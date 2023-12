Účinky lichořeřišnice jsou všestranné. Pomáhá v boji proti zánětům a posiluje imunitu

Účinné látky

Lichořeřišnice obsahuje thioglykosid glykotropeolin, jenž se prostřednictvím myrosinu štěpí na vlastní mikrobiálně účinnou složku, která se nazývá benzylisothiokyanatan. Mezi další účinné látky se pak řadí silice a draslík, které jsou zastoupeny především v tobolce. Listy jsou bohaté na vitamín C, chlorofyl a hořčík, semena obsahují železo či fosfor a v lichořeřišnici můžete najít také stopy betakarotenu. [1, 2, 3, 4, 5]

Jaké má lichořeřišnice účinky?

Lichořeřišnice si lidé po dlouhá staletí cenili pro její léčivé vlastnosti, díky kterým si tato bylina našla své místo v tradičním lidovém léčitelství, bylinkářství a fytoterapii. Je oblíbená především pro své antibiotické, antivirotické a antibakteriální účinky, přičemž pomáhá bojovat proti patogenům, jako jsou streptokoky, stafylokoky, Escherichia coli, Proteus vulgaris nebo salmonely.

V rámci alternativní medicíny se dnes lichořeřišnice využívá hlavně jako přírodní antibiotikum, které pomáhá v boji proti různým onemocněním dýchacích cest (hrtanu, průdušek, plic). Vyzkoušet ji tak můžete třeba při léčbě kašle a chronických zánětů, ale zároveň působí jako účinné antiseptikum (protimikrobiální látka) a dobře se hodí třeba při bolestech v krku.

Díky obsahu baktericidních látek pomáhá lichořeřišnice také při vnitřních infekcích, jako jsou například různé záněty močových cest a ledvin. Osvědčila se ovšem i při léčbě dalších chorob, kam patří například zánět prostaty nebo zánět vaječníků. V podobě doplňků stravy může lichořeřišnice také podpořit léčbu antibiotiky.

Aby toho nebylo málo, výtažky z této zajímavé rostliny zároveň posilují imunitu a zlepšují činnost centrální nervové soustavy. Kromě toho se dá využít lichořeřišnice na vlasy. Prokazatelně brání jejich vypadávání, což je pro mnohé pacienty velice nepříjemné, ale také podporuje jejich růst a pomáhá v boji proti lupům. Dále pak údajně léčí lichořeřišnice akné či opary a pomáhá zklidňovat pokožku.

Kdy se tedy lichořeřišnice používá?

Při akutních i chronických zánětech,

při zánětech dýchacího aparátu,

při zánětech močového ústrojí,

při zánětech vaječníků,

při zánětech prostaty,

proti padání vlasů,

proti lupům,

pro povzbuzení dalšího růstu vlasů,

pro posílení obranyschopnosti,

jako projímadlo (na zácpu). [6, 7, 8, 9, 10, 11]

Má lichořeřišnice nežádoucí účinky?

Ačkoliv může mít lichořeřišnice pozitivní vliv na lidský organismus, při jejím používání můžete zaznamenat také některé vedlejší účinky, jako je například nevolnost, nechutenství nebo bolest břicha. Konzumaci v jakékoliv podobě je proto dobré konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, který případně doporučí i vhodné dávkování.

Tato rostlina údajně není vhodná pro pacienty trpící gastritidou nebo žaludečními vředy, pro děti ani pro osoby, které jsou na ni alergické. Pokud jde o to, jak ovlivňuje lichořeřišnice těhotenství a zda je vhodná lichořeřišnice při kojení, v současné době se tato bylina nastávajícím matkám ani kojícím ženám nedoporučuje. [12, 13, 14, 15, 16]

Využití lichořeřišnice

Jelikož jsou všechny části lichořeřišnice léčivé, dá se zužitkovat v celém svém objemu. Tinkturu připravovanou ze semen či poupat lichořeřišnice lidé považují za přírodní antibiotikum. Semena lichořeřišnice se přitom sbírají teprve po dozrání, tedy v září a říjnu. Své využití si ovšem našly i květy, listy nebo poupata. Mají příjemně kořenitou chuť, která některým lidem připomíná ředkvičku či řeřichu.

Květy lichořeřišnice, které hrají všemi možnými barvami, jsou jedlé, a mohou tak ozdobit nejen zahradu nebo balkon, ale i celou řadu pokrmů. Mladé výhonky a listy se dají využít v kuchyni jako koření do různých zeleninových salátů. Poupata a nezralé plody naložené v octě se pak konzumují jako náhražka za kapary a v kuchyni lidé připravují také pesto z lichořeřišnice.

Pokud vás lichořeřišnice zaujala a chtěli byste ji sami vyzkoušet, můžete to udělat hned několika různými způsoby. Dá se konzumovat v čerstvém stavu, ale spousta lidí si například připravuje z vypěstované lichořeřišnice čaj, který by měl údajně zlepšit činnost trávicího ústrojí a zlepšit krevní oběh. Stačí sesbírat dvě lžičky listů, které přelijete vroucí vodou a necháte 10 minut louhovat.

Další variantou je pak domácí tinktura z lichořeřišnice, která pomáhá zmírnit menstruační bolesti, léčí záněty a dá se dokonce použít pro ošetření poškozených vlasů. Kromě toho lidé připravují i kapky z lichořeřišnice a samozřejmě se dá využít i lichořeřišnice sušená. Zakoupit pak můžete sušené listy nebo semínka lichořeřišnice a k dispozici jsou také doplňky stravy či různé další přípravky s výtažky z této byliny. Sem patří:

lichořeřišnice tinktura,

lichořeřišnice tablety,

lichořeřišnice sirup,

čaj z lichořeřišnice,

bylinný extrakt z lichořeřišnice,

lichořeřišnice kapky,

šampon s lichořeřišnicí. [17, 18, 19, 20, 21]

Jaké má lichořeřišnice dávkování?

Čerstvá lichořeřišnice se užívá zpravidla dvakrát denně, konkrétně ráno a odpoledne. Účinné látky začnou v lidském těle působit zhruba dvě až tři hodiny po požití této byliny, přičemž největšího účinky lichořeřišnice mívá zhruba mezi čtvrtou a desátou hodinou. Největší sílu má lichořeřišnice v čerstvém stavu údajně od června do září.

Při výběru doplňků stravy a jiných přípravků s lichořeřišnicí by lidé vždy měli vyhledávat prověřené obchody a dodavatele. Co se týče dávkování lichořeřišnice, v tomto případě vždy záleží na tom, co vám doporučí ošetřující lékař, a samozřejmě je nutné vzít v potaz informace na obalu jednotlivých produktů. [22, 23, 24]

