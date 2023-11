Léčba atopické dermatitidy u dětí

Atopik nebo rodina atopického dítěte musejí být poučeni o příčinách onemocnění a o možné prevenci vzplanutí jeho akutních příznaků. Pro získání kontroly nad průběhem onemocnění je u závažnějších případů nutná spolupráce s lékařem odbornosti alergologie a klinická imunologie.

Treatment of atopic dermatitis in childhood The authors, following a brief overview of the clinical forms of atopic dermatitis analyze current possibilities of local and systemic treatment. They stress the need for modification of lifestyle, home environment and diet of the patient. An atopic or the family of an atopic child must be informed about the causes of disease and how an outbreak of acute symptoms could be prevented. In order to obtain control over the course of the disease in more serious cases cooperation with allergologist-immunologist is required.





Atopická dermatitida (AD) je dnes nejčastější chronické zánětlivé kožní onemocnění dětského věku v rozvinutých zemích. U 70 % pacientů vznikají prvé příznaky AD již do 6 let věku, s maximem v kategorii do 3 let věku. Přesné stanovení prevalence AD je obtížné a liší se v různých zeměpisných oblastech. Odhaduje se, že v evropských zemích AD postihuje až 15–20 % dětí a 2–5 % dospělých.

AD je často prvním projevem „atopické triády“ (AD, alergická rýma, asthma bronchiale) a patří většinou mezi první klinickou formu, kterou se atopie manifestuje při tzv. „atopickém pochodu“. AD je chronické, recidivující, vrozené, neinfekční, zánětlivé, silně svědivé kožní onemocnění, které se vyznačuje velkou variabilitou příznaků a neodhadnutelným průběhem.(1, 2) Diagnóza AD je v klinické praxi založena především na kombinaci morfologického nálezu a pečlivě provedené osobní a rodinné anamnézy.

Kojenecká forma AD začíná mezi 2.-4. měsícem silně svědícími papulózními až ložiskovými výsevy na tvářích nebo ve vlasech, odkud se může rozšířit na celou hlavičku, tělo a končetiny, nejprve spíše nad extenzory. Později se ložiska ohraničují více do ohybových partií končetin. Mezi 1.-2. rokem dítěte AD přechází do dětské formy.

Predilekční oblastí pro tuto fázi AD jsou loketní a podkolení jamky, šíje, krk, místa okolo kotníků, nárty a zápěstí. Mohou být postiženy i ruce a obličej. Forma dospívajících a dospělých zůstává někdy ve flexurách končetin, ale nejzávažněji bývá postižena horní část hrudníku, ramena, krk, obličej a ruce. Diagnostické problémy často působí lokalizované formy AD, kdy onemocnění postihuje jen ohraničené lokality. Ekzém očních víček je provokován často inhalačními alergeny.

Infraaurikulární, retroaurikulární a infranazální ekzém a ragády jsou kombinací suchosti kůže s reakcí na opakovaná mikrotraumata. Pulpitis sicca a juvenilní plantární dermatitida se projevují erytémem, šupením s olupováním a prasklinami nejprve na bříškách palců nohou, později i ostatních prstů, a pokračuje na chodidla do míst největší mechanické zátěže.

Cheilitis atopica začíná v dětství jako olupující se suché rty, často s centrální ragádou dolního rtu a s tendencí ke zhoršování v zimním období. Často navazuje angulární cheilitida a projevy periorálního ekzému. Ekzém vulvy nebo skrota může být někdy jedinou manifestací AD. Některé další morfologické varianty AD jsou folikulární varianta, papulózní lichenoidní varianta, prurigo typ, numulární nebo diskoidní typ, dyshidrotický atopický ekzém a erytrodermie.(3, 4)

Nejčastěji byla dříve, pro stanovení diagnózy AD, doporučována a citována kritéria publikovaná v roce 1980 Hanifinem a Rajkou, která se stala komplexním seřazením klinických příznaků, důležitým milníkem pro mezioborovou komunikaci a pomocníkem pro klinické studie. V současné době, s větším přihlédnutím k imunologickým nálezům u AD, jsou spíše využívána upravená kritéria pro diagnózu AD podle Bose a Van Leenta (Tab. 1).(1, 5)

Pojem atopie a atopická dermatitida by se tedy neměl použít dříve, než je prokázána IgE senzibilizace průkazem specifických IgE protilátek v krevním séru nebo v kůži pozitivitou kožních testů. U pacientů nevyhovujících plně této definici po imunologické stránce, ale s klinickým obrazem odpovídajícím AD, doporučují někteří autoři používat termín atopiformní dermatitida, neatopická (endogenní) dermatitida nebo intrinzická atopická dermatitida.(5, 6, 7, 8)

Atopickou dermatitidu extrinzickou lze odlišit imunologickými a alergologickými metodami vyšetření od intrinzické atopické dermatitidy, která však často bývá u kojenců a malých dětí jen přechodný stav a přechází postupně ve formu extrinzickou a přetrvává často i do dospělosti, což se udává až v 70–80 % případů.(5, 8) Etiopatogeneze

Obr. 1 – Diagnostický přístup k pacientovi s příznaky atopické dermatitidy (upraveno podle konsenzu PRACTALL)(8)

V etiopatogenezi se uplatňuje především genetická dispozice (pro atopii a alergická onemocnění bylo jednoznačně potvrzeno, že jde o stavy polygenní, jejichž genové základy jsou umístěny nejméně v osmi chromosomálních oblastech) a porucha bariérové funkce kůže (suchost kůže při změněném profilu ceramidů a velké transepidermální ztrátě vody, ztenčení kůže při snížené adherenci keratinocytů vlivem větší aktivity proteáz, náchylnost atopika ke kolonizaci kůže kmeny S. aureus při nízké produkci antimikrobiálních peptidů a zvýšená pohotovost k zánětu).

