Nová doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní: evropská guidelines 2010 a americká update 2011

Summary

Čihák, R. New recommendations for the treatment of patients with atrial fibrillation: 2010 European guidelines and 2011 U. S. update

Guidelines for procedures in atrial fibrillation were first published in 2001, later adapted into a highly detailed version in 2006. The European Cardiological Society reacted to new findings in 2010 and published completely revised new guidelines. U. S. societies issued only a minor update in 2011. The publication of Czech recommendations is expected after opponency in May 2011.

Guidelines pro postup u fibrilace síní (FS) byla publikována poprvé v r. 2001, později upravena do velmi podrobné verze 2006.(1) Jednalo se o společná doporučení kardiologických společností amerických (AHA, ACC) a evropské (ESC). Od té doby byla publikována řada nových poznatků a studií. Evropská kardiologická společnost zareagovala kompletně přepracovanovými guidelines 2010,(2) americké společnosti vydaly jen mírná update 2011.(3) Co obě verze přinášejí a co z nich můžeme převzít pro ČR?





Americká update 2011

Je s podivem, že později publikovaná americká update jsou jen mírnou úpravou guidelines z roku 2006. Původní postupy tedy jsou z velké většiny považovány i v současnosti za oprávněné a dostačující. Důvody jsou spekulativní, může k nim patřit jistá setrvačnost, potřeba změny před doporučením řádně ověřit, možná také odlišný vliv průmyslu. Novinky se vlastně soustředily jen do 4 oblastí: kontrola frekvence, nová antitrombotická léčba, kontrola rytmu a katetrizační ablace a jsou shrnuty na pouhých 6 stranách textu.

V kapitole věnované prevenci tromboembolií (TE) je proti původním doporučením jediná změna. U pacientů, kde z důvodů preference lékaře či nemocného není indikována antikoagulační léčba warfarinem, lze zvážit přidání clopidogrelu k medikaci kyselinou acetylsalicylovou (ASA). Doporučení je na základě výsledků studie ACTIVE-A,(4) kde kombinovaná léčba ASA + clopidogrel snížila proti samotné ASA celkový počet iktů, infarktů, embolizací, úmrtí z cévních příčin. Došlo však ke zvýšenému výskytu závažných krvácení, včetně fatálních příhod. Kombinace proto není vhodná u pacientů s vyšším rizikem krvácení.

Doporučení ohledně jiných preparátů s výjimkou antagonistů vitamínu K (VKA) byla vydána ve zvláštním update.(5) Dabigatran bych schválen v dávce 2krát 150 mg, u pacientů s renálním selháním (clearance kreatininu 15–30 ml/min) v dávce 2krát 75 mg. Doporučení byla vydána na základě výsledků studie RE-LY,(6) kde však nebyla dávka 2krát 75 mg testována. V kontrole srdeční frekvence se dosud doporučovalo dosažení klidové srdeční frekvence 60–80 tepů/min a 90–115/min při mírné zátěži.

Nové zpřesnění přinesla až studie RACE II,(8) která porovnávala intenzívní kontrolu (strict control, dosažení klidové SF pod 80/min) s mírnější kontrolou (leniente control, klidová SF pod 115/min). Mezi oběma postupy nebyl z hlediska kardiovaskulární morbidity, přísnější kontroly bylo daleko obtížnější dosáhnout. V inovacích se konstatuje, že rozsah studie u 614 pacientů není dostatečný k spolehlivému posouzení relevantních rozdílů. Snaha o striktní kontrolu však t. č. není odůvodněná, pokud pacienti nemají výrazné obtíže při rychlejší frekvenci či nedochází ke zhoršování funkce levé komory.

Také úprava doporučení ke kontrole rytmu je stručná. Objevuje se – stejně jako v evropských doporučeních – nový preparát, a to dronedaron. Ve studii ATHENA u 4628 pacientů s FS a kardiovaskulárním rizikovým faktorem (hypertenze, diabetes, anamnéza iktu, TIA nebo embolizace, dilatace levé síně, ejekční frakce levé komory < 40 % nebo věk 70 let) dronedaron významně ovlivnil hlavní kombinovaný ukazatel – počet hospitalizací a úmrtí.(9) Ve zpětné analýze dat byl zjištěn i pokles výskytu iktů, a to nezávisle na antitrombotické léčbě. Zatímco však americká FDA v 7/09 schválila dronedaron „ke snížení rizika kardiovaskulárních hospitalizací u pacientů s paroxyzmální či perzistující FS či flutterem síní“, evropská EMA v 11/09 schválila dronedaron „pro snížení recidiv arytmie u nepermanentní FS či ke kontrole srdeční frekvence“.

