Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní transplantaci kostní dřeně: ano, či ne?

Žádná z publikovaných klinických studií ani metaanalýz pro primární profylaxi při autoHSCT tak nenachází argumentaci. Proto ji nelze paušálně doporučit, v tomto případě se zdá přínosnější preemptivní přístup.

Primary antifungal prophylaxis in the patients undergoing autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT) is often given routinely, without evidence supported neither by clinical trials nor meta-analyses. Both the overall and attributable mortality were not influenced by antifungal prophylaxis. Autotransplanted patients are at low risk of invasive fungal disease, so primary antifungal prophylaxis should not routinely include those patients and pre-emptive approach seems to be a better choice.

Antimykotická profylaxe se u nemocných léčených pro hematologické malignity stala rutinním standardem, často bez podpory objektivními výsledky klinických studií.(1) Navíc, výsledky studií prováděných na vybrané skupině nemocných (např. alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby /aloHSCT/, indukční léčba akutních leukémií) se paušálně implementují do algoritmu léčebných postupů jiných hematologických malignit. V případě nemocných po autologní HSCT pro jasné doporučení primární profylaxe neexistují přesvědčivé doklady.

Základní cíle účinné profylaxe lze shrnout do několika bodů:

1. zvýšení celkového přežití proti skupině bez profylaxe (= snížení celkového počtu úmrtí bez ohledu na příčinu),

2. prodloužení přežití bez známek mykotické infekce (= snížení počtu úmrtí na mykózu),

3. signifikantní snížení počtu (prokázaných a pravděpodobných) invazívních mykóz.(1) U těžce imunokompromitovaných nemocných je však obtížné až nemožné tato kritéria objektivně posoudit a jedním z důvodů je to, že velmi často není prováděna korelace klinického a sekčního nálezu.(2) Proto je často za primární úspěch profylaxe považováno snížení počtu průlomových mykotických infekcí (breakthrough infection) během profylaxe.(3) Kritériem účinnosti profylaxe však nemůže být snížení kolonizace či snížení počtu slizničních mykóz.

Při rozhodování o tom, zda antimykotika v této indikaci podat nebo nepodat, je nezbytné zodpovědět, zda profylaxe má reálný význam a zda naplní cíle, které si klademe.(4) De Pauw v podobné úvaze vycházel z odpovědí na čtyři zásadní otázky, které již dříve postuloval McQuay.(5) Za prvé: bylo by obtížné vyléčit klinický stav, kterému se snažíme profylaxí předejít (tj. invazívní mykotické onemocnění), kdyby k té situaci došlo? Odpověď by s určitou rezervou spíše zněla „nebylo“, a to s vědomím dostupnosti moderních triazolů v případě aspergilózy(6, 7) a dostupnosti echinokandinů(8–10) v případě kandidózy.(11)

To však za předpokladu kvalitní diagnostiky, umožňující včasné zahájení preemptivní léčby.(12, 13) Za druhé: je invazívní mykotické onemocnění závažný stav? Odpověď zní: jednoznačně ano. Za třetí: jsou antimykotika používaná v profylaxi dobře snášena a jsou bezpečná? V případě flukonazolu, posakonazolu a echinokandinů lze odpovědět ano, použití itrakonazolu, vorikonazolu a amfotericinu by zněla odpověď ano, avšak s určitým omezením a za určitých podmínek (lékové interakce, předchozí orgánové poškození).

Za čtvrté: je profylaxe účinná? Odpověď na tuto otázku obsahuje kvantitativní hledisko, udává počet nemocných, kterým je nutné profylaxi podat, aby se předešlo jedné manifestaci invazívní mykózy (NNT – number needed to treat).(5) Při nízké incidenci invazívního mykotického onemocnění (= nemocní s nízkým rizikem vzniku mykózy) jsou čísla vysoká a profylaxe je neracionální. Za relativně nízké číslo se považuje počet pod 20.(14, 15)Tato čísla jsou většinou vygenerována v rozsáhlejších studiích a v metaanalýzách, kde jsou zpracovány výsledky velkého počtu nemocných.