Geneticky determinovaná deficience filaggrinu se manifestuje jako suchá kůže s rysy ichtyózy. Genetická dysfunkce epidermální bariéry, která se v důsledku genových mutací stává propustnou pro řadu alergenů, vede k tomu, že kůže reaguje zánětem. Popsáno je nespočet imunologických abnormalit (dysregulace systémové imunitní odpovědi, změněná reaktivita kožního imunitního systému).

Na průběhu AD se podílí i neurovegetativní a často i psychické vlivy a u některých pacientů i klimatické faktory. Atopická dermatitida vychází sice z genetické predispozice, nicméně spouštěcím mechanismem je pravděpodobně prostředí. Dnešní pohled vidí atopickou dermatitidu jako neuro-imuno-endokrinní zánět s dominantní úlohou mutovaného genu filaggrinového. Je však ještě mnoho dalších poruch v keratinizaci a ve stavbě bariéry, které mohou přinést další vysvětlení a také nové možnosti terapie.(1, 2, 8, 9)

Léčba

Před zahájením vlastní léčby AD je třeba vyšetřit příznaky onemocnění a zajímat se o jeho průběh, posoudit závažnost a rozsah AD (v klinických studiích používáme skóre EASI nebo SCORAD1), posoudit komplikující a zhoršující faktory kožního onemocnění (především zda je přítomná potravinová nebo inhalační alergie) a provést diferenciálnědiagnostickou rozvahu (Obr. 1).(8) AD je multifaktoriálně podmíněné onemocnění, proto současná medicína zatím nedokáže ekzematické dítě ani dospělého pacienta této choroby zcela zbavit, ale často pozorujeme s věkem velmi příznivý vývoj a někdy i úplné vyhasnutí kožních příznaků.

Terapeutická doporučení jednotlivých autorů, která se často od sebe dosti liší, sledují vždy určitý trend. Ke konkrétnímu výsledku lze dojít různými postupy.(1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11) Algoritmus léčby, tak jak je většinou používán v evropských zemích, přehledně uvádí Harper v celosvětově uznávané obsáhlé učebnici dětské dermatologie (Obr. 2).(1) Jde o postupy, které všichni běžně používáme při péči o pacienty s AD, zde jsou však logicky utříděné.

Obr. 2 – Algoritmus léčby atopické dermatitidy (upraveno podle Harpera)(1)

1. Všeobecné rady, informace, edukace

Základním předpokladem úspěchu léčby AD a prevence dalších vzplanutí příznaků je úprava životosprávy (např. vhodné oblékání, správně zvolené mycí a kosmetické prostředky), jídelníčku, domácího prostředí, znalost a omezení faktorů vyvolávajících svědění. Nejdůležitější je však, ještě před zahájením léčby, edukace pacienta, resp. jeho rodiny. Měla by proběhnout při prvé návštěvě. Lékař si musí udělat dostatek času nejen na pečlivou anamnézu, ale i na to, aby poskytl pacientovi nebo rodičům dítěte dostatek informací o podstatě onemocnění, prevenci a možnostech léčby.

Připravené písemné materiály, např. letáky a brožury a ověřené internetové adresy, jsou dobrými pomocníky. Průběh ekzému ovlivňuje mnoho vnějších i vnitřních faktorů. Působení některých dovedeme omezit vhodnou životosprávou. Odhalení zhoršujících faktorů je však často obtížné, protože se jejich působení kombinuje.

Důsledným rodičům doporučujeme vedení deníku, který jim po několika měsících sledování často umožní najít vlivy, které jsou pro jejich dítě nejčastější příčinou zhoršení příznaků ekzému a mohou jim pak snáze předcházet. Zvláště pečlivě je třeba hodnotit zpětně den zhoršení a období 1–3 dny před oživením ekzému. Rodičům radíme, aby sledovali především: Jídelníček: Sledujeme období, kdy se zařazují nová jídla (např. přídavek sušeného mléka kojenému dítěti, zařazení ovocných šťáv, nové druhy zeleniny v polévce).

Počasí: Všímáme si vlivu horkého, mrazivého, mlhavého počasí. Známé je zhoršování v sychravém a vlhkém období a při větším výskytu smogu, kdy je vhodné omezit vycházky.

Koupání: Všímáme si, jak vypadá ekzém před večerním koupáním a po něm. Zaznamenáváme vliv koupání ve volné přírodě, v moři a v bazénu.

Slunění: Sledujeme, jak dítě snáší slunce a nedovolujeme na něm dlouhodobý pobyt. Chráníme dítě před zapocením a přehřátím, které při pobytu na slunci snadno vzniká.

Menstruační cyklus: Zaznamenáme u děvčat první měsíčky a sledujeme vliv menstruačního cyklu na ekzém, často bývá velmi významný.

Psychická a fyzická zátěž: Sledujeme stav ekzému při větším vypětí ve škole, konfliktních situacích v rodině, při větších sportovních výkonech a delších výletech.

Změny v životním stereotypu: Zaznamenáváme především delší pobyty mimo domov. Všímáme si ekzému při pobytu na chatě, chalupě, u babičky, u moře, na horách.

Celkový stav: Zapisujeme si všechny nemoci, které dítě prodělalo, jejich celkovou léčbu a vliv na ekzém. Běžné virózy po nástupu do dětského kolektivu často významně zhorší průběh AD a vedou ke generalizaci ložisek. Sledujeme i vliv očkování. Všímáme si větší únavnosti dítěte.

Domácnost: Zaznamenáváme činnosti v domácnosti, které vedou ke zhoršení ekzému (např. luxování, velký úklid, přestavba bytu a větší prašnost, lakování, malování).