Proto se i v amerických doporučeních objevuje indikace dronedaronu ke snížení kardiovaskulárních hospitalizací, nikoliv snížení výskytu FS (Tab. 1). Zatímco je tedy důvod podávání v obou guidelines odlišný, cílová skupina je podobná. Dronedaron je indikován u pacientů bez výrazné hypertrofie srdce a bez pokročilé dysfunkce levé komory, s nedávnou oběhovou dekompenzací a srdečním selháním NYHA III-IV. V indikacích, kde dronedaron není vhodný, je možné podávat amiodaron. V doporučeních jsou uvedeny možné interakce dronedaronu přes metabolismus v játrech (cytochromy), a to u ketokonazolu a makrolidových antibiotik. Současné použití verapamilu či diltiazemu je možné, ale za titrace dávek.

V amerických doporučeních je stále uvedeno i další antiarytmikum III. skupiny, dofetilid, který se v Evropě nepoužívá. Podávání dofetilidu je komplikované, vzhledem k riziku prodloužení intervalu QT, a tedy závažných komorových arytmií; proto smí být používán jen za hospitalizace, a to speciálně vyškolenými lékaři.

Podobně jako u evropských doporučení je rozšířena indikace katetrizačních ablací pro FS. Není uvedena možnost ablace jako léčby první volby, před použitím antiarytmik. Jinak je evidence pro ablace považována za mnohem průkaznější než v evropských guidelines (Tab. 2). Je tedy zajímavé, jak je na obou kontinentech na základě stejných dat rozdílně hodnocena třída doporučení a úroveň evidence pro jednotlivé postupy. Nejlepší výsledky jsou u ablací pro paroxyzmální FS; s délkou trvání arytmie a přítomností strukturálního onemocnění srdce klesá úspěšnost i evidence svědčící pro provádění ablací.

Evropská guidelines 2010

Přepracovaná evropská guidelines mají 61 stran textu a proti americkým update přinášejí řadu novinek. Je to zejména norozdíl vá klasifikace FS, funkční třídy u FS, doporučení pro kontrolu rytmu, frekvence, pro upstream léčbu, katetrizační ablace a zejména pro prevenci tromboembolických příhod.

Základem diagnózy FS je dokumentace FS v EKG, pokud možno 12svodovém. Pokud obtíže pacienta svědčí pro možnost FS, lze provést některý ze způsobů monitorace EKG až po diagnózu pomocí holterovských funkcí implantovaných kardiostimulátorů, defibrilátorů či implantabilních monitorů.

V klasifikaci FS rozeznáváme první zachycenou ataku, která může přecházet v paroxyzmální FS (ataky končí spontánně, obvykle do 48 hodin), perzistující FS (ataky nad 7 dní či ataky vyžadující kardioverzi), dlouhodobě perzistující FS (trvání nad 1 rok), permanentní (trvale akceptovanou, bez zvažování intervencí) FS. Nově přibyla kategorie dlouhodobě perzistující FS, kde stále plánujeme kontrolu rytmu (např. ablací). Kromě nové klasifikace FS se zavádí nové funkční třídy u FS, a to EHRA I-IV, podobně jako funkční třídy NYHA I-IV u srdečního selhání.

Kontrola srdeční frekvence

Ke kontrole frekvence evropská guidelines přistupují podobně jako americká update. K výsledkům studie RACE II se vyjadřují méně rezervovaně. Proto jako výchozí postačuje frekvence < 110/min. Při trvání obtíží či zhoršování funkce srdce lze pak zkusit intenzívnější kontrolu frekvence, ověřovanou pomocí holterovské monitorace EKG, případně sledovat reakci na zátěž pomocí ergometrie. Použití antiarytmik ke kontrole frekvence závisí na životním stylu pacienta. U méně mobilních postačuje digitalizace, u aktivních nemocných pak betablokátory, veramapil, diltiazem nebo také digoxin, v závislosti na přítomnosti dalších onemocnění.

