Létání v těhotenství. V jakém období je lepší zůstat doma a kdy si cestu užijete?

Cestování letadlem v těhotenství

Pokud se v těhotenství vydáte do zahraničí letadlem, bude vhodnější zvolit větší letadlo, kde jsou změny tlaku méně znatelné. Pro vaše pohodlí bude rovněž moudřejší volbou bližší destinace s kratší dobou letu. Možná bude na místě zvážit i cestovní pojištění v těhotenství, které pokryje mimo jiné výlohy za předčasný porod.

Pokud se obáváte rentgenů během letištní kontroly, můžeme vás uklidnit, že není čeho se bát. Rentgen slouží pouze ke kontrole zavazadel a bezpečnostní kontrolní brány využívají elektromagnetické pole, které není pro těhotné ženy (ani pro kohokoliv jiného) nijak nebezpečné.

Létání v těhotenství v prvním trimestru

Chystáte se letět do ciziny, ale jste teprve na začátku těhotenství? Potom byste měla vědět, že je dobré zvážit možná rizika a následně se rozhodnout na základě zdravého úsudku a konzultace s lékařem.

Zvýšené riziko potratu v souvislosti s cestováním letadlem v prvním trimestru prokázáno nikdy nebylo. Přesto je první trimestr považován za rizikovější období těhotenství, při kterém byste měla být opatrnější než jindy, a to nejen při cestování. K samovolnému potratu v prvním trimestru dochází v průměru u 15 % žen.

V letadle se mění tlak, který je dobré brát v úvahu. Stejně tak turbulence pro vás v tomto období nemusí být zrovna prospěšné. Dalším důvodem, proč možná bude lepší létání v prvním trimestru odložit, je ranní nevolnost nebo únava, které by vám mohly otrávit nejen cestu, ale i pobyt v zahraničí.

Létání v druhém trimestru těhotenství

Jestli si chcete užít poslední dovolenou ve dvou, druhý trimestr je ideální dobou. V tomto období by se měla ustálit hladina hormonů a s ní ustat i případné nevolnosti nebo jiné nepříjemnosti související s těhotenstvím. V této době je plod v děloze pevně usazen a vy se můžete vrátit k životnímu stylu, na který jste byla zvyklá.

Možná by vás zajímalo, zda se s létáním v těhotenství pojí nějaké výhody. Pokud budete provádět check-in na přepážce, můžete personál upozornit na svůj stav a požádat o možnost lepšího místa. S velkou pravděpodobností vám pracovníci vyjdou rádi vstříc.

Pokud letadlo nebude plně obsazené, můžete zkusit poprosit i letušky při nástupu do letadla. Některé aerolinky mají dokonce pro těhotné ženy vyhrazená sedadla. V přední části letadla budete mít více místa a také to bude blíže na toaletu.

Létání v třetím trimestru těhotenství

Obecně platí, že do 28. týdne těhotenství můžete létat volně bez omezení. Pokud nečekáte dvojčata nebo více dětí, můžete s některými aerolinkami létat klidně až do 36. týdne těhotenství, ale pravděpodobně budete potřebovat dokument o způsobilosti létání s podpisem od lékaře, který po vás bude požadovat palubní personál.

Aerolinky se tímto způsobem chrání před možností porodu na palubě letadla. Pokud dovršíte 36. týdne těhotenství, většina aerolinek vás už na palubu letadla nepustí. U některých aerolinek to může být i dříve. V této době by u vás mohlo nečekaně dojít k předčasnému porodu vlivem změn tlaku v letadle, který by málokterá maminka chtěla zažít.

Podmínky aerolinek létajících z ČR

Nezapomeňte brát v potaz, že podmínky jednotlivých aerolinek se mohou kdykoliv měnit, proto níže zmíněné podmínky nejčastěji využívaných aerolinek v ČR jsou uvedeny spíše pro porovnání.