Koníčky: Všímáme si vzhledu a stavu ekzému po sportovním tréninku, pobytu na prašném hřišti, jízdě na kole, návštěvě bazénu. Sledujeme stav ekzému po práci na zahradě, hře na písku, po práci ve výtvarném a keramickém kroužku. Chráníme dítě před úzkým kontaktem s domácími zvířaty; pokud se nám to nepodaří, sledujeme vliv na ekzém.

Nejčastěji se pacienti (resp. rodiče dítěte) vyptávají na dietu při AD a domnívají se, že ekzém = potravinová alergie. Doufají, že alergologickým vyšetřením odhalíme právě ten alergen, který ekzém vyvolává a po jeho eliminaci se AD vyhojí. Význam potravinové alergie u atopického ekzému je diskutován od počátku 20. století. Pozdější studie ukázaly na účast časné reakce zprostředkované IgE protilátkami, ale i na ještě významnější účast pozdní reakce zprostředkované buňkami.

Lze říci, že není pochyb o významu potravinové alergie v etiopatogenezi atopického ekzému zejména u malých dětí. U více než třetiny (20–50 %) malých dětí lze prokázat senzibilizaci na potravinový alergen. Přitom platí, že atopický ekzém asociovaný s potravinovou alergií má těžší průběh. Pro dítě v kojeneckém věku představuje potravinový alergen nejvýznamnější alergen zevního prostředí.(12)

Nejčastější potravinové alergeny u dětí jsou: vaječný bílek, kravské mléko, vaječný žloutek, pšeničná mouka a arašídy. Správně nastavená eliminační dieta může potom vést k významnému zklidnění projevů AD. Většina dětí (80–90 %) do tří let věku začne dříve rizikovou potravinu tolerovat. Postupně se u těchto dětí často vyvíjí přecitlivělost na inhalační alergeny. Vedle klasické potravinové alergie (imunologicky zprostředkované reakce) se mohou v průběhu atopického ekzému uplatňovat reakce neimunologické neboli potravinové intolerance.

Nejčastější příčinou neimunologicky zprostředkovaných reakcí, které vyvolávají exacerbaci AD, jsou farmakologicky aktivní látky, které se přirozeně vyskytují v potravinách. Patří mezi ně zejména biogenní aminy. Typickým příkladem je exacerbace AD po požití čokolády. U těchto reakcí je zjevná korelace mezi dávkou a výskytem reakce.(12)

Pacienty se závažnějším průběhem AD odesíláme na alergologické vyšetření a pátráme v kojeneckém a batolecím věku především po senzibilizaci na potravinové alergeny, později i na inhalační alergeny. Všem pacientům v době zhoršení AD doporučujeme nedráždivou dietu s vynecháním kořeněných jídel, nakládané pikantní zeleniny, citrusových plodů, exotického ovoce, čokolády, kakaa, ořechů, zrajících a plísňových sýrů. Ve složitých případech, zvláště u dětí a mladistvých, může být celé rodině užitečný i klinický psycholog.(1, 8)

Obr. 3 – Desetiměsíční kojenec před léčbou kortikosteroidními externy2. Emoliencia

Základní a nepostradatelnou léčbou klidového stadia a doplňkovou léčbou při zhoršení AD jsou emoliencia. Emoliencia (zvláčňující, změkčující, promašťující krémy a masti) předepisujeme (doporučujeme) všem pacientům s atopickou xerózou a chronickými ložisky ekzému jako hlavní léčebný prostředek, ostatním jako doplňující léčbu. Čím mastnější jsou emoliencia, tím jsou účinnější. To však pacient z kosmetických důvodů často špatně akceptuje.

Proto je vhodné při prvých návštěvách seznámit pacienta nebo jeho rodiče s více typy zvláčňujících krémů a mastí a rodina si pak vypracuje vlastní léčebný režim. Masti a mastné krémy jsou vhodné především k večernímu ošetřování, krémy a lotia volíme hlavně k rannímu ošetření. Dobře vybraná emoliencia zmírní svědění suché pokožky a pomohou obnovit narušenou bariérovou funkci kůže. Jednotlivé typy emoliencií, podle jejich mechanismu účinku, jsou seřazeny v Tab. 2.

Pokud bychom chtěli dělit emoliencia spíše podle aplikační formy, hovoříme potom o mastech, krémech a lotionech. Masti (unguenta) jsou masťová vehikula rostlinné, minerální, živočišné nebo syntetické povahy. Mají oleofilní (hydrofobní) povahu, nelze je mísit ani omývat vodou. Mezi často používané masťové základy, které využíváme jako emoliencia, patří především vazelína (bílá a žlutá), Excipial mast s mandlovým olejem, Vitella ung, Vitella Zn ung a vyškvařené vepřové sádlo.

Větší uplatnění nacházejí masťové základy, které jsou schopné částečně vázat vodu. Jsou proto vhodné pro přípravu emulzních systémů (např. Pontin, Synderman, Linola fett N, Excipial ung). Masti nejsou vhodné na projevy akutně zánětlivé, do ochlupených a zapářkových oblastí a v teplém ročním období. Krémy (cremores) jsou emulzní systémy (dvou-, troja vícefázové). Jejich vznik umožnil vývoj emulgátorů (látky s povrchově aktivním účinkem).

Emulgátory umožňují mísit látky dosud nemísitelné (lipofilní a hydrofilní). Oleokrémy (mastné krémy) typu v/o (voda v oleji) se po nanesení na kůži chovají jako masti, mají podobné vlastnosti a stejné indikace. Patří mezi ně Pontin a Synderman po přidání Aqua calcis, Cremor refrigerans, Cutilan, Excipial mastný krém, Lipobase drm crm, Lipobase Repair.