Incidence invazívního mykotického onemocnění po autoHSCT

Incidence invazívního fungálního onemocnění (IFD) u autologních HSCT v indikacích jak pro hematologické malignity, tak pro solidní nádory je ve srovnání s alogenní transplantací velmi nízká a pohybuje se kolem 1–2 %.(16–20) Jantunen(20) v multicentrické národní studii ze šesti center zpracoval velmi početný soubor nemocných (N = 1112) po autologní HSCT, který zahrnoval non-Hodgkinovy lymfomy (NHL, N = 417; 35 %), mnohočetný myelom (MM, N = 395; 33 %), karcinom prsu (N = 32; 11 %), Hodgkinův lymfom (HL, N = 53; 5%) a chronickou lymfatickou leukémii (CLL, N = 38; 3 %). Profylaxi flukonazolem dostalo pouze 114 nemocných (jedno centrum), zatímco u ostatních bylo antimykotikum indikováno při neutropenii až empiricky – při mukozitidě či při klinických známkách ezofagitidy.

K rozvoji invazívní mykózy došlo pouze u 18 nemocných (1,5 %) (9krát aspergilóza, 7krát kandidóza, 1krát fuzarióza a 1krát zygomykóza). Incidence je tedy velmi nízká, zejména kandidózy. Auner(19) srovnával výskyt infekcí u 114 nemocných po vysokodávkované chemoterapii s následnou autologní HSCT u různých hematologických malignit. U žádného z nemocných nebylo zjištěno (prokázané ani pravděpodobné) invazívní mykotické onemocnění, nebyl ani rozdíl v druhu a incidenci ostatních infekcí mezi různými malignitami (akutní myeloidní leukémie – AML, HL, NHL, MM).

Význam práce spočívá také ve zjištění, že „sklon“ k infekci v časné fázi neutropenie po intenzívní chemoterapii při autologní HSCT je prakticky stejný u rozdílných základních diagnóz, a tedy i při použití různých protinádorových léčebných režimů. Potvrzuje se skutečnost, že v prvním období po chemoterapii je riziko časné infekce prakticky stejné jak po podání přípravného režimu při autologní či alogenní transplantaci, tak při indukční léčbě akutní leukémie.(17, 21) Tato situace však platí jen pro kandidy. Proto také pokud hovoříme o antimykotické profylaxi, pak je nutné dodat, zda indikujeme profylaxi proti kandidám, nebo proti aspergilům.

Rizikové faktory – rizikové skupiny nemocných

Z hlediska rozhodovacího algoritmu profylaxe u autologní HSCT má však, vedle incidence, větší význam znalost rizikových faktorů, které se uplatňují při vzniku invazívního mykotického onepři u různých skupin nemocných.(18–20) Na základě toho byli nemocní s různými diagnózami a s rozdílnými léčebnými postupy stratifikováni do skupin s různě vysokým stupněm rizika.(1, 21–25) Nemocní po autologní HSCT patří podle těchto kritérií do skupiny nízkého rizika (Tab. 1).

Vlastní rizikové faktory jsou rozdílné u infekce kandidami a aspergily.(2, 21, 27) Kandidové infekce jsou převážně endogenní, pocházejí z gastrointestinálního traktu a objevují se časně po podání protinádorové chemoterapie, tedy při neutropenii v časné fázi infekčního rizika.(17, 21) Pro vznik invazívní kandidózy jsou klíčové čtyři faktory:(21) 1. kolonizace sliznic GIT,(28) 2. mechanické poškození mukokutánní bariéry chemo- nebo radioterapií,(29, 30) 3. nedostatek fagocytujících buněk jak ve tkáni (makrofágy), tak cirkulujících v krvi (granulocyty), 4. neefektivní antimykotická léčba, která umožní invazi kandid do cévního řečiště.

