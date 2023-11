Zvýšený kreatinin v krvi poukazuje na poruchu funkce ledvin. Nejčastěji jde o chronickou ledvinnou nedostatečnost

Co je kreatinin?

Kreatinin je dusíkatá látka vznikající ve svalech z kreatinfosfátu a kreatinu. Jedná se o konečný produkt metabolismu svalových buněk. Kreatinfosfát, ze kterého kreatinin vzniká, pak slouží v buňkách jako pohotovostní zásoba energie.

Ve chvíli, kdy je energie z kreatinfosfátu spotřebována, zůstane buňkám jen nepotřebný kreatinin. Ten se následně dostane do krve a krevním řečištěm putuje do ledvin, kde je prostřednictvím glomerulů (funkčních jednotek ledvin, klubíčka jemných kapilár) přefiltrován do moči. Ve chvíli, kdy přejde do moči, se už kreatinin nemůže dostat zpět do krve.

Proto se v klinické biochemii využívá jako ukazatel filtrační schopnosti ledvin a parametr k výpočtu glomerulární filtrace. Je-li filtrační schopnost ledvin snížena, nemůže být kreatinin v ledvinách dostatečně přefiltrován. V krvi ho pak zůstává příliš mnoho. Za normálních okolností by měla být hodnota kreatininu v moči až 150krát vyšší než sérová hladina.

Až 98 % kreatininu v těle vzniká ve svalech. Množství svalové hmoty je tudíž jedním z několika faktorů, které mohou koncentraci kreatininu v krvi ovlivnit:





muži mají logicky hladinu kreatininu o něco vyšší v porovnání se ženami – přibližně o 15 %,

výrazně nižší hodnoty se nachází také u dětí – až o 80 %,

těhotné ženy mají kreatinin přirozeně nižší z důvodu zvýšené glomerulární filtrace,

kreatinin v krvi ovlivňuje výrazná svalová námaha a onemocnění či poranění svalů – operace, úrazy, intramuskulární injekce a jiná traumata.

Na rozdíl třeba od urey nemá složení jídelníčku prakticky žádný vliv na sérovou koncentraci kreatininu. Žádná dieta na snížení kreatininu v krvi tudíž neexistuje. [1, 2, 3, 4]

Vyšetření kreatininu

Stanovení kreatininu v plazmě je jedním ze základních vyšetřeních prováděných standardně ve všech biochemických laboratořích. Lékaři ho indikují jak v rámci preventivních prohlídek, tak při podezření na poškození ledvin.

Pacientovi je odebrán vzorek žilní krve, ve které je tento parametr stanoven pomocí tzv. Jaffého reakce. V tomto případě reaguje kreatinin s pikrátem v alkalickém prostředí. Reakce je sice jednoduchá, ale není úplně specifická. A jaké by měl mít sérový kreatinin hodnoty? Liší se podle pohlaví:

muži: 62–106 µmol/l,

ženy: 44–80 µmol/l.

Rozmezí referenčních hodnot se může u jednotlivých laboratoří mírně lišit. Záleží i na použitých diagnostických setech a přístrojové technice. U dětí a seniorů pak bývá hodnota sérového kreatininu podstatně nižší, neboť mají menší množství svalové hmoty. [5, 6, 7]

Clearance kreatininu

Kreatinin se ale neměří pouze v séru. Pro posouzení filtrační schopnosti ledvin je nezbytné stanovit jeho koncentraci v moči. V tomto případě je potřeba použít k vyšetření sbíranou moč (obvykle za 24 hodin).

Spolu s dalšími informacemi se použije k výpočtu tzv. clearance endogenního kreatininu (glomerulární filtrace), což je objem plazmy, který se při průtoku ledvinami za jednotku času očistí od sledované látky (kreatininu). Ke zjištění clearance kreatininu potřebujeme znát tyto informace:

koncentraci kreatininu ve sbírané moči za 24 hodin,

přesný objem moče,

dobu sběru,

přesnou koncentraci kreatininu v séru,

hmotnost pacienta,

výšku pacienta.

U zdravého člověka by se měla glomerulární filtrace pohybovat v rozmezí 1,5–3 ml moči za sekundu. Pokud dojde ke snížení rychlosti glomerulární filtrace o 50 % a více, začne se koncentrace kreatininu v krvi zvyšovat.

