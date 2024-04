Pacient a ischemická choroba dolních končetin

Jako ICHDK označujeme komplex příznaků vyvolaných nepoměrem mezi potřebou a dodávkou nebo i „poptávkou a nabídkou“ tepenné okysličené krve do tkání dolních končetin. V roce 1954 dal základy pro klasifikaci ICHDK Fontain. Od té doby byla jednotlivá stadia rozšířena a modifikována, ale původní rozdělení zůstalo stejné.

Stadia ICHDK podle Fontaina

Asymptomatické – v objektivním nálezu se objevují šelesty na velkých tepnách, jsou pozitivní funkční testy, avšak stenózy nebo uzávěry nejsou hemodynamicky významné a subjektivně se u pacientů v této fázi onemocnění neobjevují žádné obtíže.

Klaudikační – již se objevují křečovité bolesti jednoho či obou lýtek (klaudikace) při zvýšené zátěži, zvláště zrychlené chůzi, chůzi do schodů či kopce a ustupující po zastavení případně po jiném odpočinku. * II.a – klaudikační vzdálenost >200 metrů * II.b – klaudikační vzdálenost – bolesti dolních končetin zejména v horizontální poloze, úlevu přináší svěšení končetin z lůžka. * III.a – kotníkový index je >50 mm/Hg a po úspěšné léčbě přechází do stadia II * III.b – kotníkový index je 50 metrů) vyvolávají diskomfort v běžném životě; vždy u akutních tepenných příhod; před plánovaným a provedeným invazivním výkonem; relativní indikací je znázornění aneuryzmatu břišní aorty a velkých tepen před operací; další relativní indikací je ozřejmit stav velkých tepen před stanovením možné výšky amputace dolních končetin.* Kontraindikace: relativní je pouze kardiální a renální selhávání (lze provést intraarteriální subtrakční angiografii – digitálně zpracovaný obraz se přenáší na monitor); alergie na kontrastní látky; t. č. zavedená plná antikoagulační terapie.* Péče po výkonu: 24 hodin úplný klid na lůžku s kompresí v místě vpichu (komprese pomocí pytlíku s pískem); bez porady s lékařem nepodávat léky, které navozují „ředění krve“; dodržovat pitný režim; kontrola končetiny, barva, citlivost, prokrvení, teplota, možné krvácení a eventuálně hematom místa vpichu; kontrola krevního tlaku a pulzu.





Léčba

Konzervativní postup

* Odstranění a snížení rizikových faktorů – kouření, diabetes, hypertenze, hyperhomocysteinemie, dyslipoproteinemie, hyperurikemie, péče o nohy.* „Trénink chůze“ – pravidelné denní minimálně čtyři kilometry dlouhé procházky se zjištěním prvního klaudikačního intervalu a posléze stanovení 2/3 vzdálenosti bez klaudikační bolesti, tj. např. klaudikace po 600 metrech, 2/3 400 metrů – pravidelně tedy chůze 400 metrů s odpočinkem a provedením po celé 4 km – po zhruba šesti týdnech stanovení nového klaudikačního intervalu s případnou změnou 2/3 vzdálenosti.* Trénink chůze slouží k vytvoření a zlepšení kolaterálního oběhu.* Medikamenty – jsou součástí léčby, avšak bez předchozích uvedených opatření je jejich účinek minimalizován. Jedná se zejména o vazodilatancia (např. Agapurin, Xanidil, Pentomer R atd.) a antiagregační léčbu (Anopyrin, Aspirin, Godasal, Ticlid apod.).* Vazodilatační infuzní léčba – podávání vazodilatancií, eventuálně prostaglandinů i. v. s fyziologickým roztokem minimálně 10krát. Nejlépe při hospitalizaci pacienta pro kontrolu stavu a časnou pomoc při kardiálních komplikacích.

Rentgenologické a chirurgické řešení ICHDK

* Intervenční léčba – již při rtg vyšetření je možné provést angioplastiku, kdy pomocí katétru a nafouklého balonku se pod tlakem rozšíří místo zúžení tepny a eventuálně se provede zastentování (vyztužení) postiženého místa. Dále je možné při rtg vyšetření provést lokální trombolýzu.* Chirurgický výkon, který spočívá buď v provedení bypassu (obejití místa uzávěru, stenózy) vlastním žilním štěpem (např. vena saphena magna), nebo umělou náhradou. Dále je možné provést trombendarterektomii (odstranění ateromového plátu spolu s nasedajícím trombem) s eventuálním zastentováním. Mezi chirurgické výkony patří i provedení lumbální sympatektomie (LSE chirurgická či chemická) – přerušení sympatického nervstva, a tudíž i zlepšení prokrvení a teploty postižení končetiny.* Nezbytnou léčebnou metodou je někdy také amputace postižené končetiny, kdy není možné provést úspěšnou revaskularizaci a je přítomnost chronického defektu či gangrény s klidovými bolestmi. Amputace se provádí co nejdistálněji s ohledem na funkčnost a protetiku pahýlu.* U všech výkonů je nezbytným doplňkem medikamentózní léčba – vazodilatancia a antiagregancia. V některých případech (tepenný uzávěr na podkladě embolizace) je indikována plná antikoagulační léčba.

Z hlediska sestry je důležité po intervenčním či chirurgickém výkonu kontrolovat: krevní tlak a pulz; prokrvení, barvu a teplotu postižené končetiny; periferní tepenné pulzace; místo vpichu po provedené angiografii; operační ránu – krvácení, hematom; bolest – operační ránu, místo vpichu, postiženou končetinu; podávání analgetik a další medikamentózní léčby (antiagregancia, heparin).

Prevence

Preventivní opatření zahrnují snížení a odstranění rizikových faktorů, trénink chůze a péči o nohy, jež je nezbytná pro snížení rizika vzniku defektů a tím i ohrožení končetiny. Významnou roli hraje důsledná edukace nemocného, ale i jeho rodiny, ze strany ošetřujícího zdravotnického personálu.

SLOVNÍČEK ZKRATEK

ICHDK – ischemická choroba dolních končetin ICHS – ischemická choroba srdeční LSE – lumbální sympatektomie PTA – perkutánní transluminální angioplastika CT – počítačová tomografie MR – magnetická rezonance

SOUHRN

Žijeme v době s vysokou úmrtností na kardiovaskulární onemocnění. Pokud je diagnostikována ischemická choroba srdeční, je nutné vyloučit stejné postižení na ostatních tepnách organismu – dolní končetiny, karotidy. Včasná diagnostika umožňuje nejen úspěšnou léčbu ve většině případů, ale i zabránění dalšímu rozvoji onemocnění i s jeho negativními dopady na kvalitu života nemocného.

SUMMARY

We live in a time of high morbidity caused by cardiovascular diseases. If coronary artery disease is diagnosed, similar impairment of other arteries in the body – such as leg and carotid arteries, has to be ruled out. Early disease detection leads to successful treatment in most cases, and it prevents further deterioration of the disease with its negative impact on the quality of patient’s life.

