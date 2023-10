Novinky v antiarytmické léčbě

Dronedaron a vernakalant již terapeutické portfolio u nemocných s fibrilací síní rozšířily, ve výzkumu je řada nadějných látek. Většímu rozšíření nových antiarytmik v České republice zatím asi bude bránit jejich vysoká cena. Daň za vyšší bezpečnost v podobě nižší efektivity v prevenci FS bude možná vyvážena novými benefity, jako jsou snížení kardiovaskulární morbidity a mortality či snížení rizika mozkových příhod.

Summary

Haman, L. News in the antiarrhythmic treatment of atrial fibrillation

Atrial fibrillation represents one of the most serious epidemics of cardiovascular diseases for patients in industrially developed countries. The available antiarrhythmic therapy has significant limitations in the form of lack of efficacy and risk of cardiac and extracardiac side effects. New and safer antiarrhythmic drugs are been developed, which will hopefully give us a chance to prioritize rhythm control strategy. Dronedarone and vernakalant already broadened the therapeutic portfolio for patients with atrial fibrillation; a series of promising compounds are in the phase of research. Greater penetration of these new antiarrhythmic drugs in the Czech Republic will still be probably jeopardized by their high cost. Lower effectiveness in the prevention of AF is the price for higher safety and may be offset by new benefits, such as decreased cardiovascular morbidity and mortality and reduced risk of stroke.





Fibrilace síní (FS) představuje jednu z nejzávažnějších epidemií kardiovaskulárních onemocnění u pacientů v hospodářsky vyspělých zemích. Výskyt FS přitom stále stoupá, spolu s dalšími kardiovaskulárními nemocemi (srdeční selhání, metabolický syndrom atd.). V příštích padesáti letech se zvýší počet pacientů s FS 2,5–5krát. Mortalita pacientů s FS je přibližně dvakrát vyšší než u pacientů se sinusovým rytmem. Hlavní příčinou zvýšené morbidity a mortality při FS je vyšší výskyt tromboembolických příhod.

Dostupná antiarytmická terapie má významné limitace – nedostatečnou účinnost a riziko kardiálních i extrakardiálních nežádoucích účinků. Nefarmakologické možnosti kontroly rytmu zažívají progresivní vývoj a katetrizační ablace se stala standardní terapeutickou možností zejména u paroxyzmální FS. I katetrizační ablace má zatím ale množství nevyřešených otázek (zvláště u perzistujících forem FS) a zejména nepoměr mezi počtem nemocných a kapacitními možnostmi nefarmakologické léčby ponechává široké pole pro farmakologickou terapii ve formě nových antiarytmických preparátů. Již vyvinuté preparáty a preparáty ve stadiu výzkumu jsou tématem následujícího přehledu.

Patogeneze

FS nejčastěji vzniká na podkladě ektopické aktivity a může být udržována reentry mechanismem. Remodelace myokardu indukovaná kardiovaskulárními onemocněními dále zvyšuje možnost ektopické aktivity i reentry alterací výměny kalcia v kardiomyocytech, což vede k časným i pozdním následným depolarizacím. Elektrická remodelace také vede ke zkrácení refrakterity síní zkrácením trvání akčního potenciálu, který následně podporuje funkční reentry. Dlouhotrvající FS vede následně ke strukturální remodelaci (hypertrofie myocytů a rozvoj fibrotických změn ve svalovině síní), což vede ke vzniku ireverzibilního substrátu pro FS.

Schopnost antiarytmik potlačovat fibrilaci síní záleží na jejich možnosti potlačovat základní mechanismy vzniku FS. Některá antiarytmika sice potlačují substrát v síních, ale zároveň působí proarytmicky podporou komorových arytmií (prodloužení QT intervalu), což je jeden z hlavních faktorů snižující hodnotu a efektivitu současných antiarytmik. Tradiční antiarytmika inhibují draslíkové (K+) kanály (III. třída) nebo sodíkové (Na+) kanály. Antiarytmika III. třídy potlačují reentry prodloužením refrakterní periody, časnou následnou depolarizací ale mohou podporovat vznik komorových arytmií typu torsade de pointes (TdP).

