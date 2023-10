Příprava a péče o pacienta před a po primoimplantaci a reimplantaci kardiostimulátoru

SUMMARY The nature of primoimplantation of a cardiostimulator is insertion of the leads to right heart. Reimplantation of cardiostimulator is a change of the source without changing the position of electrodes.

Před primoimplantací i reimplantací poučí lékař pacienta o přípravě, průběhu výkonu a o pooperační péči a zajistí jeho písemný souhlas s operací. O nezbytnosti dodržování klidového režimu po výkonu poučí pacienta sestra.

Večerní léky podáváme v obvyklé dávce, ranní léky po domluvě s lékařem. Z léků, které pacient pravidelně užívá, nepodáváme den před výkonem PAD, inzulin, diuretika, beta-blokátory, Digoxin, Anopyrin a Fraxiparin, podáme je až po výkonu. Pacienti užívající Warfarin vysadí lék několik dnů před výkonem. Podle potřeby se přechází k aplikaci nízkomolekulárního Heparinu, přičemž jim jednou denně kontrolujeme INR. Diabetiky, především na inzulinoterapii, během výkonu zajišťujeme podáváním infuze 10% glukózy s inzulinem podle hodnoty naměřené ranní glykemie.





Profylaxe ATB i. v. zahájíme 30 minut před výkonem první dávkou. Další podáváme i. v. 4 hodiny od první dávky a pak pokračujeme 48 hodin dávkami po 6 hodinách. V našem centru nejčastěji používáme i. v. ATB Prostaphlin 1000 mg, v případě alergie na toto ATB ordinuje lékař jiná ATB. Flexibilní jehlu k podávání léků a infuzí zavádíme na předpokládanou stranu implantace kardiostimulátoru.

Před výkonem ještě kontrolujeme její průchodnost a fixaci. Pacient musí být od půlnoci lačný a nezbytné ranní léky může zapít jen malým douškem tekutiny. V rámci přípravy pacientovi oholíme hrudník po prsní bradavky.

Příprava před výkonem

Před výkonem pacient odloží osobní prádlo, sundá si hodinky a šperky a vyjme zubní protézu. Pokud má naslouchadlo, může si jej ponechat. Je vhodné, aby se vymočil. Inkontinentním pacientům dáme čisté plenkové kalhotky, pacientům s PMK utěsníme cévku zátkou. Důležité je nepodceňovat psychologický přístup a zbavit pacienta pocitu strachu a úzkosti z výkonu. Sestra musí na dotazy pacienta odpovídat jasně a srozumitelně, nebanalizovat ani nezveličovat jeho obavy.

Péče po výkonu

Péče o pacienta po primoimplantaci a reimplantaci je podobná. Po reimplantaci však není nutný klidový režim, pokud je pacient stabilizovaný a cítí se dobře.

1. den kontrolujeme TK a tělesné funkce první hodinu po 15 minutách a hodnoty zapisujeme do denního záznamu, trvale monitorujeme srdeční rytmus. Pacienta uložíme do vodorovné polohy a znovu jej poučíme o dodržování klidu vleže na zádech. Pacient musí prvních 24 hodin po výkonu ležet, nesmí se sám otáčet a posazovat. HK na straně implantovaného kardiostimulátoru může pohybovat do výše lokte.

Zkontrolujeme glykemii (u diabetiků opakovaně), pravidelně kontrolujeme prosakování krytí operační rány a sledujem odpad z drénu, je-li zaveden. Z důvodu zavedení elektrod Seldingerovou technikou je nutné provedení kontrolního RTG snímku srdce a plic k vyloučení možných komplikací (hemothorax, pneumothorax).

Plníme ordinace kardiostimulačního lékaře. Pacient by měl mít na dosah ovládání signalizace k přivolání zdravotnického personálu a vědět, jak se ovládá. Pokud se cítí dobře, můžeme podat pravidelně užívanou medikaci. V den výkonu jsou zakázané návštěvy. Nesmíme zapomenout na pečlivé vedení dokumentace.

U pacienta sledujeme stav vědomí a bolest. Podle ordinace lékaře může sestra podat analgetika. Důležitá je prevence imobilizace a zajištění komfortu při vyprazdňování. Pacienta vedeme k sebeobsluze, vše potřebné ukládáme v jeho dosahu. Kompenzovaného pacienta je možno k jídlu posadit s nohama na lůžku, jí pomocí druhé ruky, než je operační rána.

2. den již není nutné dodržovat klidový režim, fyzická aktivita by však měla být přiměřená stavu pacienta, stoj a chůze kolem lůžka by měly být zatím jen s pomocí zdravotnického personálu.

Provedeme kontrolní EKG, vyměníme drény v operační ráně a kontrolujeme prosakování krytí. Pokračujeme v ATB profylaxi, podávání léků je již bez omezení, pouze trvale warfarinizovaným pacientům ještě podáváme nízkomolekulární Heparin. Pokud se pacient cítí dobře a je bez komplikací či obtíží, můžeme jej přeložit na standardní oddělení.

3. den provádíme za aseptických podmínek převaz a zhodnocení operační rány. Trvale warfarinizovaní pacienti již mohou přejít k opětovnému užívání Warfarinu, nízkomolekulární Heparin je vysazen, stejně tak je ukončena profylaxe antibiotiky. Pokud se pacient cítí dobře a je bez komplikací či obtíží, může být propuštěn do domácí péče. Je poučen o pravidelných návštěvách v kardiostimulační ambulanci.

7. až 8. den extrahujeme stehy z operační rány.

30. den první kontrola v kardiostimulační ambulanci.

Věra Řepová, Jana Galatíková, interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín ( verarepa@seznam.cz, juny.g@seznam.cz)