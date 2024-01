Nutkavé myšlenky a rituály

SUMMARY

Every person has obsessive thoughts once in a while. They are not rare and usually do not big problems. If they are too frequent though and are accompanied by compulsive (repeated) behavior we talk about obsessivecompulsive disorder. The author of the article provides invites readers into a family environment where the patient with untreated obsessive-compulsive disorder dominates.

Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD – Obsessive-compulsive disorder)se vyznačuje nutkavými myšlenkami (obsesemi), které se člověku vtírají do mysli nezávisle na jeho vůli a způsobují mu úzkostné pocity. Opakované obsese často vedou k nutkavému jednání, tzv. kompulzím, které pacient provádí ve snaze zmírnit svou úzkost. Kompulze mívají formu rituálů, které mohou postiženému prakticky znemožnit běžný život.

Obsedantně-kompulzivní porucha vzniká postupně i náhle. U zhruba poloviny pacientů předchází vzniku OCD nějaká stresující životní zkušenost. Příznaky této poruchy jsou jednak obsese (přesvědčení, představy), úzkost, vyhýbavé chování, jednak kompulze (opakované stereotypní úkony).





Nejčastějšími druhy obsesí jsou:

* Pocit kontaminace (znečištění) * Katastrofické představy * Preciznost * Obsese religiózního (náboženského) charakteru * Somatické (tělesné) * Obsese s agresivním či sexuálním obsahem * Filozofické: zabývání se zlem a dobrem, plané filozofování * Smíšené Při působení těchto nutkavých myšlenek vzniká u člověka anxieta (úzkost), která primárně umožňuje jedinci rychle reagovat v případě skutečného ohrožení.

Někdy však vyvolají nezvykle silnou nebo přetrvávající psychickou tenzi, což vede k zesílení anxiety. Tohoto stavu mysli se člověk snaží zbavit volním jednáním, např. obsese z kontaminace či nakažení vyústí v kompulzi, která spočívá v opakovaném mytí rukou nebo nadměrné dezinfekci. Situace může dospět až tak daleko, že pacient není schopen zavřít kohoutky s tekoucí vodou, neboť má neustále dojem, že není dostatečně umytý.

Léčba OCD spočívá v kombinaci farmakoterapie s kognitivně-behaviorální terapií (KBT). Při této formě psychoterapie se pacienti vystavují zátěžovým situacím (expozice), které u nich vyvolávají obsedantní myšlenky. Pod vedení psychoterapeuta se učí pracovat se svou úzkostí a zvládat kompulze.

Kazuistika

Muž, 35 let, podruhé ženatý, povoláním řidič. Z prvního manželství má patnáctiletého syna, v druhém osmiletého. Jeho nynější manželka se ambulantně léčí na psychiatrii. Spouštěcím mechanismem psychických problémů ženy byla nevěra manžela v době osmého měsíce gravidity. Poté následovaly suicidální úvahy a porod proběhl s těžkými komplikacemi. U syna byla diagnostikována mozková dysfunkce a u ženy porucha osobnosti. Popis rodinného zázemí je velmi důležitý pro náš případ, neboť úzce souvisí s následným vývojem celé rodiny.

Dominantní muž se sklony k preciznosti držel svou ženu ve výrazně podřízeném postavení. V rámci zachování rodinného klidu žena toto postavení respektovala a plnila úkoly, které jí manžel zadával. Důvodem rozpadu prvního manželství muže byla právě ona preciznost, kontrolování pořádku a z toho pramenící hádky. Tato duševní patologie se ještě více zvýraznila po narození syna. Dítě začalo rozhazovat hračky, chtělo jíst samo apod. V současné době dítě navštěvuje Svobodnou školu, učivo nezvládá a je v péči dětského psychiatra.

Otec mu stále uklízí pokoj, napomíná jej ohledně jídla, mytí rukou atd. Dítě je proto neurotické, pomočuje se a trpí záchvaty vzteku, kdy vztek přechází až do raptu (běsnění, zuřivosti). Matka trpí sklony k přejídání, jejichž spouštěčem bývají hádky s manželem. Jako chronickou medikaci užívá antidepresiva. Žena se sice díky psychoterapii naučila s manželem částečně vycházet, ale pouze za cenu svého i synova zdraví. Finanční jistoty, které vyplývají ze vztahu s manželem, zůstávají jediným důvodem pro setrvávání v jinak neuspokojivém vztahu.

Manželovy obsese (udržování pořádku, byt pod kontrolou) jsou natolik svazující, že mu neumožňují odcestovat s rodinou na dovolenou. Dětské hry jsou významným zdrojem nepořádku, což vylučuje účast otce na těchto aktivitách a pro chlapce se jediným zdrojem zábavy stává počítač. Návštěvu psychiatra muž zarputile odmítá a svoje chování nevnímá jako problém. Z pohledu muže mají potíže spíše jeho blízcí. Prognóza je zde velmi nejistá a bez odborné pomoci spíše nepříznivá.

Na závěr se mi vybavuje pojetí Karen Horneyové, která zdůrazňovala, že neurotické chování pramení z kulturních faktorů, a především z poruch na úrovni lidských vztahů. A cituji: „Nedostává-li se dítěti ani uznání, ani vřelosti a lásky, vyvíjejí se u něj nepřátelské (hostilní) pocity, které pak vedou k úzkosti a k různým formám obrany proti úzkosti.“

Literatura Psychiatrie. Höschl,C., Libiger, J., Švestka, J. Praha, TIGIS 2002 Psychoterapie Kratochvíl, S. Praha, Avicenum 1987

Markéta Majerová PL U Honzíčka,detašované pracoviště PL Dobřany (marketamaj@seznam.cz )