Antiarytmika první třídy potlačují ektopickou aktivitu vznikající na podkladě časných a pozdních následných depolarizací, ale blokáda sodíkového kanálu může podporovat reentry zpomalením vedení (zvláště nebezpečné u ischemického myokardu komor, kde zvyšují riziko komorových tachyarytmií). Proarytmický potenciál současných antiarytmik také podporuje hypertrofie myokardu, bradykardie a hypokalémie (nejčastěji při konkomitantní terapii diuretiky).

Multikanálové blokátory

Analoga amiodaronu Amiodaron je nejefektivnějším antiarytmikem s redukovaným proarytmickým potenciálem. Blokuje sodíkové, vápníkové i draslíkové kanály, navíc má i antiadrenergní vlastnosti. Způsobuje venodilataci a potlačuje také elektrickou remodelaci. Navzdory těmto výhodám je jeho užívání omezeno velmi dlouhým poločasem a závažnými extrakardiálními nežádoucími účinky.

Dronedaron

Dronedaron (SR33589B) byl vyvinut na bázi struktury amiodaronu k ponechání jeho farmakokinetické komplexnosti a k minimalizaci toxicity pomocí redukce lipofility a eliminací jodové skupiny (nahrazena metansulfonamidovou). Tak jako amiodaron má dronedaron vlastnosti multikanálové blokády a antiadrenergní efekt; prodlužuje trvání akčního potenciálu a redukuje srdeční frekvenci s nízkým rizikem proarytmického působení.

Maximální koncentrace v plazmě dosahuje za 1–4 hodiny, biologická dosažitelnost je při perorálním podání asi 15%, zdvoj- až ztrojnásobuje se při příjmu s jídlem. Stabilních koncentrací při podávání 400 mg dvakrát denně je dosaženo během 7 dnů. Dronedaron je převážně biotrasformován přes cytochrom P450, eliminační poločas je asi 24 hodin. Silné inhibitory CYP3A4 (ketokonazol, erytromycin a další) mohou zvyšovat plazmatické koncentrace dronedaronu; dronedaron zvyšuje sérové hladiny digoxinu inhibicí střevní a renální exkrece a může zvyšovat sérové koncentrace kreatininu inhibicí renálně-tubulární sekrece.(1, 2) S dronedaronem byla provedena řada klinických studií (Tab.).

Po zklamání ve studii ANDROMEDA(3) (u nemocných se systolickou dysfunkcí, předčasně ukončena pro zvýšenou mortalitu při zhoršení srdečního selhání) byla provedena studie ATHENA(4) (kde již byli vyloučeni nemocní se srdečním selháfibrilace ním NYHA III-IV), ve které dronedaron redukoval nejenom rekurence FS, ale jako primární endpoint i mortalitu a hospitalizace z kardiovaskulárních příčin. V následné analýze studie byl v dronedaronové větvi prokázán i pokles rizika vzniku mozkové příhody (o 34 %, za standardní antitrombotické léčby).(5) Ve studii DIONYSOS(6) byl dronedaron testován proti amiodaronu u nemocných s perzistující FS. Výsledná data ukázala lepší tolerabilitu dronedaronu, ale bohužel i nižší efektivitu (spíše na úrovni antiarytmik jako propafenon či sotalol). Důvody nižší efektivity nejsou zcela jasné.

Přispívat může výraznější akumulace amiodaronu, vyšší účinnost metabolitu amiodaronu N-desetylamiodaronu (koncentrace N-desetylamiodaronu v lidském srdci je vyšší než u amiodaronu, zatímco metabolit dronedaronu N-debutyldronedaron se neakumuluje). Také interakce s tyreoidálními hormony, závislá na jodové skupině amiodaronu, hraje pravděpodobně v antiarytmickém efektu důležitou roli.(7) I když kratší follow-up provedených studií nedovoluje definitivní závěr o dlouhodobé bezpečnosti dronedaronu, nepřinesly provedené studie žádný důkaz pro dronedaronem indukovanou dysfunkci štítné žlázy či pro plicní toxicitu. Nejčastějším nežádoucím efektem léčby dronedaronem byly gastrointestinální problémy (průjem, nauzea, zvracení). V poslední době se ale objevily zprávy (FDA safety alert, 14. 1. 2011) s varováním o možné hepatotoxicitě (vzácně případy akutního jaterního selhání vyžadující transplantaci).

