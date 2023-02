Moderní materiály pro vlhké hojení ran v domově odpočinku ve stáří

SUMMARY Wet environment in the wound promotes self cleaning of the wound including liquefying of the content and it enables the leucocytes to be active and prevent the growth of pathogens in an contaminated wound.

Pro hojení ran je nejvhodnější vlhké prostředí, které umožňuje přirozenou aktivaci tkáňových enzymů a růstových působků podílejících se jak na regenerační fázi hojení, tak i na fázi remodelační.

V lednu 2006 byl na III. oddělení Diakonie ČCE v Sobotíně přijat muž (76 let) s dg.: Alzheimerova choroba, halucinace, agrese, bronchitis acuta, stp. operaci šedého zákalu, inguinální hernie bilat., infekce močových cest.

Od 17. 6. 2007 se jeho zdravotní stav zhoršil, objevily se teploty do 39 °C, byl hospitalizován v nemocnici, odkud se vrátil s dekubity I. až IV. stupně (I. st. – L ucho, II. st. – P loket, P kyčelní kloub, III. st. – P ruka hrot prsteníčku, L rameno, IV. st. – L kyčelní kloub s nekrózou 5 × 5 cm, kostrč s nekrózou 7,5 × 5 cm).

Klient měl zaveden PMK, byl bez teplot, stravu a tekutiny přijímal s chutí a dostatečně. Komunikoval podle nálad, při oslovení a reagoval na změny poloh. Lůžko jsme opatřili antidekubitální matrací a používali jsme perličkové antidekubitální pomůcky – podložní válec, podložní kruh, polštářky (od firmy CSO Ostrava). Převazy jsme prováděli jednou až dvakrát denně, pacienta jsme posazovali do křesla a byl pod pravidelným dohledem lékaře (kvůli anemii). Podávali jsme potravinové doplňky typu Nutridrink a zinek k výživě pokožky. Kvůli častým infekcím v močovém a dýchacím ústrojí jsme střídavě podávali urologický a prsní čaj.

Rány a jejich ošetření s použitím materiálu pro vlhké hojení

8. 8. 2007 L rameno – povleklá rána, dekubit II. st., velikost 4 × 4 cm, na spodině rány žlutavé povlaky, sekretuje středně, bez zápachu. Rána byla ve fázi čištění. Po toaletě Betadine roztokem a osušení okolí jsme na ránu aplikovali Hydrosorb a sekundární krytí.

L kyčelní kloub – nekrotická tkáň, dekubit IV. st., velikost 5 × 5 cm, okolí rány do 5 cm zarudlé, provedli jsme chirurgický débridement a odstranili skalpelem nekrotickou tkáň, po toaletě rány Betadine roztokem a osušení okolí jsme do rány aplikovali Askina Calgitrol AG, na okolí zinkovou pastu a ránu překryli sekundárním krytím.

Kostrč – povleklá rána, dekubit III. až IV. st., velikost 7,5 × 5 cm, okolí rány do 3 cm zarudlé, na spodině rány žlutá rozpouštějící se nekróza, okraje rány pravidelné, ohraničené, z rány vytékalo množství žlutavě zbarveného sekretu a byl přítomen zápach. Rána byla ve fázi čištění. Po toaletě Betadine roztokem a osušení okolí jsme aplikovali alginát Askina Calgitrol AG, na okolí zinkovou pastu a překryli sekundárním krytím.

8. 8. až 15. 8. L rameno – každé čtyři dny jsme vyměňovali Hydrosorb, stav dekubitu se výrazně zlepšil.

L kyčel – rána silně sekretovala žlutavozeleným sekretem. Prováděli jsme toaletu rány Betadine roztokem, do rány Sorbalgon, Ringerův roztok, TenderWet 24, na okolí rány zinková pasta.

Kostrč – vytvořily se kapsy po stranách dekubitu IV. st. Prováděli jsme toaletu rány Betadine roztokem, do kapes jsme vkládali Sorbalgon napuštěný Ringerovým roztokem, TenderWet 24, na okolí rány zinková pasta. Převazy jsme prováděli denně, rána silně sekretující nazelenalým sekretem.

