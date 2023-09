Problematika novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti v období adolescence a dospělosti

Závažné komplikace vzniklé v perinatálním a neonatálním období u novorozenců ELBW jsou asociovány se závažnými reverzibilními a/nebo ireverzibilními celoživotními handicapy: dětská mozková obrna, neurosenzorické postižení, závažné poruchy vizu, slepota, hluchota, psychomotorická retardace, poruchy celkového růstu a růstu obvodu hlavy, malabsorpční syndrom a celkové neprospívání. Současné výsledky dlouhodobého sledování v ČR signalizují nutnost: 1. snížení incidence závažných perinatálních a neonatálních komplikací, 2. vytvoření systému zdravotní a specializované péče pro dlouhodobě nemocné novorozence ELBW, 3. edukace problematiky extrémní nezralosti u lékařů následných oborů.

extrémně nezralý novorozenec • mortalita • morbidita • adolescence • dospělost

V uplynulých dvaceti letech došlo k výrazným změnám v diagnostických a terapeutických postupech, které zlepšily indikátory kvality péče u novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti větší nebo rovno 1000 g (extremely low birth weight, ELBW). Zavedení prenatální aplikace kortikosteroidů, postnatální podávání surfaktantu a nové možnosti terapie akutní respirační insuficience vedly k signifikantnímu snížení mortality u novorozenců ELBW a k revizi hranice viability plodu.

Viabilita plodu

V současné době je stanovena hranice viability ve vyspělých zemích Evropy (včetně ČR) na 24. dokončený týden těhotenství (24+0). Základním faktorem, který limituje hranici viability, je nezralost plicní tkáně. Maturace alveolů však není homogenní proces, proto je možné dosáhnout výměny plynů artificiální ventilací u novorozenců narozených již ve 22. týdnu těhotenství.





Gestační stáří koreluje s funkčními a strukturálními charakteristikami nezralosti (enzymatické systémy, morfologický obraz orgánových systémů), a proto má vysoce prediktivní význam pro vznik reverzibilních i ireverzibilních komplikací u novorozenců ELBW. S rostoucím gestačním stářím také klesá frekvence závažných porodnických komplikací a zvyšuje se podíl aktivní perinatální a neonatální intenzívní péče.

V závislosti na porodní hmotnosti je dnes skupina dětí větší nebo rovno 1000 gramů (ELBW) dále členěna na skupinu větší nebo rovno 750 gramů (incredible low birth weight, ILBW) a v poslední době je diferencovaně sledována i skupina s porodní hmotností větší nebo rovno 500 gramů.

Incidence a mortalita novorozenců extrémně nízké porodní hmotnosti v ČR

Incidence novorozenců ELBW v České republice je ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi relativně vysoká a z hlediska absolutního počtu případů/rok došlo v období 1997–2003 k celkovému nárůstu novorozenců ELBW (viz Obr. 1). Celková mortalita novorozenců ELBW v posledních letech plynule klesá. V současné době přežívá v ČR přibližně 80 % novorozenců ELBW.

Nízká mortalita je však pouze nutným předpokladem dalšího pozitivního vývoje vysoce vulnerabilní populace, která je zatížena relativně vysokou krátkodobou i dlouhodobou morbiditou. Komplikace vzniklé v perinatálním a neonatálním období u novorozenců ELBW, které jsou asociovány s ireverzibilními celoživotními handicapy, jsou dokumentovány v Tab. Podíl novorozenců bez závažných rizikových faktorů neuropsychického a somatického vývoje viz Obr. 2.(12, 13)

Dlouhodobá ireverzibilní morbidita novorozenců ELBW (od novorozeneckého období po adolescenci a dospělost)

Dlouhodobé sledování novorozenců ELBW se v posledních letech stalo standardní součástí perinatologických center v ČR. Na základě doporučení Evropské asociace perinatální medicíny (European Association of Perinatal Medicine, EAPM) z roku 1996 se provádí od roku 1999 pravidelný sběr a analýza dat tzv. pozdní morbidity perinatálně ohrožených dětí ve 2 letech chronologického věku. Sběr dat pozdní morbidity je nedílnou součástí tzv. „quality control“. Předpokládá se, že ve věku 2 let nekorigovaného věku lze relativně spolehlivě detekovat nejzávažnější motorické a senzorické poruchy, ale nelze vyhodnocovat kognitivní poruchy.

