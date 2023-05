Jednotlivé trimestry těhotenství znamenají fyzické změny pro matku i dítě. Na co se připravit?

Trimestry v těhotenství

Normální těhotenství trvá 40 týdnů plus mínus dva týdny, a to počínaje prvním dnem poslední menstruace. Těhotenství se pak rozděluje do tří fází, kterým se říká trimestry. V každém z nich plod dosahuje specifických vývojových milníků, které znamenají určité změny také pro budoucí matky.

Jaké je rozdělení trimestrů? První trimestr zahrnuje 1. až 13. týden těhotenství, druhý trimestr následuje do 28. týdne těhotenství a poté již žena vstupuje do třetího trimestru, což je období do příchodu dítěte na svět. Občas se také uvádí čtvrtý trimestr, který označuje období po porodu. [1, 2, 3]

První trimestr těhotenství

První trimestr je pro vývoj vašeho dítěte nejdůležitější, neboť se v této době vyvíjí stavba jeho těla a orgánové soustavy. Plod rychle roste a je velmi citlivý na působení různých škodlivin, proto v tomto období dochází k nejvíce potratům a rozvoji vrozených vad. Placenta se teprve vyvíjí a hlavní funkci ve výživě dítěte přebere, až když skončí první trimestr.

Velmi zásadní je tento trimestr i pro těhotné ženy, jejichž tělo nyní prochází velkými změnami vlivem návalu těhotenských hormonů. Navíc se zvyšuje objem krevního zásobování těla, aby se k miminku dostaly potřebné živiny a kyslík. Tyto změny se mohou projevovat nejrůznějšími prvními příznaky těhotenství, jako jsou například:

Screening v 1. trimestru těhotenství

Na konci prvního trimestru vás čeká prvotrimestrální screening, jehož součástí je ultrazvukové vyšetření a odběr krve. Díky tomuto testu je možné stanovit míru rizika vzniku vrozených vad, a to jak anatomických odchylek, tak chromozomálních vad, jako je například Downův syndrom. Vedle těchto rizik je také možné zjistit riziko předčasného porodu nebo jiných těhotenských obtíží, jako je například preeklampsie.

Strava a vitamíny v 1. trimestru těhotenství

Vzhledem k tomu, že se během prvního trimestru vyvíjejí všechny důležité orgány vašeho potomka, je důležité dodržovat zdravou a vyváženou stravu bohatou na vitamíny a minerály, zejména kyselinu listovou, která pomáhá zabránit rozvoji defektů neurální trubice, železo, jód a omega-3 mastné kyseliny. Vyváženou stravu lékaři tedy doporučují doplnit o těhotenské vitamíny, které obsahují vše potřebné. Vyhýbat byste se naopak měly syrovým masům a rybám a také plísňovým sýrům.

Cvičení v prvním trimestru těhotenství

Cvičení pro vaše miminko nebezpečné není, naopak je velmi prospěšné zůstat aktivní. Pokračujte tedy v aktivitách, na které jste zvyklé, ale nepřetěžujte se a nepřeceňujte své síly. Vzhledem k nárůstu objemu krve je také naprosto normální, že budete potřebovat snížit obtížnost cvičení.

Dejte si však pozor na nevhodné cviky na břicho, jako jsou například sklapovačky, nebo leh na břiše. O vhodných cvicích v těhotenství se můžete také poradit s fyzioterapeutem nebo vyzkoušet cvičení pro těhotné v 1. trimestru. Pamatujte, že těhotenství není vhodným obdobím na to začínat s novými sporty nebo zvyšovat náročnost cvičení.

Sex v prvním trimestru

Sex v prvním trimestru těhotenství rozhodně není pro vás ani pro miminko nijak škodlivý za předpokladu, že vaše těhotenství není rizikové nebo vám lékař ze zdravotních důvodů nedoporučí se jej zdržet. Vzhledem k možným nevolnostem a dalším obtížím je však možné, že na něj nebudete mít občas ani pomyšlení. [4, 5, 6, 7, 8]

Druhý trimestr těhotenství

Druhý trimestr pro mnoho nastávajících maminek znamená ústup většiny nepříjemných příznaků raného těhotenství, návrat chybějící energie a také lepší spánek. Pro mnohé páry je proto právě tohle období ideální příležitostí užít si poslední dovolenou jen ve dvou. Kdy začíná 2. trimestr? Po ukončení 13. týdne těhotenství.

Cvičení v 2. trimestru by pro vás mohlo být mnohem snazší a také příjemnější. Není to ovšem pravidlem. Některé ženy trpí těhotenskými nevolnostmi nebo jinými obtížemi po celou dobu těhotenství. Také se mohou objevit příznaky nové, a to například pálení žáhy, zácpa nebo křečové žíly v nohách.

