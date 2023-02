Operaci šedého zákalu hradí pojišťovna. Jak probíhá rekonvalescence?

Šedý zákal a operace

Šedý zákal neboli katarakta je oční onemocnění, při němž dochází k zakalení původně čiré oční čočky. To brání v průniku světelných paprsků na sítnici, což vede k poruchám vidění. Toto zrakové onemocnění lze vyléčit pouze operačním způsobem. Operace šedého zákalu patří mezi celosvětově nejčastější chirurgické zákroky, přičemž jen v České republice se ročně provádí okolo 130 tisíc zákroků.

Během operace je zakalená čočka vyměněna za umělou nitrooční čočku malým rohovým řezem. Zákrok probíhá ambulantně, je zcela bezbolestný a trvá zpravidla jen několik minut. Nejčastěji se provádějí dva typy zákroků, ultrazvukový, který je plně hrazen zdravotní pojišťovnou, a s asistencí laseru, který je za příplatek. [1, 2, 3]

Co předchází operaci šedého zákalu?

Než podstoupíte samotnou operaci šedého zákalu, čeká vás komplexní vyšetření na téže klinice. Předoperační vyšetření šedého zákalu trvá přibližně hodinu a půl a jeho součástí je vyšetření celkového zdravotního stavu vašich očí a očního pozadí v tzv. rozkapání, zjištění dioptrických vad a nitroočního tlaku.

Poté vás lékař seznámí s průběhem celé operace, doporučí vám nejvhodnější řešení a také typ nitrooční čočky (multifokální, torické a podobně) na základě biometrického měření. Často je nutné i ultrazvukové vyšetření oka nebo vyšetření některým z dalších speciálních přístrojů. Na předoperační vyšetření byste si měli donést:

občanský průkaz,

kartičku pojišťovny,

dioptrické brýle, které nosíte,

léky, které užíváte,

doporučení k operaci od vašeho očního lékaře. [4, 5]

Jak probíhá operace šedého zákalu?

Zákrok probíhá ambulantně, což znamená, že půjdete domů ještě ten samý den, který přijdete. Celkem na klinice strávíte přibližně jen 3 hodiny. Měli byste s sebou však mít doprovod nebo odvoz, který vás z kliniky dopraví domů.

Abyste mohli operaci šedého zákalu podstoupit, musíte být zcela zdraví. Ženy by v den operace neměly používat žádný make-up. V průběhu operace vám budou oční víčka přidržována speciálním fixátorem, tudíž nemusíte mít obavy z mrkání.

Ultrazvukový zákrok

Na základě vašeho zdravotního stavu budete znecitlivěni buď injekčně, nebo nakapáním anestetických kapek do spojivkového vaku. Během operace provede chirurg řez do oka velký 1,5 až 3,2 milimetru, přičemž délka řezu závisí na typu čočky. Zakalený obsah čočky bude rozmělněn a odsán ultrazvukovým přístrojem, tzv. ultrazvukovým fakoemulzifikátorem.

Lékař ihned do oka vstříkne operační gel, který chrání jemné struktury oka před poškozením. Po odstranění zakalené čočky se zavádí čočka umělá, tedy nitrooční čočka. Ta je do oka vložena stejným řezem, kterým byla odstraněna původní čočka. Samotná operace trvá přibližně 20 minut.

Operace šedého zákalu laserem

Laserová operace šedého zákalu je nadstandardní metodou, která není hrazena zdravotní pojišťovnou. Při tomto zákroku se vůbec nepoužívá řez ani žádné ostré nástroje, ale pouze femtosekundový laser. Celá operace je řízena počítačem, díky čemuž je velmi přesná a přizpůsobena na míru pacientova oka. Laserem je kromě šedého zákalu možné odstranit i další vady, jako je například astigmatismus.

