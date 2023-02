Růst zubů může doprovázet teplota, průjem i vyrážka. Jak poznat, kdy se jedná o onemocnění?

Když se zuby vašeho dítěte začnou prořezávat dásněmi, obvykle mezi 4. a 7. měsícem, obtíže s nimi spojené by neměly být těžce rozpoznatelné. Slintání, menší zájem o potravu nebo žvýkání předmětů jsou klasickými příznaky prořezávání zoubků. Ale co když vaše dítě má horečku, vyrážku nebo průjem? Je to další známka růstu zubů, nebo by mohlo být nemocné?