Parametry

Vhodná pro: muž / žena

Věková kategorie: 20 až 30 / 30 až 45 / 45 až 65 / 65 a více

Zhubnutí za měsíc: x kg





Cvičení k dietě: více než 3× týdně

Princip diety

Jak už napovídá samotný název diety, budete jíst stravu bez soli. Neslaná dieta povoluje pouze potraviny, které neobsahují sůl. Jídelníček byste navíc měli obohatit o větší množství ovoce a zeleniny.

Neslanou dietu by měli dodržovat lidé, jejichž tělo zadržuje velké množství vody. Také se doporučuje lidem s onemocněním cév, srdce a vysokého tlaku. Neslaná dieta nezajišťuje úbytek tuků, ale dochází pouze k odvodnění organismu. Z těla se tedy odplavuje voda, čímž se také tělesná hmotnost sníží. Doporučujeme však neslanou dietu kombinovat s jiným typem diety, například s dietou redukční.

Není stanovena žádná doba, po kterou by se měla neslaná dieta dodržovat. Spíše by se měla stát samozřejmostí a stále byste měli myslet na to, že by se sůl neměla ve vašem jídelníčku objevovat, protože je nezdravá. Není možné stanovit přesné číslo, kolik během neslané diety zhubnete, protože každé tělo odvodňuje jiné množství vody. Hodně záleží na tom, jak je tělo zavodněné.

Neslaná dieta je vhodná pro lidi s nejrůznějšími chorobami, a to hlavně pro lidi s vysokým krevním tlakem. Sůl hubnutí vůbec nepomáhá, ba naopak. Sůl má tendenci zadržovat vodu v těle, čímž dochází ke vzniku otoků. Vaše tělo tak může vypadat kvůli zadržené vodě silnější, než ve skutečnosti je. Sůl také vyvolává žízeň. Čím méně pijete, tím více se v těle vody zadržuje, čímž následně roste i tělesná hmotnost.

Co jíst při dietě?

Neslaná dieta povoluje konzumaci všech potravin s tím rozdílem, že byste je neměli solit.

Co nejíst?

Budete-li dodržovat neslanou dietu, vyřaďte ze svého jídelníčku jídla s vysokým obsahem soli, jako jsou uzeniny, sýry, některé pečivo, chipsy a podobně.

Výhody a nevýhody

Neslaná dieta má jak své výhody, tak i nevýhody. Mezi pozitiva patří skutečnost, že se zlepší váš zdravotní stav. Jakmile snížíte příjem soli, začnete se také odvodňovat, čímž se v těle nebude zadržovat přebytečná voda. Touto cestou půjde vaše tělesná hmotnost dolů.

Ale tam, kde jsou pozitiva, jsou i negativa. Mezi nevýhody neslané diety patří chuťová nedostatečnost. Jestliže si nedokážete jídlo bez soli představit, bude vám chutnat méně. Stinnou stránkou také je, že nedochází k úbytku tukové tkáně, ale pouze k odvodnění.