Hydrokrémy (nemastné krémy) typu o/v (olej ve vodě) jsou hydrofilní základy (Neoaquasorb, ambiderman, Excipial krém). Obsahují v zevní fázi velké množství vody (až 70 %), tukové látky a emulgátory. Po nanesení na kůži nemají okluzívní účinek, neomezují odpařování vody. Působí chladivě a protizánětlivě a dobře se vstřebávají do povrchových epidermálních vrstev.(13) Pro velkoplošné ošetřování suché kůže jsou vhodná i lotia, která obsahují málo tukových složek, ale větší množství emulgátorů a vody. Lehce se omývají vodou a nemají okluzívní efekt. Hlavními zástupci jsou Excipial U hydrolotio a Excipial U lipolotio.

Obr. 4 – Stejný chlapec po 2 měsících intervalové léčby kortikosteroidními externy střední účinnosti (II. třídy)

Mezi emoliencia řadíme i přípravky dermokosmetické, které kromě tukových složek obsahují další látky, většinou rostlinného charakteru, nebo různé druhy vitamínů a esenciální mastné kyseliny. Dermokosmetika je sice volně prodejná v lékárnách, ale při jejím výběru by měl vždy pomoci dermatolog, který nejlépe individuálně vybere vhodný výrobek podle stadia onemocnění a věku pacienta. Doporučujeme nejčastěji přípravky z řady Aderma, Atoderm, Balneum Hermal Intensive, Lipikar, Oilatum, Menalind, Vitella, Leti AT-4, Neutrogena, Eucerin, Secalia a Cetaphil.

Mezi emoliencia v širším smyslu řadíme i koupelové oleje. Nejvhodnější způsob, jak pokožku pacienta šetrně omýt a zároveň ji zvláčnit, je pravidelné používání koupelových olejů. Prostřednictvím tvorby okluzního ochranného filmu na pokožce zabezpečí olejové koupelové přísady velkoplošné promaštění a omezením transepidermální ztráty vody i provlhčení kůže.

Koupelové olejové přípravky používáme většinou obden jako nedílnou součást léčebného režimu. Ostatní dny doporučujeme krátkou rychlou sprchu nebo jen omytí míst vlhké zapářky speciálně vybranými mycími prostředky. Každý večer, po olejové lázni, kůži jen jemně poklepem osušíme a ihned, dokud je vlhká, ošetříme ještě v koupelně zvláčňujícím krémem.

Důležité je znát „pravidlo 3 minut“: kůži je nutno ošetřit do 3 minut po koupeli, dokud je ještě vlhká, jinak si nezachová hydrataci, voda se odpaří a dojde ke kontrakci rohové vrstvy, popraskání a dalšímu přesušení atopické kůže. Nejčastěji využíváme koupelové prostředky z řady Balmandol, Balneum Hermal, Linola Olbad, Oilatum, Vitella a Lipikar.

V moderním dermatologickém pojetí se podpůrná léčba promazávacími i koupelovými emoliencii označuje jako korneoterapie a je nezbytnou součástí jak léčby, tak prevence AD.

3. Kortikosteroidní externa

Lokální kortikosteroidy jsou nejvíce používané terapeutické prostředky v léčbě všech zánětlivých kožních onemocnění. Od objevení základní struktury cholesterolu, prekursoru v biosyntéze všech steroidů, uběhlo 20 let, než byl použit v roce 1952 prvý steroid lokálně – kortison. Aplikace kortisonu na kůži však přinesla nejprve zklamání z léčebných výsledků.

Teprve hydrokortison, který byl získán fermentací a použit Sulzbergerem a Wittenem, přinesl obrovský léčebný pokrok. Modifikace molekuly hydrokortisonu vedly následně k syntéze ještě daleko účinnějších sloučenin, které lépe penetrují do kůže a pevněji se váží na receptory epidermálních buněk. Změny kortikosteroidní molekuly mají za následek jak odlišnou intenzitu a specificitu účinku (změnou vazebných vlastností k receptoru), tak změnu farmakokinetiky.

Rozdíly účinku jednotlivých sloučenin jsou tedy dány jednak molekulárními vlastnostmi látky ve smyslu jejího celulárního účinku, tzn. její farmakodynamikou, jednak schopností molekuly pronikat kožní bariérou, tzn. její farmakokinetikou, na čemž se podílejí i vlastnosti nosného vehikula.

Konečný terapeutický efekt však závisí i na aktuálním stavu kůže, na věku nemocného, na místě a způsobu aplikace.(2) Zavedení kortikosteroidů v zevní aplikaci znamenalo zásadní změnu v léčbě atopického ekzému u dětí i dospělých. Přínosem byl nejen neobvykle rychle nastupující léčebný účinek a úleva od svědění, ale i příjemný odklon od barevných, zapáchajících a často i dráždivých extern.

V době akutního zhoršení AD je vhodné aktivitu procesu rychle utlumit pomocí lokálních kortikosteroidů, které mají protizánětlivý, vazokonstrikční, antiproliferační, imunosupresivní a antipruriginózní účinek. U lehké až středně těžké formy AD předepisujeme přednostně kortikosteroidy se slabým účinkem (skupina I) nebo středně účinná kortikosteroidní externa (skupina II) ve správně zvoleném vehikulu (Tab. 3). Pro oblast obličeje volíme nehalogenované preparáty.

Bereme ohled na věk pacienta (opatrnost je nutná především u kojenců!), ošetřovanou lokalitu (pozor na víčka, obličej, oblast přirození, hýždí a axily) a rozsah postižené plochy. Ke snížení rizika atrofie kůže a vstřebávání účinné látky zavádíme při nutnosti dlouhodobého a opakovaného ošetřování tzv. intervalovou léčbu, kdy po několika dnech ošetření kortikosteroidy (obyčejně po 3–7 dnech) přerušujeme léčbu na dobu nejméně stejně dlouhou, kdy užíváme k léčbě pouze emoliencia nebo jiné lokální prostředky bez kortikosteroidů(1, 2, 3, 10) (Obr. 3, Obr. 4).