Dlouhodobě sledované indikátory perinatálně ohrožených dětí (období do 2 let)

Neurosenzorická postižení ve 2 letech chronologického věku patří k nejzávažnějším formám pozdní morbidity extrémně nezralých novorozenců a spolehlivě reflektují kvalitu poskytované perinatální a neonatální péče. Těžké formy neurosenzorického postižení korelují se stupněm periventrikulárního-intraventrikulárního krvácení (PVH-IVH III., IV. stupně), periventrikulární leukomalacií (PVL), posthemoragickým hydrocefalem (PHH), novorozeneckými křečemi, předčasným porodem bez indukce plicní zralosti, porodem mimo perinatologické centrum s následným transportem na specializované pracoviště. Prevalence neurosenzorických postižení (DMO, psychomotorická retardace, poruchy vizu, postižení sluchu) u novorozenců ELBW se zvyšuje s klesajícím gestačním stářím a porodní hmotností. U novorozenců pod 1000 gramů je prevalence neurosenzorického postižení v rozmezí 7–25 %.

Dětská mozková obrna – DMO (cerebral palsy, CP, ICD-10: G80) patří do kategorie závažných neurosenzorických postižení, je definována jako neprogredující trvalé postižení volních pohybů nebo zaujímání polohy vzniklé poškozením vyvíjejícího se mozku před, během nebo krátce po porodu. K DMO se vztahuje celá řada etiopatogenetických faktorů: porodní hmotnost, gestační stáří, místo porodu, stupeň neonatální péče, přítomnost mekonia v plodové vodě, přítomnost abnormálního kardiotokografického záznamu, hodnoty Apgar skóre v 5. minutě, známky hypoxickoischemické encefalopatie. Prenatální aplikace kortikosteroidů (indukce plicní zralosti) a postnatální podávání steroidů (snížení incidence chronického plicního onemocnění) jsou asociovány s nižším výskytem DMO. Výskyt DMO u novorozenců ELBW se pohybuje v rozmezí 10–25 %. Incidence DMO u novorozenců ELBW v ČR (období 1997–2003) viz Obr. 3.

Těžká mentální retardace (ICD 10: F71-F73) ve 2 letech věku se definuje jako snížení IQ (inteligenční kvocient) a/nebo DQ (developmental quotient, vývojový kvocient) pod 2 SD pro konkrétní použitý test. Nejpoužívanějším testem pro hodnocení je Bayley Scale of Infant Development (BSID). Těžká retardace vývoje se často kombinuje s dalšími formami neurosenzorického postižení.

Etiopatogeneticky se vztahuje k perinatálnímu postižení CNS. Izolovaná retardace vývoje může být důsledkem těžké formy bronchopulmonální dysplazie a dlouhodobé ventilační podpory. Incidence těžké mentální retardace u novorozenců pod 1000 gramů se udává kolem 14 %.

Závažné postižení zraku (ICD 10: H35.1) ve 2 letech věku vzniká převážně v důsledku těžké formy retinopatie nedonošených (ROP 3. stupeň), která vzniká v novorozeneckém a po-novorozeneckém období. Důležitými rizikovými faktory vzniku retinopatie je délka artificiální ventilace, maximální zaznamenaná arteriální tenze kyslíku, efektivita léčby (kryopexe, použití laserové fotokoagulace) a screeningu časných forem onemocnění.

Zvýšené přežívání novorozenců pod 1000 g nemusí být spojeno s nárůstem počtu těžkých poruch zraku. Závažné postižení zraku ve 2 letech věku se ve skupině pacientů pod 1000 gramů udává 8–15 %. Frekvence závažných poruch zraku v ČR u novorozenců ELBW a ILBW (období 1997–2003) viz Obr. 4, 5.

Závažné senzorineurální postižení sluchu (ICD 10: H90.3H90.8) je definováno jako ztráta sluchu o 40 dB nebo více při frekvenci 0,5–4 kHz převodní porucha. Diagnóza se stanovuje na základě nejvyšších naměřených hodnot (vzhledem ke stranové diferenciaci). Snížení sluchového prahu může relevantně ovlivnit kvalitu řeči a vyžadovat sluchadla. Snížení na 40 dB a méně je klasifikováno jako těžké postižení, které zhoršuje verbální projev jedince a jeho celkový neurosenzorický vývoj. Incidence závažných poruch sluchu se udává u dětí pod 1000 g od 1 do 8 %.

Kortikální slepota (ICD 10: H35.1) je charakterizována normálním nebo téměř normálním vývojem očních struktur bez odpovědi na vizuální podněty. Kortikální slepota je často spojena s perinatální asfyxií, hypoxicko-ischemickou encefalopatií, periventrikulární leukomalacií, intrakraniálním krvácením a proběhlou infekcí. Incidence kortikální slepoty je méně než 1 %.

Porucha růstu (ICD 10: E34.3) je definována jako dvě směrodatné odchylky růstu pod populační průměr. Porucha celkového růstu přetrvává do dospělosti. Celková dosažená výška je bez ohledu na pohlaví signifikantně nižší u novorozenců ELBW ve srovnání s populací donošených novorozenců.