Vysvětlení příznivého efektu dronedaronu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu i při nižší efektivitě v prevenci FS zatím není zcela jasné a k jejich potvrzení bude zapotřebí dalších studií. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je nízký výskyt nežádoucích účinků, vliv může mít i mírné snížení krevního tlaku při terapii dronedaronem a zpomalení tepové frekvence. Na základě provedených studií byl dronedaron schválen americkou i evropskou lékovou agenturou k léčbě nepermanentní fibrilace síní u nemocných s ejekční frakcí nad 35 % a od 1. 12. 2010 je registrován i v ČR pod obchodním názvem Multaq® (Sanofi Aventis). V nových doporučeních ESC pro léčbu fibrilace síní(8) získal dronedaron díky vynikajícímu bezpečnostnímu profilu dominantní postavení (Obr.) v antiarytmické terapii FS (lék 1. volby, mimo nemocné s těžkým srdečním selháním).

Uplatnění v ČR bude pravděpodobně limitováno indikačním omezením úhrady. Kvůli ekonomické náročnosti není dronedaron lékem první volby ve všech zemích. V amerických doporučeních (ACCF/AHA/HRS 2011(9)) nezískal tak dominantní postavení jako v evropských guidelines, ve Velké Británii(10) je doporučen při inefektivitě předchozích antiarytmik či u neentry mocných s rizikovými kardiovaskulárními faktory odpovídajícím kritériím studie ATHENA (alespoň jeden faktor z: věk nad 70 let, hypertenze, diabetes, anamnéza CMP/TIA, dilatace levé síně nad 50 mm, ejekční frakce 35–40 %).

Celivaron

Celivaron (SSR149744C, Sanofi Aventis) je nejodovaný benzofuranový derivát s vlastnostmi multikanálového blokátoru včetně hemodynamického efektu. Je dostupný jak v intravenózní, tak v perorální formě. Jeho bezpečnost a efektivita v udržení sinusového rytmu byly studovány ve studiích II. fáze (MAIA(11)). Při jeho užívání nebyla dokumentována proarytmie ani dysfunkce štítné žlázy. V současné době probíhá s celivaronem studie III. fáze (ALPHEE), která testuje jeho efektivitu u komorových arytmií.

Budiodaron

Budiodaron (ATI-2042, ARYx) je perorální, rychle metabolizovaný analog amiodaronu s poločasem 7 hodin. Metabolizace neprobíhá jako u amiodaronu přes CYP450, ale predominantně cestou esterázy. Proto díky kratšímu poločasu nedochází k akumulaci v orgánech, a tím k významným lékovým interakcím při zachování podobné účinnosti. Budiodaron také obsahuje jodovou skupinu, které je přikládána významná část efektivity amiodaronu. Recentně byla ukončena studie IIb fáze PASCAL, ve které budiodaron v závislosti na dávce redukoval výskyt FS o 55–75 % bez vážných nežádoucích účinků. Na základě těchto nadějných výsledků je plánován postup do studií III. fáze.

Látky zpožďující repolarizaci síní – Atrial Repolarization Delaying Agents Látky se selektivní afinitou k iontovým kanálům, specificky působící v repolarizaci síňového myokardu, jsou atraktivním cílem výzkumu. Nejdále jsou látky blokující hKv1.5 kanál, tzv. IKur kanál (ultrarychlý draslíkový proud), jehož blokáda prodlužuje efektivní refrakterní periodu. Protože se hKv1.5 kanál vyskytuje predominatně v síňovém myokardu, je předpokládána síňová selektivita bez ovlivnění komorové depolarizace.(12)

