Ovulační kalendář vám pomůže naplánovat pohlavní styk za účelem těhotenství. Jak ho používat?

K čemu slouží ovulační kalendář?

Mnoho žen dokáže rozpoznat blížící se ovulaci neboli den, kdy jsou nejvíce plodné, na základě různých tělesných příznaků, mezi které patří například citlivější čich, větší pocit vlhka způsobený změnou děložního hlenu nebo zvýšená chuť na sex. Některé ženy se rovněž potýkají se slabším ovulačním krvácením či ovulačními bolestmi.

Při pravidelném cyklu, který trvá 28 dní, se ovulace dostavuje kolem 14. dne menstruace, nicméně pokud je váš cyklus delší nebo kratší, mění se i den ovulace. Délku menstruačního cyklu počítáme od prvního dne menstruace až do příchodu dalšího krvácení.

Nemálo zástupkyň něžného pohlaví se rovněž potýká s nepravidelným menstruačním cyklem v důsledku odlišné doby dozrávání vajíčka v jednotlivých vaječnících, tudíž se den ovulace může každý měsíc mírně lišit. I z tohoto důvodu je dobré si zaznamenávat výsledky měření bazální teploty pravidelně každý měsíc.

Měření bazální teploty

Jednou ze spolehlivějších metod, jak rozpoznat blížící se ovulaci a její konec, je měření bazální teploty, která se po ukončení ovulace zvýší až o 0,5 °C. Právě bazální teplotu je dobré zaznamenávat do ovulačního kalendáře, kde můžete nejen průběžně, ale i zpětně sledovat její výkyvy.

Průběžné měření vám umožní lépe poznat svůj menstruační cyklus a předvídat příchod samotné ovulace. Abyste měly jistotu, že pokles teploty opravdu značí probíhající ovulaci, ujistit se můžete provedením ovulačního testu.

Jak zaznamenávat bazální teplotu v ovulačním kalendáři?

Jakmile dojde k ovulaci, vaše bazální tělesná teplota vzroste přibližně o půl stupně Celsia, tudíž je důležité teplotu měřit pravidelně každý den a postupně ji zapisovat. Háček je v tom, že jakmile zaznamenáte nárůst teploty, ovulace již proběhla.

Pokud nezaznamenáte změny bazální teploty, není vyloučené, že během vašeho cyklu k ovulaci nedochází a vy se potýkáte s tzv. anovulačním cyklem.

Teplotu vždy zakreslujte do kalendáře pomocí grafu, který vám vizuálně usnadní pozorovat nárůst a pokles teploty. Měření by mělo probíhat ihned ráno po probuzení klasickým lékařským teploměrem po dobu 5 minut. Tu následně nezapomeňte zakreslit do grafu ovulačního kalendáře.

Pár dní před ovulací teplota mírně klesne o několik desetin stupňů, přičemž normální bazální teplota se pohybuje kolem 36,5 stupně Celsia. Jakmile ovulace skončí, teplota stoupne až k 37 stupňům, nicméně u každé ženy se tyto hodnoty mohou mírně lišit. Důležité je zaznamenávat, jak se křivka v ovulačním kalendáři průběžně vyvíjí.

Vzor ovulačního kalendáře

Ovulační kalendář vzor

Ovulační kalendář online ke stažení

Ovulační kalendář online ke stažení

Kalendář ovulace a změna křivky

Při postupném zapisování výsledků měření bazální teploty budete v ovulačním kalendáři vytvářet křivku, která se bude v první polovině menstruačního cyklu pohybovat spíše v nižších hodnotách, tedy kolem vaší běžné bazální teploty, což může být již zmíněných 36,5 stupně Celsia.

Před ovulací by měla křivka začít postupně klesat o pár desetin stupňů Celsia, a jakmile dojde k samotné ovulaci, křivka prudce poklesne až o 0,6 stupňů. Tato hodnota zůstává stejná zhruba 24 hodin, což je doba, během které probíhá ovulace. Jakmile se křivka opět prudce zvedne, znamená to, že ovulace skončila, tělo začalo produkovat více hormonu progesteronu a žena již nemůže otěhotnět.

V době, kdy křivka začíná klesat, se vaše šance na otěhotnění zvyšují, tudíž je vhodná doba na nechráněný pohlavní styk, jehož pravidelnost si můžete rovněž zaznamenávat do kalendáře spolu s křivkou.

Plodných dní mívají ženy zhruba 5 v závislosti na životnosti spermií v ženském prostředí. Vaše šance se zvyšují nejen s blížící se ovulací, ale rovněž s vyšší frekvencí sexuálního styku.

Ovulační kalendář a termín porodu

Možná si říkáte, jakým způsobem může posloužit ovulační kalendář ke stanovení termínu porodu. Pokud jste se někdy zajímaly o to, jak se počítají těhotenské týdny, nejspíš dobře víte, že termín porodu spadá na 40. týden od prvního dne poslední menstruace.

Tento údaj slouží k přesnému stanovení délky těhotenství, přestože k otěhotnění dochází v době ovulace, tedy až několik dní po menstruaci.

Pokud si budete pravidelně zaznamenávat údaje o bazální teplotě do vašeho ovulačního kalendáře, budete znát nejen přesný termín ovulace, ale rovněž i den početí, pokud k němu dojde. Jestliže k tomuto dni připočítáte 266 dní, neboli 38 týdnů, vyjde vám pravděpodobný termín vašeho porodu.

Zdroje: jaknamaterstvi.cz, verywellfamily.com