Primoimplantace kardiostimulátoru

The author of the article describes nursing care of a young male patient before and after implanting cardiostimulator. She also presents nursing diagnoses formulated during hospitalization.

Mladý muž trpěl nevolností po jídle, točením hlavy a jednou byl v krátkém bezvědomí bez přítomnosti křečí. Krátce před hospitalizací na našem oddělení „přechodil“ nachlazení.Obvodní lékař odeslal mladého muže (25 let) k hospitalizaci na naše oddělení pro intermitentní atrioventrikulární blokádu (AVB) III. st. Pacient trpěl v poslední době téměř denně nevolností, pocity nedostatku dechu, byl bez bolestí a ztráty vědomí.

Pacient má alergii na letní pyly, bez farmakologické medikace, v minulosti nebyl vážně nemocen. Kouří dvacet cigaret týdně, alkohol příležitostně, drogy popírá. Je svobodný, žije s rodiči, momentálně je nezaměstnaný. Na EKG AVB III. st. se systolickými pauzami až 8 s s atypickým blokem levého Tawarova raménka. Hlava, krk, hrudník, břicho bez patologických změn. DKK bez otoků, TK v normě, bez TT.





Hospitalizace na koronární jednotce

Zavedli jsme flexibilní jehlu a monitorovali základní životní funkce. Do pravé srdeční komory jsme cestou v. subclavia dx. punkčně zavedli dočasnou kardiostimulační elektrodu, která byla spojena s externím kardiostimulátorem (stimulace v režimu VVI se stimulačním prahem 1mV). Rrg snímek S+P bez komplikací. Na monitoru se střídal vlastní rytmus se stimulačním rytmem. Nasadili jsme ATB profylaxi 1 g Curam p. o. 2krát denně a přísný ležící režim.

Provedli jsme základní vstupní náběry (biochemické, hematologické, koagulační, FW, hormony štítné žlázy a sérologické odběry). Dále vyšetření ECHO, které bylo bez patologického nálezu, bez dilatace srdečních oddílů, perikard bez výpotku. SONO štítné žlázy ukázalo obraz autoimunitního poškození v nezvětšené štítné žláze. Endokrinolog stav vyhodnotil jako primární hypotyreózu a naordinoval Euthyrox 50 ug.

Během hospitalizace na koronární jednotce se převodní porucha upravila, ale přetrvával sinusový rytmus s obrazem atypického bloku levého Tawarova raménka (BLRT). Kontrolní holter byl bez bradykardie a asystolických pauz. Lékař vyhodnotil stav jako suspektní virovou myokarditidu. Osmý den hospitalizace jsme mohli zrušit dočasnou kardiostimulaci a přeložit klienta k další péči na standardní oddělení.

Ošetřovatelské diagnózy

1. Potenciální riziko infekce z důvodu zavedení externí kardiostimulační elektrody: Sledovali jsme funkčnost a délku zavedení externí kardiostimulační elektrody, flexibilní jehly a projevy infekce v místě vpichu. Denně jsme asepticky převazovali invazivní vstupy. Díky této péči jsme po dobu hospitalizace předešli infekci invazivních vstupů.

2. Omezený rozsah pohybu, omezený režim klienta v souvislosti s léčebným opatřením: Klientovi jsme během hospitalizace poskytovali informace o aktuálním zdravotním stavu. Díky tomu se choval ukázněně, respektoval léčebný režim. Bylo důležité, aby z bezpečnostních důvodů neopouštěl lůžko.

3. Ztráta životních jistot v souvislosti s možnou implantací trvalého kardiostimulátoru (vzhledem k věku klienta): Lékař klienta informoval o možnostech léčby, léčebných postupech, o možné implantaci trvalého kardiostimulátoru, pokud by se neobnovil sinusový rytmus. Díky dostatečné informovanosti byl klient vyrovnaný a přijal možnost implantace trvalého kardiostimulátoru. Oporou mu byla rodina, přítelkyně a kamarádi.

Hospitalizace na standardním oddělení a propuštění domů

Klient byl subjektivně bez obtíží, kardiopulmonálně kompenzován a afebrilní. Na kontrolním vyšetření EKG a holter přetrvával sinusový rytmus. Zdravotní stav dovoluje klienta propustit do ambulantní péče. Doporučili jsme pravidelné kontroly v endokrinologické a kardiologické ambulanci. Pohybový režim bez nadměrné fyzické zátěže. Kontrola klienta v kardiostimulační ambulanci měsíc po propuštění z nemocnice.

Klient od propuštění z nemocnice udával občas pocity slabosti a pocity nemožnosti se nadechnout. Synkopy neměl. Bylo objednáno holterovo monitorování. V den odpojení holtera se necítil dobře, opakovaně měl pocity slabosti. Na holterově záznamu AVB III. st. s významnou bradykardií až 20/min, systolické pauzy přes 5 s. Klient znovu přijat do nemocnice k akutní implantaci trvalého kardiostimulátoru.

Opětovná hospitalizace

Při přijetí jsme opět provedli základní náběry, monitorovali jsme základní životní funkce a zavedli flexibilní jehlu. Objektivně eupnoe, TK v normě, TF 23/ min. Nemocného jsme poučili o průběhu výkonu, následné péči a připravili jsme jej k výkonu.

Implantace kardiostimulátoru

Pod kombinovanou ATB clonou (Prostaphlin i. v. a Gentamicin lokálně do kapsy kardiostimulátoru) byla provedena primoimplantace kardiostimulátoru. Při implantaci lékař opakovaně neúspěšně kanyloval levou v. subclavie, proto aplikoval Telebrix i. v. a na rtg se ukázala atypická anatomická anomálie v. subclavie, která míří seshora ke klíční kosti a je dělená na několik větví. Proto byly stimulační elektrody zavedeny pravou v. subclavia, která má normální průběh. Průběh implantace se zkomplikoval opakovanými bradykardiemi se srdečními zástavami (přítomny pouze vlny P), oběh jsme podporovali Isoprenalinem. Bradykardie intermitentně střídány paroxysmy tachykardie se štíhlými QRS komplexy do TF max. 154/min. Po ukotvení elektrod jsme měřili parametry a připojili trvalý kardiostimulátor v režimu DDD.

Během hospitalizace na KJ byl klient afebrilní, kardiostimulátor fungoval správně. Na EKG se stimulovaný rytmus střídal s vlastním rytmem. Jizva byla klidná. Třetí den hospitalizace byl klient přeložen na standardní oddělení, 5. den jsme jej propustili do ambulantní péče v kardiopulmonálně kompenzovaném stavu a doporučili kontrolu u obvodního lékaře do 3 dnů. Stehy ex 7. den po implantaci kardiostimulátoru. Měsíc po implantaci se pacient cítí dobře, je bez potíží, komorová stimulace je správná, TK je v normě.

Martina Miksová 4. JIP interní klinika IPVZ Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín (miksovamartina@centrum.cz)