U větších dětí je často nutné (v době zhoršení) používat již silně účinná kortikosteroidní externa (III. skupina), někdy v kombinaci s lokálními antibiotiky, zvláště na ložiska na rukou a nohou (Tab. 4). Středně účinné kortikosteroidy často postačují zklidnit zánětlivé projevy v obličeji, na krku a v oblasti přirození, i když právě v těchto lokalitách se je snažíme nověji nahradit topickými imunomodulátory, které mají pro tuto oblast lepší bezpečnostní profil.(10, 16, 17)

Kortikosteroidy velmi silně účinné (IV. skupina) (Tab. 4) používáme pouze u dospělých a jen když pro to máme závažný důvod. Klasické dermatologické zásady pro volbu kortikoidů zní: „raději slabší než silnější, raději krátce než déle“. U závažnějších forem AD spíše volíme princip: „raději silnější kortikoid a krátce než slabý a dlouho“. Lékař musí tedy vybalancovat žádoucí efekt léčby vůči riziku nežádoucích účinků a v tomto smyslu vždy i důkladně poučit pacienta.(20)

Edukace rodičů dítěte nebo dospívajícího a dospělého ekzematika o použití lokálního kortikosteroidu musí být srozumitelná, přesná a opakovaná. Přitom sám lékař musí často překonat svůj ambivalentní postoj ke kortikosteroidům, protože dobře zná jejich efekt, ale i nežádoucí účinky při jejich dlouhodobé aplikaci (Tab. 5).

K instruktáži rodičů nebo pacienta musí však ošetřující lékař přistupovat sebevědomě, s jasným léčebným plánem a cílem nemocnému pomoci. Jinak posílí kortikosteroidní fobii, která je u rodičů malých pacientů a dospělých atopiků nyní tak rozšířená a vede k „podléčení“ nebo vyřazení zatím nejúčinnějších protizánětlivých léčebných prostředků z našeho terapeutického arzenálu.

4. Vlhké obvazy (wet dressings)

Tato technika, kterou používáme na lůžkových odděleních a učíme rodiče dětí se závažnými formami AD při nezvládnutelných záchvatech pruritu, vychází z následujícího principu: Voda je jednoduchý a účinný protizánětlivý prostředek. Odpařování vody z kožního povrchu vede k vazokonstrikci, ústupu svědění, zmenšení zánětu a odloučení krust z povrchu kůže.

Svědění se zmírní odpařením vody z kůže při počáteční 90% vlhkosti na 60%. Tak je vyvolán pocit chladu, který interferuje se záchvatem svědění. Léčebný účinek vlhkých obkladů zvyšujeme aplikací lokálního kortikosteroidu nebo zvláčňujícího krému přímo na ložiska ekzému.(1, 2) Rodiče si připraví: tubu kortikoidu středně účinného (II. skupina) nebo zvláčňující krém, 2 bavlněná pyžama a umyvadlo s teplou vodou. Ložiska ekzému se ošetří steroidem (lze i jen zvláčňujícím krémem).

Jedno pyžamo se namočí do teplé vody, důkladně ho vyždímáme a rychle oblečeme na dítě. Druhé (suché) pyžamo se obleče přes vlhké. Za hospitalizace používáme po ošetření ložisek kortikosteroidem místo svrchního suchého pyžama obinadlo pružné hadicové Coverflex v různých velikostech a místo spodního mokrého pyžamka velké čtverce gázy naskládané v několika vrstvách, namočené v teplé vodě a vyždímané.

Místnost, ve které dítě pobývá, musí být teplá (ne horká), dítě nesmí prochladnout. Vlhká vrstva nesmí vyschnout. Popsaná procedura se má dle zahraničních zdrojů opakovat každých 8 hodin po dobu 72 hodin. Někteří autoři doporučují aplikovat vlhké obklady 7 dnů a jenom na noc.(1, 2) Na našem oddělení radíme výměnu vlhké vrstvy po 8 hodinách a jen po dobu 2 dnů; efekt je při precizním provedení většinou dostatečný.

5. Další protizánětlivé prostředky pro lokální použití

Léčba dehtovými preparáty, ichtamolem, kloroxinem a ureou vyžaduje velké praktické zkušenosti a znalost nežádoucích účinků těchto látek, proto patří spíše do rukou specialisty. Tato protizánětlivá léčba je vhodná pouze pro některé formy AD a spíše pro subakutní a chronická stadia onemocnění u lehkých a středně těžkých pacientů.(1) Kamenouhelný dehet (pix lithanthracis) je vazká lesklá hnědočervená až černá tekutina charakteristického zápachu, která se získává suchou destilací kamenného uhlí.

Je klasickým místním lékem u psoriázy, ale v ambulantní praxi se při léčbě AD pro své nepříjemné vlastnosti využívá již méně. Někdy kamenouhelný dehet aplikujeme za hospitalizace ve formě 1–4% měkké pasty k doléčení chronických ohraničených ložisek ekzému. Pro léčbu v domácím prostředí je vhodnější tinctura carbonis detergens (liquor carbonis detergens), což je roztok 35% kamenouhelného dehtu v lihovém extraktu z quillaiové kůry. Má slabší účinek než pix lithanthracis, ale též méně dráždí, méně špiní a nezcitlivuje tolik kůži na světlo. Předepisujeme ji do tekutých pudrů, past, mastí i do prosté vazelíny ve 4–5% koncentraci.