Invazívní plicní aspergilóza je exogenní infekce, vstupní cestou jsou plíce. Spóry kolem 3 µm snadno dosahují dolních dýchacích cest, ale postiženy bývají i horní dýchací cesty, paranazální dutiny a CNS. Mezi hlavní rizikové faktory patří dlouhodobá neutropenie a léčba kortikosteroidy. Výskyt aspergilózy po transplantaci kmenových buněk krvetvorby stejně jako solidních orgánů je ve dvou časových vrcholech – časný (do 90 dní) a pozdní.(31, 32) V Tab. 2(21) jsou uvedeny základní rizikové faktory odlišné u kandidózy a aspergilózy, Tab. 3 uvádí rizika vzniku invazívní aspergilózy.(23)

Výsledky klinických studií – antimykotická profylaxe u autologní HSCT

Je mnoho studií, kde je antimykotikum zařazeno do algoritmu antimikrobiální profylaxe jak u vysoce rizikových nemocných (akutní leukémie, aloHSCT), tak i u nemocných s nízkým rizikem vzniku oportunní mykotické infekce (autoHSCT).(33–46) Ze závěru studií není často možné posoudit efekt profylaxe u těchto prognosticky rozdílných skupin nemocných. Obvykle je také uváděna incidence mykotické infekce souhrnně pro oba typy transplantací, stejně jako efekt profylaxe. Avšak výsledky studií na specifické populaci nemocných nemohou být základem doporučených postupů pro jinou skupinu nemocných.(14)

Nejčastěji citované studie Goodmana(47) a Slavinové(48) prokázaly význam profylaxe flukonazolem versus placebo u alogenních HSCT. Obě prokázaly pokles povrchových i invazívních kandidových infekcí a pokles mortality na mykózu, ale pouze jedna z nich(48) i významné snížení celkové mortality. Stejná skupina nemocných byla později(49) analyzována podle dalších kritérií, včetně typu transplantace – alogenní (88 %) nebo autologní (12 %). Počet probandů po autologní HSCT byl však velmi malý (flukonazol: N = 18 vs. placebo: N = 17) a ovlivnění přežití nedosahovalo statistické významnosti.

V další,(50) randomizované, dvojitě zaslepené, multicentrické profylaktické studii flukonazol 400 mg (N = 153) vs. placebo (N = 151) bylo v soumocnění boru 62/153 vs. 58/151 nemocných po autologní HSCT, ostatní po indukční léčbě pro akutní leukémii u nemocných s profylaxí bylo méně povrchových (10/141 vs. 23/131) i invazívních (9/141 vs. 32/131) mykóz, méně úmrtí na mykózu (1/15 vs. 6/15), avšak celkovou mortalitu profylaxe neovlivnila. Nejvyšší význam měla profylaxe u podskupiny akutní leukémie a nemocných po auto-HSCT, kteří nedostávali růstové faktory. Podobných výsledků dosáhla další prospektivní randomizovaná dvojitě zaslepená studie, která srovnávala v profylaxi itrakonazol kapsle (N = 104) vs. placebo (N = 106) u nemocných s hematologickými malignitami a po autologní HSCT.(45)

Prokázala snížení výskytu povrchových a invazívních mykóz (6 % vs. 15 %). Rozdíl byl nejvíce patrný u podskupiny s hlubokou (pod 0,1× 109/l) a prolongovanou (více než 7 dní) neutropenií. Charlier(51) zpracoval postavení flukonazolu za 15 let od zavedení do klinické praxe a na základě výsledků studií konstatuje, že jeho použití v profylaxi by mělo být omezeno jen na nemocné s nejvyšším rizikem vzniku invazívní mykózy. Nedostatky (metodické, početní, výběrem pacientů) těchto studií neumožňují formulovat závěry a doporučení u nemocných léčených autologní HSCT. Proto je nutné se opřít o metaanalýzy, a to i při vědomí heterogenity souborů v nich zpracovaných.

Antimykotická profylaxe – metaanalýzy

Žádná z dosavadních metaanalýz neprokázala vliv antimykotické profylaxe na snížení celkové úmrtnosti. Je to dáno tím, že do analyzovaných studií byli zařazováni i nemocní s nízkým rizikem invazívní mykózy,(1, 22) kteří rizikový soubor naředili. Široká vstupní kritéria s cílem zařadit velký počet nemocných tak paradoxně celý soubor pro svoji heterogenitu znehodnotila. Velmi kriticky tento postup charakterizoval De Pauw:(14) „Zatímco by nikdo neuvažoval rozšířit studii o profylaxi malárie na Island a navíc v zimním období, tak nábor nemocných s velmi krátkým obdobím neutropenie do studií s antimykotickou profylaxí je zcela běžný.“

