Tradiční mužská jména, jako jsou Jakub a Jan, v Česku vedou. Bodují ale i anglosaská či španělská jména

Zatímco několik desítek let zpátky bylo běžné, že se ve třídě sešlo pět Františků, sedm Jiříků a čtyři Josefové, dnes není nic nezvyklého, když je součástí kolektivu Matyáš, Tobiáš, Oliver, Bruno či Mikuláš. Zároveň se ale vrací trend dávat klukům starší česká jména po dědečcích, jako jsou Antonín, Jindřich, Josef nebo Václav. U chlapců se také více drží tradice dávat synům jména po tatínkovi. Pokud bychom měli vyjmenovat nejčetnější mužská jména v České republice, tak nejvíce mužů se jmenuje Jiří, Jan, Petr, Jo­sef, Pavel, Martin, Tomáš, Ja­roslav, Miroslav a Zdeněk.

Nejoblíbenější mužská jména v roce 2023

O evidenci křestních jmen v České republice se stará Český statistický úřad (ČSÚ). Na začátku každého nového roku ověřuje počet jednotlivých křestních jmen za předcházející rok. Díky této statistice víme, že se na první příčce nejčastěji střídali Jakub s Janem. Od roku 2011 si Jakub drží první pozici nepřetržitě. Na druhé příčce setrvával Jan, který byl dvakrát vystřídán Matyášem (konkrétně v roce 2021 a 2023). Níže se můžete podívat na seznam 20 nejpopulárnějších jmen pro novorozené chlapce:

Populární cizí mužská jména v ČR

Zatímco někteří rodiče se drží tradičních českých jmen, jiní dávají přednost méně obvyklým jménům, která mají nejčastěji anglosaský původ. Typickým příkladem je třeba Oliver, který v roce 2023 figuroval na 17. příčce mezi nejčastějšími jmény pro novorozené chlapce. Dále můžete narazit na jména jako jsou Noah, Liam, James, Oscar, Wiliam nebo Harry. Noah se shodou okolností těší ohromné popularitě právě v Anglii a Americe. Někdy můžete narazit i na mužská jména španělského či portugalského původu, jako jsou Santiago, Mateo nebo Fabián.





Specifická sekce v podobě genderově neutrálních jmen

Zajímavou sekci představují genderově neutrální jména, která nejsou vázána k určitému pohlaví, proto je mohou dostávat dívky i chlapci. Někdo může rodově neutrální jména vnímat tak, že jsou vhodná čistě pro účely tranzice, což ale rozhodně není pravda. Setkat se s nimi můžete třeba v rodinách, kde je jeden z rodičů cizinec a rodina je bilingvální. V České republice zatím není tento trend tolik rozšířený, ale postupem času je možné, že se k němu bude uchylovat více rodičů.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo k 31. 10. 2024 seznam rodově neutrálních jmen, která splňují požadavky zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že pokud si člověk vybere jméno z tohoto seznamu, bude zapsáno do matriční knihy bez dalšího ověřování. Seznam zatím obsahuje přibližně čtyři tisíce jmen, ale je možné, že do něj budou přibývat další. Mezi oblíbené patří třeba Nikola, Kim, Saša a Sáva. Některá jména, jako třeba Jura či Gabi, mohou připomínat zdrobněliny běžných jmen. Pak ale můžete narazit na skutečně exotická jména, jako jsou Sky nebo Topaz. [6, 7, 8, 9, 10]

Oblíbená mužská jména v jiných zemích

Co se týče četnosti a popularity mužských jmen v zahraničí, liší se to hodně stát od státu. Mnoho podobných jmen lze najít napříč mezi anglicky mluvícími zeměmi. Španělská a portugalská jména se těší oblibě nejen v zemích svého původu, ale hodně také v Latinské Americe. Trendy se v jednotlivých státech postupně vyvíjí, protože je ovlivňuje hodně faktorů. Pokud hledáte jedinečné jméno pro svého potomka a nechcete mu dát české mužské jméno, můžete se inspirovat níže. Připravili jsme si pro vás výčty 10 nejoblíbenějších jmen anglického, amerického, španělského či francouzského původu.

Oblíbená anglická mužská jména

Noah, Theo, Oliver, George, Leo, Freddie, Arthur, Archie, Alfie, Charlie.

Oblíbená americká mužská jména

Liam, Noah, Oliver, James, Elijah, Mateo, Theodore, Henry, Lucas, William.

Oblíbená německá mužská jména

Noah, Matteo, Elias, Leon, Paul, Theo, Luca, Finn, Liam, Emil.

Oblíbená španělská mužská jména

Oblíbená francouzská mužská jména

Gabriel, Léo, Raphaël, Maël, Louis, Noah, Jules, Arthur, Adam, Lucas.

Oblíbená arabská mužská jména

Muhammad, Ali, Amir, Ibrahim, Malik, Nasir, Omar, Samir, Xavier, Yusuf.

Oblíbená řecká mužská jména

