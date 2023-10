Výsledkem je analýza reality v domácím a nemocničním prostředí. Ukazuje se, že pouze relativní nevýhodou jsou při užívání moderních materiálů vyšší pořizovací náklady, následné rychlé hojení je v podstatě sníží a nemocnému odlehčí od bolesti a komplikací.

V minulém čísle Sestry jsem přinesla první část přehledu materiálů vhodných k léčbě chronických kožních defektů, nynějším otevírám problematiku výplachů a laváží. Především by měly pomoci čištění ran, potlačení infekce a podpoře hojení. Základním požadavkem je, aby prostředky byly netoxické a nealergizující. Mezi nevhodné patří peroxid vodíku, kyselina peroctová, rivanol 0,1–2%, genciánová violeť a prostředky obsahující chlór. Naopak vhodné jsou 3% borová voda, pitná voda, Ringerův roztok, Dermacyn a Braunol nebo Prontosan.

Oplachové roztoky se používají především k udržení vlhkého prostředí v ráně, k bezbolestnému odstranění přischlého obvazu, odstranění odumřelých a odloučených buněk nebo suché nekrózy, k eliminaci zápachu z rány, vyplavení patogenních bakterií, urychlení hojení rány a ke snížení cenových nákladů na hojení defektu. V roce 2005 představila firma B-Braun nový oplachový roztok Prontosan sloužící k opakovanému a dlouhodobému používání.

Roztok vytváří vhodné prostředí pro hojení rány, rychle absorbuje nepříjemný zápach. Je to dermatologicky neškodný čirý roztok bez zápachu, nebrání granulaci a epitelizaci. Po otevření ho lze používat až 8 týdnů. Obsahuje polyhexanid a undecylenamidprop ylbetain, takže je kontraindikován u klientů alergických na tyto složky, má vysokou tkáňovou toleranci i u alergiků. Snižuje povrchové napětí vodných roztoků a umožňuje narušení biofilmu. Aplikace je možná na rány v jakémkoli stavu a v jakékoli fázi hojení. Roztok se aplikuje přímo z láhve s hrdlem uzpůsobeným ke střiku a u citlivé rány ho lze zahřát na tělesnou teplotu.





Výběr vhodného terapeutického obvazu

Abychom mohli vybrat správný materiál pro léčbu rány, musíme umět zhodnotit stav rány a určit, v jaké fázi se nachází. Ne všechny jsou vhodné v různých fázích hojení.

Musíme umět zhodnotit, zda je přítomna nekróza či defekt granuluje a spodina je již čistá, nebo je defekt před zhojením a potřebuje doepitelizovat.

Také je důležité rozpoznat, jak rána secernuje – málo, středně, silně. To je důležité pro udržení optimální vlhkosti na ráně. Na rány více secernující se používají krytí, která mají schopnost absorbovat více sekretu. Například na hodně secernující rány se používají algináty, na středně secernující defekty hydrokoloidy a polyuretanové pěny.

Naopak na málo secernující rány se používají obvazy s velkým obsahem vody – hydrogely. Nesmíme zapomínat při každém převazu zhodnotit, jestli není v ráně přítomná infekce. Pokud je a rána hodně secernuje, můžeme použít obvazy s aktivním uhlím nebo stříbrem. Pokud infekce ustupuje, můžeme přejít na algináty.

Nekrotická rána – cílem je odstranit nekrotickou, mrtvou tkáň, což můžeme provést několika způsoby, např. chirurgickým débridementem, enzymatickým débridementem (Fibrolan, Iruxol mast), mokrou terapií (TenderWet) nebo pomocí hydrogelů (Flamigel, Suprasorb G, Hydrosorb, Nu-gel, Askina gel).

* povrchová exsudující,* povrchová suchá: více zvlhčit, aby nekróza změkla,* hluboká exsudující,* zapáchající: co nejdříve odstranit nekrózu, obvazy s aktivním uhlím a stříbrem Actisorb Plus, Askina Calgitrol Ag, Carboflex).

Infikovaná rána – cílem je odstranit známky lokální i celkové infekce.

