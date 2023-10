Léčba chronických ran -moderní materiály I.

Nekrotickou tkáň odstraňujeme několika způsoby. Pokud to dovolí zdravotní stav klienta, přistupujeme k chirurgickému débridementu.

Pokud to není možné, použijeme například enzymatický débridement (Iruxol, Fibrolan), osmolytický débridement (TenderWet), autolytický débridement (Flamigel, Nu-Gel). U rány povleklé jsou na její spodině pevně přichycené mrtvé a poškozené buňky, fibrin a hnis.

Aby mohlo dojít k další fázi hojení, a to k tvorbě granulační tkáně, použijeme k odstranění například hydrokoloidní krytí. V infikované ráně je přítomno mnoho patogenních mikroorganismů, které poškozují zbylou zdravou tkáň, zabraňují hojení, mohou vést k systémové sepsi, jsou spojeny s tvorbou povlaků a zápachem. Na tyto rány se používají antiseptická krytí, krytí s obsahem stříbra nebo uhlí a antibiotika.

Proliferační (granulační) fáze – pokud je spodina rány vyčištěná, dochází během čtrnácti dní k druhé fázi, ve které se tvoří nové krevní cévy a granulační tkáň, která postupně vyplní ránu. K dalšímu růstu postačí vytvořit a udržovat dostatečně vlhké prostředí pomocí speciálních krytí, např. hydrogelů. Granulační tkáň je nutno chránit před poškozením a kontaminací z okolí rány.





Diferenciační (epitelizační) fáze – v této fázi dochází ke kontrakci rány, vytváří se růžovobílá vrstva tkáně, která vznikla dělením a následnou migrací epiteliálních buněk. Je základem k vytvoření epidermální tkáně. Tato nová tkáň přemosťuje granulační tkáň, uzavírá a chrání ránu. Je důležité ji chránit před opětovným poškozením a nadále udržovat vlhké prostředí v této nové tkáni.

Klasické ošetřování rány

Zde používáme obklady s dezinfekčními roztoky, masti a pasty s antibiotiky, barevné tinktury a další. Tyto dnes již zastaralé přípravky pro léčbu chronických ran mají mnoho nevýhod, například značný senzibilizační potenciál nebo jsou příčinou alergických a toxických reakcí. Další jejich nevýhodou je častá výměna obvazů, která představuje zbytečnou zátěž pro klienta a mnohdy je i bolestivá, protože obvazy přisychají k ráně. Opakovanými převazy se snižuje teplota kůže a zpomaluje se nebo zastavuje hojení rány, hrozí zvýšené riziko průniku infekce.

I dnes, kdy je na trhu velké množství moderních materiálů, řada pracovišť stále využívá při léčbě chronických ran tyto zastaralé metody. Domnívají se totiž, že moderní materiály jsou drahé a nevyplatí se je používat. Opak je pravdou. V počáteční fázi jsou sice nové materiály dražší, ale v konečném součtu vychází moderní terapie levněji a je efektivnější.

Moderní terapie

Požadavky moderní terapie lze shrnout do několika zásad:

* Důležité je vyčištění rány a odstranění nekrotických tkání.* Při hojení je třeba udržovat vlhké prostředí, protože suchá rána = mrtvá rána.* Je třeba udržovat stálou teplotu uvnitř rány, protože její pokles třeba jen o 2 °C může zbrzdit nebo zastavit hojení rány.* Je důležité zabránit vniknutí sekundární infekce z okolí rány.* U hlubokých defektů se doporučuje navodit hypoxické prostředí v ráně.* Použitý materiál by měl být netoxický, snadno snímatelný, nealergizující a měl by mít analgetický účinek.

Prostředky k čištění rány

Enzymatické – alternativní metoda débridementu s nepřímo a přímo působícími hydrolytickými enzymy, které působí pouze ve vlhkém prostředí, odstraňují patofyziologicky změněný tkáňový substrát a nežádoucí nekrózy. Tento způsob je méně vhodný. Např. Iruxol mono (Smith & Nephew).

Gelové – tekuté gely – používají se k autolytickému débridementu u ran s nekrózou a také u defektů, kde ulpívá fibrinový povlak. Po aplikaci na ránu se gel mění ve vodný roztok, který hydratuje spodinu, po několikadenní aplikaci nekróza změkne, odloučí se od okrajů a usnadní následnou nekrektomii. Např. Nu-gel (Johnson & Johnson), Flamigel (Flen Pharma), Granugel (Convatec), Intrasite gel (Smith & Nephew), Hypergel (Tendra).

