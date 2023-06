Odstranění bradavic vyžaduje čas. Pomohou lokální přípravky, kryoterapie nebo třeba laser

Co jsou bradavice?

Jako bradavice se označují drobné nezhoubné výrůstky na kůži nebo sliznicích, jejichž původcem je lidský papilomavirus (HPV). Ačkoliv mohou na první pohled působit velice neesteticky, většinou bývají neškodné a pro pacienta tedy představují hlavně kosmetický problém. Někdy ovšem mohou způsobit rozvoj dalších nepříjemných komplikací a navíc mají tendenci se i po vyléčení opakovaně vracet.

Pokud jde o výskyt bradavic, ženy i muži se s tímto problémem potýkají stejně často, přičemž někdy bývají postiženy dokonce i děti. Mezi rizikové skupiny obyvatelstva se přitom řadí především osoby se sníženou obranyschopností organismu, těhotné ženy nebo pacienti, kteří se léčí s jiným onemocněním.

S bradavicemi se během života údajně setká pět až deset procent veškeré populace. Nejčastěji se vyskytují na rukou, na nohou nebo třeba v obličeji, kde se nachází větší množství potních žláz, skrze které virus HPV snadno proniká do pacientovy pokožky. Kromě toho si však lidé stěžují také na bradavice v podpaží, bradavice na zádech nebo bradavice ve vlasech a velice nepříjemnou jsou pak samozřejmě i genitální bradavice.

Druhy bradavic

Podle typického místa výskytu, vzhledu a odolnosti lékaři rozlišují pět různých druhů bradavic, které mohou pacientům způsobovat různé druhy obtíží. Sem patří:

pravé bradavice (verrucae vulgares) – hnědé či šedé hrbolky o velikosti špendlíkových hlaviček, které se objevují převážně na horních končetinách, zvětšují se, vystupují nad pokožku a rohovatí,

(verrucae vulgares) – hnědé či šedé hrbolky o velikosti špendlíkových hlaviček, které se objevují převážně na horních končetinách, zvětšují se, vystupují nad pokožku a rohovatí, plantární bradavice (verrucae plantares) – bradavice kruhovitého tvaru s bílým okrajem a červeným či černým středem, které se objevují na ploskách nohou a zanořují se do pokožky,

(verrucae plantares) – bradavice kruhovitého tvaru s bílým okrajem a červeným či černým středem, které se objevují na ploskách nohou a zanořují se do pokožky, ploché bradavice (verrucae plantares juveniles) – drobné vystouplé útvary narůžovělé barvy, které se vyskytují hlavně na bradě, na spáncích a na tvářích malých dětí,

(verrucae plantares juveniles) – drobné vystouplé útvary narůžovělé barvy, které se vyskytují hlavně na bradě, na spáncích a na tvářích malých dětí, nitkovité bradavice (verrucae filliformes či digitatae) – drobné vystouplé útvary pleťové nebo narůžovělé barvy (také označované jako střapcovité bradavice), které se nachází na místech s jemnou pokožkou, jako je krk, okolí úst, očních víček a nosu,

(verrucae filliformes či digitatae) – drobné vystouplé útvary pleťové nebo narůžovělé barvy (také označované jako střapcovité bradavice), které se nachází na místech s jemnou pokožkou, jako je krk, okolí úst, očních víček a nosu, genitální bradavice (kondylomata) – jedno z nejčastějších pohlavně přenosných onemocnění, jež zpočátku připomíná menší narůžovělé nádory, které se později rozrůstají a splývají do větších květákovitých útvarů.

Čím odstranit bradavice?

Zatímco v některých případech bradavice díky přirozené obranyschopnosti lidského organismu samy vymizí, aniž by pacient podstoupil nějaký speciální zákrok nebo vyzkoušel lokální léčbu, jindy výrůstky na těle přetrvávají dlouhodobě, působí na okolí neesteticky a člověka obtěžují. Pokud k tomu dojde, je nutné začít tento problém řešit a o vhodné terapii se poradit s lékařem.

