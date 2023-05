Neinvazívní vyšetřování nemocných s plicními komplikacemi: klinické nálezy a zobrazovací metody v diferenciální diagnostice plicních infiltrátů

Summary

Cetkovský, P., Burgetová, A. Non-invasive examination of patients with pulmonary complications: clinical findings and imaging methods in the differential diagnostics of pulmonary infiltrates

Diffuse or nodular pulmonary impairment in hematologic patients is one of the most serious complications and is associated with significant mortality. In the differential diagnostics, in identification of the etiologic agent, a very rapid and rational approach is necessary.

Plicní komplikace u imunokompromitovaných nemocných, především pacientů s hematologickými malignitami či po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (hematopoietic stem cell transplantation, HSCT), jsou velmi časté, jejich spektrum je ovlivněno mnoha faktory (Tab. 1) a rychlá diferenciální diagnostika pro zahájení aplikace terapie (a tím i pro osud nemocných) je zásadní.(1, 2, 3, 4) Plicní komplikace bývají jak neinfekční, tak infekční etiologie (nebo smíšené, kdy většinou na neinfekční postižení plic „nasedne“ infekční komplikace).

Incidence

Plicní komplikace bývají diagnostikovány u 10–60 % hematologických intenzívně léčených pacientů, jejichž osud bývá rozličný od úplného uzdravení až k exitu (mortalita je rozdílná, u některých syndromů velmi vysoká 95–100 %).

Postup při diferenciální diagnostice

Stále platí, že se postupuje od jednodušších vyšetření ke složitějším, od rychle dostupných k méně přístupným, i když u některých skupin nemocných by se výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností – tzv. HRCT (high resolution-computed tomography) jako první vyšetřovací krok jevila smysluplným postupem. Stanovit přesně diagnózu za použití semiinvazívního či invazívního vyšetření nebývá často možné, tak je nutno jak nálezům při neinvazívních vyšetřeních, tak specifickým souvislostem věnovat maximální pozornost – vzhledem k tomu, že mohou vést ke stanovení velmi pravděpodobné diagnózy, a tím ke zlepšení osudu nemocných.

Klinické vyšetření

Nemocní s postižením plic mohou být buď asymptomatičtí, či je klinický obraz jejich komplikace velmi chudý. A navíc, i pokud jsou klinické symptomy přítomny, mnoho v diferenciální diagnostice obvykle nepomohou, neboť tyto respirační symptomy bývají nespecifické (dušnost, bolest na hrudi, kašel, hemoptýza atd.). U granulocytopenických nemocných není výjimečné, že solitárním příznakem i rozsáhlého plicního infekčního postižení může být jen elevovaná tělesná teplota (obvykle definovaná jako jednorázové naměření axiální teploty vyšší než 38 °C). Diferenciální diagnostiku komplikuje i typicky negativní nález na nejdostupnějším rentgenologickém (rtg) vyšetření (zadopřední rtg hrudníku). Stav často objasní až nález na provedené výpočetní tomografii (computed tomography, CT).

Rtg hrudníku zadopřední

Tato metoda se pro snadnou dostupnost, nevýznamnou finanční i akceptovatelnou radiační zátěž používá jako jeden z prvních kroků při provádění diferenciální diagnostiky nemocných s respiračními syndromy či tzv. febrilní neutropenií (tento anglicismus nepřesně vystihuje situaci, jejíž možná lepším názvem je termín teplota nejasného významu /fever of undetermined origin, FUO/ či febrilie nemocných s post-terapeutickou granulocytopenií).(5) Zadopřední rtg hrudníku je metoda vhodná především k diagnostice iatrogenních plicních komplikací (např. pneumotoraxu po zavedení centrálního žilního katétru) či posouzení přítomnosti tekutiny v pleurální dutině. V diferenciální diagnostice plicních infiltrátů bývá úspěšná u necelé třetiny nemocných.

HRCT

U nemocných s respiračními symptomy či FUO, pokud na zadopředním rtg hrudníku je normální nález nebo jsou nalezeny nespecifické abnormality, je nutno co nejdříve provést CT s vysokou rozlišovací schopností. HRCT je vysoce senzitivní, avšak málo specifické vyšetření, plicní komplikace je nepravděpodobná při normálním nálezu na HRCT vyšetření.

