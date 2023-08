Antimykotická profylaxe u nemocných po alogenní transplantaci krvetvorné tkáně

Summary

Kouba, M., Cetkovský, P. Antimycotic prophylaxis in patiens after allogeneic haematopoietic stem cell transplantation

The article summarizes the current approaches to antifungal prevention in aloHSCT setting, describes the risk factors and risk periods for their development. For each drug an available evidence is listed. Secondary antifungal prophylaxis in aloHSCT process and prophylaxis in chronic GVHD patients is mentioned.

Úvod

Strategie prevence mykotických infekcí se vyvíjí a jen pomalu se standardizuje, existují významné lokální rozdíly mezi přístupy na různých pracovištích. Aktuálně se lze při volbě strategie opřít o doporučení Evropské konference o infekcích komplikujících leukémie – ECIL (European Conference on Infections in Leukemia)(1) a doporučení Německé společnosti pro hematologii a onkologii.(2) Infekční komplikace jsou jednou z hlavních příčin morbidity a non-relapse mortality. Pacienti po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby – aloHSCT (allogeneic haematopoietic stem cell transplantation) tvoří populaci infekcí snad nejohroženějších pacientů v současné medicíně. Mykotické infekce patří mezi nejobávanější infekční komplikace po aloHSCT. Obtížnost diagnostiky a náročnost léčby u hluboce imunokompromitovaných pacientů vedou k vysoké mortalitě.

Klasické (někdy již opouštěné) rozdělení rizikových období pro vznik infekčních komplikací vychází ze znalostí o imunitní rekonstituci po aloHSCT:

1. fáze neutropenie a poškození sliznic po přípravném režimu vede k infekcím podobným jako po jiné chemoterapii: septické stavy způsobené G+ i G- baktériemi, první vlna výskytu invazívní aspergilózy, vzácněji kandidémie, z virových infekcí především HSV infekce.

2. fáze od engraftmentu do dne +100: v případě nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD – graft versus host disease) vysoký výskyt infekcí vláknitými houbami, CMV reaktivace.

3. fáze po dni +100, kdy je hlavním predisponujícím faktorem pro vznik infekcí přítomnost chronické GVHD (cGVHD). Porucha funkce sleziny, porucha maturace B-lymfocytů a další faktory vytvářejí u pacientů s cGVHD dlouhodobou neschopnost obrany proti enkapsulovaným baktériím, náchylnost k infekcím vláknitými houbami i viry. V této pozdní fázi vzniká například většina invazívních aspergilóz (IA).

Z uvedeného je zřejmé, jak významnou roli hrají mykotické infekce a jejich prevence v péči o transplantované pacienty. Je nutné upozornit zvláště na extrémně dlouhou dobu rizika mykotických infekcí u pacientů s cGVHD.

Stratifikace rizika

Na otázku, zda vůbec používat preventivní antimykotika v období po aloHSCT odpovídá metaanalýza 64 studií s profylaxí po HSCT a po chemoterapii pro akutní leukémii. Profylaxe v této metaanalýze měla jen hraniční mortalitní výhodu pro pacienty s akutní leukémií, pro aloHSCT pacienty bylo prokázáno významné snížení celkové mortality (RR 0,62, 95 % CI).(3) Mnohem složitější je volba preparátu.

Na rozdíl od relativně jednoduché situace v 80. a 90. letech minulého století, kdy byly k dispozici studie prokazující mortalitní výhodu flukonazolu(4, 5) a volba byla jasná – netoxický a relativně levný preparát s předvídatelnou farmakokinetikou a dostupnou perorální i nitrožilní formou. Během posledních desetiletí došlo k významné změně v epidemiologii mykoticAntimykotická infekcí a největším klinickým problémem jsou vláknité plísně, především IA, a to v období rozvoje GVHD. Jsme toho názoru, že na základě každodenní zkušenosti se současnou epidemiologickou situací není rozumné používat preventivní flukonazol v GVHD období.

