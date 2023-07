K tomu, aby byla sestra schopná samostatně vysoce specializované vyšetření provádět, prochází specializovaným teoretickým i praktickým výcvikem, trvajícím průměrně jeden rok. Během něj musí zvládnout techniku vyšetření, správné nastavení a ovládání přístroje, základy klinické kardiovaskulární fyziologie a hemodynamiky. Je nezbytné, aby alespoň v hrubých rysech porozuměla teorii ultrazvuku a jeho klinického využití při aplikaci jak echokardiografické, tak dopplerovské. Konečně se musí naučit znát základní ultrazvukové obrazy celého spektra kardiovaskulárních onemocnění u dospělých. I po zvládnutí problematiky je správné, aby lékař sestru při vyšetření sledoval, doplňoval její znalosti při zavádění nově hodnocených ukazatelů a průběžně zlepšoval její vyšetřovací techniku. V současné době takto vyšetřujeme pacienty souběžně na dvou stabilně umístěných přístrojích, třetí – mobilní přístroj – používáme u pacientů na intenzivním lůžku a při některých konziliárních vyšetřeních u nemocných upoutaných na lůžko. Jestliže se kupříkladu na jednom přístroji provádí transezofageální echokardiografické vyšetření, při němž sestra lékaři asistuje, na druhém přístroji pracuje ve stejné době jiná sestra na standardním transtorakálním vyšetření. Také při statimovém vyšetření u pacientů na intenzivním lůžku sestra vyšetřuje a současně v echokardiografické laboratoři probíhá normální provoz. Díky tomu má lékař více času na složitější vyšetření a přitom vyšetříme dvojnásobný počet pacientů včetně vyšetření statimových. Standardní echokardiografická vyšetření jsou běžně prováděna ze čtyř základních projekcí:* parasternální dlouhá osa,* parasternální krátká osa, * apikální čtyřdutinová projekce,* apikální dvoudutinová projekce.

Postup vyšetření

Jako příklad můžeme uvést hodnocení aortální vady a srovnání patologického nálezu s normálním nálezem echokardiografi ckým. Aortální vada může být vrozená nebo získaná -my se u dospělé populace setkáme nejčastěji se získanou, a to na degenerativním podkladě. Vrozené vady bývají ojedinělé a jejich diagnostika i léčba se převážně řeší v dětství. Aortální vada může být ve smyslu stenózy, regurgitace anebo vada kombinovaná. Dále hodnotíme závažnost vady – lehká, středně významná a hemodynamicky závažná -abychom věděli, v jakých časových intervalech zvát pacienta na kontrolní vyšetření nebo již indikovat kardiochirurgické řešení. Při vyšetření hodnotíme morfologii chlopně, dopplerovsky její hemodynamický charakter, velikost srdečních oddílů a zbytnění i funkci levé komory (systolickou i diastolickou).

Při dopplerovském hodnocení proudění přes aortální ústí si všímáme jeho charakteru (laminární, turbulentní) a měříme vrcholové i střední rychlosti krevního proudu, z nichž a ještě dalších ukazatelů vypočítáme tlakové gradienty, plochy ústí i závažnost regurgitací (obr. 4 a, b). Použitím barevného dopplerovského mapování (CFM) zjišťujeme na první pohled přítomnost a rozsah regurgitační trysky (obr. 5 a, b). Takový nález u jednoho nemocného uzavíráme jako kombinovanou aortální vadu s převahou hemodynamicky významné stenózy a lehké regurgitace, při degenerativně změněné aortální chlopni. Pacient byl indikován k selektivní koronarografi i a ke kombinovanému kardiochirurgickému výkonu, aortokoronárnímu bypassu a náhradě aortální chlopně.

Závěr

Chtěla bych poděkovat přednostovi našeho kardiologického oddělení, který u nás již před lety uplatnil svoji ideu o specializovaných SZP tím, že nám, sestrám, věnoval velkou pozornost při výcviku a naučil nás samostatně vyšetřovat i interpretovat echokardiografi cké obrazy. Pokud je mi známo, jsme první pracoviště v republice, kde sestry začaly samostatně vyšetřovat. Druhým pracovištěm je echokardiografi cká laboratoř III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově v Praze. Velice by nás potěšilo, kdybychom se dozvěděly o dalších kolegyních.

SOUHRN

V echokardiografické laboratoři kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce sestra nejen asistuje lékaři při přípravě nemocného, plní administrativní práci a asistuje u speciálních echokardiografických studií, nýbrž také sama provádí rutinní vyšetření. Zjištěný nález konzultuje s lékařem a společně se podílejí na závěru vyšetření, který oba podepíšou.

SUMMARY

A nurse in echocardiography laboratory of the department of cardiology of the hospital Na Homolce assists a doctor to prepare a patient, does administrative work and assists with special echocardiography studies and independently performs routine examinations. She consults the findings with the doctor, takes part in making the impression and co-signs the results.

O autorovi: Ivana Mertová Otílie Jedličková a kol. kardiologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha (ivana.mertova@homolka.cz)