Přibírání ve 2. trimestru

Přibírání na váze je velmi individuální, nicméně vaše tělesná hmotnost by neměla narůst o více než 8 kilogramů. Přibývající váha také může vést k začínajícím bolestem zad. V těhotenství v 2. trimestru proto nezapomínejte pravidelně cvičit.

Pohyby miminka

Mezi 16. a 20. týdnem těhotenství můžete již pocítit první pohyby miminka a dítě možná začne rozpoznávat váš hlas. V druhém trimestru vás dále čeká test na těhotenskou cukrovku, který patří mezi ty méně příjemné.

Bolest břicha v 2. trimestru

Bolest břicha v 2. trimestru těhotenství je poměrně běžná. Pnutí v podbřišku způsobuje napínání vazů dělohy v souvislosti s jejím rozpínáním. Zvětšující děloha ale také může začít tlačit na žaludek a střeva, což vede k dalším bolestem břicha a obtížím se zažíváním.

2. trimestr a screening

Mezi 18. a 22. týdnem těhotenství vás čeká velký screening, kdy lékař prověří, zda růst a vývoj dítěte probíhá zdravým způsobem. Toto vyšetření je velmi důležité, neboť dokáže odhalit až 90 % vrozených vad. Vzhledem k tomu, že jsou na ultrazvuku již rozpoznatelné všechny orgány, budete moct také pravděpodobně zjistit pohlaví miminka. Dále lékař zkontroluje uložení placenty, množství plodové vody a průtok krve pupečníkem. [9, 10, 11, 12, 13]

Třetí trimestr těhotenství

Pokud jde o to, kdy začíná 3. trimestr, jde konkrétně o období po ukončení 28. týdne těhotenství. V této době je nejvyšší čas začít si plánovat praktické věci, jako je příprava tašky do porodnice a registrace do porodnice.

Poslední fáze vašeho těhotenství může znamenat radostné těšení se na příchod vašeho děťátka na svět, ale také zesilující bolesti zad, nespavost a další obtíže, které vám mohou ztěžovat každodenní činnosti.

Mnoho těchto problému vyplývá právě ze zvětšující se dělohy a růstu vašeho dítěte, což začíná utlačovat okolní orgány, a kvůli nadbytečné váze pro vás znamenají celkově větší zátěž. Mezi běžné příznaky 3. trimestru těhotenství patří zejména:

Miminko ve 3. trimestru

Během 3. trimestru těhotenství jsou plně formovány kosti vašeho miminka, stejně jako jeho dotykové receptory. Jeho orgány již začínají být schopny fungovat samostatně. Jak se budete blížit k porodu, dítě by se mělo otočit hlavičkou dolu, aby mohlo bezpečně projít porodními cestami ven.

Přibírání v těhotenství ve 3. trimestru

Jak jsme si již řekli, přibírání v těhotenství je velmi individuální záležitostí, což se odvíjí především od genetických předpokladů, množství fyzické aktivity a vašich stravovacích návyků. Průměrný váhový přírůstek v tomto trimestru se však pohybuje v rozmezí 4 až 7 kilogramů. Pokud byste přibraly výrazně méně, nebo naopak více, je vhodně se obrátit na vašeho lékaře.

Výtok v těhotenství ve 3. trimestru

Zvýšený výtok v těhotenství můžete zaznamenat už v prvním trimestru. Běžný výtok je naprosto v pořádku, jelikož pomáhá chránit pohlavní orgány a miminko před infekcemi. Postupem času tento výtok pomáhá vytvářet hlenovou zátku, která má za úkol blokovat děložní čípek před vniknutím infekce dovnitř. Odchod hlenové zátky značící blížící se porod může připomínat silný výtok. Pokud je však výtok nazelenalý, nažloutlý nebo zapáchá, měly byste vyhledat lékaře.

Vyšetření a screeningy ve 3. trimestru

Během posledního trimestru budete mnohem častěji navštěvovat vašeho lékaře, který bude pečlivě pozorovat, jak se daří vám i vašemu miminku, bude kontrolovat děložní čípek a sledovat, jak se vaše tělo připravuje na porod.

Někdy mezi 36. a 37. týdnem budete také vyšetřeny na přítomnost bakterií nazývaných streptokok skupiny B. Před odesláním k laboratornímu vyšetření vám bude odebrán jednoduchý výtěr z vaginální oblasti. Pro vás tyto bakterie nepředstavují riziko, ale při porodu by mohlo dojít k jejich přenosu na miminko a uškodit mu. Tomu je nutné předejít právě tímto vyšetřením a případnou léčbou antibiotiky. [14, 15, 16, 17, 18]