Volba nejlepší preventivní strategie je i v roce 2009 složitá – vybíráme z preparátů relativně toxických s nebezpečím závažných interakcí, je třeba dlouhodobé podávání k pokrytí období aktivity GVHD, zde je nutno uvažovat i o trvání v řádu let. V neposlední řadě jde o velmi drahé léky. A také evidence pro vžité postupy není často tak jasná, jako ta podložená staršími studiemi s flukonazolem. Jsou někteří alogenně transplantovaní pacienti rizikovější než jiní?

Aktuálně platná ECIL doporučení(1) jsou platná pro všechny aloHSCT pacienty, přestože jde o heterogenní skupinu. Rizikovější stran mykotických infekcí jsou pacienti po T-depleci, pacienti s protrahovanou neutropenií, například po transplantacích pupečníkové krve. Do vysokého rizika staví pacienty také vyšší věk. Co se týče přípravných režimů s redukovanou intenzitou (RIC – reduced intensity conditioning), pak ve vztahu k mykotickým infekcím nevedou k snížení rizik. Medián doby rozvoje invazívní mykózy po RIC je den 100, tj. většinou již v ambulantní péči, preventivní léky je tedy třeba podávat dlouhodobě v perorální podobě.(6)

Nejvíce údajů je pro IA: po RIC není IA ve své incidenci bimodální, ale je odsunutá do pozdějších fází. IA není po RIC méně častá nežli po myeloablativním přípravném režimu (7,9 % vs. 4,3 %)(7) či (15 % vs. 9 %).(8) Udává se, že IA vzniklá po RIC má často spíše charakter bronchiální infekce a bronchopneumonie než typické angioinvazívní aspergilózy. Vliv na vysokou incidenci mykóz po RIC může mít i fakt, že RIC bývají transplantováni starší pacienti a pacienti s četnými komorbiditami.

Z hlediska potransplantačního průběhu staví pacienta do vysokého rizika především rozvoj akutní i chronické GVHD, intenzita imunosupresívní léčby a stav základního onemocnění. V retrospektivním sledování 306 konsekutivních aloHSCT pacientů byl vznik IA (incidence 15 %) v multifaktoriální analýze signifikantně spjat s opožděným engraftmentem, extenzívní chronickou GVHD, sekundární neutropenií a relapsem základní choroby.(9) Podle zcela recentní studie byla incidence fungálních infekcí pacientů léčených pro aGVHD steroidy 19 %, studiová primoléčba steroidy + etanerceptem vedla k četnosti fungálních infekcí 28 % i přes profylaxi vorikonazolem.(10)

Extrémní riziko mají pacienti se refrakterní akutní GVHD léčení různými imunokompromitujícími preparáty (antithymocytární globulin, etanercept…). Častá je koincidence nebo následná infekce cytomegalovirem (CMV) a vláknitou plísní. Byly identifikovány i některé genetické polymorfismy, které predisponují pacienty ke vzniku infekčních komplikací – například polymorfismus v jednom nukleotidu (SNP – single nucleotide polymorphism) lokusu pro specifický chemokin je asociován se vznikem IA potransplantačně.(11) Je možné, že bude v budoucnu možné přesněji stratifikovat riziko fungálních infekcí na základě podobných analýz předtransplantačně.

Postavení jednotlivých antimykotik v profylaxi

Flukonazol

Historicky jde o antimykotikum s jednoznačným průkazem o preventivní účinnosti po aloHSCT. Studie z devadesátých let(4, 5) prokázaly pro pacienty po aloHSCT dokonce mortalitní výhodu, což se zřídka zdaří ve studiích s novějšími preparáty. V současné epidemiologické situaci, kdy jsou výrazně častější infekce vláknitými plísněmi a je vysoká incidence non-albicans kandid, je však pro vysoce rizikové pacienty flukonazol nedostatečným preparátem zvláště v období rozvoje GVHD. Evidence je tedy silná, ale ze studií z doby, kdy byly hlavním problémem neutropenické kandidózy způsobené Candida albicans. Flukonazol byl zavzat také do studií s kombinací inhalační amfotericinový preparát + flukonazol.(12)

Atraktivita takového postupu spočívá především v nízké toxicitě (poněkud otazná je lokální toxicita inhalačních amfotericinů) a nízké ceně. Pro podskupiny s nízkým rizikem (autologní transplantace) bez rozvoje GVHD v příznivé epidemiologické situaci může být použití flukonazolu výhodné. Potom lze s výhodou pokrýt krátké období neutropenie, rizikové z rozvoje invazívní kandidózy, tímto relativně levným netoxickým preparátem s předvídatelnou farmakokinetikou.