Není-li k dispozici sbíraná moč (pacient ji sbírá špatně, zapomene na sběr nebo nepřinese k vyšetření všechnu), provede se stanovení látkové koncentrace kreatininu z jednorázového vzorku moče. Už není ale možné použít tuto moč k výpočtu clearance kreatininu. [8, 9, 10, 11]

Kreatinin: hodnoty v moči

Fyziologická koncentrace kreatininu v moči: 5,7–14,7 mmol/l,

fyziologické ztráty kreatininu močí za 24 hodin: 8,8–13,3 mmol/24 h. [12]

Zaznamenali jste někdy abnormální hladinu kreatininu v krvi? Ano, sníženou hladinu kreatininu

Ano, zvýšenou hladinu kreatininu

Ne

Co značí zvýšený kreatinin?

Pravidelné stanovení kreatininu v séru má smysl zejména u dialyzovaných pacientů a dalších osob, které trpí chronickými chorobami ledvin. Tímto způsobem lze monitorovat vývoj onemocnění v čase a sledovat, jak se stav ledvin mění. Při koncentraci sérového kreatininu v rozmezí 700–800 µmol/l už se doporučuje připojení pacienta na „umělou ledvinu“ (hemodialýzu).

Protože ale začne sérový kreatinin stoupat až ve chvílí, kdy se rychlost glomerulární filtrace sníží o 50 %, nelze tímto způsobem včas zachytit raná stádia poškození ledvin. Za tímto účelem je lepší využít stanovení kreatininu ve sbírané moči a provést výpočet glomerulární filtrace.

Zvýšený kreatinin v krvi poukazuje ve většině případů na insuficienci ledvin (ledvinnou nedostatečnost). Mezi méně časté příčiny pak patří:

akutní rozpad svalové tkáně (rhabdomyolýza) – v důsledku úrazu nebo jiných traumat dochází k rozpadu svalových buněk a uvolnění jejich obsahu do krve,

potenciálně nefrotoxická farmaka – jde o léky, které snižují rychlost glomerulární filtrace, případně zpomalují tubulární sekreci kreatininu do moči,

gigantismus, akromegalie – poruchy růstu způsobené nadbytečnou produkcí růstových hormonů, pacienti mají z důvodu zmnožení svalové hmoty velmi vysoké hodnoty sérového kreatininu. [13, 14, 15, 16, 17]

Nízký kreatinin v krvi

Méně často se pak objevuje snížená hodnota kreatininu v krvi. Obvykle jde o tyto příčiny:

úbytek svalové hmoty – atrofie svalstva, dlouhodobá imobilizace, přirozeně i ve stáří (někteří senioři se pohybují opravdu minimálně, i když nejsou invalidní),

těhotenství – u těhotných žen se zvyšuje rychlost glomerulární filtrace a kreatinin se tak intenzivněji vylučuje ven z těla,

glukokortikoidy také zvyšují rychlost glomerulární filtrace. [18, 19]

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, sciencedirect.com, academic.oup.com, journals.physiology.org, karger.com, cjasn.asnjournals.org, researchgate.net

Co je kreatinin?

Kreatinin je dusíkatá odpadní látka, která vzniká ve svalových buňkách po spotřebování energie z kreatinfosfátu. Kreatinin spolu s ostatními odpadními látkami putuje krevním řečištěm do ledvin, kde je přefiltrován do moči a vyloučen ven z těla. Pokud jsou ledviny poškozeny, koncentrace kreatininu v krvi stoupá.

Jaká je fyziologická hodnota kreatininu v krvi?

Množství kreatininu v séru je ovlivněno svalovou hmotou. Muži tudíž mají přirozeně více kreatininu v krvi, obvykle mezi 62–106 µmol/l. U žen se pohybuje mezi 40–80 µmol/l. Referenční rozmezí není striktně fixní a může se pro jednotlivé laboratoře o pár jednotek mikromolů lišit. Děti a starší lidé mají z důvodu menšího množství svalové hmoty sérový kreatinin nižší.

Jak snížit kreatinin v krvi?

Pokud se u pacienta objeví zvýšená hladina kreatininu v krvi, poukazuje to již na pokročilejší stádium poškození ledvin. V takovém případě se musí lékaři zaměřit na příčinu problému.

Co je clearance kreatininu?

Aby mohlo být poškození ledvin odhaleno již v raném stádiu, je potřeba stanovit kreatinin ve sbírané moči a provést výpočet tzv. endogenní clearance kreatininu. Tímto způsobem se zjišťuje, jestli ledviny fungují správně a dokážou z těla vylučovat odpadní látky. Sérový kreatinin totiž začne stoupat až ve chvíli, kdy se rychlost glomerulární filtrace sníží o 50 %.