16. 8. až 22. 8. L rameno – denně toaleta pokožky a promazávání zinkovou pastou, dekubit zcela vyhojen.

L kyčel – dekubit se zhoršil a prostupuje do kloubních částí, výtok zapáchajícího nahnědlého sekretu. Ránu jsme denně oplachovali Prontosanem, dovnitř vkládali Sorbalgon, Ringerův roztok a TenderWet 24, na okolí zinková pasta.

Kostrč – toaleta rány Prontosanem, do jedné nevyhojené kapsy jsme nadále vkládali Sorbalgon, Ringerův roztok a TenderWet 24, na okolí zinková pasta. Sekrece z rány byla mírnější, již bez zápachu.

23. 8. L rameno – dekubit zcela zhojen. Zhojenou plochu jsme denně masírovali a promazávali zinkovou pastou.

L kyčel – museli jsme znovu provést chirurgický débridement k odstranění nekrotických částí, rána stále silně zapáchající se sekretem nahnědlé barvy. Provedli jsme toaletu rány Prontosanem, do tunelů v dekubitu jsme vložili Sorbalgon, Ringerův roztok a TenderWet 24 s Ringerovým roztokem, na okolí zinková pasta.

Kostrč – dekubit ještě mírně sekretuje serózním sekretem, nekrotické části nejsou patrny, kapsy po stranách dekubitu granulují, nadále provádíme toaletu

rány Prontosan roztokem, do rány TenderWet 24 napuštěn Ringerovým roztokem. Na okolí zinková pasta.

29. 8. L rameno – zhojený dekubit jsme masírovali pomocí masážních emulzí.

L kyčel – rána byla již vyčištěna a granulovala, sekret mírný bez zápachu a zabarvení. Používali jsme i nadále TenderWet 24 napuštěný Ringerovým roztokem, na okolí zinkovou pastu.

Kostrč – po celé ploše dekubitu byly patrné granulace. Ránu jsme nadále oplachovali Prontosan roztokem, do rány jsme aplikovali Dermachlorophyl sprej na podporu granulace a krytí bylo mírně zvlhčené Ringerovým roztokem. Na okolí zinková pasta.

8. 9. L kyčel – byla patrná značná granulace celého povrchu dekubitu. Klient byl neklidný, občas ránu značně poškodil škrábáním, proto jsme mu dávali rukavicové návleky rukou. Toaletu rány jsme i nadále dělali Prontosan roztokem a do rány aplikovali Dermachlorophyl sprej, krytí mírně vlhčeno Betadine roztokem, na okolí zinková pasta.

Kostrč – toaletu rány jsme prováděli Prontosan roztokem, do rány jsme aplikovali Dermachlorophyl sprej, na okolí zinkovou pastu. Převazy jsme prováděli jednou denně.

Od 23. 9. jsme již rány obvazovali obden, přesto tkáň stále negranulovala. Na konci listopadu 2007 klient umírá pro celkové vysílení organismu.

Závěr

I v podmínkách DD lze s úspěchem používat moderní materiály pro vlhké hojení ran. Je však nutná značná finanční účast rodiny a klienta samotného, neboť pojišťovny v tomto druhu zařízení nerady proplácejí tak drahé materiály a ani specialisté v oboru je nepředepisují bez úhrad.

Péči o klienta musí řídit jeden pracovník, který vydává pokyny ostatním. Materiál a pokyny pro ošetřující personál musí být přesně detailně popsány v dokumentaci klienta. Celková léčba musí být doplněna nutriční výživou, pitným režimem, pravidelnou péčí o pokožku a polohováním klienta. Na spolupráci se musí podílet celý ošetřovatelský a pečovatelský úsek.

Marie Kantorková, Diakonie ČCE středisko Sobotín (kantorkovi@tiscali.cz)