Močový systém, ledviny a byliny

I ten nejjednodušší prvek v našem těle je naprosto dokonalý. Žádný lidský výtvor se mu nevyrovná. Představme si umělou ledvinu. Je velká jako lednička, přitom je pouze nedokonalou náhradou té skutečné. Ledviny patří k našim nejpracovitějším orgánům.

Každou minutu jimi proteče asi jeden litr krve. Krev se v nich filtruje a čistí. Ladí kvalitu vnitřního prostředí těla a udržují jeho chemickou rovnováhu. Prakticky neustále zbavují krev přebytečných solí, potenciálních toxinů, kyselých produktů látkové výměny a dalších nepotřebných látek, jako jsou zbytky léků a podobně.

Spolu s přebytečnou vodou je pak v podobě moči vyměšují z těla ven. Slovo „toxin“ (jed) je řeckého původu a znamená „luk“. Představa války, kdy toxiny probodávají tělo jako otrávené šípy těla řeckých válečníků (odkud „toxin“ získal svůj název), není sice pro naše účely právě nejšťastnější, ale zas tak úplně mimo také není. Jde v podstatě o permanentní „válku“, kde ale vyhrává jen to „vojsko“, které se nejlépe chrání.

Protože močový systém filtruje nepřetržitě toxiny z krve a koncentruje je v moči, je neustále stresovaný. Čím horší životní styl, tím větší zátěž, až se jednou může ucho utrhnout. Pokud víte, že máte ledvinové potíže nebo jste v minulosti prodělali nějakou ledvinovou nemoc, beze změny životního stylu se neobejdete. Mezi nejvíce stresující vlivy patří tabák, alkohol, kofein, dehydratace, vysoký krevní tlak a strava s vysokým obsahem bílkovin. Orientální lékaři přidávali ještě péči o psychiku.

Přetížené ledviny a močový systém

Typickým příznakem chronické zátěže ledvin je retence (tj. zadržování) tekutin v těle. Zpočátku nenápadné ranní otoky prstů, očních víček a obličeje se stávají viditelnější a protivnější. K „pytlíkům“ pod očima se přidají otoky bérců a kotníků. To už ale jde do tuhého a jenom opravdový ignorant zůstane v roli nezúčastněného pozorovatele.

Bolest v bederní krajině, tmavá moč, příliš velké množství moči (zvláště v noci) nebo příliš malé množství moči (méně než půl litru moči za den), zvýšený krevní tlak, svalová slabost, ztráta chuti k jídlu, svědivka, svalové křeče, bledá až našedlá kůže – to všechno také patří k projevům ledvinové slabosti, respektive onemocnění.

Nepodceňujte tyto projevy a raději se s nimi včas svěřte svému lékaři. Nejběžnějším onemocněním močového ústrojí je zánět močových cest a ledvinové kameny. Spravedlivé to moc není, ale ženy jsou – co se týče infekcí močového traktu – mnohem zranitelnější než muži. Trpí na ně až desetkrát častěji. Naopak ledvinové kameny má zhruba 10 % mužů a jen 3 % žen.

Byliny, které pomáhají

Bylinné čaje nebo bylinné potravní doplňky jsou mírnější než léky chemické. Jejich efekt se projevuje pomaleji. Zato s daleko menší mírou rizika vedlejších škodlivých účinků. Většinou působí močopudně neboli diureticky. Diuretikum je prostředek, který povzbuzuje tvorbu moči. Pokud takový prostředek nezalijete větším množstvím jiné tekutiny, odvodní vás.

Časté jsou také dezinfekční vlastnosti bylinných přípravků. Dokonce mohou mít až antibiotický efekt. Používají se k léčbě i prevenci zánětů močového měchýře, močových cest a ledvin. Často také prostaty a k léčbě a prevenci ledvinových kaménků. Bývají častou složkou urologických (dezinfekčních), diuretických (proti otokům), antirevmatických (k odstranění a proti tvorbě minerálových usazenin v kloubech) nebo metabolických (odstraňování jedů rozpustných ve vodě) čajů.

Klikva

Klikva je u nás méně známá příbuzná borůvek a brusinek. Roste divoce na rašeliništích a slatinách ve střední i severní Evropě a v Severní Americe, kde se také pěstuje. Plody klikvy se užívají při léčení i prevenci infekcí močových cest vyvolaných E. coli nebo jinými bakteriemi.

Mají silný antibiotický efekt a obsahují látky zabraňující bakteriím ulpívat na stěně močového měchýře. Podobné, i když méně výrazné účinky mají i brusinky.