Vernakalant

Vernakalant (RSD1235, Cardiome/Astellas/Merck) selektivně blokuje IKur kanál a má také blokující aktivitu vůči Ito a INa kanálu. Vernakalant zpomaluje vedení v síních a prodlužuje repolarizaci; po intravenózní aplikaci má eliminační poločas kolem 2 hodin; po jeho podání nebyly zaznamenány komorové proarytmické účinky.(13) Na základě výsledku několika studií III. fáze (CRAFT, ACT I-IV), ve kterých dosáhl akutní konverze na sinusový rytmus v cca 50 % oproti placebu, medián do konverze 8 min, nízké procento rekurence, minimální nežádoucí účinky (nejčastěji poruchy chuti), byl na podzim roku 2010 schválen Evropskou lékovou agenturou EMEA a v nových guiObr. ESC(8) je doporučen k akutní farmakoverzi nově vzniklé FS (trvání méně než 7 dní).

Preparát Brinavess®, dávka 3 mg/kg i. v. během 10 min, při selhání další dávka 2 mg/kg po 15 min. Recentně byla publikována studie porovnávající vernakalant s amiodaronem (AVRO(14)) u nově vzniklé FS, ve které vernakalant dosáhl konverze na sinusový rytmus v prvních 90 minutách u 52 % nemocných oproti 5 % nemocných po podání amiodaronu. Medián času do verze byl 11 minut a podání vernakalantu nebylo provázeno závažnými nežádoucími účinky. Datum uvedení na trh v ČR zatím není známo. Perorální varianta vernakalantu prokázala ve studiích II. fáze snížení rekurence FS bez proarytmických účinků (při vyloučení nemocných s dekompenzovaným srdečním selháním) a nyní probíhá studie III. fáze (500 mg vernakalantu 2krát denně).

Další látky

XEN-D0101 (Xention) má vysokou selektivitu ke hKv1.5 kanálu a na zvířecích modelech selektivně prodlužoval síňovou efektivní refrakterní periodu (ERP). V současnosti probíhají studie fáze I a II u lidí.

NIP-142 (Nissan Pharmaceuticals) je multikanálovým blokátorem s vysokou afinitou k hKv1.5 kanálu. Na zvířecích modelech prodlužoval síňovou ERP a působil preventivně proti FS. Některé další látky, jako AZD7009 (Astra Zeneca) a AVE0118 (Sanofi Aventis), zpočátku prokazovaly dobrý efekt na repolarizaci síní, ale kvůli blokádě dalších draslíkových kanálů byl jejich vývoj pozastaven pro klinické selhání a proarytmický efekt.

AZD 1305 (Astra Zeneca) je nástupcem AZD7009, který prokázal efektivitu v redukci vyvolatelnosti FS. V současné době postoupil do studií II. fáze.

Blokátory pozdního sodíkového kanálu

Ranolazin (CVT Pharmaceuticals) je antianginózní preparát, který blokuje několik iontových kanálů. Je několikanásobně větším inhibitorem pozdního INa než vrcholového INa a tím suprimuje časné následné depolarizace. Ve studii MERLIN-TIMI36(15) u pacientů s akutním koronárním syndromem ranolazin redukoval incidenci komorových tachyarytmií. Ve dvou malých nerandomizovaných studiích prokázal ranolazin efektivitu v konverzi nově vzniklé FS a v udržení sinusového rytmu a v současné době probíhá větší prospektivní studie k potvrzení suprese FS ranolazinem.

Látky s novými mechanismy účinku

Jsou vyvíjeny experimentální látky cílené na různé patofyziologické mechanismy FS, jako látky způsobující reverzní remodelaci iontových kanálů, regulující intracelulární homeostázu vápníku či působící na spojení buněk.(12) Inhibitory síňového acetylcholin-regulujícího draslíkového kanálu (IK,ACh). Zvýšená aktivita IK,ACh během FS vede ke zkrácení akčního potenciálu a k hyperpolarizaci klidového membránového potenciálu. Některá antiarytmika jako amiodaron či ibutilid také blokují IK,ACh. Preparát KB130015 je derivátem amiodaronu a silným inhibitorem IK,ACh. Přesnější efekt a ev. lepší působení než multikanálové blokátory zatím není znám. NTC-801 (Bristol Myers Squibb) je novým antiarytmikem inhibujícím selektivní síňový IK,ACh. Momentálně probíhá jeho vývoj ve fázi I.

