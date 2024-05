Odchod hlenové zátky může signalizovat blížící se porod. Jak vypadá a k čemu slouží?

Pokud se blíží termín vašeho porodu, jistě přemýšlíte o všem, co s touto událostí souvisí. Jednou z věcí, na které by každá nastávající matka měla být připravená, je odchod hlenové zátky, což je hustá rosolovitá tekutina, jež chrání miminko před veškerými škodlivinami. Prozradíme, kdy značí ochod hlenové zátky porod, zda je nutné okamžitě vyrazit do nemocnice a jak hlenovou zátku odlišit od plodové vody.