Kontrola srdečního rytmu

Studie, které kontrolu frekvence a rytmu porovnávaly, nenalezly rozdíl v morbiditě ani mortalitě. Analýzy studie AFFIRM ukázaly, že sinusový rytmus je sice spojen s nižší mortalitou, podávání současných antiarytmik ke kontrole rytmu však výhodu udržení sinusového rytmu neutralizuje, protože je spojeno se vzestupem mortality. To svědčí pro závažné nežádoucí účinky dosavadních antiarytmik. Nová doporučení proto zdůrazňují bezpečnost léčby. Základním cílem léčby FS antiarytmiky je ovlivnění symptomů. K prevenci recidiv FS používáme propafenon, sotalol, amiodaron, případně flecainid. Nově se – podobně jako v amerických update – objevuje dronedaron. Jeho účinnost je podobná jako účinnost ostatních antiarytmik amiodaronu, který má podle metaanalýz i přímého srovnání s dronedaronem (DIONYSOS study) účinnost nejvyšší (Obr. 1).(10)

Volba antiarytmika záleží na přítomnosti strukturálního postižení srdce. Pokud není přítomno nebo je mírné, lze použít dronedaron, propafenon, flecainid, sotalol. U ICHS jsou doporučeny dronedaron nebo sotalol. U hypertenze s hypertrofií levé komory také dronedaron, stejně jaké při mírné srdeční insuficienci (NYHA I-II). U těžší srdeční insuficience je možné použít amiodaron, naopak dronedaron není vhodný. Pro nežádoucí účinky je v jiných indikacích amiodaron možné podávat až při selhání nebo nevhodnosti bezpečnější medikace. Betablokátory ovlivňují výskyt FS při zvýšeném tonu sympatiku, jsou vhodné také ke kontrole frekvence a léčbě vyvolávajících onemocnění, jako je hypertenze.

Prevence tromboembolií

Proti předchozím guidelines největší změny prodělala doporučení k prevenci tromboembolických příhod (TE). Stávající a pro jednoduchost široce rozšířená riziková stratifikace pomocí CHADS2 skóre je vhodná pro základní posouzení a při vyšším riziku. I pacienti s nízkým CHADS2 skóre 1 však mají při podávání VKA stále snížen výskyt TE komplikací. Zatímco americká update vycházejí stále jen z CHADS2 skóre, evropská doporučení zavádějí podrobnější rizikovou stratifikaci tromboembolie, tzv. CHA2DS2-VASc skóre: nejvyšší riziko je věk (A2) nad 75 let a předchozí anamnéza iktu (S2), ohodnocené 2 body, za každý další rizikový faktor (srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory <

= 40%, hypertenze, diabetes mellitus, cévní onemocnění, věk nad 65 let, ženské pohlaví) – jeden bod. Riziko TE je kumulativní, a tedy nejvyšší při maximálním počtu 9 bodů.

U pacientů s rizikovým skóre ⇒ 2 je indikována perorální antikoagulační léčba, u pacientů s rizikem 1 je antikoagulační léčba vhodnější, u pacientů bez rizikových faktorů pak léčba žádná či antiagregační (ASA, kyselina acetylsalicylová). Se stoupajícím rizikem TE se při léčbě zvyšuje také riziko krvácivých komplikací. To lze odhadnout pomocí HAS-BLED skóre, kde se za každý rizikový faktor počítá také jeden bod, maximální počet 9 bodů. Jako rizika krvácení jsou zde hypertenze, abnormální funkce jater a/ nebo ledvin, iktus, anamnéza krvácení, nestabilní hodnoty INR při léčbě, věk nad 65 let, konzumace vyšších dávek alkoholu a/ nebo léků zvyšujících riziko krvácení. Při HAS-BLED skóre ⇒ 3 je třeba zvýšená opatrnost.

Perorální antikoagulační léčbou se v guidelines rozumí léčba VKA v terapeutickém rozmezí INR 2,0–3,0 (cíl 2,5). Počet hodnot v tomto rozmezí by při sledování měl být co nejvyšší. Pokud je doba podávání VKA s hodnotami INR v terapeutickém rozmezí < 60 %, jsou výhody léčby VKA sníženy. U pacientů po použití koronárních stentů upravují guidelines podrobně použití „triple“ léčby ASA + clopidogrel + VKA, a to po různou dobu, v závislosti na typu akutní příhody a způsobu intervence a také na riziku krvácení podle HAS-BLED skóre.

Jiné preparáty než VKA v době tvorby guidelines nebyly v Evropě pro použití u FS schváleny, i když jsou často již dlouho užívány v dalších indikacích, např. prevenci TE po kloubních náhradách. Patří sem přímé inhibitory trombinu, tzv. „gatrany“, a inhibitory X faktoru, tzv. „xabany“. V prevenci TE u FS byly dosud publikovány výsledky studie RE-LY,(3) která ukázala příznivý efekt dabigatranu. I když přímé doporučení pro použití dabigatranu v guidelines chybí, je v případě jeho schválení předpokládáno jeho užití jako alternativy léčby VKA.