Posakonazol

Toto širokospektré azolové antimykotikum bylo panelem expertů ECIL 2007 na základě Ullmanovy studie(13) pro pacienty s akutní či chronickou GVHD ohodnoceno jako AI podle systému užívaného americkým Centrem pro dohled nad nemocemi – CDC (Center for Disease Control). Do uvedené studie bylo zařazeno 600 pacientů a randomizováno do větví: prevence flukonazolem 400 mg denně versus 3× 200 mg posakonazokých lu. Při podávání posakonazolu (on-treatment) významně méně pacientů onemocnělo invazívní mykózou – IFI (invasive fungal infection, 2 % vs. 8 %) a IA (1 % vs. 6 %).

Přesto při hodnocení primárního end-pointu, tedy incidence IFI v období 112 dnů, nedosáhl výsledek ve prospěch posakonazolu statistické významnosti (p = 0,07). Celková mortalita byla v obou větvích obdobná, ale mortalita na IFI byla menší ve větvi s posakonazolem (1% vs. 4 %, p = 0,046). Oba léky byly srovnatelně dobře tolerovány (závažné nežádoucí účinky 13 % posakonazol vs. 10 % flukonazol).

Na základě analýzy hladin posakonazolu v Ullmanově studii lze soudit na klinický význam jejich měření.(14) Pacienti s cGVHD měli vyšší hladiny posakonazolu nežli pacienti s akutní GVHD, pacienti s průjmem měli tendenci mít nižší hladiny než ostatní. Pacienti na posakonazolu, kteří onemocněli IFI, měli průměrnou hladinu 611 ng/ml, pacienti, kteří neonemocněli, měli průměrnou hladinu 922 ng/ml.

Pro pacienty po aloHSCT s GVHD je tedy posakonazol preventivním lékem volby.

Vorikonazol

Na základě velmi recentně prezentovaných dat, podle kterých vorikonazol prokázal statisticky významně lepší účinnost a snášenlivost v prvních 180 dnech po aloHSCTve srovnání s itrakonazolem, lze nově vorikonazol v dávce 400 mg/den perorálně (event. 6 mg/kg/den intravenózně) doporučit jako profylaxi IFI u nemocných po alogenní HSCT, včetně období GVHD (AI).(35) Vzhledem k prezentaci dat dosud pouze ve formě abstraktu je doporučení prozatímní. Vorikonazol byl již dříve srovnáván s flukonazolem jako profylaxe 100 dní po aloSCT, ale i toto sdělení mělo pouze formu abstraktu.

Endpointem bylo přežití bez rozvoje IFI 6 měsíců po transplantaci. Vorikonazol nesplnil předem definovaná kritéria pro superioritu. Byl pouze trend k menšímu počtu IFI ve vorikonazolové větvi.(15) U vorikonazolu je nutno zmínit obavy z průlomových zygomykóz opakovaně po profylaxi vorikonazolem referovaných. Dalším problémem je pravděpodobné časté poddávkování pacientů při podání 200 mg vorikonazolu 2krát denně p. o. a z toho plynoucí vhodnost měření hladin.(16)

Itrakonazol

Jde o preparát s řadou významných interakcí daných metabolismem na cytochromu P450 a též s komplikovanou dostupností zvláště při užívání perorálních kapslí. K dispozici je ještě lépe vstřebávaná perorální soluce a roztok k nitrožilní infúzi. Preventivní antiaspergilovou aktivitu má itrakonazol po dosažení hladiny nad 500 ng/ml a monitorace hladin při preventivním podávání se obecně doporučuje.

