez průkazu FS 71 % (25). Znamená to, že lze počítat s pozdní rekurencí FS zhruba v 7 % případů každý další rok sledování. Jiné studie ukázaly i nižší úspěšnost.(26) Vysvětlení může být několik. Jedno spočívá v tom, že ablace vede kromě izolace plicních žil i k poškození ganglií autonomního nervového systému nebo axonů vedoucích do oblasti plicních žil. Postupná reparace může vést k opětovné aktivaci spouštěcích zdrojů, zejména v kombinaci s obnovením elektrického vedení do plicních žil. Jiným vysvětlením může být regenerace svalových buněk okolo ablačních linií a přemostění původně intaktní linie. Přesto se ukazuje, že katetrizační ablace může vyléčit signifikantní část nemocných s FS.

Indikace ke katetrizační ablaci FS

Kdo je vhodným kandidátem katetrizační léčby FS? Většina studií prozatím dokumentovala především zlepšení kvality života a odstranění symptomů vyplývajících z atak arytmie. Zatím nemáme k dispozici data o tom, že katetrizační ablace vede ke zlepšení prognózy nemocných s FS. Z tohoto důvodu by měli primárně být k ablaci indikováni pacienti se symptomy, u kterých antiarytmická léčba není účinná či žádoucí (Tab.). Tento postoj je formulován i v poslední verzi Doporučení Evropské kardiologické společnosti.(27) Důležité je zdůraznit, že symptomy nemusí zahrnovat pouze palpitace, ale FS se může manifestovat sníženou tolerancí zátěže, dušností nebo celkovou slabostí. Jindy se projeví v podobě progredujícího srdečního selhání.

Vzhledem ke kurativnímu potenciálu katetrizační ablace se nabízí otázka, zda by tato procedura mohla být indikována jako metoda první volby, ještě před vyzkoušením alespoň 1 antiarytmika. V tomto smyslu byla doposud publikována pouze jediná randomizovaná pilotní studie, která ukázala výrazný rozdíl ve výskytu FS mezi skupinou léčenou antiarytmiky a skupinou, která podstoupila katetrizační ablaci.(28) V této studii byl dále zaznamenán signifikantní rozdíl v počtu hospitalizací.

Prozatím nejsou důkazy o účinnosti katetrizační ablace u asymptomatických pacientů. Provedení ablace lze zvážit v případě, kdy se jedná o mladého pacienta a je podezření na tachykardickou kardiomyopatii.

V případě srdečního selhání, dysfunkce levé komory srdeční a nekontrolovatelné odpovědi komor totiž dochází po katetrizační ablaci a úpravě srdečního rytmu ke zlepšení ejekční frakce levé komory.(29) Mezi parametry, které významně ovlivňují úspěšnost výkonu, patří především rozměr levé síně. Výrazná dilatace levé síně (obvykle nad 50–55 mm) je většinou spojena s elektrickou a mechanickou remodelací, která snižuje šanci na dlouhodobé udržení sinusového rytmu.(30) Také anamnéza dlouhodobě se udržující perzistující FS zvyšuje riziko neúspěchu ablace (obvykle při trvání FS více než 2 roky). Naopak u pacientů s paroxyzmální FS, u kterých se střídá arytmie se sinusovým rytmem, doba trvání obtíží neovlivňuje úspěšnost výkonu.

Potenciální komplikace výkonu

Ablace FS je jedním z nejvíce komplexních výkonů v intervenční elektrofyziologii, a proto je četnost komplikací vyšší než u konvenčních výkonů. Jejich frekvence se ve velkých registrech pohybuje okolo 4–5 %.(20, 31) Protože se některé komplikace mohou projevit až v delším odstupu od zákroku, měla by o nich být informována širší lékařská veřejnost. Mezi nejzávažnější časné komplikace patří především srdeční tamponáda. Její incidence kolísá ve velkých souborech okolo 1 %.(20, 31–33)

Na jejím vzniku se může podílet nesprávně provedená transseptální punkce, mechanické poškození srdeční stěny při manipulaci s katétry nebo především při aplikaci radiofrekvenční energie. Náhlé přehřátí tkáně bývá provázeno malým výbuchem vodních par s rizikem perforace stěny levé síně. Menší perikardiální výpotek bez nutnosti perikardiocentézy může vzniknout jako zánětlivá reakce na provedený výkon. Obvykle dojde k jeho spontánnímu ústupu, vzácně však může vést ke vzniku tamponády v delším odstupu po výkonu.

Další závažnou příhodou mohou být tromboembolické komplikace. K embolii obvykle dochází během výkonu či do 24 hodin po něm. Příčinou může být preexistující trombus v oušku levé síně či trombus nově vzniklý během výkonu. Většina pacientů by proto měla před výkonem podstoupit jícnové echokardiografické vyšetření a po výkonu je u pacientů indikována minimálně 3měsíční plná antikoagulační léčba. V průběhu výkonu je nejbezpečnější podání heparinu ještě před provedením transseptální punkce.