U pacientů s nižším rizikem krvácení (HAS-BLED skóre 0–2) bude vhodná vyšší a účinnější dávka 150 mg dvakrát denně, při vyšším riziku krvácení (HAS-BLED skóre ⇒ 3) bezpečnější nižší dávka 2krát 110 mg. U pacientů s jedním méně závažným rizikem TE bude možné zvážit dabigatran v dávce 2krát 110 mg, která má stejnou účinnost jako VKA, ale nižší rizika krvácivých komplikací. V Evropě se tedy předpokládá používání obou dávek dabigatranu. Je zajímavé, že v USA byla schválena jen vyšší dávka 2krát 150 mg, ale ne nižší dávka 2krát 110 mg.

Krom dabigatranu proběhla nebo probíhá celá řada studií s „xabany“. Výsledky první z nich, studie ROCKET s rivaroxabanem, byly zatím jen prezentovány na kongresu. Studie prokázala noninferioritu rivaroxabanu v dávce 20 mg 1krát denně v porovnání s léčbou warfarinem (při intention-to-treat analýze), resp. superioritu rivaroxabanu (on treatment analýza). Výskyt krvácivých komplikací byl celkově srovnatelný, méně závažná krvácení byla častější, ale ta závažná naopak méně častá. V době publikace guidelines byly uvedeny výsledky studie AVERROES, která porovnávala apixaban proti ASA u pacientů, kteří z nějakých důvodů nemohli užívat perorální antikoagulaci. Studie byla ukončena předčasně pro vyšší výskyt TE příhod při léčbě ASA.

Kromě studie ACTIVE-A s kombinací clopidogrelu + ASA tedy další studie svědčí o vyšší účinnosti proti léčbě samotnou ASA u pacientů, pro které není vhodná léčba VKA (viz výše americká update). Pojem „nevhodnost VKA“ je však otázkou, zejména v době dalších alternativ této léčby. Kromě prací s již známými výsledky budou letos či příští rok zveřejněny výsledky dalších studií, porovnávajících „xabany“ s VKA, a to ARISTOTLE s apixabanem a ENGAGE-AF s edoxabanem (Obr. 2). Každý z těchto preparátů má výhody proti současným VKA (Tab. 3). Je tedy pravděpodobné, že i nová evropská guidelines budou brzy potřebovat úpravy.

Upstream léčba

Nejlepší léčbou FS je její prevence. U FS by proto měla být primární léčba onemocnění, která arytmii způsobují. Sama FS pak způsobuje další remodelační změny. Tzv. upstream léčba má za cíl ovlivnit či zabránit remodelaci síní spojeTab. nemocemi, které ke vzniku FS vedou nebo ji potencují. Primárně preventivní použití upstream léčby může zabránit novým atakám FS, sekundární prevence pak dalším recidivám arytmie. Nejvíce údajů pro použití upstream léčby je pro ACE-inhibitory (ACE-I) a blokátory receptorů pro aldosteron (ARB). V metaanalýzách je většinou prokázán příznivý efekt v prevenci FS u hypertenze a srdečního selhání, a to pokles výskytu FS až o 35 %.

V prospektivních sekundárně preventivních studiích (GISSI, ANTIPAF) však ARB výskyt FS nesnížily, ve studii ACTIVE I u pacientů s FS neovlivnily výskyt kardiovaskulárních příhod. ACE-I a ARB jsou proto doporučeny v primární prevenci FS u pacientů se srdečním selháním a hypertenzí (a zejména hypertrofií levé komory). U pacientů po kardiochirurgických operacích lze zvážit statiny. Upstream léčba ACE-I, ARB ani statiny není indikována v primární prevenci FS u pacientů bez kardiovaskulárního onemocnění.

V sekundární prevenci FS a u pacientů bez výraznějšího kardiovaskulárního onemocnění jsou data pro upstream léčbu méně prokazatelná. Platí to i pro často diskutované vícenenasycené mastné kyseliny.(11) Teoretických možností příznivého efektu je řada, ale jejich efekt nebyl ověřen v randomizovaných klinických studiích. Ty teprve probíhají. Proto evropská guidelines jinou upstream léčbu mimo ACE-I, ARB, statiny a případně ještě betablokátory neuvádějí.

Katetrizační ablace

U pacientů, kde je kontrola frekvence a rytmu nedostatečná, lze zvážit katetrizační ablaci. Nejdéle se používá paliativní neselektivní ablace AV junkce a implantace kardiostimulátoru. Tento výkon se v současnosti používá u pacientů, kde z nějakých důvodů není vhodná selektivní ablace (např. polymorbidita) nebo kde selektivní léčba byla neúspěšná. Je vhodný také u pacientů s permanentní FS a desynchronizační léčbou srdečního selhání, kde umožní dosáhnout trvale biventrikulární stimulace.