Specifické souvislosti

První, co může upozornit na zvýšenou pravděpodobnost některého etiologického agens či procesu na vzniku plicního infiltrátu, může být čas jeho výskytu, asociované respirační symptomy či charakter infiltrátu. Proto je těmto souvislostem třeba věnovat enormní pozornost.

Časové souvislosti výskytu plicních infiltrátů

Časné komplikace se vyskytují v období prvních 3 měsíců po terapii (především HSCT), po 3 měsících se komplikace obvykle označují za pozdní. Časový faktor je velmi důležitý, neboť může pomoci při stanovení správné diagnózy, výběru vhodné vyšetřovací metody i iniciování terapie (Tab. 2, 3).

Symptomy důležité pro diferenciální diagnostiku

V diferenciální diagnostice plicních infiltrátů může pomoci přítomnost některých symptomů (Tab. 4); jsou bohužel obvykle nespecifické, nicméně podle jejich přítomnosti je možno upravit terapii či použít příslušné doplňující vyšetřovací metody (zobrazovací, semiinvazívní či invazívní).

Charakter infiltrátu

Vedle časových souvislostí či přidružených symptomů je též velmi důležitým faktorem charakter infiltrátu (Tab. 5), proto je nutno tomuto parametru při stanovování diferenciální diagnózy věnovat vysokou pozornost.

Vyvolávající příčiny plicních komplikací Infekční komplikace

Plicní infekce může způsobit jakékoliv infekční agens, bakteriální, houbové, virové či jiné. Občas se jedná o etiologii smíšenou – jak infekční, tak i kombinaci neinfekční a následné infekční příčiny. Stále platí schematické dělení, že v období granulocytopenie jsou nejčastější bakteriální infekce, zatímco později, především při komplikacích (např. přítomnosti nemoci z reakce štěpu proti hostiteli, graft-versus-host disease, GvHD), bývají obvyklejšími etiologickými agens plicních komplikací především houby a viry.

Bakteriální infekce

Bakteriální plicní infekce (G+ i G-) jsou nejčastější v období granulocytopenie. I při rozsáhlém postižení plic bývá u více než poloviny nemocných fyzikální nález v normě (asymptomatičtí nemocní či zvýšené teploty u téměř všech, nespecifické respirační symptomy, např. kašel či dušnost jen u minima z nich).

Vyšetření zobrazovacími metodami: – nález na rtg hrudníku: může být nepřínosný, signifikantní jsou sytá zastření provázená výpotkem v pleurální dutině; – nálezy na HRCT: je nacházena fokální air-space konsolidace, typicky v segmentální či lobární distribuci (Obr. 1).

Prostřednictvím klinického nálezu a zobrazovacích metod je přesné stanovení etiologie nemožné. Má však dopad na výběr antibiotika (ATB).

Houbové agens

Etiologicky je možné nalézt plicní komplikace vyvolané téměř kteroukoliv houbou, kandidami (vzácné v důsledku rutinní aplikace antimykotik), aspergily, Pneumocystis jiroveci, zygomycetami atd. Nejčastějším vyvolavatelem z tzv. vláknitých hub (až 50 % plicních infekcí) jsou především zástupci rodu Aspergillus, a to Aspergillus fumigatus.

Infekce se vyvine obvykle po inhalaci spor, u imunokompromitovaných pacientů pak může infekce z plic či paranazálních dutin dále diseminovat do jiných orgánů.

Klinická manifestace je dána imunitním stavem nemocného: – u imunokompetentních jedinců je aspergilus alergenem či příčinou lokalizované infekce; – u imunokompromitovaných nemocných (stav po HSCT, akutní leukémie, farmakologicky navozené imundeficitní stavy, vrozené stavy atd.) infekce diseminuje do dalších orgánů. Invazívní (angioinvazívní) aspergilóza (IA) probíhá po HSCT obvykle biObr. modálně, první peak cca 2 týdny po HSCT, druhý vrchol měsíce po HSCT u nemocných léčených pro aGvHD.

Invazívní plicní aspergilóza. Klinický obraz houbové plicní infekce bývá chudý, buď asymptomatický, či jen febrilie, vzácněji kašel, dušnost, bolest na hrudi, hemoptýza, respirační insuficience. Diagnostika: na rtg hrudníku nemusí být patologický nález, HRCT (Obr. 2) ukazuje typický obraz nejčastější houbové infekce plic – angioinvazívní plicní aspergilózy.