Specifickou komplikací ablace FS je stenóza plicní žíly. V dobách, kdy se prováděla ablace ektopických ložisek přímo žilách, docházelo k určitému stupni zúžení plicní žíly až ve 40 % případů. V současnosti, kdy se izolace plicních žil provádí na úrovni jejich ústí, se jedná o komplikaci vzácnou.(34) K její minimalizaci je vhodné použití trojrozměrných mapovacích systémů nebo intrakardiálního ultrazvuku, kdy je možné zajistit aplikaci radiofrekvenčního proudu skutečně vně ostia plicních žil.(35, 36) Klinické příznaky stenózy plicní žíly mohou zahrnovat kašel, dušnost, hemoptýzu nebo rekurentní pneumonie.(34) Obtíže se mohou objevit časně, většinou však až v odstupu několika týdnů nebo měsíců po výkonu.

Nejzávažnější popsanou komplikací, která je naštěstí velmi vzácnou, je poškození stěny jícnu a vznik píštěle mezi jícnem a levou síní.(37) Jícen naléhá přímo na levou síň, a proto při ablaci na zadní stěně levé síně může dojít k jeho poškození. Klinicky se tento syndrom může projevit řadou nespecifických obtíží zahrnujících dysfagii, odynofagii, septickou horečku, někdy může dominovat obraz perikarditidy následovaný masivní vzduchovou embolií a gastrointestinálním krvácením. Obtíže se projeví obvykle až v odstupu 2–3 týdnů po výkonu. Důležité je vědět, že při podezření na tuto komplikaci nesmí být provedeno endoskopické vyšetření, protože insuflace vzduchu při endoskopii může způsobit fatální vzduchovou embolii.

Jako diagnostická metoda volby se doporučuje CT angiografie a v případě průkazu píštěle je nutné urgentní chirurgické řešení. Tato komplikace byla v řadě případů fatální. Specifickou komplikací ablace FS je vznik pravidelných síňových tachykardií po výkonu. Tyto arytmie se objevují u 3–50 % pacientů a jejich výskyt je častější, jestliže je součástí ablační strategie tvorba lineárních lézí (např. linie na stropě levé síně, od levostranných plicních žil k mitrálnímu anulu).(38, 39)

Mechanismem těchto tachykardií je reentry (nejčastěji perimitrální reentry, reentry okolo stejnostranných plicních žil) se zónou pomalého vedení v oblasti nekompletní linie. Pravidelné síňové tachykardie vedou obvykle k rychlejší komorové odpovědi než FS, bývají špatně tolerovány a jsou rezistentní k farmakologické léčbě. Nejvíce se objevují časně po výkonu a až v 50 % ustoupí do několika týdnů po zhojení lézí. Pokud přetrvávají déle, měla by být indikována reablace. Vaskulární komplikace v místech kanylace cév se mohou objevit po jakémkoliv katetrizačním zákroku.(20, 31, 40) Po ablaci FS se jejich výskyt zdá být vyšší (okolo 0,5 %), pravděpodobně díky většímu množství používaných vstupů a agresivní antikoagulační léčbě během a po výkonu.

Zkušenosti IKEM

Naše zkušenosti lze demonstrovat na souboru 100 pacientů s paroxyzmální FS, u kterých byla v posledních 2 letech provedena katetrizační ablace pomocí robotického systému (Sensei, Hansen Medical).(41) Při výkonu nebyla zaznamenána žádná závažnější komplikace, u několika pacientů došlo k rozvoji většího hematomu v místě kanylace cév bez nutnosti chirurgické intervence. Průměrná délka výkonu byla 222 ± 54 min a skiaskopický čas 11,9 ± 7,8 min. Při mediánu sledování 15 měsíců(3–28) bylo 63 % pacientů bez recidivy jakékoliv epizody FS delší než 30 sekund. Po 1,2 výkonu bylo bez průkazu arytmie 86 % nemocných. Avšak k výraznému zlepšení obtíží a výraznému zmenšení četnosti palpitací došlo až u 95 % pacientů.

Bezpečnost katetrizačních ablací FS na našem pracovišti dokumentuje zatím nepublikovaná analýza 1000 případů z let 2006–2010, kdy celkový počet komplikací dosáhl 3,2 %. Většinu z nich tvořily komplikace z oblasti cévního přístupu, které lze označit za málo významné (1,8 %). Nejzávažnější komplikací byla tamponáda (2 případy, 0,2 %), hemotorax (2 případy, 0,2 %) a mozková příhoda (2 případy, 0,2 %) nebo tranzitorní mozková ischémie (3 případy, 0,3 %). Velký podíl na snížení počtu komplikací hraje používání intrakardiální echokardiografie.

Závěr

Katetrizační ablace se během posledních let stala metodou volby pro pacienty se symptomatickou paroxyzmální či perzistující FS, která je rezistentní na farmakologickou léčbu. Dosavadní zkušenosti ukazují, že katetrizační ablace se dá považovat za kurativní metodu u vysokého procenta nemocných, zejména s paroxyzmální formou FS. Účinnost výkonu v odstranění FS se pohybuje okolo 70–90 % v závislosti na studované populaci, použité technice a metodě sledování po zákroku. I přes výrazný pokrok se jedná o komplexní výkon, který je spojen s rizikem závažných komplikací, a proto by mělo jeho provádění být vyhrazeno na specializovaná pracoviště.

Tato práce byla podporována z výzkumného grantu MZO 00023001 Ministerstva zdravotnictví České republiky.

O autorovi: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie

e-mail: joka@medicon.cz