S ojedinělými výjimkami(18, 20) tak chybí studie zaměřená na úzce definovanou skupinu nemocných, která by vytvořila homogenní soubor jak z hlediska rizik (základní diagnózy, délky neutropenie, léčebného přístupu), tak i z hlediska možných následných léčebných (profylaktických) doporučení.(14, 52) Kanda(53) prezentoval výsledky metaanalýzy ze 16 studií (N = 3734) provedených do roku 1999, ve kterých byli zařazeni nemocní s hematologickými malignitami léčenými chemoterapií a HSCT. Všechny studie byly randomizované, komparativní (proti placebu, proti žádné léčbě, proti orálním polyenům).

Kritéria hodnocení efektu profylaxe byla:

1. počet povrchových mykotických infekcí,

2. počet invazívních mykotických infekcí,

3. nutnost empirické systémové terapie amfotericinem B při selhání profylaxe a vzniku průlomové mykotické infekce (breakthrough),

4. počet úmrtí na mykózu,

5. vliv profylaxe na kolonizaci či infekci flukonazol-rezistentními mikroskopickými houbami.

Analýza prokázala, že vliv profylaxe flukonazolem se uplatnil pouze u podskupiny nemocných po HSCT, a to snížením počtu invazívních mykóz a úmrtí na mykózu. Ze závěru vyplývá, že profylaxe má význam jen u těch nemocných, u nichž jsou diagnóza a adekvátní terapeutický režim spojeny s vysokým rizikem invazívní mykózy a s předpokládanou incidencí mykózy vyšší než 15 %. NNT není ve studii uvedeno, stejně tak i počet autologně transplantovaných.

Podobně Bow(54) ve své metaanalýze zhodnotil 38 studií z let 1996–2000 zahrnujících 7014 nemocných s různými hematologickými malignitami, léčenými různými režimy (chemoterapie, i alogenní HSCT). U nich byla srovnávána profylakticky podávaná azolová antimykotika nebo nízké nitrožilní dávky amfotericinu B proti placebu, proti skupinám neléčeným vůbec nebo léčeným pouze orálními polyeny.

Bow hodnotil 5 základních kritérií:

1. výskyt povrchových mykotických infekcí,

2. omezení potřeby léčby systémovými antimykotiky (= úspěšnost profylaxe),

3. výskyt prokázaných systémových infekcí,

4. mortalitu v přímém vztahu k mykotické infekci,

5. celkovou mortalitu.

Pouze 27 % všech analyzovaných subjektů absolvovalo transplantaci kmenových buněk krvetvorby, avšak v analýze není bližší rozlišení mezi alogenní a autologní. Ze závěrů metaanalýzy vyplývá, že antimykotická profylaxe u hematologických malignit léčených transplantací kmenových buněk krvetvorby snížila potřebu systémové antimykotické léčby (NNT = 10), snížila výskyt invazívních mykóz (NNT = 22) a počet úmrtí na mykózu (NNT = 52), ale neovlivnila incidenci povrchových mykóz a zejména celkovou mortalitu. Při analýze podskupin se ukázalo, že k poklesu celkové mortality došlo pouze u nemocných s dlouhodobou neutropenií u akutních leukémií a po transplantaci kmenových buněk krvetvorby.

Zásadně nepříznivě pro profylaktické indikace antimykotik vyzněla předchozí metaanalýza,(55) která zhodnotila 24 studií s 2758 pacienty s profylaxí versus placebo. Autoři v závěru formulovali „zásadní poselství“ (key message), které velkou měrou charakterizuje oblast antimykotické profylaxe i dnes: antimykotika jsou profylakticky (a empiricky) nemocným s nádory a neutropenií často indikována ze strachu, že by nemocní mohli umřít, kdyby se léčba zpozdila. Některé studie tuto skutečnost, tj. vzestup mortality na mykózy při pozdním zahájení léčby, bohužel potvrzují.(56–58)

Nejnovější metaanalýza(59) 64 studií z let 1982–2007, zahrnující i moderní triazoly(60, 61) a echinokandiny,(62–64) v zásadě potvrzuje předchozí závěry. Profylaxe u alogenní HSCT snižuje významně mortalitu jak na mykózu, tak celkovou; u akutních leukémií snižuje mortalitu pouze na mykózu, avšak u autologní HSCT, také vzhledem k malému počtu probandů ve studiích, se objevují pouze trendy ke snížení počtu invazívních mykóz a trendy ke snížení úmrtí na mykózu.

