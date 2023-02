Klesá podíl dívek, které se nechají očkovat proti rakovině čípku

Na rakovinu děložního hrdla v Česku ročně umírají téměř čtyři stovky žen. Očkování přitom u děvčat před zahájením jejich pohlavního života snižuje riziko vzniku nádoru o víc než 90 procent, u žen pak o polovinu. Od dubna 2012 se proplácí ze zdravotního pojištění třináctiletým a čtrnáctiletým dívkám, od loňského ledna pak i stejně starým chlapcům.

Podle údajů z národního registru hrazených zdravotních služeb se v roce 2012 nechalo očkovat 33.035 třináctiletých dívek. Proočkovanost tak dosáhla téměř 76 procent. V dalších letech ale očkovaných ubývalo a jejich podíl klesal. V roce 2016 si vakcínu nechalo píchnout 29.026 děvčat, tedy 63 procent. Předloni počet očkovaných sice dosáhl 30.451, podíl v početnějším ročníku zůstal ale na necelých 64 procentech.

„Doufali jsme, že se dostaneme přes hranici 80 procent. Místo toho bohužel klesáme a dostáváme se k 60 procentům,“ řekl vedoucí Onkogynekologického centra Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy David Cibula. On i jeho kolegové za poklesem vidí trend odmítání očkování.

Podle Cibuly by se přitom díky vakcínám a přesným vyšetřovacím metodám mohlo podařit toto zhoubné nádorové onemocnění vymýtit. Jako příklad onkogynekolog uvedl situaci v Austrálii, kde je podle něj očkovaných víc než 80 procent děvčat a tři čtvrtiny hochů. „Neznají tam přednádorové stavy. Když se u někoho objeví, svolají všechny mladé doktory, aby se na to šli podívat. Nemají už případy, na kterých by se to učili léčit,“ dodal Cibula.

Využití očkování proti rakovině děložního hrdla se liší i v jednotlivých krajích. V Ústeckém kraji se předloni nechalo očkovat bezmála 74 procent třináctiletých dívek. Ve Zlínském kraji to bylo 51 procent. V Praze proočkovanost dosáhla 58 procent, v Královéhradeckém kraji 72 procent.

Očkovaných třináctiletých chlapců naopak přibývá. Zatímco v roce 2017 jich bylo 7988, loni po zavedení hrazeného očkování 10.990. „Pokud by se podařilo proočkovat chlapeckou populaci, zabráníme šíření infekce,“ uvedl Cibula.

Podle lékařů očkování není jen pro mladé dívky, ale pro ženy v jakémkoliv věku. „Rozšířil se mýtus, že když očkujeme třináctileté dívky, tak ty starší už není potřeba očkovat. Účinek je sice menší, ale pořád je obrovský. Při každém pohlavním styku se žena může setkat s infekcí, která u ní onemocnění může vyvolat,“ řekl onkogynekolog.

I když úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v Česku postupně klesá, stále je vyšší než ve vyspělých evropských zemích. V roce 1997 přibylo v Česku 1052 pacientek, zemřelo 484. Předloni si diagnózu vyslechlo 822 žen a 364 zemřelo.