Ichthamolum (ichtamol, ichtyol) je směs látek získaná sulfonací bituminózních olejů. Účinkuje protisvědivě, protizánětlivě, keratoplasticky, antiseboroicky a slabě antisepticky. Je málo dráždivý, nezcitlivuje kůži na světlo, ale má nepříjemný charakteristický zápach a hnědočernou barvu. Používáme ho ve formě měkkých past nebo v zinkovém oleji u subakutních forem AD. V některých dermokosmetických prostředcích, které doporučujeme pro léčbu AD, je obsažený světlý nebo bílý ichtamol, což je uživatelsky přijatelnější.

Cloroxinum (kloroxin, chloroxin) je sypký žlutý prášek, který působí dezinfekčně. Účinností jeho spektrum zahrnuje zejména streptokoky, stafylokoky, enterokoky, pneumokoky, Candida albicans a dermatofyty. Kloroxin předepisujeme v 1–5% měkkých pastách a v 1% tekutém pudru. Tyto léčebné prostředky používáme k dezinfekci rozškrábaných míst ekzému a k dlouhodobému ošetřování záhybových nebo numulárních ložisek AD, která jsou většinou kolonizována kmeny S. aureus.

Urea (močovina, carbamidum) je přirozeným hydratačním faktorem rohové vrstvy epidermis a je fyziologickou součástí potu. Účinek je patrný ve zjemnění kožního reliéfu a ohlazení kožního povrchu. Urea se používá hlavně jako přísada do zvláčňujících mlék a krémů; zvýšeně hydratuje rohovou vrstvu epidermis, má antipruriginózní a antiseptický účinek. V nižších koncentracích působí keratoplasticky a ve vysokých (nad 10 %) keratolyticky. Prostředky s ureou nepoužíváme na ložiska AD při zhoršení ekzému ani na jemnou kojeneckou pokožku, kde může urea dráždit a pálit.

6. Topické imunomodulátory

Jako účinná alternativa léčby lokálními kortikosteroidy a pokrok v moderní dermatologii se pro řadu dětských i dospělých pacientů s AD jeví imunomodulační prostředky pro lokální léčbu (topické imunomodulátory). Máme k dispozici dva protizánětlivé léky – makrolidová antibiotika s imunosupresivním působením: tacrolimus a pimecrolimus.

Mechanismus jejich účinku je založen převážně na inhibici kalcineurinu, selektivně ovlivňují klíčové imunopatogenetické mechanismy nemoci (inhibují aktivaci T-lymfocytů a produkci zánětlivých mediátorů).(14, 16, 17) Tacrolimus (Protopic) je makrolidový lakton izolovaný ze Streptomyces tsukubaensis. Nejprve byl indikován k potlačení normální imunitní reakce příjemce při orgánových transplantacích a podával se celkově. K léčbě AD se využívá lokálně v masti v 0,03% koncentraci pro děti od dvou let a v 0,1% koncentraci pro dospělé od 16 let.

Tacrolimus je určen k léčbě středně těžké až těžké AD.(16) Pimecrolimus (Elidel) je derivát askomycinu, který byl připraven přímo pro lokální léčbu zánětlivých kožních chorob. V dlouhodobých klinických studiích se nejlépe osvědčil v léčbě AD.(18) Je k dispozici v 1% koncentraci v krému, určen pro děti od dvou let věku a dospělé s lehčí a středně těžkou formou AD. Oba imunomodulační prostředky snižují do 3–7 dnů pruritus v postižené kůži a mezi 7.-21. dnem se snižuje i intenzita příznaků AD v průměru o 70 %.(15, 16, 17)

Topické imunomodulátory využíváme ke krátkodobé léčbě příznaků a projevů při zhoršení AD a intervlhkost dlouhodobé léčbě pro prevenci progrese onemocnění tam, kde pacienti adekvátně nereagují na konvenční léčbu nebo ji netolerují nebo se obávají opakované léčby kortikosteroidními externy. Zvlášť dobrý klinický efekt pozorujeme při léčbě tacrolimem a pimecrolimem v oblastech s jemnou a tenčí kůží, především tedy v obličeji, na krku, v oblasti genitálu a ve flexurách končetin.(16, 17)

Celosvětově se v posledních letech diskutovala dlouhodobá bezpečnost aplikace topických imunomodulátorů.(19) Existovaly obavy z toho, že dlouhodobá lokální imunosuprese v oblasti T-lymfocytů by mohla vést k následnému rozvoji kožních nádorů v místě aplikace topických imunomodulátorů. Z celoevropského přehodnocení používání přípravků tacrolimus a pimecrolimus a z celé řady dlouhodobých klinických studií vyplývá, že léčebný přínos těchto přípravků v léčbě kožních onemocnění převažuje nad potenciálními riziky.

Musí však být používány s větší opatrností tak, aby potenciální rizika byla redukována na co nejmenší míru.(19) Imunomodulační prostředky předepisujeme proto uvážlivě poučeným pacientům s plným porozuměním jejich mechanismu účinku. Při správném používání představují mimořádný pokrok v moderní léčbě AD; příznivě modifikují průběh choroby a zlepšují kvalitu života našich pacientů.

7. Celková léčba

I přes zmiňované možnosti léčby, stále zbývá skupina nemocných, u kterých běžnými prostředky neuspějeme. V těchto případech uvažujeme o systémové léčbě. Není zde však jednotný režim nebo návod, musíme vždy uvážit přínos a možná rizika léčby jednotlivě pro každého pacienta. Celková léčba je u mírnějších forem AD většinou jen doplňková, pomocná, s cílem snížit svědění a působit celkově protialergicky. U závažných a nezvládnutelných forem AD je pak celková léčba součástí komplexní terapie, mnohdy jako kombinace různých protialergických a imunosupresivních či imunomodulačních léků.(1, 21)

V obou případech nacházejí největší uplatnění v praxi antihistaminika, a to i sedativní. Trvalé podávání antihistaminik je indikováno v případech, kde je významně pozitivní rodinná anamnéza, u pacienta jsou přítomny laboratorní známky probíhajícího alergického zánětu a u závažných forem AD. Je znám pozitivní efekt trvalé léčby antihistaminiky jako prevence následné senzibilizace jinými alergeny a prevence rozvoje dalších atopických onemocnění z klasické triády atopického pochodu (AD, alergická rýma, alergické asthma bronchiale).