V současné době existuje celá řada možností, jak se zbavit bradavic. Výběr vhodné metody přitom vždy závisí na věku pacienta, na jeho zdravotním stavu, na lokalizaci a druhu bradavic, na jejich rozsahu, na odolnosti k léčbě, ale i na skutečnosti, jak dlouho se již na daném místě vyskytují. Důležité je pak i to, aby nebyla léčba příliš agresivní a nezanechala na pokožce pacienta jizvy nebo puchýře.

Mezi nejpoužívanější léčebné metody momentálně patří lokální přípravky, kryoterapie, laserové odstranění bradavic nebo jiné chirurgické zákroky. Léčba bradavic se přitom pacientům může zdát zdlouhavá a zpočátku možná i neefektivní. Klíčem k úspěchu je však pečlivost, schopnost v terapii vytrvat a důsledné dodržování veškerých pokynů ošetřujícího lékaře.

Lokální přípravky na odstranění bradavic

Pokud se u vás objevily drobné bradavice na rukou či na nohou, můžete léčbu bez obav zahájit sami, a to prostřednictvím různých lokálních přípravků, které jsou běžně dostupné například v lékárnách. Mějte ovšem na paměti, že větší výrůstky, bradavice na jiných částech těla než jsou ruce a nohy i bradavice u dětí by měl vždy raději zkontrolovat lékař, který na základě odborného posouzení daných útvarů zvolí tu nejlepší terapeutickou metodu.

Kyselina salicylová

První volbou při léčbě bradavic často bývají přípravky s obsahem kyseliny salicylové. Tato látka způsobuje, že zrohovatělé výrůstky postupem času měknou a pacient je může bezbolestně odstranit. Dostupná je například jako mast na bradavice, ale i kyselina salicylová ve formě roztoku, který obsahuje i kyselinu mléčnou a trichloroctovou.

Pokud se rozhodnete pro tyto přípravky, je nutné aplikovat je pravidelně jednou denně, a to ideálně po koupeli v teplé vodě, kdy bradavice změknou, takže do nich lokální přípravky mohou jednodušeji proniknout. Celý proces pak lze podpořit také nošením náplastí s obsahem kyseliny salicylové. Pokud ovšem bradavice do 6 týdnů nezmizí, je nutné zvážit jiný druh terapie.

Pero na bradavice

Oblíbený přípravek na odstranění bradavic, který se hojně využívá v rámci konzervativní léčby, je takzvané pero na bradavice s obsahem aktivního gelu. To se používá pouze pro bradavice na rukou a nohou, přičemž aplikátor s hrotem umožňuje přesnou aplikaci účinné látky, díky čemuž nehrozí popálení okolní pokožky. Výsledky by měly být viditelné zhruba během jednoho až dvou týdnů.

Kryoterapeutické přípravky pro domácí použití

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se zbavit bradavic, je kryoterapie. Zatímco obvykle tuto proceduru provádí ošetřující lékař, v současné době již existují také volně dostupné kryoterapeutické přípravky, které můžete vyzkoušet sami. Odstranění výrůstků přitom spočívá v aplikaci tekutého dusíku na postižené místo, který provede vypálení bradavice.

Zatímco v případě bradavic na rukou a nohou mohou kryoterapeutické přípravky výrazně a rychle pomoci, pro bradavice na obličeji či genitální bradavice jsou naopak nevhodné. Pokud se pro tuto terapii rozhodnete, mezi oblíbené varianty patří například Freeze Scholl sprej na odstranění bradavic, Wartner Kryoterapie nebo přípravky z řady URGO. Ideální je přitom aplikace kapalného dusíku pomocí bezkontaktního kryospreje, který zabrání rozšíření infekce na další místa.

Další možnosti odstranění bradavic:

Lapis na bradavice (čertův kamínek) – tyčinka z kompaktní masy dusičnanu stříbrného,

fenarová mast s 8% podílem fenolu, salicylátu, resorcinu a naftolu ve vazelíně,

náplasti na bradavice a kuří oka,

krémy na bradavice.

