Na středních školách přibývá studentů se závažným poruchami učení

Na základních školách je počet dětí s těmito potížemi stabilní, což je dáno zřejmě tím, že se o jejich vývojové poruše zatím neví. Nejčastější z poruch učení je dyslexie, která se projevuje nesnázemi při čtení. Dyslektici si v sobotu Česku připomněli osmý ročník Dne dyslexie.

Nejčastější příčinou vývojových poruch učení jako je právě dyslexie je podle odborníků dědičnost, a to zhruba v polovině případů. Dyslexie ale může být způsobená i jinými faktory, jako je vývoj dítěte v těhotenství nebo úraz. V určité míře se vyskytuje přibližně u osmi až deseti procent populace. Kromě čtení ovlivňuje i psaní nebo krátkodobou paměť.

V některých pramenech se uvádí, že dyslexií, dysgrafii, hyperaktivitou či jinou specifickou poruchou učení trpí až 15 procent populace. To by znamenalo zhruba 300.000 dětí v ČR. Podle ministerstva školství nastoupilo loni nově do základní školy s různými vývojovými poruchami učení 136 dětí a celkem jich tam bylo 36.638. Ve školním roce 2012/2013 to bylo 108 prvňáků a 34.521 žáků celkem. Na středních školách jich loni bylo 8070, zatímco před pěti lety 6729. Odborníci tvrdí, že dyslexií trpí častěji chlapci než dívky.

Dyslektici mají potíže při práci s běžnými učebnicemi. Pomáhá jim speciální procvičování a i spolupráce s odbornými centry pro dyslektiky. „Existuje celá řada pomůcek, je toho opravdu hodně, od pomůcek třeba na rozlišování měkkých a tvrdých slabik přes různé pracovní listy, počítačové programy a různé hry i online aplikace,“ řekla psycholožka a zástupkyně ředitelky Dys-centra v Praze Zuzana Bodnárová. Děti do takových center chodí s rodiči většinou zhruba jednou za měsíc a potom spolu dělají úkoly doma. „Průběžná domácí práce rodičů s dětmi je nesmírně důležitá, probíhá nenásilnou, převážně hravou formou, tak aby se dětem posílilo i sebevědomí. Procvičuje se zrakové i sluchové vnímání, nejen samotné čtení,“ popsala lékařka.

Většina dostupných pomůcek řeší nápravu dyslexie či dysgrafie až u školních dětí. Dyslexii je ale možné rozpoznat i dříve. Malířka a sochařka Alena Kupčíková, která v ČR založila Den dyslexie, vytvořila speciální multimediální interaktivní Testy a Slabikář pro děti od 4 let, které by měly pomoct rozpoznat dyslexii už v předškolním věku. Slabikář a testy používají různé mateřské školky a školské poradny po celé ČR.

V rámci inkluze na školách mají dyslektici právo na podpůrná opatření, jejich rozsah se ale liší podle závažnosti poruchy učení dítěte. Mnoho jich zvládá výuku jen s mírnými úlevami od učitele. Další děti mají podle Bodnárové doporučení z poradny na plán pedagogické podpory, a pokud jsou projevy hodně závažné, dítě pracuje s individuálním vzdělávacím plánem a může mít i péči speciálního pedagoga.