Pro aloHSCT pacienty jsou k dispozici studie s i. v. a kombinovaným i. v. a p. o. podáním itrakonazolu – studie Marrové(17) a Winstona.(18) V obou bylo prokázáno méně IFI v rameni s itrakonazolem, ale horší gastrointestinální tolerance oproti flukonazolu a ve studii Marrové pro suspektní interakci s cyklofosfamidem více jaterní toxicity a vyšší mortalita, tento nepříznivý vliv interakce se podařilo odstranit po odsunutí podání itrakonazolu až po dni 0.

Při znalosti interakcí, vyloučení konkomitantního podání s vinca alkaloidy a cyklofosfamidem a při pečlivém měření hladin itrakonazolu (a také cyklosporinu A, jehož hladinu itrakonazol významně zvyšuje) je itrakonazol vhodným antiaspergilovým profylaktickým preparátem. Účinnost na další vláknité plísně je ale mizivá.

Echinokandiny

Jediná studie svědčící pro superioritu mikafunginu nad flukonazolem byla bohužel provedena na heterogenní populaci dospělých i dětí, zahrnuto bylo vysoké procento pacientů po autologních transplantacích, navíc byly preventivní léky podávány pouze v období do engraftmentu a těsně po něm, studie tedy nevypovídá nic o rizikovém GVHD období. 882 pacientů bylo randomizováno do větví s preventivním podáním 50 mg mikafunginu denně vs. 400 mg flukonazolu denně.

Bez prokázané, pravděpodobné či jen podezřelé IFI bylo 80 % pacientů ve větvi s mikafunginem a 73,5 % ve větvi s flukonazolem, p = 0,03.(19) Podobný je i závěr japonských autorů Hiramatsu et al.,(20) kde namísto 50 mg bylo užito 150 mg mikafunginu denně. Více pacientů ve větvi s flukonazolem dostalo empirickou terapii, incidence prokázané mykózy se ale nelišila, jen suspektní mykózy byly častější ve větvi s flukonazolem.

Ne příliš optimistické jsou retrospektivní analýzy primární profylaxe kaspofunginem: ve studii autorů Chou et al. byli retrospektivně hodnoceni pacienti na profylaxi kaspofunginem 35–50 mg denně po SCT (ve velké většině po aloHSCT). U 9 ze 123 pacientů došlo k rozvoji průlomové IFI (7,3 %).(21) Francouzská skupina zase popsala vysokou frekvenci průlomové IA (9 ze 156) při léčbě kaspofunginem z empirické indikace pro perzistující febrilní neutropenii.(22)

Systémově podávané polyeny

Preventivní použití těchto širokospektrých antimykotik je limitováno hlavně jejich významnou nefrotoxicitou. Ani pro nejméně toxický liposomální amfotericin B není pro dospělé pacienty k dispozici úspěšná profylaktická studie a není tedy obecně doporučen. Stodenní profylaxe plnou dávkou liposomálního amfotericinu B v nekontrolované studii byla úspěšná u 51 dětí – 0% incidence infekce vláknitými plísněmi, vyskytlo se 5 případů invazívní mykózy způsobené rody Candida a Trichosporon. Ve stejné nemocnici onemocnělo na vedlejší jednotce po dobu studie 5 dětí invazívní vláknitou mykózou.

Ve studii bylo 12 % grade 3–4 nefrotoxicity.(23) Vzhledem k výrazně nižší toleranci u dospělých pacientů byla snaha použít méně frekventní aplikaci amfotericinových preparátů: několik studií s tímto přístupem nepřineslo výraznější výsledky, nefrotoxicita byla závažná a interpretace účinnosti je obtížná. Největší Jansenova open label studie(24) s 63 aloSCT pacienty, kterým byl podáván lipidový komplex amfotericinu B – ABLC (amphotericin B lipid komplex) ode dne 30 při podávání steroidů (do dne 30 prevence flukonazolem či itrakonazolem), došlo k 7 IFI, tj. 11 % (3krát IA, 3krát invazívní kandidóza, 1krát trichosporonóza).

