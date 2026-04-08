Otoky nohou v těhotenství: i když bývají nepříjemné, obvykle nejsou důvodem k panice

Tělo těhotné ženy prochází řadou hormonálních i fyziologických změn, jejichž cílem je zajistit optimální podmínky pro vývoj plodu. Jedním z důsledků těchto změn je zadržování tekutin v těle, které se následně může projevit právě jako otoky, odborně označované jako edém. Tyto otoky se typicky zhoršují během dne, zejména po delším stání nebo sezení, a naopak se mohou zmírnit po odpočinku.
Co se dozvíte v článku
Proč ženám během těhotenství otékají nohy?
Hlavním důvodem vzniku otoků je skutečnost, že tělo během těhotenství zadržuje více tekutin než obvykle. Tento proces je zcela přirozený a souvisí s tím, že objem krve a tělesných tekutin se výrazně zvyšuje, aby byl zajištěn dostatečný přísun živin a kyslíku pro vyvíjející se plod. Zvýšené množství tekutin se však může hromadit v tkáních, zejména v dolních končetinách, kde na něj působí gravitace.
Dalším důležitým faktorem je rostoucí děloha, která postupně vyvíjí tlak na žíly v oblasti pánve. Tento tlak zpomaluje návrat krve z dolních končetin zpět k srdci, což vede k jejímu hromadění v cévách nohou. Následně dochází k úniku tekutiny z cév do okolních tkání, což se projeví právě jako viditelný otok.
Významnou roli ale hrají také hormonální změny, které ovlivňují pružnost cév a hospodaření těla s tekutinami. Hormony podporují zadržování vody v organismu a zároveň způsobují uvolnění cévních stěn, což může přispívat k většímu prosakování tekutin do okolí.
Nejčastěji jsou postiženy kotníky a lýtka
Otoky se nejčastěji projevují jako viditelné zvětšení objemu nohou, zejména v oblasti kotníků a lýtek. Kůže může být napjatá, lesklá a při pohledu působí nafoukle. Některé ženy si všimnou, že jim najednou nesedí boty, které dříve bez problémů nosily, nebo že se jim obtížněji obouvají. Tento typ otoku se obvykle vyvíjí postupně a během dne se zhoršuje.
Charakteristickým znakem otoku je také takzvaný důlek po stlačení. Pokud na oteklé místo zatlačíte prstem, může na něm několik sekund zůstat viditelný otisk. Tento jev vzniká proto, že tekutina je nahromaděná v tkáních a tlak ji dočasně vytlačí do okolí.
Otoky bývají obvykle symetrické, což znamená, že postihují obě nohy přibližně stejně. Často se zhoršují večer nebo po dlouhém stání, zatímco ráno po odpočinku mohou být méně výrazné. Právě tento průběh je typický pro běžné, nekomplikované otoky spojené s těhotenstvím.
Většinou se jedná o běžný jev
Ve většině případů jsou otoky nohou v těhotenství zcela normální a nevyžadují žádnou speciální léčbu. Zpravidla se objevují postupně, zhoršují se v průběhu dne a ustupují při odpočinku nebo zvednutí nohou. Nejčastěji se vyskytují ve třetím trimestru, kdy je tlak na cévy největší a množství tekutin v těle dosahuje maxima.
Existují však situace, kdy mohou otoky signalizovat závažnější problém. Pokud se objeví náhle, jsou výrazné nebo bolestivé, případně postihují pouze jednu nohu, může se jednat například o hlubokou žilní trombózu. V takovém případě je nutné vyhledat lékařskou pomoc.
Pozornost je třeba věnovat také otokům v oblasti obličeje a rukou, zejména pokud vzniknou náhle nebo jsou doprovázeny zvýšeným krevním tlakem. Takové příznaky mohou souviset s preeklampsií, což je závažný stav vyžadující lékařské sledování. Na rozdíl od běžných otoků se tyto projevy často objevují rychle a nejsou omezeny pouze na dolní končetiny.
Co ovlivňuje intenzitu otoků?
Intenzita otoků se může lišit v závislosti na řadě faktorů. Významnou roli hraje například délka stání nebo sezení, protože dlouhodobá nehybnost zhoršuje návrat krve z dolních končetin. Také vyšší teploty mohou způsobit rozšíření cév a tím přispět k většímu zadržování tekutin v tkáních.
Otékaly vám v těhotenství nohy?
Dalším faktorem je celkový životní styl a hydratace. I když se to může zdát paradoxní, dostatečný příjem tekutin je důležitý, protože pomáhá regulovat hospodaření těla s vodou. Omezování pitného režimu naopak může vést k většímu zadržování tekutin.
Svou roli může hrát i individuální predispozice, tedy to, jak tělo konkrétní ženy reaguje na hormonální změny a zátěž během těhotenství. Některé ženy mají otoky jen mírné, zatímco u jiných mohou být výraznější, aniž by to nutně znamenalo zdravotní problém.
Jak lze otoky zmírnit?
I když se otokům v těhotenství nelze zcela vyhnout, existují způsoby, jak jejich intenzitu snížit. Jedním z nejúčinnějších opatření je pravidelný odpočinek s nohama ve zvýšené poloze, který napomáhá návratu krve směrem k srdci. Pomoci může také spánek na levém boku, který snižuje tlak na velké cévy v břišní oblasti.
Důležitý je dále pohyb, například chůze nebo lehké cvičení, které aktivuje svaly dolních končetin a podporuje cirkulaci krve. V některých případech mohou lékaři doporučit i kompresní punčochy, které pomáhají omezit hromadění tekutin v nohou.
Zároveň je vhodné vyhýbat se dlouhému stání, těsnému oblečení a nadměrnému příjmu soli, která může zadržování tekutin zhoršovat. Kombinace těchto opatření může výrazně přispět k většímu komfortu během těhotenství, i když samotné otoky jsou jeho přirozenou součástí.
Tipy na zmírnění otoků nohou v těhotenství:
Zdroje: mayoclinic.org, americanpregnancy.org, health.harvard.edu, webmd.com