Indikace pro selektivní ablaci v levé síni (případně v obou síních) jsou podobné jako v amerických update, evropská doporučení navíc dovolují možnost ablace pro paroxyzmální FS jako metodu první volby, bez předchozí antiarytmické medikace (Tab. 2).

O vlastní indikaci rozhodují hlavně symptomy, dále trvání FS, velikost levé síně, přítomnost a závažnost kardiálního onemocnění a také preference pacienta. Vzhledem k náročnosti výkonu a možným komplikacím by měly být ablace soustředěny jen na zkušená centra s velkými počty zákroků. Studie, které porovnávaly úspěšnost ablací s medikací, většinou prokázaly výrazně vyšší úspěšnost ablací. Doba sledování po výkonu však byla většinou krátká a pacienti byli již primárně rezistentní na antiarytmika. K ablaci jsou indikováni hlavně pacienti s paroxyzmální FS, kde je úspěšnost vysoká. U pacientů s perzistující a zejména dlouhodobě perzistující FS je úspěšnost nižší, často jsou nutné opakované výkony. Technologie používané k ablacím jsou velmi rozdílné, pro nedostatek porovnávacích studií však nelze určit, která je nejvhodnější.

U pacientů se symptomatickou FS podstupujících kardiochirurgický výkon je indikována chirurgická perioperační ablace. Vzhledem k malým rizikům výkonu lze perioperační ablaci zvážit i u asymptomatických nemocných. Ablace je schůdná i bez současné kardiochirurgické operace jako torakoskopický nebo minimálně invazívní výkon, dat je však zatím málo.

Česká doporučení pro léčbu pacientů s fibrilací síní

Česká doporučení mají být zveřejněna po oponentuře v květnu 2011. Co by si měla nebo mohla převzít z evropských a amerických doporučení? Určitě jsou to místa, kde se obě doporučení shodují. Při kontrole frekvence je na místě určitá „americká opatrnost“: data sice nesvědčí pro od počátku intenzívní kontrolu s dosaženou frekvencí pod 80/min, na druhou stranu limit frekvence pod 110/min je poměrně volný. Pokud pacient na bradykardizující léčbu dobře reaguje, je dosažení nižší frekvence žádoucí. V kontrole rytmu je důležitá bezpečnost léčby i její účinnost. Podávání dronedaronu v ČR v současnosti omezují podmínky pro úhradu, stanovené pojišťovnou. Tyto podmínky se v budoucnu budou pravděpodobně měnit, nicméně určitá omezení budou platit nadále, podobně jako například omezení uvedená britskou NICE ve Velké Británii.(12)

V prevenci tromboembolických příhod je vhodnější podrobnější riziková stratifikace. Je jen otázkou, jak se složitější schémata ujmou v klinické praxi. Navíc se objevují stále nové ukazatele rizikové TE. Již nedlouho po publikaci guidelines byly navrženy další rizikové faktory, jako je např. onemocnění koronárních tepen nebo kouření.(13) Přístup k prevenci TE pak zásadně uvedení nových antitrombotik na trh. Schválení prvního z nich, dabigatranu, se v Evropě očekává na jaře 2011. Bude následovat schvalování rivaroxabanu. Pokud dopadnou pozitivně také studie s apixabanem a edoxabanem, budeme mít v horizontu 2–3 let k dispozici 4 nová antitrombotika krom klasických VKA. Upstream léčba má v současnosti místo v léčbě onemocnění, která ke vzniku a udržování FS vedou. Nejsou zatím spolehlivé údaje o vlivu v sekundární prevenci u pacientů bez jiných indikací pro ACE-I, ARB či statiny.

I když počtem ablací pro FS, přepočtených na milión obyvatel, patří ČR k předním zemím Evropy, je obecně dostupnost katetrizačních ablací omezená. Při prevalenci FS 1–2 % populace je výskyt v ČR přibližně 100 000 případů, přitom v r. 2010 bylo provedeno 1382 ablací pro FS. Je proto výhodnější provádět snazší ablace v počátečních stadiích vývoje FS, u paroxyzmálních forem, i když úspěšnost u perzistující a dlouhodobě perzistující FS může být při opakování výkonů také vysoká. Symptomatičtí, zejména mladší pacienti by měli mít možnost ablace bez testování antiarytmika. Podrobné informace o tom, jaké jsou současné znalosti o FS, a co by tedy mohlo být v novém doporučení pro léčbu pacientů s touto nejčastější arytmií, lze najít v článcích tohoto monotematického čísla.

O autorovi: MUDr. Čihák Robert, CSc.

Institut klinické a experimentální medicíny, Klinika kardiologie, Oddělení arytmologie

e-mail: roci@ikem.cz