Léčba je často zahajována empiricky (preemptivní přístup určitě prodělá v budoucnosti rozvoj s vývojem nových a citlivějších diagnostických metod), podávají se antimykotika podle možného agens. U aspergilózy je lékem první volby vorikonazol, někdy se uvažuje i o kombinaci antimykotik.

Prognóza: závisí na stupni imunosuprese a dalších komplikacích. Invazívní bronchiální (tracheobronchiální) aspergilóza. Vzácná komplikace, infekce postihuje především bronchy a bronchioly (či tracheu), častěji než u hematologických nemocných se vyskytuje u pacientů po transplantaci plic a nemocných s AIDS. Klinické příznaky: dušnost, někdy febrilie a kašel, symptomy progredují s rozvojem infekce. V dalším průběhu může dojít k okluzi trachey či bronchů i rozvoji diseminované aspergilózy (Obr. 3).

Bronchopneumonická forma aspergilózy. Jedná se o velmi vzácnou formu výskytu (méně než 10 % plicních postižení). Pro tuto formu je typické šíření infekce bronchopneumonickou cestou (centrilobulární noduly, plicní konsolidace), někdy bývají nálezy smíšené (Obr. 4).

Pneumonie vyvolaná Pneumocystis jiroveci (PJP). Jedná se o poměrně vzácnou komplikaci, v praxi se vyskytuje raritně proto, že většina osob v riziku PJP dostává profylakticky trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX). U pacientů, jimž je podáván TMP/SMX, je riziko vzniku této komplikace zanedbatelné. Klinický obraz: rychle postupující postižení plic, charakterizované progredující dušností, neproduktivním kašlem a promptně se vyvíjející hypoxií (medián výskytu je 60 dní po HSCT).

Nález na zobrazovacích metodách: obraz HRCT je nespecifický, většinou ukazuje lineární a retikulární opacity, nodulární změny a ground glass opacity (Obr. 5).

Terapie: spočívá v aplikaci vysokých dávek TMP/SMX, obvykle 2–3 týdny, u lidí s alergií na TMP/SMX (až 30 % v populaci) dapson, atovaquone či inhalace pentamidinu.

Virové agens

Nejčastějším patogenem je cytomegalovirus (CMV), dále se etiologicky na plicních komplikacích podílejí i ostatní herpetické viry: lidský herpesvirus, HHV-6, adenoviry, tzv. respirační viry: lidský respirační syncytiální virus (RSV) a sezónně i viry influenzy A, B a parainfluenzy. Vzácněji se diagnostikují i další agens, např. lidský metapneumovirus a některé další. Klinický obraz opět bývá rozličný, obvykle chudý či nespecifický: febrilie, vzácněji kašel, dušnost, respirační insuficience.

Diagnostika: na rtg hrudníku nemusí být patologický nález, pokud je, mívá nespecifický charakter intersticiálního plicního procesu. Rovněž nález na HRCT bývá nespecifický (Obr. 6, 7A, B). Spolehlivé jsou diagnostické metody stanovující virovou nálož na bázi polymerázové řetězové reakce (PCR) v krvi či jiných materiálech (např. aspirát bronchoalveolární laváž – BAL atd.).

Kauzální léčba je možná jen u části agens. K dispozici jsou následující virostatika: gancyklovir, foscarnet, cidofovir, oseltamivir, zanamivir, ribavirin. Na rozdíl od houbových infekcí se v přístupu k virovým komplikacím daleko častěji uplatňují sofistikované preemptivní strategie, které extrémně zlepšují přežití. Vhodné je též snížit či ukončit podávaná imunosupresiva. Neinfekční komplikace Plicní edém Vyskytuje se i u nemocných bez kardiální anamnézy, často v důsledku hyperhydratace nemocného při aplikaci chemoterapie, infúzí, transfúzí, parenterálních léků atd.

Klinický obraz odpovídá obvyklým příznakům srdečního selhávání (dušnost, otoky, atd.). Nález na zobrazovacích metodách: v případě alveolárního edému ukazuje rtg a HRCT plic neostře ohraničená zastření různé sytosti s tendencí ke splývání a typicky zvětšené motýlovité hily. Dále bývá tekutina v pleurálních dutinách (Obr. 8A, B). Terapie: vazodilatancia, diuretika atd., jako prevence je nutná pečlivá bilance příjmu a výdeje tekutin a včasná aplikace diuretik.

