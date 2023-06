Meningokokem se loni nakazilo do listopadu 49, tři zemřeli

„Přestože u nás meningokok nezpůsobuje vysokou nemocnost, je jeho prevence očkováním velmi žádoucí. Vzhledem k vysoké smrtnosti a vysokému procentu celoživotních devastujících následků, které změní život nejen přeživšího pacienta, ale i jeho rodiny,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu Pavla Křížová.

Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem je může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Kromě kouření nebo pobývání v zakouřeném prostředí jde o psychické a fyzické vypětí, prochladnutí, úzký kontakt a líbání nebo účast na hromadných akcích, zejména se zahraniční účastí. Větší riziko mají i děti kuřáků.

Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik. Ta dostávají i lidé z pacientova okolí. Navzdory zahájené léčbě může k úmrtí dojít už za 24 až 48 hodin od prvních příznaků, které ale připomínají obyčejnou virózu. Může se objevit chladnutí rukou a po 12 až 15 hodinách skvrny na kůži.

Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem. Jednoduchým testem je podle odborníků položení pacienta na rovnou podložku a přitažení jeho hlavy k hrudníku. Pokud to bude bolestivé a samovolně ohne nohy v kolenou, měla by se volat sanitka. V případě, že už se objevila vyrážka, radí přitisknout na ní sklenici. Pokud pod tlakem červené skvrny nezmizí, může jít o meningitidu.