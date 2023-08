Primární antimykotická profylaxe invazívní mykotické infekce u nemocných s hematologickou malignitou: NHL, HL, B-CLL, HCL, AA

Souhrn

Výskyt mykotických komplikací (slizničních mykóz a IFI) koreluje se stupněm a délkou neutropenie po myelosupresívní chemoterapii, narůstá při dlouhodobé terapii kortikoidy a jinými imunosupresívy.

Většina pacientů v této skupině je v nízkém riziku IFI. U nemocných s nízkým rizikem není primární profylaxe IFI doporučena. Ve skupině s protrahovanou neutropenií (> 7 dnů a ANC < 500/mm3) a dalšími rizikovými faktory IFI (skupina se středním a vysokým rizikem) je nutné primární antimykotickou profylaxi zvážit. Zajištění proti pneumocystové pneumonii je doporučeno u stavů s poklesem CD4+ lymfocytů < 200/mm3.

Summary

The value of primary antifungal prophylaxis in non-transplanted patiens with hematologic malignancies (Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma, B-chronic lymphocytic leukemia, hairy cell leukemia, aplastic anemia) has been studied and is still open to discussion. Frequency of superficial candida infection and invasive fungal infection (IFI) increases with prolonged and severe neutropenia ( > 7 days and ANC

< 500/mm3 ) after intensive myelosupresive chemotherapy, after prolonged corticosteroid therapy and sustained immunosupression.

Important point is to identify patients at high risk level for fungal infection. Majority of patients are in the group with low risk IFI. The primary prophylaxis of IFI isn´t recommended in patient with low risk IFI. On the other side, in the group with prolonged and severe neutropenia ( > 7 days and ANC < 500/mm3) and the other risk factors is necessary consider to use prophylaxis of IFI. Anti-pneumocystis jirovecii prophylaxis is recommended in situation with decreasing number of CD4+ < 200/mm3.

Skupina pacientů léčených pro hematologickou malignitu typu non-Hodgkinova a Hodgkinova lymfomu (NHL a HL), chronické B-lymfatické leukémie (B-CLL), leukémie s vlasatými buňkami (HCL) a aplastické anémie (AA) je postižena invazívní nebo slizniční mykotickou infekcí s velmi různou frekvencí.

Obvykle je výskyt v souvislosti s podávanou léčbou a stupněm navozené nebo nemoc provázející imunokompromitace.(1) Pro jednotlivé skupiny těchto nemocí není uváděno doporučení primární profylaktické antimykotické terapie.

Provedené studie byly většinou zaměřeny na skupiny pacientů po transplantaci nebo s akutní leukémií, případně myelodysplastickým syndromem. Výrazná heterogenita této skupiny pacientů a nedostatek dat ze studií, které by byly zaměřeny na primární profylaxi invazívních mykotických infekcí (IFI), limituje stanovení optimálního profylaktického zajištění. Nicméně lze i u pacientů s lymfomem, B-CLL, HCL nebo AA stanovit stupeň rizika IFI.

Obvykle se jedná o pacienty s nízkým nebo středním rizikem IFI. Znalost rizikových situací umožňuje vybrat nemocné, u kterých je riziko IFI vysoké, a v této rizikové skupině pak přizpůsobit sledování a profylaktická opatření proti IFI. Cílem sdělení je popsat rizikové situace pro vznik invazívní mykotické infekce u netransplantovaných pacientů s NHL, HL, B-CLL, HCL a AA (zvlášť s ohledem na kandidové a aspergilové infekce a pneumocystovou pneumonii).

Rizikové situace pro invazívní mykotické infekce

Za rizikové situace je považována: protrahovaná léčba kortikosteroidy (déle než 4 týdny v dávkách vyšších než 20 mg/ den), protrahovaná neutropenie (trvající déle než 2 týdny), absolutní počet granulocytů < 100/mm3, reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), užívání imunosupresívní terapie, selhání ledvin, malnutrice, primární kolonizace mykózou a mukozitida. Výčet těchto stavů zahrnuje v různé míře většina onkohematologických nemocných. Proto je nezbytné vybrat situace, které jsou zvlášť rizikové a umožňují stratifikovat nemocné do skupin s nízkým, intermediálním a vysokým rizikem (Tab. 1).(2, 3) Německá skupina si stanovila jako základní ukazatel pro stratifikaci rizikovosti IFI neutropenii trvající déle než 7 dnů s počtem ANC < 500/ mm3.(4)

Vlastnosti a projevy kandid jsou výrazně odlišné od aspergilových a jiných vláknitých hub. Domníváme se, že je nezbytné tyto odlišnosti znát; proto vybrané situace také uvádíme.