Časná plicní toxicita v důsledku chemoterapie a radioterapie (PTS) Vyskytuje se u nemocných s anamnézou radioterapie či chemoterapie ve vysokých dávkách.

Klinicky je stav buď němý (může se jednat o překvapivý nález u asymptomatického nemocného), někdy je nemocný vyšetřován pro dušnost. Nález na zobrazovacích metodách – Obr. 9. Terapie se podává symptomatická, spíše výjimečně je účinná aplikace kortikosteroidů.

Difúzní alveolární hemoragie (DAH) Jedná se o komplikaci s vysokou mortalitou (60–100 %), příčiny jsou uvedeny v Tab. 6.

Incidence DAH bývá 10–30 %, objevuje se obvykle ve 2.– 3. týdnu po HSCT.

Klinické projevy: nejčastěji dušnost, občas dráždivý kašel, hemoptýza je extrémní vzácností. Při diagnostice pomocí HRCT bývá nález od groundglass opacity (při mírnějším postižení) až po difúzní alveolární konsolidace (je ekvivalentem vyplnění alveolů, nejčastěji krví) (Obr. 10). V diferenciální diagnostice je plicní edém, pneumonie – nejčastěji bakteriální, projevy časné plicní toxicity, syndrom idiopatické pneumonitidy.

Diagnóza se stanoví po vyloučení infekční příčiny přítomnou í s difúzním postižením na HRCT a nálezem krvavé tekutiny při BAL (nebo alespoň 20 % hemosiderinu v makrofázích).

Terapie: neexistuje kauzální léčba, proto se podává symptomatická a empirická terapie (kortikosteroidy).

Syndrom idiopatické pneumonitidy

Idiopathic pneumonia syndrome (IPS) je akutní poškození plic. IPS představuje většinu časných intersticiálních pneumonitid.(6) Incidence IPS je obvykle 5–20 %, nejčastěji 3–6 týdnů po noxe či HSCT, etiologie není objasněna (zřejmě je multifaktoriální). Mortalita je vysoká (50–80 %).

Klinický obraz je nespecifický (dušnost, kašel, hypoxémie atd.), rovněž HRCT plic je nespecifické. Většinou jsou tranzientní plicní infiltráty různé sytosti v multilobární distribuci (Obr. 11). Je nutno vždy vyloučit infekční etiologii.

Terapeuticky se provádí aplikace kortikosteroidů. Důležitá je podpůrná léčba. Prognóza není dobrá a doba do smrti bývá někdy dosti rychlá (průměrně 13 dní). Pro stanovení této diagnózy je vždy nutno pečlivě vyloučit infekční etiologii.

Periengraftment syndrome

Periengraftment syndrome (PES), někdy se též označuje jako: periengraftment respiratory distress syndrome (PERDS), se vyskytuje po HSCT (během 3–5 dnů po přihojení štěpu).

Etiologie a patogeneze nejsou objasněny.

Klinické nálezy: kožní projevy (makulopapulózní rush), teplota a projevy z postižení plic, jako jsou kašel, hypoxémie, dušnost. Na rtg či HRCT plic bývají splývající neostře ohraničené plicní infiltráty a extenzívní zastření charakteru ground glass (Obr. 12). K diagnóze je nutno vyloučit jiná alveolární postižení, především edém (kardiální či nekardiální), pneumonii, DAH. Terapie: mírné formy PES není nutno léčit (obvykle mizí spontánně), v těžších formách pomáhají kortikosteroidy.

Syndrom bronchiolitis obliterans (BOS)

Podstatou tohoto syndromu je poškození drobných dýchacích cest, které časem vede k ireverzibilní progresivní obstrukci.

Klinický obraz: suchý, dráždivý kašel a postupně narůstající dušnost, teploty jsou projevem komplikující infekce.

Diagnostika: na HRCT bývají typicky bronchiektázie, ztluštělé stěny bronchů a mozaiková perfúze (Obr. 13). Důležité je provedení tzv. funkčních testů (FEV1/FVC poměr menší než 0,7), je nutno vyloučit infekční příčinu, definitivní jistotu přinese až event. histologické vyšetření.

Kauzální terapie neexistuje, podává se rozličná terapie, včetně imunosuprese, s velmi variabilními výsledky.