Jde o relativně vysokou incidenci, na druhou stranu populace se steroidy léčenou aGVHD je extrémně riziková. Studie Cordonnierové byla předčasně ukončena pro excesívní toxicitu mezi pacienty po aloSCT, 10 mg/kg liposomálního amfotericinu B týdně se ukázalo být příliš nefrotoxickou dávkou(25), navíc mezi 29 pacienty došlo ke 4 případům IFI. Ani ostatní studie nepřinesly jednoznačně pozitivní výsledky.

Inhalačně podávané polyeny

S inhalací amfotericinových antimykotik je významně více zkušeností v prevenci po transplantaci plic. V posledních letech stojí za zmínku i dvě studie na populaci hematoonkologických pacientů – 40 aloSCT pacientů ve studii autorů Alexander et al.(26) (prospektivní, open-label, nekomparativní) inhalovalo ABLC 4 dny po sobě a poté 13 týdnů jednou týdně. Zároveň užívali preventivní flukonazol. Pět procent inhalací bylo spojeno s více než 20% zhoršením spirometrických parametrů, žádný z nežádoucích účinků si nevyžádal léčbu bronchodilatancii či vyřazení ze studie. Po dobu inhalační profylaxe došlo jen k jednomu případu IFI (katétrová fusariósa), další dvě invazívní mykózy vznikly až v průběhu follow-up fáze, kdy pacienti již ABLC neinhalovali.

Vzhledem k počtu pacientů nelze z této studie usuzovat na účinnost, její cena tkví v tom, že ukazuje na možnost použití inhalační profylaxe i u této extrémně „pulmonálně vulnerabilní“ populace. V Rijndersově prospektivní, randomizované, dvojitěslepé singlecentre studii(12) bylo randomizováno 271 pacientů (ovšem jen menšina byla po aloHSCT): všem byl podáván preventivní flukonazol, randomizováni byli do větví s inhalačním liposomálním amfotericinem B versus inhalační placebo. Inhalační profylaxe byla podávána po dobu neutropenických epizod po chemoterapii.

Pacienti na profylaxi inhalačním amfotericinem B měli významně nižší incidenci IA než ve skupině s placebem (14 % vs. 4 %, p = 0,005), nežádoucí (plicní) účinky nebyly popsány podrobně, ale byly označeny za mírné. Někteří pacienti ve větvi s liposomálním amfotericinem B onemocněli průlomovou IA v období, kdy nedostávali profylaktické inhalace. Výsledky studie jsou nadějné a zaslouží si ověření multicentricky.

Nemedimekamentózní metody profylaxe

Pobyt v prostředí vybaveném vysoce efektivními filtry HEPA (high efficiency particulate air) je stále na základě CDC doporučení (AIII) chápán jako standard péče o pacienty po aloHSCT. HEPA filtrace odstraní 99,97 % partikulí 0,3 mikrometru a větších a existují průkazy o snížení incidence IA.(27) Jsou však i práce ukazující na možný zdroj aspergilové infekce v nemocničních vodovodech(28), což částečně relativizuje „bezpečí“ HEPA filtrovaných prostor. Zkušenosti z pracoviště autorů, kde jsou jak HEPA filtrované prostory, tak prostory bez tohoto zabezpečení, však svědčí o významném protektivním významu HEPA filtrů před infekcí vláknitými plísněmi.

Sekundární profylaxe po prodělané invazívní mykóze

Prodělaná invazívní mykotická infekce není u kandidátů aloHSCT vzácností a obecně není kontraindikací provedení transplantace. Nelze poskytnout jednoznačný návod, jak u této heterogenní skupiny pacientů postupovat. Jednodušší a vzácnější je situace, kdy známe agens (event. i jeho citlivost) předcházející mykózy. To umožňuje specifickou sekundární profylaxi.