Modifikátory výměny kalcia. Zvýšená intracelulární hladina vápníku a abnormality výměny vápníku vedou k iniciaci FS provokací následných depolarizací a ektopické aktivity. Ve fázi výzkumu na zvířecích modelech je řada látek ovlivňující tyto mechanismy (JTV519 – Japan Tobaco, KB-R7943 – Kanebo, SEA0400 – Taisho Pharmaceuticals).

Modifikátory mezibuněčných spojení – gap junkcí. Elektrická a strukturální remodelace fibrilující síně zahrnuje alteraci síňových interkalárních disků, desmosomů, gap junkcí a jejich proteinů. To vede k poškozené intercelulární komunikaci a redukci vedení mezi sousedícími buňkami. Výzkum je veden k modulátorům gap junkcí, tzv. antiarytmickým peptidům, které zvyšují vodivost gap junkcí. Rotigaptide (Wyeth/ Zealand Pharma) je antiarytmickým peptidem, který působí na reentry tachykardie. Zvířecí studie prokázaly redukci vulnerability síní, ale zatím neproběhly studie s klinickou FS. GAP-134 je malý dipeptid zlepšující vodivost a na zvířecích modelech prokázal redukci výskytu FS.

Léky cílené na substrát fibrilace síní

Napětí stěny síní při FS zahajuje kaskádu fosforylačních procesů, které aktivují proteinkinázy podporující hypertrofii myocytů, proliferaci fibroblastů, akumulaci kolagenu a apoptózu, vedoucí dále ke strukturální remodelaci myokardu síní. V prevenci fibrotizace síňového myokardu, tzv. „upstream“ terapii, jsou zkoumány zejména léky suprimující renin-angiotenzin-aldosteronový systém (RAS), statiny a omega-3 mastné kyseliny. Několik retrospektivních analýz a metaanalýz klinických studií(16) prokázalo pozitivní efekt ACE-inhibitorů a AT1-blokátorů v prevenci FS, zejména u nemocných se strukturálním onemocněním myokardu (hypertrofie či dysfunkce komor).

Nicméně dvě velké randomizované studie z poslední doby (GISSI-AF,(17) ACTIVE I) tento preventivní efekt RAS blokátorů nepotvrdily. V současné době probíhají další studie k určení antiarytmického efektu blokátorů RAS – ať už ve formě primárního endpointu či jako součást větších mortalitních a morbiditních studií. Blokátory RAS tedy zatím zůstávají indikovány u nemocs FS, u kterých je další indikace pro jejich podání (hypertenze, srdeční selhání). Podávání těchto léků u nemocných s FS bez strukturálního onemocnění zatím není indikováno. Taktéž protizánětlivé látky jako statiny a omega-3 mastné kyseliny mohou potlačovat FS svým efektem na remodelaci síní. Vzhledem k nedostatku dat pro jejich podávání v primární či sekundární prevenci zatím není jasné doporučení.

Závěr

Zatím žádná jednotlivá modalita léčby FS neprokázala dostatečný efekt v terapii všech forem FS. Jsou vyvíjena nová a bezpečnější antiarytmika, která snad umožní upřednostnit strategii kontroly rytmu. Dronedaron a vernakalant již rozšířily terapeutické portfolio u nemocných s fibrilací síní, ve výzkumu je řada nadějných látek. Většímu rozšíření nových antiarytmik zatím bude bránit jejich vysoká cena. Daň za vyšší bezpečnost v podobě nižší efektivity v prevenci FS bude možná vyvážena novými efekty, jako jsou snížení kardiovaskulární morbidity a mortality či snížení rizika mozkových příhod.

O autorovi: Doc. MUDr. Luděk Haman, Ph. D.

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, 1. interní klinika

e-mail: haman@fnhk.cz