Antihistaminika I. generace (bisulepin, dimetinden, prometazin), která mají větší sedativní a protisvědivý efekt, využíváme zejména u kojenců, u starších dětí doplňkově v noční dávce nebo při úporném svědění i v průběhu dne. Od ukončeného jednoho roku věku pak standardně volíme v léčbě antihistaminika II. generace, která mají široké protialergické působení, jak ve smyslu antihistaminovém, tak i v obecně protizánětlivém a imunomodulačním (cetirizin, loratadin a zejména nové preparáty levocetirizin nebo desloratadin, které jsou někdy označovány nesprávně jako antihistaminika III. generace).

Dobré zkušenosti jsou i s podáváním ketotifenu, který svým účinkem stojí na pomezí antihistaminik I. a II. generace, má účinek antihistaminový, anticholinergní, brání degranulaci žírných buněk a následnému uvolňování mediátorů alergického zánětu. Dříve byl užíván i v terapii bronchiálního astmatu, dnes je spíše využíván v kombinaci s antihistaminiky u těžších forem AD a tam, kde se k AD přidává i alergické asthma bronchiale.(21, 22)

V případech, u kterých je AD doprovázena přítomností potravinové alergie, a to zejména těžších forem (polyvalentní alergie, kde nelze dodržet optimální eliminační dietu), využíváme v léčbě i kromoglykát sodný. Je ale dokázán i velmi dobrý efekt při jeho podávání malým dětem s generalizovanou formou AD a s lehčí potravinovou alergií nebo při prokázané potravinové senzibilizaci, kde pravidelné podávání zmírňuje průběh AD a zlepšuje prognózu potravinové alergie.(21, 22)

Hyposenzibilizační léčba alergenovými vakcínami je indikovaná u části pacientů, u kterých se k AD přidává další atopické onemocnění – alergická rýma nebo asthma bronchiale a je zcela evidentní vyvolávající specifický alergen. AD, která je jediným projevem atopie, i s prokázaným specifickým alergenem, není v současné době indikací k zahájení léčby vakcínou, i když je tato možnost léčby a její účinnost předmětem výzkumu a mnoha studií.(21, 22)

U většiny pacientů se závažnými projevy AD je, vzhledem k přítomnosti multiproteinové inhalační a potravinové alergie, tato léčba téměř nemožná nebo v průběhu započaté terapie dochází k výraznému zhoršování kožního nálezu a léčba musí být přerušena.(21) Systémové steroidy rezervujeme jen pro torpidní a zcela výjimečné případy v době mimořádného zhoršení. Je dokumentováno, že výrazné klinické zlepšení po nasazení léčby je vždy spojeno se stejně výrazným zhoršením (relapsem) po vysazení léčby.(23)

Rozhodujeme se mezi krátkodobým podáváním steroidů perorálně (prednison) nebo dávkou podanou intravenózně – bolusové podání (metylprednisolon).(21) Cyklosporin A. V roce 1973 objevil Borel a spol. imunosupresivní aktivitu produktu houby Tolypocladium inflatum, ze které vznikl cyklosporin A (CsA).(24) Do klinické praxe byl zaveden v roce 1980 a jeho hlavní indikační oblastí byla transplantační medicína, kde byl a stále je součástí protokolů trvalé imunosupresivní léčby u pacientů po orgánových transplantacích a transplantacích krvetvorných kmenových buněk.

První úspěšnou indikací v dermatologii bylo léčení psoriázy v roce 1979 Muellerem a Hermannem.(25) Aktivní substancí CsA je cyklický oligopeptid, který se váže v buňkách na cyklofiliny, a tak zasahuje do procesu intracelulárních signálních cest. Konečným efektem je inhibice transkripčních faktorů nutných k aktivaci některých cytokinových genů, zejména genu pro IL-2, IL-3, IL-4 a interferon, tím dochází k inhibici časné fáze aktivace T-lymfocytů. Potlačení sekrece IL-2 zamezuje aktivaci dalších lymfocytů.

Na lymfocyty působí reverzibilně a specificky, nesnižuje hemopoézu a neovlivňuje funkci fagocytů. Protože má CsA poměrně velkou molekulu a proniká špatně epidermis, neuplatnil se v lokálním použití. V současnosti pozitivní efekt CsA v léčbě refrakterní AD potvrzují již četné multicentrické studie, i když je také popisován častý relaps po vysazení léčby. Na rozdíl od kortikosteroidů není ale závažnost projevů po léčbě taková jako před jejím nasazením, proto je CsA lékem první volby při nutnosti použít celkovou imunosupresivní léčbu u závažných forem AD.(5, 8, 11)

Léčba CsA je možná u dětí již od 3 let věku, výjimečně u velmi závažných projevů již od 1 roku věku, ale vždy musíme mít na zřeteli možné nežádoucí účinky. Mezi hlavní a nejzávažnější patří renální toxicita, hypertenze, hepatotoxicita a riziko rozvoje infekčního onemocnění. Méně závažné jsou hyperplazie dásní, hypertrichóza, iontová dysbalance, nauzea, zvracení, třes a jiné.

Terapii zahajujeme v úvodní dávce 3–5 mg/kg/den rozdělené do dvou dílčích dávek po 12 hodinách v závislosti na hladinách CsA v séru a na klinickém stavu. Po dosažení klinické remise (nejdříve za 2–3 měsíce) je pak vhodné s dávkou klesat až na udržovací dávku 2–3 mg/kg/den. V dalším průběhu léčby se řídíme klinickou odpovědí a hladinou CsA v séru, kterou monitorujeme v intervalech 2–6 týdnů.(21, 26, 27, 28) Azathioprin.