Mokrá terapie – nejznámějším představitelem osmolytického débridementu je TenderWet (Hartmann-Rico). Krytí na ránu pro interaktivní terapii v mokrém prostředí. Vyplachovacím účinkem pomáhá k rychlému a efektivnímu vyčištění rány, reguluje výtok exsudátu z rány a zabraňuje tvorbě edémů. Do své struktury bezpečně uzavírá choroboplodné zárodky a podporuje proliferaci buněk. Před vlastním použitím se polštářky napustí Ringerovým roztokem, který je průběžně uvolňován do spodiny rány. Mokrá terapie pomocí TenderWetu je indikována, jestliže rána vyžaduje aktivní čištění. Například u infikovaných či chronických ran různého původu, jako jsou diabetická gangréna, dekubitus, bércový vřed. Polštářky se mění po 12 nebo 24 hodinách, nevýhodou je častá výměna a finanční náročnost.

Antibakteriální a antiseptické prostředky – obvazy napuštěné antiseptickou složkou, kde je pletená mřížka napuštěná Povidon jodem nebo Chlorhexidem. Používají se jako prevence i řešení infekce u mírně secernujících ran. Kombinují se s hydrogely a mají široké využití ve spektru od popálenin přes vlhké gangrény po začínající dekubity. Např. Inadine (Johnson & Johnson) po určité době zbělá, díky vstřebávání Povidon jodu do tkáně obvaz není nutno měnit hned, jeho aktivita v ráně zůstává 24 hodin, někdy déle. Bactigras (Smith & Nephew) se přikládá až na 4–7 dní a je finančně nejvýhodnější. Mezi další prostředky můžeme zahrnout Braunovidon (B-Braun), Mesalt (Tendra).

Přístrojový debridement -„Hydroterapie využívá k čistění rány tekuté médium. Bývá někdy označována i jako hydrochirurgie, pod kterou si můžeme představit metody jako vysokotlaká irigace, pulzní laváže, whirlpool a další. Jedná se o metody débridementu, s nimiž se setkáváme častěji v zahraničí než u nás. Nejefektivnější je systém, kde k čistění rány dochází pomocí tenkého paprsku tekutiny, který vychází ze speciální trysky. Voda s sebou strhává avitální tkáň, odstraňuje ji ze spodiny rány a odsává infekční ranný exsudát (tzv. Venturiho efekt). Jedním z přístrojů dostupných na trhu je Versajet (vodní skalpel) firmy Smith & Nephew. Přístroj byl v Evropě poprvé představen v červenci 2004 v Paříži na 2. celosvětovém kongresu hojení ran, od června 2006 jej mají k dispozici například lékaři Centra cévní a miniinvazivní chirurgie Nemocnice Podlesí.“ (1)

Hydrokolidní krytí – přilnavé, savé, skládající se ze dvou vrstev. Zevní je pro vodu a choroboplodné zárodky nepropustná polyuretanová hmota, vnitřní obsahuje hydrokoloidně polymerový komplex pektinu, želatiny, polysacharidů a karboxymetylcelulózy. Při absorpci exsudátu z rány dochází k tvorbě gelu, který v ráně vytváří vlhké prostředí. Převazuje se za 3–7 dní podle množství přijatého exsudátu. Používá se u lehčích dekubitů (2. stupně), bércových vředů, diabetických vředů a popálenin. Např. Comfeel Plus (Coloplast), Granulflex (Convatec), Tegasorb (3M), Askina Hydro (B-Braun) Suprasorb H (LohmannRauscher), Algoplaque (Urgo), Hydrocoll (Hartmann-Rico), Replicare Ultra (Smith & Nephew).

Hydrogely – obvazy s vysokým podílem vody, jsou permeabilní nebo semipermeabilní, mají výraznou absorpční kapacitu. Amorfní nebo kompaktní gel, čirý či s obsahem specifické aktivní látky. Slouží k rehydrataci rány, k odloučení suchých nekróz. U transparentních hydrogelových obvazů tvoří vrchní vrstvu polyuretan s mřížkou, gel se skládá z hydrofilních polyuretanových polymerů obsahujících asi ze 60 % izotonický roztok. Tloušťka gelu je 1,5–2 mm, převazují se až za 4 dny, podle stavu rány. Používají se u abscesů, dekubitů, povrchových i hlubokých defektů, popálenin, diabetických vředů. Např. kompaktní: Suprasorb G (Lohmann-Rauscher), Hydrosorb (Hartmann-Rico), amorfní: Nu-gel (Johnson & Johnson), Flamigel (Flen Pharma), Granugel (Convatec), Askina Gel (B-Braun).

