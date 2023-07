Operační možnosti léčby postižení aortální chlopně

Nároky kladené na chlopenní náhradu jsou tyto: usměrnění toku krve správným směrem, trvanlivost, malý odpor krevnímu toku, odolnost proti infekci, odolnost proti srážení krve, nepoškozování krvinek, tichý chod. Pokusím se přiblížit aortální vady a jejich řešení na našem pracovišti.

Aortální stenóza

Může být důsledkem vrozené anomálie (bikuspidální, ojediněle jednonebo čtyřcípá chlopeň), revmatické horečky nebo degenerativních změn chlopně s kalciř kacemi. Levá komora (LK) je vystavena tlakovému přetížení v důsledku vysokého odporu kladeného stenotickým ústím v průběhu systoly. Stoupá tlakový gradient (rozdíl tlaků před chlopenní překážkou a za ní), rozvíjí se koncentrická hypertroř e komory.

Aortální insuficience

Jednou již přečerpaná krev z LK se do ní vrací přes nedomykavou aortální chlopeň a zatěžuje tak LK objemově. LK hypertrofuje a dilatuje, je náchylná k arytmiím.

Projeví se známky levostranného srdečního selhání. Insuř cience bývá způsobena buď poškozením vlastní chlopně, nebo dilatací ascendentní aorty včetně aortálního prstence.

K příčinám vady patří revmatická horečka, anuloaortální ektazie, degenerativní změny chlopně a postižení chlopně sklerózou.

Akutní insuř cience je nejčastěji důsledkem destrukce chlopně při infekční endokarditidě, projevem disekce ascendentní aorty nebo ruptury Valsalvova sinu do LK.

Náhrada aortální chlopně a ascendentní aorty

– Mechanická chlopeň – určena pro mladší nemocné (do 60–65 let). Výhody: neomezená životnost, relativně jednoduchá technika ukotvení. Nevýhody: antikoagulační léčba, riziko vzniku infekce, riziko embolie a trombózy, pro některé nemocné je nepříjemné klapání chlopně.

– Biologická chlopeň se stentem určena nemocným nad 60–65 let věku. Výhody: bez antikoagulační léčby, minimální nebezpečí poškození krevních elementů, zcela neslyšný chod. Nevýhody: omezená životnost chlopně, riziko infekce.

– Stentless bioprotézy (biologická chlopeň bez kostry a našívacího prstence) Výhody: výborné hemodynamické vlastnosti, nižší gradient, předpokládaná delší životnost chlopně než u chlopní se stentem, menší náchylnost k infekci, menší a pozdější výskyt degenerativních změn, bez antikoagulační léčby, nepoškozuje krevní elementy, neslyšný chod. Nevýhody: obtížnější operace.

– Náhrada ascendentní aorty a aortální chlopně s reimplantací terčíku koronárních tepen – jedná se o spojení mechanické či biologické chlopně s cévní protézou. Reimplantace aortální chlopně do cévní protézy. Výhody: chlopeň pacienta zůstává zachována.

– Allograft aortální chlopně – jedná se o aortální chlopeň z lidského dárce, určeno zejména pro nemocné s infekcí. Výhody: bez antikoagulační léčby, vyšší odolnost proti infekci, vynikající hemodynamické vlastnosti, velmi nízký odpor krevnímu proudu (i během zátěže, jako je třeba sport), nepoškozuje krvinky, zcela tichý chod. Nevýhody: technicky a časově náročnější operace, životnost může být omezena neschopností allograftu zabránit usazování vápníku, někdy dochází k selhání pevnosti biologického materiálu a nadměrnému rozšiřování allograftu (tato životnost je vázána na věk příjemce i dárce a dobu, po kterou je allograf timplantován v těle).

– Autograft a allograft – aortální chlopeň je nahrazena pacientovou vlastní chlopní plicnice (plicnicovým autograftem) a místo plicnicové chlopně se použije allograft z dárce. Určeno mladším nemocným nebo nemocným s infekcí. Výhody: nemocná chlopeň je nahrazena vlastní živou chlopní (plicnicovou), která si zachovává všechny výhody s tím související (odolnost vůči infekci, odolnost vůči zvápenatění, dlouhá životnost, zcela normální odpor krevnímu proudu, minimální riziko tvorby krevních sraženin, maximální šetrnost ke krevním elementům, nehlučný chod, bez antikoagulační léčby. Nemocný může vést život s plnou fyzickou zátěží. Nevýhody: technická i časová náročnost výkonu, větší operační riziko, plicnicový allograft může podléhat degenerativním změnám, ale v nízkotlakém systému pravého srdce by měl být tento proces velmi pomalý, plicnicový autograft je za normálních okolností v těle vystaven nízkému krevnímu tlaku, hrozí proto jeho dilatace v aortální pozici při vystavení systémovému tlaku (dnes jsou již techniky, které tento jev minimalizují).

Závěr

Závěrem nabízím přehled výkonů na aortálních chlopních na našem pracovišti za minulý rok. Celkem bylo provedeno 161 výkonů, z toho čtrnáct náhrad mechanickou chlopní, osmdesát osm náhrad biologickou chlopní, pětadvacet náhrad biologickou chlopní stentless, sedmnáct náhrad ascendentní aorty a aortální chlopně (devět s mechanickou a osm s biologickou chlopní), dvě reimplantace, dvanáct aortálních allograftů a tři plicnicové allografty.

SOUHRN

Správný typ náhrady aortální chlopně je důležitý pro co možná nejkomfortnější život po operaci. Operace by zároveň měla být co nejšetrnější a nejbezpečnější.

SUMMARY

A proper type of aortal valve prosthesis is important for the patient to achieve the most comfort after the surgery. The surgery should be safe for the patient

O autorovi: Eva Marková, Kardiocentrum – kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice (eva.zud@seznam.cz)