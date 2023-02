Oznámení těhotenství rodině i partnerovi může být zábavné. Hledáte inspiraci, jak na to?

Zdroj: Redakce

Pro páry, které plánují založení rodiny, neexistuje snad nic, co by bylo více vzrušující než věta „Čekáme miminko!“. Nemůžete se dočkat, až uvidíte šťastný výraz vašeho partnera a rodiny, jakmile jim oznámíte tu velkou novinu o vašem těhotenství? Existuje mnoho způsobů, jak své blízké překvapit zprávou, na kterou už možná dlouho netrpělivě čekali. My vám nyní poradíme, jaké to jsou.