Tento imunosupresivní lék působí na syntézu purinových nukleotidů a jejich metabolismus, nepůsobí tedy specimitentní ficky na lymfocyty, ale na všechny rychle se obnovující buněčné populace. Jeho pozitivní efekt v léčbě AD v monoterapii byl potvrzen mnoha studiemi, ale jenom u dospělých pacientů.(5, 6, 8, 23, 28) Mezi jeho nežádoucí účinky patří myelosuprese, hepatotoxicita, gastrointestinální potíže, zvýšené riziko rozvoje infekčních onemocnění, rozvoj kožních nádorů.

Doporučované dávky azathioprinu v indikacích AD jsou 1–3 mg/kg/den podle klinické odpovědi. Musíme mít ale na paměti, že plný efekt se dostavuje až za 6–8 týdnů po zahájení léčby, efekt na kůži je patrný až za 3 měsíce, proto je někdy v úvodní fázi nutná kombinace s nízkými dávkami perorálních kortikosteroidů.(21) Z dalších léků jsou v literatuře popisovány zkušenosti v dětském věku pouze s intravenózními imunoglobuliny, omalizumabem (anti-IgE), etanerceptem a mykofenolátem mofetilem (MMF), lékem, který byl dříve zkoušen pro AD jenom u dospělých pacientů.(8, 28, 29)

MMF inhibuje inosin monofosfát dehydrogenázu a tím blokuje de novo purinovou syntézu. To vede k inhibici proliferace Ba T-lymfocytů, které jsou závislé na de novo syntéze na rozdíl od jiných buněčných typů. Jeho imunosupresivní efekt je zejména využíván v transplantační medicíně, nověji i v léčbě autoimunitních onemocnění jako kortikoidy šetřící lék.

MMF je doporučován v dávkách 30–50 mg/kg/den (adekvátně dávce 1200 mg/m2/den) jako bezpečný, dobře tolerovaný a efektivní lék v terapii AD u dětí se závažnými projevy, kde selhaly léky první volby (lokální silně účinné kortikosteroidy, CsA, azathioprin).(29) Jeho účinnost a bezpečnost však musí být ještě ověřena dalšími kontrolovanými studiemi, stejně tak jako u dalších imunosupresivních léků, jejichž účinnost byla publikována jenom u dospělých pacientů a na velmi malých souborech.

8. Fototerapie

Fototerapie (světloléčba) představuje další dostupnou, relativně bezpečnou a účinnou léčebnou modalitu. Nepoužívá se jako monoterapie a nedoporučujeme ji u předškolních dětí. Snižuje výrazně pruritus a často i spotřebu lokálních kortikosteroidů. Osvědčuje se u některých pacientů se závažnými, rozsáhlými a spíše subakutními nebo chronickými projevy AD. Pro léčbu AD se doporučuje úzkopásmové UVB o vlnové délce 311, případně širokospektré UVA.(20)

9. Doplňkové léčebné možnosti

Doplňkové léčebné možnosti využíváme u všech forem atopické dermatitidy. Své nezastupitelné místo v péči o dětské i dospělé ekzematiky má lázeňská léčba, která spojuje výhody pobytu v klimaticky vhodné oblasti s koupáním v lázeňských léčebných vodách a možností klasické dermatologické léčby a relaxace. Přímořská léčba, pokud je pobyt dostatečně dlouhý, dovede u řady dětí navodit i několikaměsíční remisi AD.

Jde v podstatě o variantu fototerapie za pomoci přírodního slunění, ale příznivě se uplatňuje i vliv přímořského podnebí, působení soli na kůži a dýchání aerosolu z mořské vody. U některých pacientů je důležité i vyloučení nepříznivého působení domácího a venkovního prostředí (prach, roztoči, pyly, plísně, znečištěné ovzduší). Klimatická léčba na horách je přínosem hlavně pro ty pacienty, kteří špatně snášejí slunce a přílišné teplo, které vede k přehřátí, zapocení a zhoršení AD. Významné je zde pravděpodobně i nízké množství inhalovaných alergenů zevního prostředí.(1, 3, 21)

Závěr

Terapeutické cíle pro AD lze stručně definovat takto:* omezit závažné příznaky onemocnění,* předcházet dalším vzplanutím onemocnění nebo omezit jejich počet,* zabezpečit dlouhodobou péči o kůži a tím dlouhodobý management AD,* prevencí a dlouhodobou systematickou léčbou příznivě modifikovat průběh onemocnění.

Tento dlouhodobý záměr se však může podařit jen při dobré spolupráci dermatologa, alergologa – klinického imunologa, pediatra a praktického lékaře s pacientem a jeho rodinou. Pacient (rodiče) musí porozumět příznakům a průběhu onemocnění, musí se naučit pravidelně ošetřovat kůži a též předcházet individuálním spouštěcím mechanismům zhoršení.

Včasná diagnóza AD a opakovaná konzultace se zkušeným dermatologem ve všech fázích onemocnění jsou základem pro dostatečně účinnou intervenční, přemosťující a udržovací léčbu. Důsledná kontrola compliance rodiny (pacienta) a adherence k navržené léčbě je nutností. Výsledkem dlouhodobé léčebné strategie by mělo být získání kontroly nad průběhem onemocnění a tím i zlepšení kvality života nemocného a jeho rodiny.

1MUDr. Štěpánka Čapková,2MUDr. Andrea Poloučková,1Fakultní nemocnice Motol, Praha, Dětská poliklinika, Dětské kožní oddělení 2Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Ústav imunologiee-mail: stepanka.capkova@lfmotol.cuni.cz