Závěr

Již v prvních formálních doporučených postupech pro antimykotickou profylaxi (flukonazolem)(65) autoři řadí autologní HSCT mezi nízce rizikové a konstatují, že u velké části těchto nemocných není antimykotická profylaxe potřeba.(3, 66, 67) Doporučení se opírá spíše o názory expertů (D-III), méně o relevantní klinické studie (C-I).(1, 52) Jen u menší části nemocných s autologní HSCT považují profylaxi spíše za vhodnou, a to u lymfomů a akutních leukémií, u kterých přípravný režim (např. fludarabin a chlorodeoxyadenozin) povede k dlouhodobé neutropenii a poškození sliznic (mukozitidě) (B-III).

Primární antimykotická profylaxe u nemocných po autologní HSCT neprokázala vliv na snížení celkové mortality, ani statisticky významné snížení mortality na mykózu.(59) Žádná z prací z těchto důvodů pro profylaxi nenachází argumentaci,(12, 15, 20–22, 52, 68) proto ji nelze paušálně doporučit (C-I).

Dalším faktorem, který podporuje spíše preemptivní než profylaktický přístup k nemocným po autologní HSCT, je i zvýšené riziko falešně negativních hemokultur(69) a sérologických testů(15) při podávání antimykotik. Kami(69) uvádí záchyt pouze 20 pozitivních hemokultur z 94 sekčně prokázaných invazívních kandidóz v souvislosti s profylaxí flukonazolem.

Multivariační regresní analýza potvrzuje statisticky významnou korelaci (p = 0,0086) mezi antimykotickou profylaxí a sníženým záchytem mykotických agens v hemokulturách. Je dobré zdůraznit, že diagnostika kandidové infekce je stále dominantně založena na záchytu agens v hemokultuře. V případě aspergilózy je problém v nízké hladině aspergilového antigenu (galaktomananu – GM), neboť při systémové profylaxi hladina GM odráží i nižší infekční nálož, a tak může dojít k nesprávnému posouzení nálezů.(70) Pokud zvolíme nikoli pouze profylaktický, ale preemptivní postup,(12, 13, 20, 71) je nutné si uvědomit, že určité procento nemocných po autologní HSCT může být při pozdním přihojení štěpu vystaveno vyššímu riziku oportunních infekcí, včetně mykóz.

Proto při prolongované neutropenii a přítomnosti dalších rizikových faktorů je nutné zařadit do algoritmu sledování vedle pečlivé klinické kontroly (mukozitida, projevy horní dysfagie, odynofagie)(32) pravidelný laboratorní screening. Zejména opakované hemokultury, sérologická vyšetření a ze zobrazovacích technik sonografii (hepatolienální, event. renální kandidóza) a CT (plicní a paranazální aspergilóza). Ukazuje se také, že je vhodné kontrolovat kolonizaci kandidami jak z hlediska přítomného druhu kandidy, tak i kvantifikace ložiska a počtu kolonizovaných ložisek.(72, 73)

Tento monitorovací režim umožní včasné zachycení event. počínající mykózy a zahájení léčby empiricky (při protrahované neutropenii s mukozitidou)(14) nebo preemptivně(21) při pozitivní sérologii a suspektních CT nálezech a sníží riziko úmrtí při pozdně zahájené léčbě na minimum.(20) Složitost problematiky antimykotické profylaxe názorně demonstrují odpovědi 38 expertů ECIL 1 (European Conference on Infections in Leukaemia) na otázku, zda aplikují antimykotickou profylaxi a u kterých léčebných postupů.(1) 63 % z nich odpovědělo, že podává profylaxi i u autologní HSCT (85 % u alogenní HSCT), 21 % z nich s cílem prevence povrchových (slizničních) mykóz a pouze 13 % s cílem snížení mortality. Jen 15 expertů z 38 bylo schopno podpořit svůj názor odbornou literaturou.