Kryptogenní organizující se pneumonie

Kryptogenní organizující se pneumonie (cryptogenic organizing pneumonia, COP, dříve označovaná jako bronchiolitis obliterans organizing pneumonia, BOOP) je klinicko-patologický syndrom, který postihuje bronchioly, alveolární dukty a alveoly. Lumen alveolů je vyplněn granulomatózní hmotou.

Patogeneze není přesně známa, objevuje se obvykle 1–12 měsíců po HSCT (nelze ale vyloučit pozdější výskyt), incidence je nižší než 2 %.

Klinický obraz: teploty, dušnost a obvykle neproduktivní kašel. Na rtg a HRCT bývá popisován nález nesegmentálních konsolidací, okrsků ground glass, nodulárních opacit a pleurálních efúzí (Obr. 14).

Diferenciální diagnostika: na rozdíl od BOS plicní funkce ukazují restriktivní postižení a normální FEV1. K odlišení pneumonie nutno provést BAL a vyloučit infekční etiologii. Definitivní diagnózu potvrdí histologické vyšetření.

Terapie: navzdory neexistenci evidence z klinických studií je léčbou první volby aplikace kortikosteroidů (systémově i inhalačně). U většiny nemocných pak onemocnění zůstává stabilní a progreduje u cca 20 % pacientů (jejich osud je špatný, dochází obvykle rychle k respiračnímu selhání).

Syndrom pozdní plicní toxicity

Syndrom pozdní plicní toxicity (delayed pulmonary toxicity syndrom – DPTS) byl popsán u nemocných po vysokodávkované chemoterapii (hlavně BCNU).(7, 8) Klinický obraz: kašel a progredující dušnost se objevují 15–18 týdnů po HSCT. Nálezy na zobrazovacích metodách: změny od fibrózních proužků a peribronchiálních ztluštění s trakčními bronchiektáziemi až po plicní destrukci (Obr. 15A, B). Obecně je plicní fibróza terminálním stadiem i řady dalších plicních procesů.

Terapie: je-li indikována (např. při klinických symptomech se simultánně přítomnými laboratorními testy, např. snížením DLCO /difúzní kapacita plic pro CO/), tak se podávají kortikosteroidy. Plicní cytolytické tromby Jedná se o velmi vzácnou komplikaci, jejíž název je odvozen od histologického nálezu (pulmonary cytolytic thrombi – PCT), může se jednat i o plicní manifestaci aGvHD.(9) Klinický obraz: teplota a kašel, často u nemocných s jinými projevy aGvHD.

Na HRCT: obvykle periferně lokalizované plicní noduly rozličné velikosti (milimetry až centimetry (Obr. 16).

Terapie: imunosupresiva (kortikosteroidy, cyklosporin A atd.), antiinfektiva (např. amfotericin B).

Závěr

Difúzní či nodulární postižení plic u hematologických nemocných je jednou z nejzávažnějších komplikací a je spojeno s významnou mortalitou. Plicní komplikace obvykle bývají multifaktoriální. Neinfekční poškození plic tvoří nadpoloviční většinu všech plicních patologií hematologických nemocných, vyvolávajícími faktory jsou především krvácení, záření, chemoterapie, imunitní reakce včetně GvHD atd. Druhou nejčastější příčinou jsou postižení plic způsobená infekčními agens; před érou rutinní profylaktické aplikace antiinfektivních léků byly infekční komplikace nejčastější příčinou plicních problémů imunokompromitovaných pacientů. U nezanedbatelné části pacientů je nutno počítat s tzv. smíšenou etiologií (infekce sekundárně postihuje neinfekčním procesem primárně poškozený plicní parenchym).

V diferenciální diagnostice, při zjišťování etiologického agens, je třeba velmi rychlý a racionální postup. Neinvazívní metody jsou obvykle snadno dostupné a jen minimálně pacienta zatěžují: kromě klinického obrazu jsou základním vyšetřovacím postupem zobrazovací metody (rtg plic a CT či HRCT plic). Tyto metody, současně s některými laboratorními vyšetřeními (např. stanovením galaktomananu atd.) a tzv. semiinvazívní diagnostikou (bronchoalveolární laváž), jsou základním kamenem při určení správné etiologie plicních infiltrátů u hematologických nemocných (invazívní diagnostika nebývá tak často používána).

O autorovi: 1Doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D., 2MUDr. Andrea Burgetová, Ph. D.

1Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

2Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice, Radiodiagnostická klinika

e-mail: Petr. Cetkovsky@uhkt.cz