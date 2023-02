Porodní plán pomáhá nastávajícím maminkám lépe se připravit na porod. Jak by měl vypadat?

Proč si vytvořit porodní plán?

Dobrý porodní plán zajistí nejen lepší zážitek z porodu, ale může také odvrátit nerealistická očekávání, minimalizovat zklamání a odstranit možné konflikty a nedorozumění mezi rodící matkou a porodní asistentkou. Jedná se o jakýsi odrazový můstek pro komunikaci mezi pacientem a lékařem. Nejste si jisté, jak se cítíte ohledně některých vašich preferencí porodu? Nyní je nejspíš čas to zjistit.

Co porodní plán obnáší?

Porodní plán je dobré si připravit mezi 34. a 36. týdnem těhotenství. Přestože si porod do detailu přesně naplánovat nelze, porodní plán představuje nástin vašich preferencí týkajících se toho, jak by měl porod probíhat. Zkuste se zamyslet nad tím, co vás může čekat a co nejlépe se na to připravit. Můžete do plánu zahrnout cokoli, o čem si myslíte, že vám samotný porod usnadní.

Nezapomeňte však, že plán porodu nelze sestavit do detailu, protože není možné předvídat vše, co se může v ten den objevit. Vy nebo váš lékař možná budete muset plán mírně pozměnit, jakmile se porod rozběhne. Pokud se tedy stane něco neočekávaného, ​​zkuste zůstat flexibilní.

Co by měl porodní plán obsahovat?

K tomu, jak vytvořit porodní plán, neexistuje správný nebo nesprávný způsob. Některé plány narození pokrývají pouze základy, zatímco jiné jsou velmi podrobné. A protože každá nastávající maminka je jiná, a tím pádem se od ostatních těhotných žen liší v tom, co očekává od porodu, ale i v tom, co by mohla očekávat vzhledem ke svému konkrétnímu těhotenskému profilu a historii, měl by být plán vždy individualizován.

Pokud vás zajímá, co byste měly zahrnout do svého personalizovaného plánu, použijte jako vodítko následující čtyři oblasti:

Preference před porodem

Preference během porodu

Preference po porodu ohledně kontaktu s dítětem

Preference týkající se péče o novorozence

Porodní plán vzor

Preference před porodem

Doprovod: Koho byste chtěly mít s sebou během porodu – otec dítěte, případně někdo jiný

Typ pokoje: Samostatný porodní pokoj, nebo klasický čekací pokoj s jedním sálem

Ležet/sedět před porodem na posteli, nebo chodit

Preferujete jídlo a nápoje, nebo infuzi

Být ve vaně pro práci a/nebo narození

Zda si přejete pořizovat fotografie či videa

Jaké vybavení – cvičební míč, sprchový kout na pokoji, porodní vana

Konkrétní porodní pozice, ve kterých byste chtěly, aby vás váš praktik podporoval

Zda absolvujete klystýr klasickou procedurou či preferujete přípravek k tomu určený

Zda souhlasíte (a za jakých podmínek) s oholením genitálu nebo jej provedete sama

Zda souhlasíte s vnitřním vyšetřením nebo si jej nepřejete

Preference během porodu

Na tomto místě si můžete ujasnit, jak chcete rodit, jak budete zvládat bolest a jaké postupy vám vyhovují. Problémy nebo scénáře, které byste mohly chtít řešit, jsou:

Tlumení porodních bolestí: epidurální anestezie či jiné léky proti bolesti, nebo jiné formy, jako je např. masáž, hydroterapie, apod.

Jak moc má být prostředí intimní

Poloha při porodu: v leže, v sedě, na čtyřech, v dřepu, případně střídání poloh

Technika tlačení: zda budete poslouchat čistě porodníka či tlačit podle vlastních pocitů

Epiziotomie neboli nástřih hráze: odmítáte umělé nastřihnutí nebo jej chcete v případě nutnosti či raději preventivně

Přestřihnutí pupeční šňůry preferujete ihned po porodu nebo až ve chvíli, kdy přestane pulzovat

Kristellerovu expresi plodu (tlak na fundus)

Preference po porodu a péče o dítě

Zda jej asistentka může odnést nebo jej chcete ihned přiložit k hrudi

Máte-li speciální přání týkající se placenty a chcete si ji například ponechat

Zda chcete, aby bylo miminko vykoupáno nebo jej sama umyjete

Chcete kojit nebo preferujete umělou stravu

Chcete mít po porodu dítě stále u sebe nebo kombinovat péči personálu

Zda si přejete nadstandardní pokoj

Zda souhlasíte s dokrmováním dítěte

Chcete-li nechat pupeční pahýl samostatně odpadnout

Jak dlouho byste chtěli zůstat po porodu v nemocnici (zpravidla vám bude doba doporučena)

Plánovaný porod císařským řezem

K porodu císařským řezem se přistupuje ve chvíli, kdy žena z nějakého zdravotního důvodu nemůže rodit fyziologicky, tedy vaginální cestou. Ženy, které rodí tímto způsobem, bývají hospitalizovány zpravidla den před plánovaným termínem porodu. Jakmile dojde k hospitalizaci, je potřeba vyplnit náležité dotazníky. Následně dostanou nastávající maminky od sestřičky instrukce k samotnému porodu.

O čem můžete rozhodovat?

V případě porodu císařským řezem je nutné dodržovat režim, který vám stanoví konkrétní porodnice. Od půlnoci tedy zpravidla už nesmíte jíst ani pít, nicméně je možné se domluvit na tom, zda před operací podstoupíte klasický klystýr nebo vám bude aplikován vyprazdňovací roztok.

Za těchto okolností máte možnost volby mezi tím, zda svoje dítě chcete vidět a být během zákroku při vědomí, tehdy se přistupuje k lokální anestezii, nebo byste raději byla pod úplnou narkózou. Vždy je však dobré nejprve probrat možná pro a proti předtím, než učiníte jakékoliv rozhodnutí.