Kongenitální luxace kyčelního kloubu vyžadující terapii po 6. měsíci života (ICD 10: Q65) zahrnuje kongenitální subluxaci a dysplazii kyčelního kloubu. V případě časné diagnostiky a následně úspěšné terapie nepatří problematika patologie kyčelního kloubu k dlouhodobě přetrvávajícím onemocněním.(1, 2, 3, 4)

Dlouhodobá morbidita (předškolní a školní věk)

V předškolním a školním věku dochází potencionálně k rozvoji nežádoucích projevů v souvislosti s extrémní nezralostí v oblasti mentální, behaviorální, sociální a edukační. Novorozenci ELBW jsou sledováni s ohledem na poruchy učení, nesoustředěnost, hyperaktivitu, schopnost spolupráce, neobratnost, poruchy jemné motoriky, adaptability apod. Signifikantně patologické odchylky (DMO, neurosenzorické poruchy, psychomotorická retardace) přetrvávají u novorozenců s těžkým perinatálním postižením i v předškolním a školním období. Statisticky signifikantní rozdíly, ve srovnání s donošenými novorozenci, však zůstávají v dosažených školních výsledcích, poruchách soustředění, hyperaktivitě a dalších psychologických aspektech i u novorozenců ELBW bez závažných perinatálních komplikací (při porovnávání školních výsledků nejsou ve skupině ELBW hodnocené děti s těžkými ireverzibilními neurosenzorickými poruchami).(7, 8)

Dlouhodobá morbidita (adolescence, dospělost)

Poslední studie zaznamenávají rozdíly mezi novorozenci ELBW a donošenými ve dvaceti letech věku. Studie srovnávají neuropsychické, sociální, psychologické a behaviorální parametry u novorozenců donošených a ELBW bez závažných ireverzibilních postižení.

Nejčastějšími komplikacemi u novorozenců ELBW v období adolescence a dospělosti s možností včasné terapeuticko-diagnostické intervence jsou:- nižší průměrná výška bez ohledu na pohlaví,– nižší inteligenční kvocient,– nižší stupeň dosaženého vzdělání,– vyšší tendence k anxiózně-depresivním stavům,– horší vnímání vlastní kvality života,– vyšší nemocnost (zvláště respirační, metabolické problémy, hypertenze),– nižší sportovní aktivita,– negativní vnímání vlastní osobnosti (převažuje u ženské populace).

Pozitivní výsledky ve prospěch skupiny novorozenců ELBW byly zaznamenány ve snížené frekvenci abúzu drog (marihuana, extáze, heroin, alkohol), sníženém výskytu drobné kriminality a nepřiměřených sexuálních aktivitách. Novorozenci ELBW zůstávali častěji ve věku 20 let ve společné domácnosti s rodiči. Nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly v zaměstnanosti, partnerských a rodinných vztazích.(5, 6, 9, 10, 11) Nedostatkem dlouhodobých klinických studií je skutečnost, že se jedná o kohortu relativně malého počtu pacientů z období bez širokého používání antenatálních steroidů, aplikace naturálních surfaktantů a nových terapeutických postupů v léčbě syndromu dechové tísně (synchronizovaná a objemově garantovaná ventilace, vysokofrekvenční oscilační ventilace), oběhového selhání a dalších komplikací novorozeneckého období.

Závěr

Dlouhodobé sledování je nutnou podmínkou zpětné vazby pro postupy v neonatální intenzívní péči a její sebereflexi. Dosaženými výsledky v péči o těhotnou ženu, předčasný porod a nedonošeného novorozence se momentálně řadíme k vyspělým zemím světa. V současné době probíhá revize priorit v oblasti reprodukčního zdraví a perinatální péče s akcentem na dlouhodobou kvalitu vysoce rizikové populace extrémně nezralých novorozenců při zachování dosažených výsledků perinatální a neonatální mortality.

Dynamický rozvoj neonatální intenzívní péče a racionální celospolečenský požadavek na záchranu kvalitního jedince (bez těžkého celoživotního neurosenzorického postižení) vedou k nutnosti revize současných diagnosticko-terapeutických postupů včetně eventuální korekce hranice viability. Současné výsledky dlouhodobého sledování v ČR signalizují nutnost: 1. snížení incidence závažných perinatálních a neonatálních komplikací asociovaných s ireverzibilním postižením, 2. vytvoření systému zdravotní a specializované péče pro dlouhodobě nemocné novorozence ELBW, 3. edukace problematiky extrémní nezralosti u lékařů následných oborů.

Doc. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc.e-mail: z.stranak@seznam.czÚstav pro péči o matku a dítě, Praha IPVZ, Praha, Katedra gynekologie a porodnictví