Mnohem častěji transplantujeme pacienty s anamnézou pravděpodobné či možné nebo jen histologicky definované invazívní mykózy. Australští autoři(29) ve svém přehledu nastiňují některá opatření, kterými lze snížit riziko recidivy invazívní mykózy: dát přednost periferním kmenovým buňkám krvetvorby před kostní dření jako zdroji krvetvorných buněk, vyhnout se T-depleci, pro dlouhodobě neutropenické pacienty zvážit granulocyty stimulující faktor G-CSF (granulocyte colony stimulating factor) či granulocytární transfúze, ponechat čas na zahojení delší než měsíc před vstupem do aloHSCT, pokusit se zhodnotit aktivitu mykózy vyšetřením pozitronovou emisní tomografií – PET (positron emission tomography) či sledováním dynamiky sérologických a PCR (polymerase chain reaction) vyšetření, zvážit RIC k omezení délky neutropenie, nepoužívat azoly současně s přípravným režimem obsahujícím cyklofosfamid, předtransplantačně aktivní mykózu léčit aspoň 4 měsíce ale znovu zahájit léčbu ihned při CMV reaktivaci či GVHD, monitorovat aloHSCT, předtransplantačně neaktivní alespoň 2 měsíce, hladiny azolů, monitorovat CMV.

V sekundární profylaxi byly použity různé preparáty s uspokojivými výsledky. Dobré výsledky má liposomální amfotericin B v dávce 2,6 mg/kg u 43 pacientů po IFI, jen 7 z nich mělo recidivu IFI potransplantačně.(30) Úspěšnou sekundární profylaxi v deseti případech IA bez rekurence po podání vorikonazolu v sekundární profylaxi popisuje Cordonnier et al.(31) Posakonazol je velmi atraktivní hlavně díky širokému spektru, data podporující jeho užití zatím chybí. Velmi dobré výsledky byly publikovány také v prospektivní studii s kaspofunginem podávaným 18 pacientům transplantovaným po prodělané IFI. 16 z 18 bylo zlepšeno nebo stabilních v den +30, všech 6 pacientů s anamnézou prokázané IA či kandidózy bylo bez relapsu i po 360 dnech.(32)

Retrospektivní analýza 129 pacientů po prodělané pravděpodobné či prokázané IA,(33) z nichž 44 % bylo transplantováno RIC, ukazuje, že myeloablativní přípravný režim je rizikem pro relaps IA pouze v časném potransplantačním období (prvních 30 dnů), zatímco rizikovými faktory pro pozdní IA byly CMV nemoc, grade II-IV GVHD a kostní dřeň či pupečníková krev jako štěp. Kumulativní incidence relapsu IA byla ve dvou letech 22 %.

Profylaxe pacientů s chronickou GVHD

Přestože pro dlouhodobé podávání antifungální profylaxe pacientům s cGVHD není jasná evidence, v některých centrech je prevence vláknitých plísní pro pacienty s léčenou extenzívní cGVHD standardem.(34) Tento přístup naráží v praxi na mnohé obtíže. Jde o prevenci, jejíž časový rozsah může být až několik let. Pacienti s chronickou GVHD navíc mívají četné orgánové dysfunkce. Jedná se většinou o pacienty v ambulantním režimu. Pro pacienty s extenzívní chronickou GVHD léčenou imunosupresívy se jeví lékem volby posakonazol, ale jeho standardnímu použití dosud brání cena. Podle rizikového profilu pacienta, lokální epidemiologie a možností monitorace hladin je možné volit z ostatních azolů.

Závěr

Pacienti po alogenní HSCT z antimykotické profylaxe profitují více než pacienti s příznivějším rizikovým profilem. I tuto skupinu lze podle rizika IFI dále stratifikovat, zásadním rizikovým faktorem je rozvoj a GVHD. Shrnující doporučení k profylaxi jsou součástí tohoto supplementa (RÁČIL, Z., HABER, J., DRGOŇA, Ľ., KOUBA, M., ŽÁK, P., KOCMANOVÁ, I., MALLÁTOVÁ, N., WEINBERGEROVÁ, B., CETKOVSKÝ, P., MAYER, J. Primární profylaxe invazívních mykotických infekcí u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků – s podporou CELL, ČHS JEP, ČOS JEP, SOS).

O autorovi: MUDr. Michal Kouba, doc. MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D.

Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha

e-mail: Michal. Kouba@uhkt.cz