Po operaci šedého zákalu

Díky velmi drobné velikosti řezu se čočka rychle sama zacelí. Po operaci je oko přelepeno náplastí a vy zůstáváte na klinice další dvě hodiny, kdy budete sledováni. Poté můžete jít v doprovodu jiné osoby domů. Ve výjimečných případech (například u nechodících osob) může pacienta odvézt sanitka. Následující den vás bude čekat lékařská kontrola. [6, 7, 8, 9]

Operace šedého zákalu: rekonvalescence

Den po zákroku byste neměli vykonávat žádné aktivity a dodržovat klidový režim. Především se řiďte pokyny lékaře, který vám přesně řekne, jak se chovat po operaci šedého zákalu. Náplast byste si měli vyměnit před tím, než půjdete spát, případně si ji nechat do následujícího rána a poté si do oka aplikovat oční kapky. Rozhodně si do oka nesahejte. Pokud se objeví silné bolesti, měli byste kontaktovat lékaře.

Špatné vidění po operaci šedého zákalu

Vidění po operaci bývá zpočátku rozmazané, ale stabilizuje se velmi rychle, řádově během několika dnů. Pokud by vás zajímalo, jak dlouho trvá úplná rekonvalescence očí po operaci šedého zákalu, obvykle k ustálení stavu a stabilizaci dioptrií dochází během 3 až 4 týdnů.

Dvojité vidění po operaci šedého zákalu se může objevit v případě zbytkového astigmatismu, když se dioptrie ustalují. Tento problém se nejčastěji řeší brýlemi nebo laserovou dokorekcí. Pokud se u vás tento problém objeví, obraťte se na svého lékaře.

Režim po operaci šedého zákalu

Pokud lékař neurčí jinak, obecně byste se po operaci šedého zákalu měli řídit následujícími doporučeními:

Na operované straně nejméně 2 dny neležte.

14 dní se vyhýbejte fyzické zátěži a předklánění.

14 dní nepoužívejte make-up.

Minimálně měsíc si oči nemněte.

Vyhýbejte se zakouřenému, zaprášenému a infekčnímu prostředí.

4 týdny nenavštěvujte veřejné bazény, sauny ani kontaktní sporty.

Dodržujte pokyny lékaře.

Délka pracovní neschopnosti závisí na typu vykonávané práce. [10, 11, 12, 13]

Komplikace po operaci šedého zákalu

Operace očního zákalu v ČR patří mezi nejčastější a nejbezpečnější chirurgické zákroky a míra komplikací je zde v porovnání s jinými operacemi velmi nízká. Nicméně stejně jako jakýkoli jiný operační zákrok není bez rizika.

Pokud váháte, zda operaci podstoupit, měli byste zvážit riziko a závažnost možných komplikací oproti možným následkům a závažnosti nepodstoupení operace. Mezi možné, i když neobvyklé, komplikace patří:

zánět,

krvácení,

otok,

povislé oční víčko,

citlivost na světlo,

dislokace umělé čočky,

odchlípení sítnice,

glaukom,

sekundární katarakta,

ztráta zraku.

Pokud se některá z těchto komplikací objeví, zpravidla bývá dobře léčitelná. Vaše riziko problémů po operaci šedého zákalu ale může být vyšší, pokud máte jiné oční onemocnění nebo závažný zdravotní stav. Také se v případě některých situací může stát, že po operaci nedojde ke zlepšení vidění. Jedná se například o vady, jako je zelený zákal (glaukom) nebo makulární degenerace. [14, 15, 16]

Operace šedého zákalu: cena

Operace šedého zákalu je plně hrazena ze zdravotního pojištění, a to včetně implantace kvalitní umělé nitrooční čočky. Pokud by vás zajímala cena pro samoplátce, tedy osoby nepojištěné u české pojišťovny, cena se pohybuje kolem 20 tisíc korun.

Placeným zákrokem pro všechny je laserová operace šedého zákalu, kde v průměru zaplatíte 10 tisíc korun za jedno oko. Cena se bude lišit podle toho, na jakou oční kliniku se vydáte. Dále samozřejmě záleží, za jaké další nadstandardní služby si v rámci ošetření na dané klinice budete ochotni připlatit. [17, 18]

Zdroje: gemini.cz, nemocniceprostejov.agel.cz, nemfm.cz, refrakcnicentrum.cz, klinikazlin.cz, neovize.cz, fno.cz, ocp.cz, oftex.cz, webmd.com, mayoclinic.org, cpzp.cz