Léčba zánětu spojivek se odvíjí od toho, co jej způsobilo. Může zahrnovat i užívání antibiotik

Diagnostika zánětu spojivek

Jak poznat zánět spojivek? Jelikož jsou příznaky zánětu spojivek velice specifické, lékař (a často i samotný pacient) obvykle dokáže odhalit příčinu obtíží na první pohled. Kromě toho může oko vyšetřit díky štěrbinové lampě. Podle toho pak předepíše vhodné medikamenty a doporučí, jaké hygienické zásady je nutné dodržovat.

Pokud problémy přetrvávají delší dobu a běžné oční kapky na zánět si s nimi neporadí, je nutné provést stěr ze spojivky, který se odešle na mikrobiologické testy. Pomocí těch lékař zjistí přesného původce konjunktivitidy a může pak zvolit cílenou léčbu. Jedná-li se o chronické konjunktivitidy, může lékař indikovat biopsii a podrobné prostudování spojivkové tkáně. [1, 2, 3, 4]

Jak léčit zánět spojivek

Pokud jde o konjunktivitidu, pacienty obvykle nejvíce zajímá, jaká existuje pro zánět spojivek léčba a čemu se raději vyhnout. Mějte ovšem na paměti, že jediné univerzální řešení vašeho problému neexistuje. Léčba se totiž vždy odvíjí od toho, co přesně oční zánět u pacienta způsobilo. Pokud nepomohou volně dostupné přípravky, je nutné poradit se o konkrétním postupu s ošetřujícím lékařem. [5, 6, 7]

Léčba virového zánětu spojivek

Rozvine-li se u pacienta virová konjunktivitida, pomoci mohou například běžné dezinfekční nebo zvlhčující kapky do očí. Dále se používá borová voda, která je vhodná pro různé výplachy. Jako první pomoc lidé často zkoušejí na zánět spojivek Opthalmo-Septonex, což jsou dezinfekční kapky, které se aplikují 5krát denně.





Jestliže symptomy během několika dnů samy neodezní, lékař může předepsat také kapky na zánět spojivek nebo speciální mast s obsahem antivirotik. Pokud jde o to, jak dlouho trvá zánět spojivek, doba léčby se odhaduje zhruba na 2–3 týdny. Kromě medikamentů mohou pacientům přinést úlevu také studené obklady. [8, 9, 10]

Léčba bakteriálního zánětu spojivek

Jak léčit zánět spojivek, pokud je na vině bakteriální infekce? Zpočátku byste měli postupovat stejně jako v případě virové konjunktivitidy. Od potíží tedy mohou ulevit třeba běžné oční kapky nebo dezinfekční oční masti (Opthalmo-Septonex), které se aplikují 3krát až 5krát denně. Úlevu pak mohou přinést i zvlhčující přípravky v podobě umělých slz.

Pokud se objeví hnisavý výtok, je dobré použít oční kapky se světlíkem lékařským. Sem patří například přípravek Ocuflash nebo kapky do očí pro děti s názvem Omnisan. Pomoci ovšem mohou i výplachy jodovaným povidonem. Jestliže se stav během několika dnů nezlepší, pacient zaznamená snížené vidění a bolest neustupuje, je nutné navštívit lékaře.

Na bakteriální zánět spojivek se obvykle předepisují antibiotické kapky do očí nebo antibiotické mastičky, které se aplikují lokálně a měly by v krátkém čase ulevit od potíží. Při těžším průběhu je pak nutné nasadit celkovou léčbu antibiotiky (prostřednictvím tablet). [11, 12, 13]

Léčba alergického zánětu spojivek

Co na zánět spojivek pomáhá, pokud se u pacienta rozvine vlivem alergie? V první řadě je nutné odstranit alergen, který má vznik zdravotních komplikací na svědomí, a poté se podávají léky tlumící alergickou reakci. Jedná se například o různé masti, gely, kapky, spreje a tablety s obsahem antihistaminik. V horších případech mohou být potřeba také lokální nebo celkové kortikoidy.

U přípravků určených k očnímu podání hraje důležitou roli také jejich správná aplikace. Ať už se jedná o kapky, gely nebo masti, vždy si pečlivě přečtěte příbalový leták nebo si nechte poradit přímo v lékárně. Kapky sice mají kratší dobu účinku, ale nevytvářejí na povrchu oka film a nemají vliv na kvalitu vidění. Masti se pak doporučuje aplikovat spíše na noc.

A co užívat na zánět spojivek v těhotenství? Nastávající maminky by měly situaci vždy konzultovat s ošetřujícím lékařem, který potvrdí, nebo vyvrátí, zda se jedná o konjunktivitidu, a případě předepíše vhodné léky a jejich optimální dávkování. Ne všechny medikamenty jsou totiž pro těhotné ženy vhodné, ale doporučené kapky do očí ani výplachy by miminku neměly žádným způsobem ublížit.

Pro miminka (například pro zánět spojivek u novorozence) je pak vhodná především borová voda do očí, která pomáhá při jakékoliv infekci, která postihne oblast oka a očního víčka. Užívat se dá ovšem i jako prevence, přičemž lékaři doporučují touto vodou oči otírat, proplachovat nebo prokapávat. [14, 15, 16]

Prevence zánětu spojivek

Jelikož si lidé infekci do očí často zanesou prostřednictvím špinavých rukou nebo půjčené kosmetiky a hygienických potřeb, lékaři považují za nejlepší způsob prevence důsledné dodržování hygienických pravidel. To pak samozřejmě platí i v případě, že se u vás zánět spojivek již rozvinul. Jedině tím, že budete dbát na hygienu, zabráníte přenosu infekce také na další členy rodiny a blízké osoby. Dodržujte následující opatření:

Nesahejte si zbytečně do očí a omezte také mnutí víček.

Před jakýmkoliv kontaktem s oblastí očí si umyjte ruce.

Používejte vždy pouze vlastní ručník.

Nepoužívejte cizí kosmetické a hygienické potřeby určené k ošetření pleti.

Svou řasenku, tužku na oči a další make up nikdy nepůjčujte ostatním.

Nepřekračujte doporučenou dobu nošení kontaktních čoček.

Při jakékoliv manipulaci s kontaktními čočkami dbejte na zvýšenou hygienu.

Chraňte svůj zrak před prachem, kouřem, prudkým světlem i větrem.

Při potápění (v bazénu i přírodních vodách) vždy noste plavecké brýle.

Vyhýbejte se alergenům, o nichž víte, že vám způsobují obtíže.

Pokuste se omezit dobu, kdy sledujete televizi, monitor nebo displej telefonu.

Při práci s počítačem si během dne dávejte pravidelné pauzy, kdy si oči odpočinou. [17, 18, 19, 20]