Kryoterapie

Mezi nejužívanější metody, jak léčit bradavice, patří kryoterapie prováděná odborníkem. Tato metoda spočívá ve vystavení vystouplých útvarů velice nízkým teplotám a odstranění bradavic dusíkem. Po aplikaci tekutého dusíku na nezhoubné výrůstky dojde k jejich zmražení, přičemž na postiženém místě vznikne malý puchýř po vypálení bradavice. Během několika dnů či týdnů by pak bradavice měla sama odpadnout.

Vypalování bradavic dusíkem, které je vhodné pro ošetření vulgárních, plochých a genitálních bradavic, může být pro pacienty krátkodobě bolestivé, všechny nepříjemné pocity by však měly v nejbližší době odeznít. Velkou výhodou kryoterapie je přitom její rychlost a efektivita. Bradavice navíc mají tendenci v krátkém časovém horizontu ustoupit a v případě menších útvarů pak již není nutné terapii opakovat.

Chirurgické zákroky

Pokud chcete nevzhledné výrůstky jednou provždy zlikvidovat, můžete vyzkoušet také chirurgické vyříznutí bradavic. Takový zákrok se je vhodný hlavně u pacientů, které trápí výsev bradavic na větším prostoru těla, ale i v případě osob, kterým tvorba zrohovatělých útvarů způsobuje nepříjemné bolesti nebo jiným způsobem znepříjemňuje každodenní život.

Operace bradavic se většinou provádí v místní narkóze, ale hodně záleží na typu bradavic, jejich rozsahu a oblasti, kde došlo k jejich výsevu. Mezi používané metody přitom patří odstranění bradavic kyretáží, vypálení bradavic elektrokauterem nebo chirurgické odstranění bradavic exkochleační lžičkou, což nedevastuje okolní tkáň.

Odstranění bradavic laserem

Velice rozšířeným způsobem léčby je také laserové odstranění bradavic. Výhodou této metody je především skutečnost, že ošetřená oblast nekrvácí a vzniká zde pouze malý strup, který se následně promění v téměř neviditelnou jizvu. Pacientům také vyhovuje rychlost a přesnost zákroku, který nijak výrazně nedevastuje okolní zdravou pokožku.

Zatímco pro seříznutí hyperkeratotických bradavic (nitkovitých bradavic) se obvykle užívá erbiový laser (vaporizační neboli odpařovací laser), na ploché bradavice a kondylomy lékaři většinou aplikují CO2 laser nebo pulzní barvivový laser Vbeam (cévní laser). Často je nutné zákrok opakovat, přičemž po výkonu je vždy potřeba chránit ošetřenou pokožku před sluncem a jakýmkoliv poškozením.

Fotodynamická terapie

Kromě výše zmíněných přípravků a terapeutických možností existuje i další způsob, jak odstranit bradavice. Jedná se o fotodynamickou terapii, což je léčebná metoda, která je založena na selektivní fotosenzibilizaci tkáně prostřednictvím místně aplikovaného fotosenzibilizátoru. Po ozáření ošetřeného ložiska viditelným světlem pak dochází k cytotoxické reakci, která způsobí poškození tkáně a destrukci nezhoubného útvaru.

Jak odstranit genitální bradavice?

Pokud jde o odstranění genitálních bradavic, pacienti mají k dispozici různé metody, jak toho dosáhnout. Nezhoubné útvary mohou časem zmizet samy od sebe, většinou se však člověk bez návštěvy lékaře neobejde. Problematickým faktorem je pak také skutečnost, že genitální bradavice mají tendenci objevovat se u pacienta opakovaně.

Výrůstky v intimních oblastech je možné léčit prostřednictvím kryoterapie nebo laseru. Kromě toho se provádí také pálení kondylomat elektrokauterem v lokální anestezii nebo chirurgické vyřezávání genitálních bradavic. Co se týče lokálních přípravků, někdy pomůže kyselina trichloroctová aplikovaná přímo na léze, dále se používá krém s obsahem imiquimodu, mast na genitální bradavice s obsahem podofylotoxinu nebo roztok podofylinu.

