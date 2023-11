Zánět vaječníků bývá důsledkem nechráněného styku. Jaké má příznaky?

Co znamená zánět vaječníků?

Zánět vaječníků je spíše lidovým označením pro gynekologickou infekci, která postihuje ženské pohlavní orgány, zejména vejcovody a dělohu. Samotné vaječníky jsou však proti infekci odolnější, jelikož se tak daleko zpravidla nedostane, a proto je v této oblasti výskyt zánětu vzácnější.

Odbornější termín, který tento typ onemocnění charakterizuje přesněji, je pánevní zánětlivá nemoc, jež se označuje také zkratkou PID (Pelvic inflammatory disease).

Gynekologické onemocnění tohoto typu bývá ve většině případů způsobeno nechráněným pohlavním stykem, tudíž více postihuje mladé dívky, které častěji střídají sexuální partnery. U jedné třetiny pacientek bývá tento zánět způsobem právě bakteriemi z řádu chlamydií.

Jaké má zánět vaječníků příznaky?

Uvedené symptomy se mohou objevit jednotlivě nebo najednou, přičemž záněty způsobené chlamydiemi většinou mívají pouze mírné příznaky. Na rozdíl od menstruace zánět vaječníků bolest zad zpravidla nezpůsobuje. Mezi typické příznaky patří:





Křeče v podbřišku

Výtok, který zapáchá, může být až nazelenalý

Krvácení mimo menstruaci

Bolest či krvácení při pohlavním styku

Silnější bolest v době ovulace

Teploty až horečky

Únava a nevolnost

Co způsobuje zánět vaječníků?

Jak již bylo zmíněno, jednou z nejčastějších příčin gynekologického zánětu je přenos bakterií prostřednictvím nechráněného pohlavního styku, u něhož se riziko zvyšuje při častějším střídání partnerů.

Bakterie se do oblasti pánve dostávají přes dutinu děložní až do vejcovodů, případně do dutiny břišní. Ve většině případů se jedná o bakterie Chlamydia trachomatis a Neisseria gonorrhoeae. Ty se přenášejí pouze pohlavním stykem.

Méně časté příčiny zánětu vaječníků

Příčiny mohou být i jiné, nicméně bývají méně pravděpodobné. Jednou z možností je přenos infekce z okolí, především ze zaníceného výběžku slepého střeva. Ještě vzácnějším způsobem, jak se infekce může přenést, je krevní cestou, kdy se zánět rozšíří do pánevní oblasti. Další příčiny zahrnují:

Poškození děložního krčku při potratu nebo porodu

V minulosti již prodělaný zánět

Zákrok otevírající děložní hrdlo (kyretáž, nitroděložní tělísko, apod.)

Oslabený imunitní systém

Stejně jako u většiny nemocí, a nejen těch pohlavních, i v tomto případě hraje velkou roli imunita organismu. Ve chvíli, kdy je náš imunitní systém oslaben, není schopen se vyrovnávat s infekcemi přirozenou cestou.

Posilování imunity je tedy klíčové především z hlediska prevence, neméně důležité je však i v boji proti již probíhající infekci. Na podporu imunity pomáhá především dostatečný přísun vitamínů, zejména vitaminu C.

Vyšetření zánětu vaječníků

Pokud pozorujete některé z výše uvedených příznaků onemocnění, je potřeba vyhledat lékaře, který provede patřičné vyšetření. Zjišťuje, zda je děložní hrdlo na dotek bolestivé nebo jestli jsou zvětšené mízní uzliny a dává dohromady podrobnou anamnézu na základě sdělení obtíží ze strany pacientky.

Součástí vyšetření je odběr krve, ze které se následně hodnotí zvýšený počet bílých krvinek a zrychlená sedimentace, a také výtěr z děložního krčku a pochvy. Právě tento odebraný vzorek umožní diagnostikovat původce obtíží, případně zánětu.

Dopady neléčeného zánětu vaječníků

Důležité je obtíže řešit co nejdříve a návštěvu lékaře neodkládat, neboť neléčení zánětu pánevní oblasti může vést k vážnějšímu onemocnění. V budoucnu může například způsobit mimoděložní otěhotnění nebo také neplodnost. Příčinou neplodnosti bývá následná neprůchodnost vejcovodů, které neumožní vajíčku být oplodněno a uhnízdit se v děloze.

V případě, že vejcovody zůstanou neprůchodné jen částečně, může se stát, že vajíčko bude oplodněno, ale nebude moct doputovat do dělohy, čímž dojde k mimoděložnímu otěhotnění. To je pro ženu velice nebezpečné, pokud není co nejrychleji dopravena do nemocnice, jelikož způsobuje vnitřní krvácení.

Jestliže dochází k opakovaným gynekologickým zánětům, riziko neplodnosti se stále zvyšuje. Při prvním nakažení zůstává neplodných přibližně 12 % žen, zatímco při třetí nákaze touto nemocí už je zde 50% riziko neplodnosti.

Léčba zánětu vaječníků

Pokud vám bude diagnostikován zánět vaječníků neboli pánevní zánětlivé onemocnění, s největší pravděpodobností vám lékař předepíše antibiotika, která účinkují proti oběma výše zmíněným bakteriím. V tomto případě není vhodné hledat jinou alternativu léčby, jelikož PID může vyústit v závažnější problémy, jako je neplodnost.

Pokud máte stálého partnera, je nutné přistoupit i k jeho léčbě, abyste si bakterie navzájem dále nepředávali. Jestliže jej nemáte a přesto víte, kdo vás mohl nakazit, je rovněž vhodné ho na tuto skutečnost upozornit, aby se zabránilo dalšímu šíření.

Tento gynekologický zánět má bohužel tendence se opakovaně vracet i po léčbě antibiotiky, pokud by se navíc samotný průběh zhoršil, není vyloučená ani hospitalizace a někdy je rovněž nutný operační zákrok.

Zánět vaječníků: domácí léčba

Přestože léčba jako taková se podomácku rozhodně nedoporučuje, je nutné dbát na určitá pravidla, aby terapie byla účinná. Během užívání antibiotik je důležitý odpočinek, což znamená výrazné omezení pohybové aktivity a také vyhýbání se stresovým situacím, které organismus zatěžují.

Zásadní je také absence alkoholu, který by účinek léků výrazně snížil a zároveň by vám v kombinaci s léky mohl způsobit i poškození jater. Naopak je důležité dbát na zvýšený přísun tekutin. Klíčové je rovněž dobrat všechny tablety, přestože se můžete cítit lépe, abyste dosáhly jejich maximálního účinku.

Jak předcházet zánětu vaječníků?

Používáním kondomu při pohlavním styku

Vyhýbáním se sexuálnímu styku s neznámou osobou

Eliminováním styku s rizikovými partnery, kteří často střídají přítelkyně

Návštěvou gynekologické ordinace při začínajících obtížích

Posilováním imunity a zdravou životosprávou

Zdroje: anamneza.cz, mojezdravi.cz, antikoncepce.cz