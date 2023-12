Co na zánět spojivek pomáhá, věděli už naši předci. Moderní doba si však žádá návštěvu lékaře

Domácí léčba zánětu spojivek

Pokud máte jen lehký zánět spojivek, můžete léčbu začít doma pomocí obkladů. Myslete však na to, že si případnou infekci můžete přenést z jednoho oka na druhé. Ujistěte se tedy vždy, že jakýkoliv obklad nebo pomůcka, kterou si na oko přiložíte, je sterilní. V případě alergických zánětů přitom používejte obklady studené a u infekčních naopak obklady teplé.

Obklady na zánět spojivek se pak aplikují tím způsobem, že čistou žínku nebo hadřík namočíte buď do teplé, nebo do studené vody a poté ji dostatečně vyždímáte. Vlhký hadřík následně přiložíte na oči a necháte jej tam několik minut. U teplých obkladů je vhodné vyčkat, než na očích zcela vychladnou. Tuto metodu opakujte několikrát denně podle toho, jak je vám to pohodlné.

Kromě přikládání obkladů je pak vhodné konzumovat také potraviny bohaté na vitamíny A, C, E a B2. Pokud navíc nosíte kontaktní čočky, tak je po dobu léčby vyměňte za brýle, abyste bolavé oči více nedráždili. Také se vyhněte očnímu líčení a po zahojení zánětu si pořiďte nový make-up, u kterého budete mít jistotu, že není infikovaný. [1, 2, 3]





Volně prodejné přípravky na zánět spojivek

Na snížení příznaků virového a bakteriálního zánětu spojivek mohou pomoci některé volně prodejné léky, jako je například Ibuprofen nebo jiný lék proti bolesti. V lékárnách jsou také k dostání kapky na zánět spojivek bez receptu nebo případně i oční masti. Konkrétní dávkování očních kapek je pak vždy uvedeno v příbalovém letáku a zároveň by vás o něm měl informovat lékárník, který vám přípravek prodával. [4, 5]

Zánět spojivek – babské rady

Už naše babičky a prababičky moc dobře věděly, že pro udržení zdravých očí je potřeba doplňovat určité látky prostřednictvím vhodných potravin. Obecně se proto doporučuje pravidelně konzumovat mrkev, která obsahuje značné množství vitamínu A. Stejně tak údajně pomáhá zlepšit stav očí dostatečný příjem vitamínu B2, který najdete například v pivních kvasnicích či ovesných klíčcích.

Pokud chcete zánětu spojivek předejít, je potřeba o své oči preventivně pečovat. Dopřejte si proto čas od času terapii černým čajem. Na unavené oči po náročném dni stačí přiložit použité a vysušené sáčky s černým čajem. Ponechejte ho na zavřených víčkách asi 5 minut a poté jej odstraňte a oblast očí opatrně opláchněte studenou vodou. [6, 7, 8]

Bylinky na zánět spojivek

V lidovém léčitelství se běžně na léčbu všemožných neduhů, včetně těch očních, využívají zejména bylinky a další dary přírody rostlinného původu. Některé zdroje doporučují vytvořit si speciální směs bylin, kterou následně spaříte horkou vodou, scedíte a do vzniklého výluhu pak namáčíte vatový tamponek, kterým lehce potíráte víčko a oblast kolem očí. Do této směsi přitom můžete použít následující byliny:

okvětní lístky chrpy polní,

nať komonice lékařské,

nať pomněnky,

listy jitrocele,

nať světlíku lékařského,

okvětní lístky měsíčku lékařského.

S oční infekcí pak mimo výše uvedené byliny pomáhá bojovat také například heřmánek, semena fenyklu nebo extrakt z Ginkgo biloby (jinanu dvoulaločného), který obsahuje kyselinu hyaluronovou. Předpřipravené bylinné oční vody jsou k dostání v různých obchodech se zdravou výživou. Mnohé z nich obsahují zředěný roztok zlatobýlu, který ale v neředěné formě může extrémně dráždit oči. Pečlivě proto při používání těchto produktů dodržujte pokyny výrobce. [9, 10, 11]

Kdy navštívit lékaře?

Pokud máte podezření na zánět spojivek a jeho příznaky se už několik dní nelepší ani přes dodržování všech potřebných opatření a užívání kapek z lékárny, pak je potřeba navštívit lékaře. Ten může zjistit, jaká je příčina zánětu, a na základě toho pak stanovit léčbu. Návštěvu byste přitom neměli odkládat zejména v případě, že jsou vaše oči výrazně zarudlé, bolí vás a máte rozmazané vidění nebo trpíte světloplachostí. Připravte se však předem na to, že se vás lékař bude ptát na mnoho otázek, jako například:

Jak závažné jsou vaše příznaky?

Zlepšuje něco vaše příznaky?

Zhoršuje něco vaše příznaky?

Postihují vaše příznaky jedno oko nebo obě oči?

Používáte kontaktní čočky?

Jak si čistíte kontaktní čočky?

Jak často vyměňujete pouzdro na kontaktní čočky?

Měli jste blízký kontakt s někým, kdo má příznaky zánětu spojivek, nachlazení nebo chřipky? [12, 13, 14]