Babské rady na bradavice

Jestliže se chcete před návštěvou lékaře pokusit o vyléčení bradavic pomocí přírodních prostředků, můžete vyzkoušet některé z přípravků, které doporučovaly již naše babičky. Jedná se o produkty, které mají ve vyšších koncentracích silný antiseptický účinek a mohou pomoci výskyt bradavic eliminovat. Sem patří například:

vlaštovičník větší nebo tinktura z něj připravená,

propolis smíchaný s medem,

tinktura z propolisu,

citronová šťáva,

jablečný ocet,

česnek nebo cibule,

ricinový olej,

šťáva z pampelišky.

Prevence

Lidský papilomavirus HPV se přenáší dotekem a do podkoží může proniknout zejména na místě drobných poranění, škrábanců, strupů nebo různých oděrek. Do organismu se může dostat také prostřednictvím potních žláz, a není tedy náhoda, že nejvíce postižena bývá oblast rukou, nohou nebo intimních partií.

Bradavice se mohou rychle šířit prostřednictvím přímého kontaktu, někdy ovšem stačí kontakt nepřímý, kdy nákazu způsobí infikované předměty a prostory. Důležité je proto vyhnout se rizikovým faktorům, nebo se alespoň pokusit nákazu jejich prostřednictvím co nejvíce eliminovat. Bradavice se u pacienta mohou rozvinout například vlivem:

používání jednoho společného ručníku,

používání cizích hygienických potřeb,

používání cizího make-upu,

používání vypůjčené obuvi,

chození naboso na místech, kde je mokro a vlhko,

navštěvování veřejných sprch, bazénů a saun,

pobytu ve sportovních šatnách.

Kromě výše zmíněných možností přenosu se bradavice mohou šířit také prostřednictvím pohlavního styku, kdy infekce do organismu pacienta vstupuje skrze traumatizovanou pokožku a sliznice. Pozor by si pak lidé, kteří se s výsevem bradavic potýkají, měli dát také na autoinokulaci, kdy si pacienti skrze vlastní dotek roznášejí virus také na další místa na těle. I proto je nutné důsledně dodržovat pravidla hygieny. Pacienti by také měli dbát na zdravý životní styl, dopřát tělu dostatek pohybu i spánku a udržovat svůj imunitní systém aktivní.

Zdroje: internimedicina.cz, benu.cz, venerologie.cz

Co jsou bradavice?

Jedná se o drobné nezhoubné úvary na kůži nebo na sliznicích, jejichž původcem je lidský papilomavirus HPV, který se šíří prostřednictvím přímého i nepřímého kontaktu, ale také pohlavním stykem či autoinokulací. S těmito výrůstky se během života údajně setká pět až deset procent veškeré populace. Nejčastěji se vyskytují na rukou, na chodidlech, na obličeji, ale také v oblasti genitálií.

Jaké lokální přípravky k odstranění bradavic můžete vyzkoušet?

Mezi běžně dostupné lokální přípravky, které by měly pomoci pacientům zbavit se nevzhledných bradavic, patří například mast nebo roztok s kyselinou salicylovou. Vyzkoušet můžete také speciální pero na bradavice s obsahem aktivního gelu, kryoterapeutický přípravek vhodný pro domácí použití nebo třeba Lapis na bradavice. Prodávají se ovšem i různé náplasti a krémy.

Jak funguje vypalování bradavic pomocí tekutého dusíku?

Mezi nejúčinnější metody odstranění bradavic patří kryoterapie. Ta spočívá ve vystavení útvarů velice nízkým teplotám, konkrétně ve vypálení bradavic tekutým dusíkem. Po jeho aplikaci dojde k jejich zmražení, na postiženém místě vznikne puchýř a během několika dnů či týdnů by měla bradavice sama odpadnout.

Proč pacienti často volí odstranění bradavic laserem?

Výhodou laserového odstranění bradavic je rychlost a přesnost daného zákroku, kdy nedochází k výrazné devastaci okolní pokožky. Kromě toho si pacienti a lékaři chválí i skutečnost, že ošetřená oblast nekrvácí a po zákroku zde nevzniká žádná výrazně viditelná jizva.