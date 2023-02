Od zánětu kůže až po bakteriální meningitidu. Streptokok způsobuje banální i těžké nemoci

Co je streptokok?

Bakterie z rodu streptokok se u lidí i zvířat vyskytují přirozeně jako součást bakteriální mikroflóry kůže a sliznic. Jiné druhy streptokoka se používají také v potravinářském průmyslu. Lidé je však častěji skloňují v souvislosti s onemocněními, která jsou vyvolána patologickými původci. Těch lékaři momentálně rozlišují zhruba kolem 70.

Kde se streptokok vyskytuje?

Pokud jde o přítomnost těchto bakterií, streptokoky se vyskytují jak u mužů, tak u žen. Přítomny bývají zejména:

Streptokok v ústech

Streptokok v hrtanu

Streptokok na kůži

Streptokok v nose (v respiračním systému)

U žen se kromě výše zmíněných míst také poměrně často vyskytuje streptokok v pochvě a děloze (konkrétně Streptococcus agalactiae v pochvě), což může být nebezpečné hlavně pro nastávající matky. U mužů je pak přítomen streptokok v močové trubici, moči a ve stolici.

Druhy streptokoka

Jak už zaznělo výše, patologických původců onemocnění existují desítky. Mezi nejčastější streptokoky však patří:

Streptococcus pneumoniae , který způsobuje zápal plic a je nejčastější příčinou bakteriální meningitidy u dospělých i dětí

, který způsobuje zápal plic a je nejčastější příčinou bakteriální meningitidy u dospělých i dětí Streptokok pyogenes , jenž způsobuje infekce kůže a dýchacích cest. Je také původcem spály či revmatické horečky

, jenž způsobuje infekce kůže a dýchacích cest. Je také původcem spály či revmatické horečky Streptokok agalactiae způsobující závažné a někdy i smrtící infekce novorozenců, kteří se během porodu infikují od své matky (bez klinických příznaků se vyskytuje tento streptokok ve vagíně, vzácněji v horních dýchacích cestách)

Streptokoková infekce a její přenos

Spoustu lidí zajímá hlavně to, zda je streptokok nakažlivý. Odpověď je samozřejmě kladná. Zdrojem nákazy navíc bývají kromě nemocných lidí také takzvaní bacilonosiči, kteří neprojevují žádné příznaky nemoci, ale bakterie přesto šíří. Nejčastěji k přenosu streptokoka dochází pomocí kapének, hlavně pak v uzavřených prostorech, kde se nachází větší počet lidí.

Infikovat se jedinci mohou také skrze nakažené předměty. Těmi nejčastěji bývají špatně umyté příbory či sklenice. Bakterie se do těla dostávají také přes nemyté ruce nebo při líbání a během určitých sexuálních aktivit. Zhruba u 3 % mužů se totiž streptokok nachází v močové trubic. Odtud se například mohou přenášet orálním sexem do ústní sliznice.

Příznaky streptokoka

Jaké má streptokok příznaky? Bakterie do těla velmi často pronikají sliznicí nosohltanu. Onemocnění pak zpravidla začínají horečkou, bolestí v krku, obtížným polykáním a bolestí svalů či břicha. Streptokokové navíc způsobují také záněty mandlí a hnisavou angínu, a to až ve 20 procentech případů. Vyvolávají také zánět středního ucha, zápal plic, spálu, revmatickou horečku nebo zánět ledvin.

V případě streptokoka agalactiae je to trochu jinak. Převládá totiž převážně u novorozenců, kteří nemají dostatečně vyvinutý imunitní systém. Zpravidla se tak nakazí během porodu. U těhotných žen se totiž příznaky často vůbec neprojevují. Může však docházet k zánětu amnionu či endometritidě. U matek po císařském řezu pak může streptokok způsobit meningitidu nebo přispět k tvorbě abscesů.

Streptokoková angína

Velmi běžným onemocněním, které způsobuje Streptococcus pyogenes, je také spálová angína. Tu mnozí označují za angínu streptokokovou. Spálová angína se projevuje typickou vyrážkou, která může (ale také nemusí) svědit.

Pokud jde o výskyt onemocnění, typický je tento streptokok u dětí, přičemž postihuje především malé pacienty ve věku od 3 do 10 let. Může se však vyskytnout i u dospělých, kojence do 3 měsíců věku naopak nepostihuje vůbec.

Pacienti se také často ptají, jaká je pro tento streptokok inkubační doba. Ta se u dané nemoci pohybuje v rozmezí od jednoho do pěti dní a mezi hlavní příznaky patří velká bolest v krku, potíže při polykání či chrapot. Nemoc se nedoporučuje podceňovat. Neléčený streptokok může způsobit poškození srdce či nervové soustavy.

Streptokok v krku

Řekl vám lékař, že máte streptokoka v krku? To samo o sobě ještě nic neznamená. Na sliznicích se totiž běžně nacházejí i ty druhy, které člověku žádným způsobem neškodí, a naopak jsou součástí mikroflóry. Zároveň se však může jednat o příznak spálové angíny.

Streptokok v těhotenství

Jak už zaznělo výše, pro těhotné ženy je nebezpečný hlavně streptokok agalactiae, který kromě nastávajících matek ohrožuje také čerstvě narozené děti, jež nemají dostatečně vyvinutý imunitní sytém. K jeho infikaci zpravidla dochází během porodu. A jaké má streptokok v těhotenství příznaky? Způsobuje těžké infekce, které mohou končit i smrtí.

Streptokok: léčba

Jak se zbavit streptokoka v těle? Lékaři používají hlavně antibiotika na streptokoka, která se nasazují na základě kultivačního vyšetření. Jako podpornou léčbu lze konzumovat bylinné čaje, které mají pozitivní vliv na imunitu, nebo konkrétní byliny. Těmi nejúčinnějšími jsou:

Echinacea

Extrakt z černého bezu

Rakytník

Během léčby je vhodné užívat také probiotika, která jsou potřebná pro správnou funkcí střevní mikroflóry a doplnění správných bakterií.

Zlatý streptokok, nebo zlatý stafylokok?

Zlatý stafylokok je někdy mylně zaměňován za zlatého streptokoka. Žádný takový streptokok přitom není. Existuje pouze zlatý stafylokok, který se přenáší přímým dotekem s kůži nakaženého nebo nepřímo přes infikované předměty. Bakterie se nejčastěji objevují v dutině nosní a je velmi obtížně se jich zbavit.

Zlatý stafylokok způsobuje zánětlivá onemocnění krevního oběhu, záněty kůže, onemocnění dolních dýchacích cest, záněty srdečního i trávicího traktu. Bakterie zlatého stafylokoka mohou být přítomny například ve vepřovém mase, salámech, zmrzlině i bramborovém salátu. Dalším z faktorů je nedostatečná hygiena.