* infikovaná secernující: antiseptické obvazy (Inadine, Braunovidon), mokrá terapie (TenderWet), obvazy s aktivním uhlím (Actisorb Plus), obvazy se stříbrem (Askina Calgitrol Ag)* infikovaná suchá: antiseptické obvazy (Inadine, Bactigras).

Povleklá rána – cílem je odstranit řbrinové povlaky, bakterie, hnis a umožnit granulaci.

* povrchová, silně exsudující: obvazy s aktivní uhlím (Actisorb Plus), mokrá terapie (TenderWet), algináty (Kaltostat, Sorbalgon, Tegaden), hydrogely (Flamigel, Suprasorb, Hydrosorb), hydropolymery (Suprasorb P, Askina Transorbent),* povrchová, slabě exsudující: hydrogely s alginátem (Nu-gel), antiseptické krytí (Inadine), obvazy s aktivní uhlím (Actisorb Plus),* hluboká, silně exsudující rána: algináty (Algisite M, Sorbalgon, Tegaden), obvazy s aktivním uhlím (Actisorb Plus),* hluboká, slabě exsudující: hydrogel s alginátem (Nu-gel), hydropolymery (Tielle).

Granulující rána – cílem je podpora růstu granulační tkáně a nastartování epitelizace.

* povrchová, silně exsudující: algináty a savé krytí (Suprasorb A, Algisite M)… hrozí přisychání alginátu,* povrchová, slabě exsudující: hydrogely s alginátem (Nu-gel), hydropolymery (Askina Touch),* hluboká, silně exsudující: algináty (Suprasorb A, Sorbalgon, Tegaden),* hluboká, slabě exsudující: hydrogely (Askina Gel), hydrokoloidy (Granuflex, Hydrocoll).

Epitelizující rána – cílem je maximálně podpořit hojení a udržet vlhkost v ráně.

* suchá: hydrokoloidy (Granuflex, Suprasorb H, Tegasorb, Hydrocoll), hydrogely (Suprasorb G, Hydrosorb), filmová krytí (Bioclusive, Tegaderm, Opsite),* mírně secernující: hydropolymery (Askina Touch), hydrokoloidy (Granuflex, Suprasorb H, Hydrocoll).

TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ BEZPLATNĚ

„Tiché vzdělávání (nejen) pro neslyšící“ navazuje na jeden z nejúspěšnějších mezinárodních projektů programu Leonardo da Vinci. Jde o převedení šesti kurzů, které mají pomoci sluchově postiženým najít uplatnění v oblasti informačních a komunikačních technologií, do e-learningové podoby. Federace rodičů a přátel sluchově postižených nabízí zdravotně postiženým z Prahy do 25 let bezplatné prohlížení či studium kurzů, kterých je šest: Čeština pro neslyšící – zvýšení kompetence neslyšících v čtené a psané češtině. Úvod do počítačů, internetu a informační gramotnosti. Úvod do počítačové typografie (nejen) pro neslyšící. Úvod do tvorby webových stránek. Možnosti využití internetu ke komunikaci, ke studiu a zvyšování kvalifikace a při hledání práce. Základní návody jak využít internet k podnikání. Partnerem projektu je Institut českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze. Kontakt: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Hábova 1571, Praha 5Stodůlky, frpsp@frpsp.cz Zdroj: www.helpnet.cz

SOUHRN

Staří a dlouhodobě či trvale na lůžko odkázaní lidé jsou stále ještě poměrně často vystavováni nebezpečí vzniku bércových vředů, případně jiných chronických špatně se hojících ran. V poslední době se v nabídce objevilo množství moderních ošetřovatelských pomůcek, tzv. interaktivní léčebné obvazy pro vlhké hojení ran, které výrazně zlepšily a urychlily léčbu. I přes nesporné výhody jsou však stále mnohde používány nedostatečně.

SUMMARY

Old and bedridden people are still quite often prone to development of leg ulcers or other chronic or poorly healing wounds. Recently many new materials appeared – such as so called interactive bandages for moist healing – that markedly improved the treatment. Despite their obvious advantages they are not still being used effectively.

O autorovi: Bc. Ivana Radecká, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Ostrava (ivana.radecka@seznam.cz)