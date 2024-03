Za nedostatek testosteronu u mužů může stres, špatná životospráva i štítná žláza. Víte, jak ho léčit?

Co je testosteron a jak vzniká?

Testosteron je pohlavní steroidní hormon ze skupiny androgenů, který má vliv na funkci celého organismu. Někteří lidé se mylně domnívají, že tento hormon mají pouze muži, nicméně není tomu tak. Testosteron se v mírných hladinách nachází i v ženském těle, stejně jako muži disponují i mírným množstvím ženského hormonu estrogenu.

Testosteron u mužů vzniká ze dvou třetin v pohlavních žlázách, tedy varlatech, a z jedné třetiny v buňkách nadledvin. V případě žen jsou naopak právě nadledviny hlavním zdrojem testosteronu, proto ho ženy mají pouze v nízkých hladinách. Jako hlavní mužský hormon má testosteron vliv zejména na tvorbu spermií a v pubertě na vývoj sekundárních pohlavních znaků jako růst chlupů v podpaží a v pubické oblasti, růst svalové hmoty a prohloubení hlasu.

Jaký má testosteron význam?

V dospělosti testosteron udržuje povahu mužského ochlupení, stimuluje tvorbu spermií, neboli spermatogenezi, a také slouží jako prevence proti rozvoji osteoporózy. Dále testosteron ovlivňuje spalování podkožního tuku, budování svalové hmoty, sílu kostí a zdravé srdce, dobré psychické rozpoložení, podporuje libido a sexuální výkonnost, ambice a touhu po úspěchu.





Jaké má nedostatek testosteronu příznaky?

Poruchy erekce

Nízké libido

Úbytek svalové hmoty a energie

Pomalejší regenerace organismu

Množení tělesného tuku

Oslabení paměti a koncentrace

Podrážděnost či depresivní stavy

Nadměrné pocení a návaly horka

Gynekomastie (rozvinutí růstu prsních žláz)

Spánková apnoe a nespavost

Snížená schopnost oplodnění

Testosteron a neplodnost

Právě nízká hladina testosteronu může být příčinou mužské neplodnosti, u žen neplodnost způsobuje naopak zvýšená hladina testosteronu, která brání dozrávání vajíček. Vzhledem k tomu, že muži pokles testosteronu zpočátku často nezaznamenávají, situací se nezabývají, dokud jsou příznaky mírné.

Muži zpravidla začnou řešit obtíže způsobené poklesem testosteronu, až ve chvíli, kdy dochází k poruchám erekce nebo právě neplodnosti. Neplodnost je zpravidla zapříčiněná nízkým počtem životaschopných spermií v důsledku snížené funkce varlat kvůli nízké hladině testosteronu.

Příčiny nedostatku testosteronu

Stanovisko toho, jaká je v současnosti optimální hladina testosteronu u mužů, není zcela zřejmé, nicméně nejčastěji se uvádí hladina 500 – 1000 ng/dl. Hladina testosteronu se zpravidla snižuje od 30 let věku muže, nicméně než věk má na pokles hladiny testosteronu vliv spíše životní styl.

Obtíže nemusí vždy působit pouze nedostatek testosteronu, zvýšená hladina testosteronu totiž zapříčiňuje vypadávání vlasů a odumíráním vlasových kořínků. Jaké jsou hlavní příčiny nedostatku testosteronu?

Vyčerpání kortizolu v nadledvinách zapříčiněné častým stresem, fyzickým i psychickým, jehož důsledkem mužský organismus špatně reaguje na krizové situace.

zapříčiněné častým stresem, fyzickým i psychickým, jehož důsledkem mužský organismus špatně reaguje na krizové situace. Hypotyreóza je snížená schopnost štítné žlázy produkovat hormony tyroxin a trijodtyronin, které jsou důležité pro správnou funkci nervových tkání a celkově metabolismu.

je snížená schopnost štítné žlázy produkovat hormony tyroxin a trijodtyronin, které jsou důležité pro správnou funkci nervových tkání a celkově metabolismu. Hypertyreóza naopak znamená, že štítná žláza produkuje vyšší množství hormonů, což se projevuje pocením a podrážděností.

naopak znamená, že štítná žláza produkuje vyšší množství hormonů, což se projevuje pocením a podrážděností. Andropauza je mužským ekvivalentem menopauzy, ke které dochází ve stáří.

Nedostatek testosteronu léčba

Zvýšit hladinu testosteronu je možné i bez podávání léčiv a to změnou životního stylu. Důležitou roli hraje stres, který je potřeba co nejvíce eliminovat, dále pravidelně sportovat a odbourat přebytečná kila, dopřávat si dostatek kvalitního spánku a vyhýbat se alkoholu a kouření.

Neméně podstatnou úlohu plní i strava, která by měla být bohatá na bílkoviny, zdravé tuky, zinek, hořčík, vitamín A, B6 a C. Pokud byste chtěli vyzkoušet i bylinky, pak může pomoci kotvičník nebo pískavice řecké seno. Co se týče různých léčiv a doplňků, u nich se nedoporučuje samoléčba.

Pokud pociťujete příznaky nedostatku testosteronu, měli byste navštívit vašeho praktického lékaře, případně urologa, který vás vyšetří a následně doporučí vhodnou léčbu, předepíše konkrétní léčivé přípravky, případně doporučí substituční terapii. Součástí vyšetření je tzv. AMS (Aging male syndrom) dotazník a vyšetření krve odebráním vzorku.

Zdroj: uroklinikum.cz, next-clinics.cz