Algináty – obsahují vysoce absorpční alginátová vlákna z hnědých mořských řas. Ionty vápníku či draslíku (součást alginátu) nahradí ionty sodíku v exsudátu a umožní přeměnu alginátových vláken v hydrofilní neadherentní gel. Mají bakteriostatický a hemostatický účinek, vytvářejí mikroklima, mají velkou absorpční schopnost a vyžadují sekundární krytí. Používají se na vyložení nebo k vytamponování spodiny defektu. Převazy za 2–5 dní, podle absorpce exsudátu. Používají se na píštěle, abscesy, dekubity, bércové vředy. Např. Sorbalgon (Hartmann-Rico), Tegagen (3M), Kaltostat, Kaltostat cavity (Convatec), Askina Sorb (B-Braun), Algisite M (Smith & Nephew), Melgisorb (Tendra).

Filmová krytí - filmové krytí z polyuretanové membrány s akrylátovým lepidlem. Film propouští vodní páry a plyny, nepropouští vodu a bakterie, zabraňuje kontaminaci rány. Převazuje se asi za 5–7 dní. Používají se k léčbě povrchových defektů. Např.: Hydrofilm (Hartmann-Rico), Bioclusive (Johnson & Johnson), Tegaderm (3M), Askina Derm (BBraun), Opsite, Spray (Smith & Nephew), Mefilm (Tendra).

Hydropolymery – vnější vrstva je semipermeabilní a vnitřní tvoří vysoce absorpční jádro. Používají se u ran, kde má být zachována fyziologická výměna plynů a par. Pěnový polyuretan příznivě ovlivňuje granulaci a epitelizaci, chrání ránu před infekcí a absorbuje sekreci. Převazuje se za 5–7 dní. Používají se na vředy, dekubity, mokvající rány, popáleniny, secernující odřeniny. Např. Suprasorb P (Lohmann-Rauscher), Askina Touch, Askina Transorbent (B-Braun), Allevyn Adhesive (Smith & Nephew), Tielle (Johnson & Johnson). Obvazy s aktivním uhlím a stříbrem – obsahují aktivní uhlí, případně i jiné látky, jako stříbro či alginát. Zachycují velké množství exsudátu a zápach z rány. Používají se na dekubity, bércové vředy, exulcelace nádorů, popáleniny. S obvazy se vykládá spodina rány nebo se defekt vytamponuje. Sekundární krytí se mění po prosáknutí, primární obvaz zůstává na ráně 5–7 dní, podle typu defektu. Např. Actisobr Plus (Johnson & Johnson), Carboflex (Convatec), Aquacel Ag (Convatec), Vliwaktiv (Lohmann-Rauscher), Askina Carbosorb (B-Braun), Askina Calgitrol Ag (B-Braun), Silvercel Hydroalginate (Johnson & Johnson).

Měkké silikony – jsou složeny z měkké silikonové vrstvy, která je buď samostatně, nebo s přidanou absorpční vrstvou. Měkká silikonová vrstva bezpečně přilne k okrajům rány a zabraňuje pronikání exsudátu do okolí. Udržuje v ráně vlhké prostředí a umožňuje bezbolestnou výměnu bez poškození okolí. Používají se na různé typy ran bez sekrece nebo středně secernující. Na ráně mohou zůstat několik dní podle stavu a sekrece. Např. Mepilex, Mepitel, Mepilex Transfer, Mepiform (Tendra).

SOUHRN

Obvykle dělíme hojení chronických ran do tří fází. První je zánětlivá (exudativní), druhá proliferační (granulační) a poslední diferenciační (epitelizační). Aby tyto fáze mohly spontánně proběhnout, musí v ráně převládat vlhké prostředí, optimální pH, krev musí být dostatečně zásobena kyslíkem a osídlení rány nesmí překročit její autolytické možnosti. Pokud nejsou tyto podmínky splněny, může dojít k narušení procesu hojení, buňky začínají odumírat a vznikají nekrózy.

SUMMARY

Wound healing usually has three stages. The first stage is inflammatory (exudative), second is proliferative (granulation) and the third one is differentiation (epitalization). The optimal condition for healing is moisture, optimal pH, enough oxygen and low amount of pathogen organisms. If these conditions are not fulfilled, the process of healing is impaired, the cells are dying and necroses are developing.

O autorovi: Bc. Ivana Radecká, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava (ivana.radecka@seznam.cz)