Policie odhalila rozsáhlé zneužívání léků u dětí a mladistvých

Osm desítek dětí a mladistvých bylo na Přerovsku a Olomoucku zapojeno do rozsáhlého zneužívání léků na předpis a drog, které se podařilo v létě rozkrýt přerovským kriminalistům. Nelegálně distribuované léky mají u zdravých lidí podobný účinek jako pervitin. Policisté nakonec zahájili 13 trestních řízení osob ve věku 14 do 20 let. Dva případy byly odloženy kvůli nízkému věku pachatelů. Novinářům to řekl Michal Hradil z územního odboru policie v Přerově.