Kandidové infekce: Invazívní kandidová infekce je klinicky velmi závažná situace vyžadující okamžitou razantní terapii. Zvýšená frekvence invazívních kandidových infekcí mimo výše uvedených situací (Tab. 1) byla zaznamenána u nemocných užívajících širokospektrá antibiotika (zvláště při užívání cefalosporinů 3. generace, chinolonů a glykopeptidů), po velkých chirurgických výkonech, po masívní hemosubstituci, při dlouhodobém pobytu na JIP, u inzulín-dependentních pacientů, při více než 3 dny zavedeném centrálním žilním katétru.(5, 6, 7)

Riziko rozvoje systémové kandidové infekce narůstá při kolonizaci gastrointentestinálního traktu, respiračního systému a při současném průkazu kandidové infekce ze 2 různých míst.(7) Aspergilové infekce: Diagnostika časných stadií je obtížná. K výraznému zrychlení diagnostiky přispívá u vysoce rizikových skupin pravidelné sledování hladin aspergilového galaktomananu, dostupnost HRCT, bronchoskopie s laváží, PCR na aspergila a bioptická vyšetření.

Ke zvýšení frekvence výskytu aspergilóz a jiných vláknitých hub vede vysoká expozice infekčnímu agens – spórám ve vzduchu nebo v potravinách. Tyto podmínky se objevují při poruše klimatizačních zařízení, ve starých a vlhkých budovách a zvýšené prašnosti při stavebních úpravách.(8) Zdrojem infekce bývají rostliny v květináčích a některá jídla. Primární antimykotická profylaxe IFI u netransplantovaných nemocných s hematologickou malignitou (NHL, HL, B-CLL, HCL, AA)

Mykotické infekce

Nízké a intermediální riziko U pacientů v nízkém riziku není primární profylaxe doporučována. Provedené studie a analýza dat nepodpořily podávání primární profylaxe.(1) „Zbytečné“ podání antimykotické profylaxe může vést k tomu, že sice nedojde k lokální slizniční infekci obvykle nezávažnou Candida albicans, ale může dojít k rozvoji rezistence nebo přerůstání již hůře léčitelných rodů Candida nebo Candida glabrata. Ve skupině pacientů s profylaxí byly popsány častější bakteriémie.(9)

Vysoké riziko

Převážná většina pacientů, kterou popisujeme, patří do skupiny s nízkým nebo intermediálním rizikem IFI. Do skupiny s vysokým rizikem se dostává jen část nemocných s protrahovanou neutropenií, která byla navozena agresívní myelosupresívní chemoterapií nebo poruchou produkce granulocytů při základním hematologickém onemocnění. Analýza dat provedených studií ukazuje, že primární profylaxe u pacientů ve vysokém riziku IFI vedla ke snížení celkové mortality včetně mortality způsobené plísněmi.(10, 11)

Pneumocystis jirovecii

Pneumocystové pneumonie (PCP) způsobené Pneumocystis jirovecii patří k závažným situacím, které vyžadují intenzívní terapii, často i s nutností umělé plicní ventilace. Onemocnění se objevuje především ve skupinách pacientů, u kterých dochází k poklesu počtu CD4+ lymfocytů < 200/mm3 v důsledku onemocnění (AIDS) nebo protrahované léčby (transplantace, podání anti-CD52 protilátky, metotrexátu, purinových analog a protrahovaná kortikoterapie). Rizikové situace vyžadující profylaxi jsou shrnuty v Tab. 2.(3) Lékem volby je trimetoprim/sulfametoxazol (960 mg 3× týdně nebo 2× 960 mg dva dny po sobě v týdnu). Alternativním profylaktickým lékem je dapsonum (Dapsone tbl., 100 mg 3× týdně).(12)

Vybrané klinické stavy s vysokým rizikem IFI/PCP a které léky použít pro profylaxi

B-CLL po léčbě alemtuzumabem jsou nemocní s pokročilou, rezistentní či prognosticky nepříznivou formou onemocnění. Obvykle prodělali terapii fludarabinem a anti-CD20 protilátkou. Nezřídka mají více imunokopromitujících faktorů: je přítomna protrahovaná granulocytopenie, hypogamaglobulinémie, prodělali bakteriální a virové infekce. Alemtuzumab vede k dlouhodobé depleci CD4+. Jedná se tedy o vysoce rizikovou skupinu zatíženou četnými infekčními komplikacemi včetně vyššího rizika IFI a PCP. (Přesun alemtuzumabu do časnějšího stadia léčby vedl ke snížení mortality na závažné infekce.)

