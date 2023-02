Lékaři hradecké nemocnice pojedou pomáhat uprchlíkům do Jordánska

„Tým v termínu od 20. do 29. listopadu bude provádět v Jordánsku operace šedého zákalu,“ řekl Sochor. Dosud tým hradecký lékařů během svých šesti chirurgických misí v Jordánsku v rámci programu Medevac provedl přes 1000 operací šedého zákalu. „Z Hradce jezdí jen oftalmologové. Zatím poslední mise byla letos na jaře, je vždy jarní a podzimní. Jezdíme tam od podzimu 2015,“ řekla Jirásková.

Pacienty jsou podle ní většinou běženci ze Sýrie, kteří žijí v jordánských utečeneckých táborech. Například při poslední misi letos na jaře každý z lékařů provedl denně průměrně kolem 15 operací. „Je to standardní počet. Operujeme tam katarakty (laserová léčba šedého zákalu) u syrských uprchlíků, kterým vracíme zrak,“ řekla Jirásková.

Ve druhém pololetí letošního roku vyšle Česko do Jordánska celkem tři týmy lékařů. Prvním byl v září tým plastické a rekonstrukční chirurgie z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nyní jsou připraveni hradečtí lékaři. Od 21. do 30. listopadu by měli být v Jordánsku také ortopedi z Ústřední vojenské nemocnice.

Česko vysílá lékaře do Jordánska od roku 2013. Za tu dobu bylo v programu Medevac operováno 1800 pacientů. Vedle již zmíněných specialistů pomáhají také odborníci v oboru traumatologie nebo dětské kardiochirurgie.

Medevac funguje v ČR od roku 1993. V počátcích zahrnoval zejména evakuaci pacientů na léčení do ČR. První pacientkou byla čtyřletá holčička zraněná granátem během války v Bosně a Hercegovině. Operovali ji lékaři v Motole. Od roku 1993 do roku 2013 bylo v Česku v rámci programu Medevac léčeno 171 zahraničních pacientů, převážně dětí.

Po roce 2013 se program rozšířil o vysílání expertů do zahraničí. Čeští lékaři pomáhali vedle Jordánska také v Kambodži, Keni, Iráku, Maroku či Senegalu. V první polovině roku 2018 vycestovalo pomáhat do zahraničí devět týmů ze šesti nemocnic. Od roku 2015 Česko poskytuje také odborné stáže pro lékaře z oblastí postižených humanitární krizí.