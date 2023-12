Pěstování lichořeřišnice není příliš náročné. K dispozici je řada zajímavých kultivarů

Lichořeřišnice pěstování

Přemýšlíte, jak pěstovat lichořeřišnici? Dobrou zprávou je, že si s touto rostlinou poradí i začátečníci, jelikož není příliš náročná. V našich podmínkách se obvykle pěstuje jako letnička, jelikož nesnese mráz. Patří ovšem k nejdéle kvetoucím jednoletkám, přičemž rozkvétá již v průběhu června a květy se na jejích stoncích objevují až do září nebo do října.

Důvodem, proč se lichořeřišnice doporučuje jako rostlinka pro pěstitelské začátečníky, je kromě její nenáročnosti také skutečnost, že není náchylná k poškození chorobami ani nebezpečnými škůdci. Tyto nezvané návštěvníky naopak odpuzuje od ostatních rostlin, což platí především pro otravné mšice, housenky nebo třeba pro slimáky. Ovocné stromy zase chrání před vlnatkami.

Kromě toho je lichořeřišnice oblíbená také kvůli tomu, že pomáhá odpuzovat plísňové nebo jiné choroby zeleniny (brambor, dýní, patizonů, květáku, kedluben či zelí). V půdě bojuje proti hlístům a celkově funguje jako ochrana proti zaplevelení záhonků. Navíc představuje potěchu pro oko, což většina zahrádkářů ocení. [1, 2, 3, 4]

Kterou lichořeřišnici vybrat?

Mezi pěstiteli v České republice je nejoblíbenější lichořeřišnice větší, která je momentálně dostupná v mnoha různých variantách. Existuje řada kultivarů, které se navzájem liší tvarem, barvou nebo třeba velikostí svých květů, ale i dalšími vlastnostmi. K těm nejpopulárnějším patří například:





‘Alaska’ – rostliny se silně panašovanými listy (zelené s bílými skvrnami) a květy v různých barvách,

‘Black Velvet’ – rostliny s květy temně kaštanového odstínu,

‘Empress of India’ – rostliny s karmínově červenými květy a purpurovými listy,

‘Jewel’ – keřovité rostliny s květy červené, růžové, žluté nebo oranžové barvy a neobvykle rýhovanými okvětními lístky,

‘Vesuvius’ – rostliny se zářivě oranžovými květy,

‘Whirlybird’ – rostliny s polozdvojenými květy v odstínech žluté, oranžové, lososové, mahagonové či růžové,

‘Canary Creeper’ – ve skutečnosti se jedná o rostlinu Tropaeolum peregrinum, což je lichořeřišnice cizí, která je oblíbená pro své žluté květy připomínající ptačí křídla. [5, 6, 7]

Kam umístit lichořeřišnici?

Nízké kompaktní formy lichořeřišnice se skvěle hodí do truhlíků a dalších větších nádob, které později umístíte na balkon nebo na terasu. Bujněji rostoucí plazivé formy zase lidé pěstují spíše s oporou ve formě pergoly nebo plotu a skvěle poslouží také pro zaplnění prázdných míst na záhoncích nebo v méně zajímavých částech zahrady.

Když rostlinu navíc umístíte do blízkosti jiných druhů, bude od nich odpuzovat nežádoucí hmyz a další škůdce, což je velice pozitivní. Obvykle se ale nevysazuje doprostřed záhonu, protože by pak mohla zbytečně utlačovat ostatní pěstované rostliny. Konkrétně lichořeřišnice cizí pak často slouží jako zajímavé pozadí pro květiny s modrými nebo červenými květy.

Pokud jde o vhodné stanoviště pro pěstování lichořeřišnice, tato bylina si libuje na slunných a teplých místech, ale poroste i v polostínu. Zemina by měla být spíše chudší, vlhká a dobře propustná. Problém by mohl nastat v případě, že půda, do které lichořeřišnici umístíte, obsahuje příliš velké množství dusíku. Ten totiž podporuje růst listů, ale má negativní vliv na kvetení. [8, 9, 10]

Výsev lichořeřišnice

Semena lichořeřišnice se vysévají v druhé polovině května, kdy již nehrozí, že by je mohly poškodit přízemní mrazíky. V polovině dubna se však dají ve skleníku nebo za oknem také předpěstovat sazenice, které později vysadíte na záhon nebo do truhlíku.

Lichořeřišnice se typicky vysévá do hnízd, kam umístíte 2–4 semena. Ideální spon je pak 30 × 30 cm, přičemž hloubka výsevu by se měla pohybovat kolem 2 cm. Po výsevu je nutné semena pravidelně zalévat, aby nezaschla. Klíčí zhruba po dvou až třech týdnech. [11, 12, 13]

Péče o lichořeřišnice

Aby lichořeřišnice vykvetla, musí se nacházet na světlém místě. Na teplo není příliš citlivá, takže zvládne i chladnější léta, ale mrazíky nesnáší. Umístíte-li rostlinu do truhlíku, pravidelně ji zalévejte stejně jako ostatní květiny. Pokud jde o rostlinu zasazenou venku, dopřejte ji vláhu pouze během suchého období. Hnojení není nutné, a když lodyhy příliš vyrostou, můžete je klidně zkrátit. [14, 15]

Sběr lichořeřišnice

Lichořeřišnice větší, která je u nás nejhojněji zastoupena, vykvétá typicky od června do října. Dá se sbírat celá, tedy listy, květy, poupata i semena. Všechny nadzemní části lichořeřišnice jsou totiž jedlé a mají údajně pozitivní účinky na lidský organismus. Konkrétně semena se pak sklízí od konce léta do září a hodí se pro přípravu tinktury.

Nať, listy i květy lichořeřišnice se často používají v čerstvém stavu. Bylinu je možné i sušit, ačkoliv to někteří lidé nedoporučují, protože tak ztrácí část svých účinných látek. Pokud to chcete vyzkoušet, měli byste ji sušit na přímém slunci (podobně jako diviznu) nebo uměle při teplotě maximálně 40 °C. Pomalé sušení by způsobilo zplesnivění. [16, 17]