Petržel

Kdo by neznal petržel?! Doufám, že kvalitu léku neměříte jeho dostupností a cenou. Tady by se vám to zcela určitě nevyplatilo. Petržel je vynikající ledvinový lék. Přítomné silice dráždí ledviny k produkci moči. Uvolňuje napětí v cévách. Odstraňuje toxiny z těla. Příznivě působí na ledviny, močové cesty i klouby.

Připisují se jí také afrodiziakální účinky, vyvolané překrvením sliznic. Vzhledem k silným fyziologickým účinkům petržele a toxicitě některých složek silic se nedoporučuje častější užívání větších dávek. Petržel by neměly používat těhotné ženy, ani se nedoporučuje při bolestivé menstruaci. Pro léčebné účely se využívá hlavně kořen.

Medvědice léčivá

Tinktury a extrakty z jejích listů v kapslích najdete také v obchodech se zdravou výživou. Působí na různé močové problémy, hlavně jako dezinficiens. Je účinná proti bakteriím, jako je E. coli, Proteus, Klebsiella, Staphylococcus a Pseudomonas. Antibakteriální účinek je nejsilnější 3–4 hodiny po užití byliny. List medvědice působí pouze při alkalické reakci moči. Nesmí se proto brát s léky, které dělají moč kyselou. Měl by se brát krátkodobě, protože jinak by mohlo dojít k podráždění močových cest.

Přeslička rolní

Vysoká hladina oxidu křemičitého vysvětluje její hojivé regenerační účinky na sliznice (nejen močových cest). Svíravých a diuretických vlastností přesličky se využívá při léčbě zánětu močového měchýře, prostaty, zvětšení prostaty, inkontinenci, otocích provázejících menopauzu nebo užívání léků. Má se za to, že snižuje obsah olova v těle. Přeslička by se bez konzultace s lékařem neměla užívat déle než jeden měsíc.

Kukuřičné hedvábí Kukuřičné hedvábí jsou „vlasy“, které vykukují zpod listů na kukuřičných klasech. Má hodně vitaminu K a draslíku. Jeho užívání u nás není obecně příliš známé, přesto patří k ideálním ledvinným prostředkům. Spolu s vysokým obsahem slizu, který má výrazné uklidňující účinky na močové cesty, má také močopudné a antiseptické vlastnosti.

V Číně se používá i proti otokům. Nejúčinnější je čerstvé, ale setkat se s ním můžete také jako se složkou některých detoxikačních doplňků stravy. Pampeliška Častý a nevítaný host na našich zahrádkách. Představa tohoto urputného plevele, který provokativně odolává našim pokusům o likvidaci, asi vstřícné pocity nevyvolá.

Opustíme-li ale přízemní úhel pohledu zahradníka a podíváme-li se na ten žlutý zázrak očima bylinkáře, možná ho budeme chodit i zalévat. Odvar z kořenů i listů pampelišky se používá jako prostředek k rozpouštění písku i močových kamenů. Už dávno se využívá jako diuretikum, které z těla odstraňuje kyselinu močovou.

To může být vhodné třeba při otocích souvisejících s menstruací. Některé prameny uvádějí použití této rostliny i v případě kloubních a kožních problémů. Kombinace jejího očistného působení na ledviny stejně jako na játra z ní dělá detoxikační bylinu numero uno.

Eleuterokok (sibiřský ženšen) Zní to sice jako název pro bakterii, ale ve skutečnosti jde o skutečný léčebný „klenot“. Kořen tohoto velkého trnitého keře, sibiřského ženšenu, je dnes jedna z nejpoužívanějších, i když nejmladších tonizačních bylin na světě.

Vědci pro svět objevili jeho pozoruhodné adaptogenní (tj. proti stresu chránící) vlastnosti celkem nedávno, když hledali náhražky klasického ženšenu. Eleuterokok je spolehlivé tonikum s celkovými regeneračními účinky. Zvlášť užitečný je pro lidi s nedostatkem energie a vitality, u syndromu „vyhoření“ (tedy vyčerpání nadledvin v důsledku chronického stresu) nebo při takové zátěži, jako je dieta nebo velký fyzický výkon.

Tato bylina je mezi ledvinné léky zařazena hlavně proto, že kvalita funkce ledvin velice úzce souvisí se stresem. Používá se v této indikaci k jejich posílení (zejména v souvislosti s bolestmi zad v oblasti ledvin při zvýšené psychické nebo fyzické zátěži). Lze jej bezpečně užívat po dlouhou dobu.

Připravila: MUDr. Eva Podhajská