U této skupiny je doporučována standardní profylaxe PCP a monitorování CMV infekce. Profylaktické zajištění proti IFI není standardně doporučováno, ale může být ve vybraných případech vhodné.

HCL po terapii purinovými analogy (2-chlorodeoxyadenozinem) je charakterizována 2–3 týdny trvající neutropenií. Obvykle dojde k úpravě počtu neutrofilů a monocytů 2–3 týdny po podané terapii. Pokud dojde k neobvyklému průběhu s protrahovanou neutropenií, pak je nutné provádět standardní profylaxi PCP a monitorování kolonizace sliznic. Profylaktické zajištění proti IFI není standardně doporučováno, ale opět může být ve vybraných případech vhodné.

Závažné formy AA a zvláště stavy po imunosupresívní terapii (po podání kortikoidní terapie, po antithymocytárním globulinu a po léčbě cyklosporinem) patří do situací splňujících kritéria pro vysoké riziko IFI a PCP. V této situaci je doporučována profylaktická terapie PCP. Profylaktické zajištění proti IFI není standardně doporučováno, ale opět může být ve vybraných případech vhodné. (Domníváme se, že ve skupině po terapii antithymocytárním globulinem a při terapii cyklosporinem A je vhodné monitorování kolonizace sliznic a profylaktické zajištění IFI – pozn. autorů.)

Které antimykotikum zvolit pro primární profylaxi u vybraných netransplantovaných nemocných s hematologickou malignitou (NHL, HL, B-CLL, HCL, AA)? Nelze dát jasná doporučení pro nedostatek dat týkajících se této skupiny pacientů! Profylaxe IFI flukonazolem v dávce 400 mg/den je dobře tolerována a vede ke snížení frekvence kandidových infekcí a snižuje mortalitu na mykotické infekce (prokázáno u alogenních transplantací, akutní myeloidní leukémie [AML]) (úroveň průkazu CI).

Při užití itrakonazolu pro profylaktické zajištění u dlouhodobých neutropenií je nutná dávka nejméně 2× 2,5 mg/kg denně (soluce, obvykle 400 mg) (úroveň průkazu CI). Pro klinické použití je lék problematický vzhledem k hepatotoxicitě a nutnosti monitorování hladiny. Posakonazol vedl k signifikantnímu snížení IFI u vysoce rizikových skupin se závažnou neutropenií (prokázáno v souboru, kde převažovali pacienti s akutní leukémií a myelodysplastickým syndromem v indukci) (úroveň průkazu AI). Vzhledem k ceně posakonazolu je případné použití rezervováno jen pro vybrané vysoce rizikové pacienty.

Závěr

• Skupina netrasplantovaných pacientů s NHL, HL, B-CLL, HCL a AA je velmi heterogenní. Proto je nezbytné posoudit, v jak velkém riziku IFI se pacient nachází nebo se po podané léčbě bude nacházet. Pro jednotlivé skupiny těchto nemocí není uváděno doporučení profylaktické antimykotické terapie (není dostatek dat, která by tento postup podporovala).

• Pro nemocné v nízkém a intermediálním riziku IFI není doporučována primární antimykotická profylaxe IFI. Ve vysokém riziku je doporučena profylaktická terapie PCP a má být ve vybraných případech zvážena profylaxe IFI. Současně je nutné zvážit monitorování aspergilové infekce a kolonizace sliznic.

• Pro výběr antimykotika pro jednotlivé skupiny nejsou data a nelze dát doporučení.

(U vysokého rizika IFI je užíváno dle zvyklostí pracoviště: flukonazol v dávce 400 mg/den, itrakonazol 2× 2,5 mg/kg denně [soluce – obvykle 400 mg, kapsle – s nutností monitorování hladiny] a posakonazol obvykle 3× 200 mg.) Polyeny a echinokandiny nejsou v primární profylaxi doporučeny.

• Zajištění proti pneumocystové pneumonii je indikováno ve všech vysoce rizikových situacích (viz Tab. 2). Lékem volby je trimetoprim/sulfametoxazol.

Podporováno výzkumným záměrem FN MZO 00179906.

